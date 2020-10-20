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كُتّاب وآراء
"أجواء الإغلاق" تعود إلى المملكة و"الحَجر" يحدّ انتشار "الفيروس"
تُبدي السّلطات المغربية خلال الآونة الأخيرة حزماً كبيراً في تعاملها مع تحرّكات المواطنين؛ إذ لم يعد ممكناً التّنقل بين المدن بدون التّوفر على الورقة الاستثنائية، كما شدّدت السّلطات مراقبتها على المقاهي العمومية والفضاءات الاجتماعية والإدارية التي لا تحترمُ تدابير الوقاية.
وقرّرت السّلطات المحلية إغلاق عدد من المدن مخافةً من انتشار محتمل للفيروس بين المواطنين، خاصة في ظلّ تسجيل عدد إصابات قياسي خلال الأسابيع الماضية، كما تقرّر تشديد المراقبة على مداخل المدن بحيث يطلب من ركاب السّيارات الإدلاء بوثيقة التّنقل الاستثنائية للدّخول إلى بعض حواضر المملكة.
ومنذ أوّل أمس، تقرّر إغلاق مدينتي النّاظور ووجدة وتمديد قرار "الحجر" في مدينة الدّار البيضاء التي مازالت تحصد المراتب الأولى في عدد الإصابات بكورونا، كما تم إغلاق مدن الخميسات وتاوريرت والمضيق وميدلت، بسبب انتشار الجائحة.
وتطالبُ السّلطات المواطنين بالتزام بيوتهم، خاصة في المدن المعنية بقرار المنع والإغلاق، ولا يعرف ما إذا كانت الدّولة ستتجه إلى تعميم قرار "الإغلاق" ليشمل جميع جهات المملكة في ظلّ استمرار انتشار الوباء وسط المغاربة.
وكثّفت السّلطات الأمنية والمحلّية تواجدها في الأحياء الشّعبية بمدنِ الدّار البيضاء والرّباط والناظور، من أجل حثّ النّاس على ارتداء "الكمّامات" وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، وهو ما يعيدُ إلى الأذهان أجواءَ "الحجر الصّحي" الذي شهده المغرب خلال الشّهر الأوّل من ظهور الفيروس.
وفي مداخل المدن الكبرى، تمّ نصبُ سدود أمنيّة ونقط للتّفتيش مكوّنة من عناصر الأمن والدّرك الملكي، لتفادي دخول المواطنين الوافدين من المدنِ الموبوءة، كمّا تمّ تشكيلُ وحدات أمنية تجوبُ شوارع المدن للتّأكد من مدى احترامِ المرافق العمومية والتّرفيهية لإجراءات الوقاية الصّارمة التي أقرّتها وزارة الصّحة.
وأظهرت مصالح وزارة الدّاخلية ومختلف أجهزتها المركزية والمحلية جدّية كبيرة خلال الآونة الأخيرة لتطويق الفيروس ومنع انتشاره، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات وسطَ المغاربة، وهو ما حتّم على الحكومة اتخاذ تدابير وقائية صارمة و"مشدّدة" للتّحكم في مسارات الوضع الوبائي في المملكة.
وعلى مستوى العاصمة الرّباط، قامت دوريات أمنية بتكثيف تواجدها على مستوى بعض الأحياء الشّعبية، كحي التّقدم والرّشاد والقامرة بالقرب من المحطّة الطّرقية، حيث يراقبُ الأمنيون تحرّكات المواطنين ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية الصّحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
فما معنى الامر؟
الناس تتنقل بين المدن بدون رخص استثنائة ولا من يتدخل...السدود القضائية للشرطة و الدرك لا تراقب أحدا ولا تتدخل إلا نادراً...
أما مدينة الدارالبيضاء فحدث ولا حرج الناس لا يدخلون إلى منازلهم قبل الساعة العاشرة ليلا ولا يطبقون حظر التجول ولا شرطة تتدخل ولا من يتدخل لمنع الناس من التجول في الشوارع بعد العاشرة ليلاً..
ومن أراد التأكد من هذه المعلومات فليتوجه ليلا إلى الأحياء الشعبية بمدينة البيضاء وسيلاحظ كل ما ذُكر...
اللهم نجنا من هذا الوباء و نبهنا لعيوبنا...
الحياة عادية .تجمعات بشرية في المقاهي والحدائق وتجمعات التلاميذ أمام الثانويات في لعب ولهو وقلة حياء .أسواق مزدحمة .شوارع مزدحمة .
كمامات في خبر كان.حيث من يضع الكمامة هو الاستثناء.لأن الاغلبية تتجول بدون تدابير وقاءية وصحية
المراقبة كاينة فالاعلام والاخبار.
monsieur le premier ministre vous devrez quitter votre poste si vraiment vous êtes un Marocain honnête.
la grande erreur que vous avez fait monsieur le premier ministre c'est de d'autoriser les déplacements des citoyens marocains dans les villes lors de la célébration de Aïd al-Adha.
Quand un gouvernement échoue dans sa gestion doit laisser la place aux gens qui peuvent travailler le pays.
التجارة مع الخارج شبه متوقفة و العديد من الاسر باتت بلا دخل و الرواج التجاري الداخلي في أدنى مستوياته و.....
كل هذا له تأثير مباشر على مالية الاسر و مالية بلادنا!!!! يجب التفكير في آليات أخرى لمحاولة خفض عدد الاصابات، ربما هناك من له فكرة ما!!!! لا تلغوا أي فرد في المجتمع، فهناك أفراد قد تكون لديهم أفكار، فقط يجب الانصات لهم و جمع أكبر عدد من المقترحات و عرضها على لجنة تضم جميع التخصصات و ليس ما هو امني و صحي فقط!!!!!
الاغلاق مدمر!!!!!
لا يمكن حضر التنقل بهده السهولة.بنادم تقهر خصو لفلوس.او في حركة بركة او بركة علينا من هظرة تلفزة
فين عمر شي شرطي قضى على شي مرض ؟
مقاربة أمنية لمشكل صحي لن تنجح في تحسن الوضع الوبائي.
ماما فرنسا بكل إمكاناتها لم تتمكن من خفض عدد الحالات المسجلة. فرضت الكمامات تزايدت الحالات. فرضت حظر التجوال الليلي تزايدت الحالات.
هذه هي طبيعة الفيروس : يخاف فقط من الحجر الكلي.
نفس نهج ستالين أيام الاتحاد السوفياتي و الشيوعي
الديكتاتورية في أبهى صورة.
التغيير قادم لا محالة
أرقام الإصابات متساوية في جميع مناطق المغرب، والاختلاف بين المدن راجع للمعطى الديموغرافي لا غير، البيضاء أكثر المدن تسجيلا للأرقام لأنها أكثرها ساكنة...
نفس المعدل والنسبة في كل المناطق بغض النظر عن الأرقام، لهذا فلا معنى منطقيا وعقلانيا لإغلاق المدن...كل ما يجب هو اتخاذ احتياطات السلامة لا غير.
j ai vu des videos recents a casablanca en plein public surtout quand la RAJA a emporté le chompionat, il ny aucune policier qui a pu inervenir, c est mess total, il faut etre tres ters severe avec casablnca praceuqe la plus part des habitants sont come des canibals