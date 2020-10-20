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"أجواء الإغلاق" تعود إلى المملكة و"الحَجر" يحدّ انتشار "الفيروس"

"أجواء الإغلاق" تعود إلى المملكة و"الحَجر" يحدّ انتشار "الفيروس"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:00

تُبدي السّلطات المغربية خلال الآونة الأخيرة حزماً كبيراً في تعاملها مع تحرّكات المواطنين؛ إذ لم يعد ممكناً التّنقل بين المدن بدون التّوفر على الورقة الاستثنائية، كما شدّدت السّلطات مراقبتها على المقاهي العمومية والفضاءات الاجتماعية والإدارية التي لا تحترمُ تدابير الوقاية.

وقرّرت السّلطات المحلية إغلاق عدد من المدن مخافةً من انتشار محتمل للفيروس بين المواطنين، خاصة في ظلّ تسجيل عدد إصابات قياسي خلال الأسابيع الماضية، كما تقرّر تشديد المراقبة على مداخل المدن بحيث يطلب من ركاب السّيارات الإدلاء بوثيقة التّنقل الاستثنائية للدّخول إلى بعض حواضر المملكة.

ومنذ أوّل أمس، تقرّر إغلاق مدينتي النّاظور ووجدة وتمديد قرار "الحجر" في مدينة الدّار البيضاء التي مازالت تحصد المراتب الأولى في عدد الإصابات بكورونا، كما تم إغلاق مدن الخميسات وتاوريرت والمضيق وميدلت، بسبب انتشار الجائحة.

وتطالبُ السّلطات المواطنين بالتزام بيوتهم، خاصة في المدن المعنية بقرار المنع والإغلاق، ولا يعرف ما إذا كانت الدّولة ستتجه إلى تعميم قرار "الإغلاق" ليشمل جميع جهات المملكة في ظلّ استمرار انتشار الوباء وسط المغاربة.

وكثّفت السّلطات الأمنية والمحلّية تواجدها في الأحياء الشّعبية بمدنِ الدّار البيضاء والرّباط والناظور، من أجل حثّ النّاس على ارتداء "الكمّامات" وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، وهو ما يعيدُ إلى الأذهان أجواءَ "الحجر الصّحي" الذي شهده المغرب خلال الشّهر الأوّل من ظهور الفيروس.

وفي مداخل المدن الكبرى، تمّ نصبُ سدود أمنيّة ونقط للتّفتيش مكوّنة من عناصر الأمن والدّرك الملكي، لتفادي دخول المواطنين الوافدين من المدنِ الموبوءة، كمّا تمّ تشكيلُ وحدات أمنية تجوبُ شوارع المدن للتّأكد من مدى احترامِ المرافق العمومية والتّرفيهية لإجراءات الوقاية الصّارمة التي أقرّتها وزارة الصّحة.

وأظهرت مصالح وزارة الدّاخلية ومختلف أجهزتها المركزية والمحلية جدّية كبيرة خلال الآونة الأخيرة لتطويق الفيروس ومنع انتشاره، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات وسطَ المغاربة، وهو ما حتّم على الحكومة اتخاذ تدابير وقائية صارمة و"مشدّدة" للتّحكم في مسارات الوضع الوبائي في المملكة.

وعلى مستوى العاصمة الرّباط، قامت دوريات أمنية بتكثيف تواجدها على مستوى بعض الأحياء الشّعبية، كحي التّقدم والرّشاد والقامرة بالقرب من المحطّة الطّرقية، حيث يراقبُ الأمنيون تحرّكات المواطنين ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية الصّحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - سعاد غافير الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:04
شاهدنا عودة تمركز المدرعات في ملتقيات الطرق ببعض المدن - بعد ان اختفت
فما معنى الامر؟
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10
2 - N.H الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:06
ههههه أين توجد كل هذه الإجراءات!!!!؟؟؟؟في الدار البيضاء الأمر جد عادي لا كمامة لا تباعد ولا أي شيء بإستثناء الإغلاق على الساعة 8 مساءا في الشوارع الرئيسية أما الأحياء الشعبية لا يوجد أي إغلاق
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75
3 - yas الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:07
لم ارى اي شيء من هذا القبيل في الرباط الحركة عادية جدا... نص مهبط الكمامة لا تباعد و السدود نتا و زهرك وتش يوقفك ولا تا شوفة مايشوفها فك
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46
4 - محمد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:07
ما تقولون و تظعون لا يوجد الا في المواقع لا الواقع
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49
5 - abdo الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:07
غير صرفوا على الشعب واعطيوه باش يعيش وغلقوا كولشي.
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40
6 - رشيد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:08
فرنسا دير الحجر مغرب تاهو يدر الحجر داكشي لي دارتو فرنسا كنديروه
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55
7 - طنجة الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:08
غريب هذا الفيروس اصبح مثل القط والفأر
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17
8 - المعزوزي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:14
لا مراقبة ولا هم يحزنون...
الناس تتنقل بين المدن بدون رخص استثنائة ولا من يتدخل...السدود القضائية للشرطة و الدرك لا تراقب أحدا ولا تتدخل إلا نادراً...
أما مدينة الدارالبيضاء فحدث ولا حرج الناس لا يدخلون إلى منازلهم قبل الساعة العاشرة ليلا ولا يطبقون حظر التجول ولا شرطة تتدخل ولا من يتدخل لمنع الناس من التجول في الشوارع بعد العاشرة ليلاً..
ومن أراد التأكد من هذه المعلومات فليتوجه ليلا إلى الأحياء الشعبية بمدينة البيضاء وسيلاحظ كل ما ذُكر...
اللهم نجنا من هذا الوباء و نبهنا لعيوبنا...
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36
9 - sami الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:15
المشكل الكبير و الذي ينشر الوباء في باقي المدن هو الدار البيضاء!!! لانهم اصبحوا بؤرة من بؤر كورونا و ينتقلون الى المدن الاخرى!!! في الرباط كبير هو عدد المركبات القادمة من الدار البيضاء!!! هذا لا يعني بتاتا ان هذا هو السبب الوحيد بل هناك ايضا الاحياء الشعبية في الرباط و تمارة و الاسواق العشوائية و الشعبية في نفس المدن و التي لا يحترم فيها لا حمل كمامات ولا تباعد اجتماعي!!! و ذلك لانعدام الوعي عند الطبقة الشعبية!!! إذا استطعنا تطويق الوضع في هته المناطق سينخفض عدد الاصابات اليومي حتمًا!!!
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-1
10 - ملل في ملل الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:16
كورونا ولات بحال مسلسل سامحني ولا بغا يسالي هادشي وعاد زيد الإجراءات اللي مايطبقو المسؤولين راه ماحاس بيهم غير الدراوش اما هما الصالير دايز وحتى التعويضات
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20
11 - عتيق من صفرو الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:17
لا شيء من هذا الكلام في مدينة صفرو.
الحياة عادية .تجمعات بشرية في المقاهي والحدائق وتجمعات التلاميذ أمام الثانويات في لعب ولهو وقلة حياء .أسواق مزدحمة .شوارع مزدحمة .
كمامات في خبر كان.حيث من يضع الكمامة هو الاستثناء.لأن الاغلبية تتجول بدون تدابير وقاءية وصحية
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8
12 - الحق في نشر الوباء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:18
استغربت مرة من تصريح احد الاطباء السويسريين لقناة تلفزية محلية ناطقة باللغة الفرنسية تمنى من خلاله لو كانت سويسرا يحكمها نظام شمولي -régime totalitaire- ويقصد صرامة الصين وادعان المواطن الصيني والاسيوي عموما وثقافة احترام القوانين التي يتميز بها . لدى لا نستغرب انتصار الصين وبعض البلدان الاسيوية على الوباء وفشل الدول الغربية في ذلك . وهذا ما ينطبق على المغرب مع ميزة التسيب وكثرة العلماء خريجي المدارس الابتدائية الذين ينازعون علماء الفيروسات وينفون تواجده اصلا والمنظرين الذين يروجون لفكرة المؤامرة وبقية الغزعبلات التي نسمعها من بعض المحسوبين علينا . نسال الله ان يعجل بالفرج لان الارقام وعقلية كثير من المغاربة لا تبشر بالخير .
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5
13 - Abdellah الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:21
Bla bla bla الشفوي الشفوي الشفوي بتعبير المحامين ،لااغلاق ولا منع الناس يتحركون كما يحلوا لهم ونظرة على الطريق السيار تؤكد ذلك. الشئ المؤكد هو ضريبة التضامن التي سيصوت عليها بالإجماع وبحضور الجميع وسيتخلفون عن ضريبة الثروة وإلغاء تقاعد البرلمانيين.
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14
14 - العاقل الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:21
انه الانتحار الأقتصادي والاجتماعي في ظل تضرر فءات عريضة من المجتمع من الجفاف والغلاء والبطالة و الفقر ..أضافة الى الأهانة التي تطاله من حزب الندالة والتعمية مع مستر بليكي الذي يشرع الريع والفساد والهجوم على جيوب الموظفين ...ايها السادة اعيدوا الأمل الى شعب أزمتموه نفسيا وماديا وأخلاقيا قبل أن تؤزمه كورنا
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16
15 - lamborghini الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:22
ملي كان الحجر والناس داخلين كانت السيبة على برا عاد باش تكون المراقبة دابا هضرة خاوية.
المراقبة كاينة فالاعلام والاخبار.
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8
16 - يونس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إجراءات إرتجالية و لا تحقق المطلوب: الدار البيضاء مغلقة منذ مدة طويلة و الوباء في تزايد مستمر، ما هذه الاجراءات سوى حمل ثقيل على المواطن البسيط: إغلاق المحلات التجارية و الأسواق و الحدائق العامة و إغلاق المدن... مما يضطر مئات المواطنين للتوافد على الباشويات دون نظام و دون احترازات للحصول على الوثيقة، لماذا؟؟؟؟ لمنع الكورونا، هههههه السفر عبر السيارات ممنوع و في القطار و الحافلات مسموح... إجراءات لاعقلانية...
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10
17 - بني الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:27
Bravo à notre cher gouvernement pour sa gestion médiocre pour gérer la crise du coronavirus.
monsieur le premier ministre vous devrez quitter votre poste si vraiment vous êtes un Marocain honnête.
la grande erreur que vous avez fait monsieur le premier ministre c'est de d'autoriser les déplacements des citoyens marocains dans les villes lors de la célébration de Aïd al-Adha.
Quand un gouvernement échoue dans sa gestion doit laisser la place aux gens qui peuvent travailler le pays.
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3
18 - العابر الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:27
حذار من التسرع و اللجوء للاغلاق!!!!!
التجارة مع الخارج شبه متوقفة و العديد من الاسر باتت بلا دخل و الرواج التجاري الداخلي في أدنى مستوياته و.....
كل هذا له تأثير مباشر على مالية الاسر و مالية بلادنا!!!! يجب التفكير في آليات أخرى لمحاولة خفض عدد الاصابات، ربما هناك من له فكرة ما!!!! لا تلغوا أي فرد في المجتمع، فهناك أفراد قد تكون لديهم أفكار، فقط يجب الانصات لهم و جمع أكبر عدد من المقترحات و عرضها على لجنة تضم جميع التخصصات و ليس ما هو امني و صحي فقط!!!!!
الاغلاق مدمر!!!!!
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5
19 - جمال الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:29
لايوجد دولة في العالم سيطرة على بالحجر دول أسيا تايلاند السابع وصين سيطرة على فيروس بنظامها صحي المتطور جدا وحجر لا يصلح سوى لتدمير اقتصاد وتشريد يد عاملة فقط
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5
20 - الفيافي الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:29
لن تفلح سياسة القمع والارهاب واستعباد مخلوقات العزيز الحكيم ب 500 درهم وحبسهم وتغريمهم ,لن يفلح دالك ابدا ,كما استنزف الحكام والمتسلطين والديكتاتوريون والنصابون باسم الله وباسم الدين وباسم اي اسم شئتم ,المستضعفون والمؤمنين حقا بالعزيز الحكيم واستنزفوا حقوق مخلوقات اخرى تعيش مع بني آدم ,فان الوباء سيستنزف الجميع .هدا جزاء الطغيان والاستكبار .لقد نبهنا الى هدا المصير المحتوم على هدا المنبر مند شهر مارس 2020 ,فتدكروا ,افهم ترحم,
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9
21 - Red ben الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:33
على ما يبدو لي انه لا توجد قيود حقيقية.يكفي تغير المسار او استعمال سيارة مرقم بالمدينة مراد توجه لها.او استعمال وسائل مواصلات العمومية...
لا يمكن حضر التنقل بهده السهولة.بنادم تقهر خصو لفلوس.او في حركة بركة او بركة علينا من هظرة تلفزة
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6
22 - Akkawi الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:33
الإستهتار واللامبالاة أديا إلى تفاقم الوضع الصحي وانتشار هذه الجائحة .فلابد من أخذ التدابير الضرورية حتى نخرج من هذه الوضعية الكارتية وذلك بتشديد العقوبات الجزرية وتكتيف الجهود من لدن السلطات والمواطنين وانخزاط جمعيات المجتمع المدني في هذا الباب حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه.
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-2
23 - هشام متسائل الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:34
نقط المراقبة عند مداخل المدن موجودة منذ عدة سنوات خلت. ماذا كانت فائدتها إذن والتشرميل يقع وسط المدن ؟
فين عمر شي شرطي قضى على شي مرض ؟
مقاربة أمنية لمشكل صحي لن تنجح في تحسن الوضع الوبائي.
ماما فرنسا بكل إمكاناتها لم تتمكن من خفض عدد الحالات المسجلة. فرضت الكمامات تزايدت الحالات. فرضت حظر التجوال الليلي تزايدت الحالات.
هذه هي طبيعة الفيروس : يخاف فقط من الحجر الكلي.
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3
24 - فيلسوف بسيط الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:34
قلناها مرارا وتكرارا لا يجب فتح المساجد والسماح بصلاة الجمعة فنحن نعرف استهتار بعض المصلين، فكاين لي قبل مكان تاينقي تا راسو ويدخل جامع عاد دبا غادي يحترم تدابير؟ أرجو من الحكومة تدارك الامر والا سنكون امام بؤرة خطيرة
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-20
25 - جورج الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:36
سبحان الله العظيم.
نفس نهج ستالين أيام الاتحاد السوفياتي و الشيوعي
الديكتاتورية في أبهى صورة.
التغيير قادم لا محالة
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4
26 - الاستعداد للقاح في دجنبر الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:37
سيرتفع عدد المصابين في الايام المقبلة بأرقام كبيرة وكذلك عدد الموتى كل هذا تمهيدا لاقناع الناس بخطر كورونا من اجل اجبارية اللقاح وسنعود الى اغلاق المدن ولن يتحرك احد الا اذا وافق على تلقيحه ولن تحصل على اية وثيقة الا اذا كنت ملقحا ولن تشارك في اي مباراة الا اذا كنت ملقحا ولن تستفيد من اي خدمة الا اذا كنت ملقحا وكل هاذا سيكون تحت امرة العسكر
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5
27 - samir الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:43
ا لشعب المغربي لقد اكتسب المناعة القطيع , فلاجدوى من الاغلاق والحجر الصحي , الاغلاق سيسبب مزيدا من الامراض النفسية والعصبية , منذ شهر مارس والشعب المغربي لقد تعايش مع كورونا , الحل هو جلب المزيد من الاطباء وبناء مزيد من المستشفيات واتركو الشعب يتعايش مع الفيروس,
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4
28 - مصطفى الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:47
الإغلاق لن يقتل كورونا، الإغلاق سيقتل المواطنين...اللهم إن كان هذا ما تريده السلطة.

أرقام الإصابات متساوية في جميع مناطق المغرب، والاختلاف بين المدن راجع للمعطى الديموغرافي لا غير، البيضاء أكثر المدن تسجيلا للأرقام لأنها أكثرها ساكنة...

نفس المعدل والنسبة في كل المناطق بغض النظر عن الأرقام، لهذا فلا معنى منطقيا وعقلانيا لإغلاق المدن...كل ما يجب هو اتخاذ احتياطات السلامة لا غير.
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7
29 - amine الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 21:48
ومنذ أوّل أمس، تقرّر إغلاق مدينتي النّاظور ووجدة وتمديد قرار "الحجر" في مدينة الدّار البيضاء التي مازالت تحصد المراتب الأولى في عدد الإصابات بكورونا، كما تم إغلاق مدن الخميسات وتاوريرت والمضيق وميدلت، بسبب انتشار الجائحة.
j ai vu des videos recents a casablanca en plein public surtout quand la RAJA a emporté le chompionat, il ny aucune policier qui a pu inervenir, c est mess total, il faut etre tres ters severe avec casablnca praceuqe la plus part des habitants sont come des canibals
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