الحالات الخطيرة تبلغ 592.. ومعدل ملء أسرّة الإنعاش 26 بالمائة

هسبريس من الرباط

بلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة المصابة بـ"كوفيد-19" 592 حالة، 97 حالة منها تم تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك، بلغ معدل ملء أسرّة الإنعاش الخاصة بكورونا 26 بالمائة، وما يزال مؤشر الإصابة التراكمي لحالات كورونا مستقرا في 493 لكل مائة ألف نسمة، فيما بلغت نسبة الفتك 1.7 بالمائة، ونسبة التعافي 83,1 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 1559 حالة، منها 1152 بالبيضاء، و131 بالنواصر، و82 بالمحمدية، و56 ببرشيد، و45 بالجديدة، و33 بسطات، و31 ببن سليمان، و23 بمديونة، و6 حالات بسيدي بنور.

جهة الشرق سجلت 384 حالة، منها 193 بوجدة أنجاد، و81 بالناظور، و52 بجرسيف، و25 ببركان، و16 بتاوريرت، و10 حالات بجرادة، و7 حالات بالدريوش.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 326 حالة، منها 108 حالات بالصخيرات تمارة، و76 بالقنيطرة، و58 بسلا، و45 بالخميسات، و16 بسيدي سليمان، و13 بالرباط، و11 بسيدي قاسم.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فسجلت 200 وحالتين، منها 76 بطنجة أصيلة، و71 بتطوان، 23 بالمضيق الفنيدق، و15 بالحسيمة، و9 حالات بالعرائش، و8 حالات بوزان.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 125 حالة، منها 133 بمراكش، و15 بالصويرة، و14 بقلعة السراغنة، و8 حالات باليوسفية، و5 حالات بالرحامنة.

وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 140 حالة، منها 49 بخريبكة، و39 ببني ملال، و29 بأزيلال، و13 بالفقيه بنصالح، و10 حالات بخنيفرة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 80 حالة، منها 32 بالرشيدية، و26 بتنغير، و12 بميدلت، و8 حالات بورزازات، وحالتان بزاكورة. فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 95 حالة، منها 90 بالعيون و4 بالسمارة وحالة واحدة ببوجدور.

وسجلت جهة فاس مكناس 62 حالة، منها 19 بفاس، و12 بمكناس، و11 ببولمان، و10 حالات بصفرو، و7 حالات بتازة، وحالتان بالحاجب، وحالة واحدة بتاونات.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 46 حالة، كلها بوادي الذهب. وبجهة كلميم واد نون، سجلت 37 حالة، كلها بكلميم.