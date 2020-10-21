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الرئيسية | مجتمع | "مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية

"مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية

"مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية
هسبريس - عبد الإله شبل (تصوير: أيوب اجوادي)
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:30

دخل الأساتذة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني عن العمل مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية، وذلك دعما للأساتذة المقصيين من خارج السلم.

واحتج أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بأنفا في الدار البيضاء، زوال اليوم، عدد من الأساتذة والأستاذات التابعين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعبير عن رفضهم الاستمرار في إقصاء ما يناهز 180 ألف إطار على الصعيد الوطني من الترقية خارج السلم.

ودعا المحتجون خلال هذه الوقفة وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بوضع حد لهذا الملف، وإنصاف هذه الفئة، خصوصا أساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستفيدوا من ترقية خارج السلم رغم قضائهم سنوات في السلم 11.

عبد الاله عبيدة، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، قال إن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية التي لجأت إليها النقابة المذكورة، "جاءت للتعبير عن دعم الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الذين قضوا ما يزيد عن عشرين سنة في السلم 11 دون أن يتمكنوا من الترقية، بينما زملاء آخرين لهم تتم ترقيتهم".

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابة "تطالب بتفعيل اتفاق 26 أبريل الذي ينص على استفادة الأستاذ من ترقية خارج السلم"، موردا أن وزارة سعيد أمزازي "تتعامل بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها".

من جهته، عبد القادر لعمري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أوضح أن هذه المعركة التي دخلت فيها النقابة "تهم المقصيين من خارج السلم الذين يتجاوز عددهم 180 ألف أستاذ، علما أن هذا العدد مرشح للارتفاع".

وأضاف لعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "من اللامنطق وغير المعقول أن لا يكون هناك توازي بين المسار المهني ومسار الترقي الإداري، فمن حق هؤلاء أن تتم ترقيتهم إلى خارج السلم".

وشدد النقابي المذكور على أن اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية جاء بالنظر إلى غياب الحوار من لدن وزارة التربية الوطنية، قائلا: "نحن لا نلجأ إلى هذه المعارك إلا في حالة إغلاق باب الحوار، والوزارة كما يعلم الجميع تغلق هذا الباب، علما أن هناك ملفات كثيرة موضوعة على مكتبها لكن بدون إيجاد حلول لها وبدون حوار بخصوصها"، داعيا إياها إلى "الانتصار للأساتذة إذا ما كانت ترغب في النهوض بالمدرسة العمومية التي يحلم بها المغاربة".

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان له، عن استنكاره "تعطيل وزارة التربية الوطنية للحوار واستفرادها بتدبير القطاع في ظرف صعب وخاص"، رافضا "الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربات والمضربين".

وطالبت المكتب بالإسراع بالإفراج "عن كل المراسيم المحتجزة التي التزمت الوزارة بإخراجها، وعن تسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، والعمل بكل جدية ومسؤولية لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضمن حل كل المشاكل الفئوية، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - موساوي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:43
كيف يعقل ان يكون للاساتذة نفس العمل ونفس الشهادة ويترقى زملاؤهم الى خارج الدرجة في حين تقصي فئات من نفس الحق بدون مبرر الالأنه استاذ التعليم الابتدائي او الثانوي الاعدادي او ملحق تربوي اين هو العدل والانصاف في ذلك
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44
2 - stop الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:46
السلم 11 وتيقريو الابتدائي,هادي كاينة هي في المغرب ,الا شفتي المغاربة تيحتجو عرف را باغين الفلوس
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-57
3 - احمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:52
يعلم رجال التعليم ان مستحدمو اتصالات المغرب منهم من قظى اكثر من 32 سنه وهو في نفس الإطار اللذي توظف به مند التحاقه بالمكتب الوطنى للبريد والمواصلات مع ان اتصالات المغرب تعد من أغنى الشركات بالمغرب ولم تتضرر بكورونا
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-40
4 - موظف الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:53
لا داعى للاضرب فالقانون والمشرع واضح في هده الامور فالكل سواسية في جميع الوزارات من لم الاجازة لا يحق له خارج الإطار مهما اشتغل في الوظيفة العمومية أكان استاذ أم موظف.
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-46
5 - Aadil الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:57
ينبغي أن تكون عدالة بين جميع مكونات هيئة التدريس فكيف يحرم أساتذة الابتدائي والإعدادي من خارج السلم بينما يتمتع بهذا غيرهم المرجو رفع هذا الحيف خاصة وأن الأبتدائي يشتغلون 30 ساعة أسبوعيا بينما الآخرون لا بشتغلون سوى 24 ساعة
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29
6 - ياسين فتاح الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:58
من حق اي فئة او هيئة ان تطالب بحقوقها المشروعة بكل السبل الممكنة قانونا والإصرار عليها، عملا بمبدأ ماضاع حق وراءه مطالب،
لكن مع المطالبة بالحق ودعمه بقوة، يجب بحق وبقوة الإصرار والإلتزام بالمسؤولية وأداء الواجب بضمير يقض ومهنية فائقة، والإحساس بالتلاميد والطلبة وحرقة آبائهم وأمهاتهم عليهم، وبنبل رسالة العلم وحق التعلم المكفولة دستوريا وشرائعيا وأمميا كحق من حقوق الإنسان، استمعوا الى نداء الطفل: أبي، أخي، أختي لك الحق في المطالبة بحقوقك، لكن لا تضيعني في حقي في التعلم والتمدرس، لا تحرمني من الحلم بمستقبل أفضل، لا تكن سببا في انقطاعي عن الدراسة وانحرافي عن الطريق، لا تجعلني عالة على المجتمع وعلى والدي، لا تجعلني مواطنا غير مفيد، مواطنا مستهلكا غير منتج، لا تدفعني إلى ركوب أمواج البحر "للحريق" الى الضفة الأخرى، أيها الأستاد والأستادة الفاضلين أنتم أملنا وأمل الشباب والشعب، فلا تضيعونا، لا ضيع الله حقوقكم في الدنيا وحسن توابكم في الآخرة.
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-11
7 - استاذ سابق الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:01
نساء ورجال التعليم الحالين لا يجيدون سوى البكاء والنواح وطلب المزيد لايشبهون الأساتذة السابقين والذين كان همهم هو العمل والجد والعطاء عكس المتقاعسين الحاليين الذين يكرهون العمل بشكل غريب والمصيبة هم المتعاقدون بدون مستوى يذكر ويطالبون بحلب الدولة ويهددون بالاضرابات في غياب الاقتطاعات وتفعيل الانقطاع عن العمل.
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-28
8 - تضحية الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:01
الميدان الوحيد الذي يتطاول عليه الوزراء. هو ميدان التعليم.
أعطوا الناس حقوقهم. راه المدرس عندو دور كبير فالمجتمع.
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34
9 - Enseignant الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:04
نحن أساتذة التعليم الاعدادي حرمنا من الترقية خارج السلم وكان كنت من قضى أكثر من 10 سنوات في الدرجة الأولى ولم يستفذ من الترقية خارج السلم كباقي أساتذة الثانوي.ظن فضلكم لا تحرمونا من حقنا.
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22
10 - بوشعيب الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:05
هذا الاضراب دعت إليه تنسيقية الأساتذة المقصيون منخارج السلم،وكما العادة في آخر لحظة هناك من يأتي ليركب على الموجة ويخلط الأوراق ويثير زوبعة مصطنعة ليس للدفاع عن هذا الملف،بل حتى تكون لديهم الشرعية وهم فاقدوها منذ أن باعوا كل شيء فهذه الخرجات باهتة ومهما وضعتم من مساحيق فلن تخفوا البشاعة.
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15
11 - متقاعد متضرر الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:12
الاجحاف طال اساتذة السلك الابتدائي والاعدادي الذين منهم من قضى اكثر من 15،سنة في السلم 11بعدما تجمدت ترقيتهم وكثير من هؤلاء احيلوا على المعاش وفي قلوبهم غصة
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16
12 - علي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:15
من حق اساتذة الابتدائي الاستفادة من الترقي خارج السلم فلا يعقل اهم سلك في التعليم اساتذته محرومون من هذا الحق ويدرسون اكبر عدد من الساعات اكثر من غيرهم ولهم نفس الشواهد مثل الثانوي والعالي !
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13
13 - مواطن2 الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:24
المعروف ان درجة " خارج السلم " كانت تخص اساتذة السلك الثاني التاهيلي فقط دون غيرهم.اما المعلمون فكان اعلى سلم لهم هو السلم 10.لا اقول هذا من باب الكراهية للغير لكن عددا كبيرا من اساتذة السلك الاول تقاعدوا في الدرجة الاستثنائية من السلم 11 فقط دون الاستفادة من خارج السلم.انها اخطاء ما سمي بالاصلاحات التي شملت فقط الجانب المادي.وهي اصلاحات ادت الى تخريب التعليم العمومي.اعرف عددا كبيرا ممن تقاعدوا في السلم 11 بالاقدمية مستواهم الدراسي 3 اعدادي وشهادة الدروس الاعدادية من افواج الستينيات من القرن الماضي. الترقية بالاقدمية كانت خطوة غير مدروسة العواقب.التعليم يتخبط بسبب سوء تدبير شؤون التعليم.ولن تستقيم احواله مطلقا.والنقابات تتحمل جزءا كبيرا في هذا الشان.
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-2
14 - عمر الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:25
لا يعقل استاذ ابتدائي أو اعدادي لهما نفس المؤهلات التي لدى استاذ ثانوي،في حين يحرمان من الترقية خارج السلم التي يستفيد منها استاذ الثانوي. لكليهما الإجازة أو الماستر..
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3
15 - بوحاميدي الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:25
ان كانت النقابات فعلا تمثل العاملين المنخرطين بلوائحها وتدافع عن مصالحهم فيجب عدم تقديم اي مرشح في النتخابات القادمة مع تاطير منخرطيها بالمشاركة بالاصوات الملغاة اي عدم التصويت لاي طرف من الاحزاب.
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0
16 - abdou الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:27
حقا إنها وزارة التعليم والاحتجاجات
جل الموظفين بالإدارات العمومية يعانون من عدم تمتيعهم بكثير من الحقوق المتعلقة بالوضعية لكنهم أحيانا يضربون وأحيانا يسلكون الطرق الإدارية وأحيانا يبدلون ساعة بأخرى حتى يأتي الفرج
أما في وزارة التعليم والاحتجاجات فالاساتذة على "سبة" ليخرجو للاحتجاج والاضراب ولا طرق أخرى غير الاحتجاج والاضراب,
حتى في زمن كورونا لم يستطيعوا الصبر على قطع هذه العادة "بلية الإضراب" ولو لفترة معينة
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-3
17 - Espoir الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:30
Certains commentaires montrent que beaucoup de personnes ignorent à quel point le métier d'Enseignant est dur.Je suis une professeur qui a enseigné pendant 31 ans dans un lycée (2ème cycle).J'ai bénéficié du statut hors échelle .Je suis en retraite anticipée.Je voudrais seulement donner mon avis sur ce sujet: Je vous jure que j'ai toujours pensé que les enseignants du primaire,travaillent trés dur,et que leur tâche est plus difficile,et qu'ils méritent autant que nous(si ce n'est pas plus) de bénéficier du statut hors échelle.Préparer un enfant,l'accompagner dans sa scolarité,est plus délicat que donner des cours à des bacheliers.Ils méritent autant que nous ce statut.
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5
18 - ابو فاطمة من وجدة الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:49
هذا هو العبث بعينيه ...افي هذا الوقت العصيب تطالبون تضربون عن العمل وانا وانتم نعلم جيدا هذه الحكومة المشؤومة لم تستجب لهذا المطلب هذا في الاوقات العادية فمابلك في هذا الوقت الذي يخيم عليه التقشف في الميزانية بل وسيتم الاقتطاع شهريا من رواتبنا بحجة كورونا ..نعم انا استاذ في السلم 11منذ سنوات كثيرة وهذا المطلب حق شرعي لاغبار عليه ولابد ان يتحقق وكان من المفروض ان يتحقق منذ سنوات ...نحن الذي سكتنا ورضينا واستسلمنا عندما كانت الاحوال الاقتصادية عادية...وبالرغم من هذا المطلب يهمني فلم اقم بالاضراب لاني اعلم جيدا ان ذلك راتبي الشهري سوف يقتطع منه وبدون اي فائدة او تحقيق شيئ..المهم ياإخوان ان النفايات هي سبب المصائب والبؤس الدي يوجد عليه حال الموظف وخاصة رجال ونساء التعليم
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