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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة.

وتم التأكد من 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Mohamed الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:14
لطفك يارحمان يا رحيم اللهم ألطف بعبادك إنك أنت اللطيف الشافي لا شفاء إلا شفاؤك والنت الرحيم فالرحم عبادك أمين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم
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78
2 - عندي سؤال مهم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:18
علاش سلا فيها الأصابات بزاف لكن السلطات غير مهتمة وكلشي مابقا عندو غراض وتواحد مابقا يدير الكمامة يدوز حدا البوليس ماعندوش أصلا مكايهضروش و تاهما منزلينها مغطية ليهم غير اللحية فقط غريب أمر هده المدينة تاواحد فيها مابقا مسوق لكورونا لا سلطات ولا مواطنين والأعداد بها في ارتفاع و لا يوجد بها أدنى طوارئ أو حزم أو صرامة أو أجرائات كأن سلا لاتعيش الجائحة تطوان أقل منها بكتير في عدد الأصابات لكن السلطات بها فرضت حضر التجول وسلا تواحد مامسوق
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12
3 - Mohamed الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:19
Il faudra se pencher sur les conditions d’hébergement des hôpitaux ainsi que leur capacité réelle.
un nombre de morts assez important reflète les difficultés du corps médical à gérer à temps les cas critiques.

Sans oublier qu'il faudra être à l'écoute de nos médecins et infirmiers qui souffrent le martyr depuis plusieurs mois . Allah Akbar
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21
4 - ابو أمين الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:20
أرقام غير مطمئنة يجب أخد الإحتياطات اللازمة لأن المستقبل لا يبشر بخير ِِ اللهم إحفظ الجميعمن شر هذا الوباء ِ
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18
5 - أحمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:24
الدارالبيضاء تعيش على وقع إنتشار الوباء.ماذا تنتضر لجنة اليقضة الصحية لأخد خطة إستعجالية للحد من إنتشار هذا الوباء الفتاك
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16
6 - ملاحظ الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:27
كورونا يلتهم الأخضر واليابس على الكرة الأرضية . فيروس سارس-كوف-2 حدد أهدافا ويريد تحقيقها قبل 2038. ما يخشاه كثيرا كبار كورونا هو اكتشاف مادة موجودة على الأرض و معروفة عند البشر. هذه المادة الطبيعية قد تقضي على جنودهم حتى قبل تحقيق أهدافهم التي جائوا من أجلها إلى كوكبنا
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-33
7 - سعاد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:31
الدولة رفعت يدها وتريد مناعة القطيع. قريبا سترون الضحايا بالمئات. تهور الشعب يقابله لا مبالات الدولة والنظام
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9
8 - العماري الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:40
ماهي المعايير لاعلان حالات الشفاء علما بأن بعض المرضى بعد اخد الدواء لا يعاد لهم التحليل من جديد.
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9
9 - متتبع الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 19:08
نسبة الوفيات في المغرب اكبر بكثير من ما هو مسجل في كثير من الدول الأوربية والإفريقية وجل الدول العربية, وهذا مرده الى الحالة المزرية التي أصبحت عليها كل المستشفيات من ناحية التدبير والتسيير وانعدام التجهيزات وتخاذل الكثيرمن الاطر الصحية من استقبال المرضى والاعتناء بهم وانقاذ حياتهم. فاللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وتوفانا وانت راض عنا وارحم كل من عمل عملا واثقنه أمين.
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