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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة.
وتم التأكد من 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
un nombre de morts assez important reflète les difficultés du corps médical à gérer à temps les cas critiques.
Sans oublier qu'il faudra être à l'écoute de nos médecins et infirmiers qui souffrent le martyr depuis plusieurs mois . Allah Akbar