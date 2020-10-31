24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حرية التعبير (5.00)

  2. أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة (5.00)

  3. "تمديد المينورسو" يثير سُعار البوليساريو .. والجزائر تنشغل بـ"تبون" (5.00)

  4. مغربيات ينتظرن الترحيل من السعودية إلى الوطن (3.00)

  5. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تطبيق الحجر الصحي الشامل في المغرب يرصد احترام تدابير الوقاية

تطبيق الحجر الصحي الشامل في المغرب يرصد احترام تدابير الوقاية

تطبيق الحجر الصحي الشامل في المغرب يرصد احترام تدابير الوقاية
هسبريس - أمال كنين
السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:00

أكد جمال الدين البوزيدي، أخصائي الأمراض التنفسية، أنه لا محيد عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل تفادي التوجه نحو حجر صحي شامل إذا ما ساءت الأوضاع بشكل كبير بسبب انتشار وباء فيروس "كوفيد-19"، وارتفاع معدل الحالات النشطة أكثر فأكثر.

وقال البوزيدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن اتخاذ قرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل تتحكم فيه المعطيات الوبائية، شارحا أنه كلما ارتفع معدل الحالات كلما ارتفع عدد الحالات الحرجة وتطلب الأمر إخضاع أعداد أكبر من المرضى للاستشفاء.

وأوضح المختص ذاته أن ضمن المصابين بوباء "كوفيد-19" نسبة 5 بالمائة يصلون إلى الإنعاش، وعشرين بالمائة تتطلب حالتهم الاستشفاء، مؤكدا أن التوجه نحو الحجر الجزئي أو الشامل يكون الهدف منه هو عدم تجاوز القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية، وزاد: "مثلا إذا كنا نتوفر على ستة آلاف سرير فالحالات النشطة لا يجب أن تتجاوز ثلاثين ألفا".

ونبه الخبير ذاته إلى أن عددا من المدن تجاوزت القدرة الاستيعابية، قائلا إنه حينما يكون الأمر متعلقا فقط ببعض البؤر يتم اللجوء إلى الحجر الجزئي، وحينما يتم تجاوز عدد محدد سيتم اتخاذ قرار حجر شامل، مردفا: "حينما نتجاوز القدرات الاستيعابية والاستشفائية نضطر لإجراء الحجر الشامل.. هذه قاعدة علمية، وهو ما حدث في فرنسا. واللجوء إلى الحجر هو لتجنب السيناريو الإيطالي، حينما كان يتم تسجيل وفيات مرتفعة ولا يجد المواطنون أين يستشفون".

وتابع المتحدث ذاته: "إمكانياتنا محدودة جدا، ويتم توقيف أنشطة أخرى لمواكبة كوفيد. كما أن الموارد البشرية محدودة وتعبت في الوقت الحالي، وبالتالي الوسيلة الوحيدة الفعالة من أجل حصار المرض هي الإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامة وحفاظ على التباعد والنظافة".

وضرب البوزيدي مثالا بالدول الآسيوية التي استطاعت حصار المرض فقط عن طريق الإجراءات الاحترازية المتبعة، متابعا: "كلنا يجب أن نحترم أمورا بسيطة جدا لكنها كفيلة بالحفاظ على الأرواح".

وأظهرت أوراق بحثية صدرت أمس الجمعة في المملكة المتحدة أن تفشي فيروس كورونا يتخذ مسارا أكثر حدة من أسوأ سيناريو تتوقعه الحكومة، ما يضاف إلى الأدلة المتزايدة على أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من انتقال العدوى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يا حسرتاه السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:09
شوفو غير القرار الاخير لوزارة التربية الوطنية فالاقسام التحضيرية غاتعرفوهم مامسوقين لا للشعب لا والو 40 واحد غايتجمعو فقسم ضيق ... باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - karim السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:11
جايحة الكوفيد ما هي إلا حرب على الشعوب ، والقادم لا يبشر بخير ، كوفيد 21 والموجات بلا نهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - sami السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:13
باينا بغيتو الفتنة ناس ما جبرات ما تاكل عاد الحجر الصحي بغيتو شي حرب أهلية وقيلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - الحجر السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:13
في هذه الحالة الحجر الشامل هو الحل الوارد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
5 - مغربي قح السبت 31 أكتوبر 2020 - 21:14
غاتوكلهوم الحجر؟ فرنسا راه خصصات 15 مليار اورو اي ما يفوق 150 مليار درهم مغربية. غير اجي ودير الحجر المغرب من الأفضل يدير مناعة القطيع مادام الحكومة ترفض التنازل عن امتيازاتها لفاىدة المواطنين. كيفاش تتفسر رصد مبالغ مالية خيالية فالتسيير فقانون المالية وبغيتي يديرو حظر؟ راه تيقلبو على الفوضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.