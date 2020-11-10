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الرئيسية | مجتمع | المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية

المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية

المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:00

أعلن الملك محمد السادس عن إطلاق المغرب لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي يواصل الفتك بالمزيد من أرواح المغاربة، وبذلك تكون المملكة من بين أولى الدول في العالم التي مرت إلى مرحلة التحضير للتلقيح بعد انخراطها مبكرًا في التجارب السريرية.

وأكد بلاغ الديوان الملكي أنه حسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها.

عملية التلقيح ضد "كوفيد 19" من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

وعبّر مواطنون مغاربة عن تخوفهم من حدوث أعراض جانبية قد يُحدثها هذا اللقاح الذي سيتم تجربته لأول مرة. ولم يحدد بلاغ الديوان الملكي هل سيكون التلقيح إلزامياً أم اختيارياً؛ لكن يبدو أنه في المراحل الأولى سيكون إلزاميا بالنسبة للفئات التي حددها البلاغ بالاسم.

ويوم أمس، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية أن اللقاح ضد "كوفيد-19"، الذي تعملان على تطويره، "فعّال بنسبة 90 في المائة".

وكان المغرب قد وقّع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19)، ويرتقب أن يتسلم المغرب الشهر المقبل دفعة من 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح الصيني.

ولا يركز المغرب فقط على اللقاح الصيني، بل سبق أن وقّع اتفاقاً مع مختبر "أسترا زينيكا" (السويدي ـ البريطاني) من أجل الحصول على 17 مليون جرعة، مع إمكانية اقتناء 3 ملايين جرعة أخرى عند الحاجة أو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى اتفاق آخر مع شركة "آر-فارم" الروسية، وقد تكون هناك مفاوضات مغربية جارية للحصول على اللقاح الأمريكي.

وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح كوفيد-19 وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل، أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الاثنين، أنها علقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ما هو. وذكرت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا)، في بيان، أنها "قررت وقف التجارب السريرية على لقاح "كورونافاك" بعد حادث خطير" وقع في 29 أكتوبر.

ورداً على تخوفات من أعراض محتملة جراء لقاح "كوفيد 19"، أكد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن لا حل أمام المغاربة سوى أخذ اللقاح المرتقب للحد من انتشار الفيروس الذي يواصل التفشي والفتك بأرواح المواطنين.

وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن "التلقيح يأتي بعد مراحل من التأكد من نجاعة اللقاح، بالإضافة إلى أن ردود الأفعال التي قد تحصل تختلف حسب جسم الإنسان، وبالتالي القول بأن لقاح كورونا سيحدث مضاعفات خطيرة هو غير صحيح".

وأشار الناجي، رداً على الأخبار السلبية القادمة من البرازيل بخصوص اللقاح الصيني، إلى أن المضاعفات التي حصلت قد تكون مرتبطة بفيروسات أخرى موجودة داخل جسم الشخص الذي جرى تلقيحه أو أمراض معينة يحملها الشخص المعني؛ ما يؤدي إلى حصول ردود أفعال.

وشدد الباحث في علم الفيروسات، في تصريحه، على أن التلقيح في المغرب ضد كورونا سيأتي بعد فحص كل شخص معني بذلك للتأكد من تحمل جسمه للتلقيح واستبعاد أي خطر قد يكون محتملاً جراء هذا اللقاح، مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2020.

وأضاف الناجي أن المغرب نجح في وضع إستراتيجية للحصول على لقاح كورونا، بفضل المبادرة الاستباقية للملك محمد السادس، والتي تجعل المغاربة من بين الشعوب الأولى التي ستحصل على اللقاح المرتقب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - samir الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:06
نتمني ان يستثمى المغرب مستقبلا ربع الميزانية التي ينفقها على جامعة كرة القدم والمهرجانات في البحث العلمي.
والله سيصبح المغرب عملاق افريقيا والشرق الاوسط.
لكن لا حياة لمن تنادي
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426
2 - علي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:10
"المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2021" .. ياك قلتو الشهر المقبل سيحصل المغرب على اللقاح ؟؟؟ واش باقي سنة كاملة ديال هاد العجب .. راه مابقينا فاهمين والو
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-80
3 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:12
نتسناو شوية الدول اللي صانعين اللقاح يطعموا الشعوب ديالهم حنا غير زربانين
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246
4 - توفيق المكناسي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:12
البرازيل اوقفت اليوم استعمال اللقاح الصيني بعد ظهور اعراض جانبية خطيرة
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267
5 - بادرة طيبة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:12
بغض النظر على أن لقاحات لي كاينين دبا في طور التجارب ولم يصرح بهم زيادتا على كل الدول المصنعة له خاصها تلقح ملاييين من مواطنيها ويكون عندها مخزون وكتفاء ذاتي عاد غاتشوف بلدان خرين ولقاح مكايداويش لي مراض غير لناس لي مافيهم والو باش ماتجيهمش كورونا و لقاحات لي جاية من الصين ودول خرين يعني كوكتيل مكافيش على ماقولو غادي يجربوه بعد غير فلي خدامين فالصحة والبوليس والمرود هادشي ألى كفاهم داك العدد لي جايبينو ألى مجاتهومش كورونا غايعاود يجيبو لناس لي خدامة فمواقع حساسة والمسؤولين وكولا ونوبتو يعني مغاتوصلك النوبة حتى يدي مول الأمانة أمانتو وفوق ماتمشي تسول عليه مكاينش مزال ماجا أو يقدر يولي كايتباع بأتمنة غالية على الضعيف خلاصة القول مزال على الشعب الحال باش يتلقح حيت خاص أكتر من 50 مليون لقاح
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-28
6 - مجرد وجهة نظر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:13
هل الدول المصدرة للقاح تطعِّم به مواطنيها ؟ هذه الدول هي التي ستؤكد مدى فعاليته ،وإلا فكل ما يقال خرافات ،اللهم أُلطف بنا .هادشي كايخلع
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162
7 - Soussi الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:13
"مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2021."
2020 ou 2021?
هل هو مجرد خطأ مطبعي أم أن الانتظار سيطول؟
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44
8 - FOUAD OUJDA الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:13
المتناقضات البارحة تحللون لخطوة الملك الذي أعطى توجيهاته لبدء عملية تلقيح المغاربة، و اليوم تتحدثون عن إمكانية الوصول إلى لقاح، لم نعد نعرف من أنتم بالضبط
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58
9 - noualim الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:14
مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2021يقول مقال هسبريس ...اظن ان المغرب سيشرع في التلقيح قبل نهاية 2020
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34
10 - rachad الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:14
بعده يجب ايجاد لقاح للفقر لتفاقمه بسبب الجائحة
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100
11 - تائه الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:15
بمعنى سنجد عدة أصناف من اللقاح سيحقن بها الشعب المغربي وسوف نجد اعراض مختلفة تختلف باختلاف نوع التلقيح من وجهة نظري يجب التريث الا حين ظهور نتائج مبشرة بالخير مكيسبق للسوق غير مول سفنج
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90
12 - ايت واعش الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:15
هل اللقاح الصيني امن ام لا ؟ هذا هو السؤال اما اذا كان سياتي بمضاعفات وامراض جديدة فأفضل كورونا كفيروس طبيعي على لقاح مختبري .لسنا فئران تجارب........يجب ان تكون الشفافية المطلقة .....ويكون اختياريا لمن اراد...
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152
13 - cambo الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:21
واش لمقدمين هما اللي إتكلفوا بيه إوزعوه علينا ابحال مدارو في المعاونة ديال كورونا
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49
14 - امال الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:25
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و خفف عنا تبعياته. خطوة استباقية مباركة انشاء الله من اجل بدء تلقيح ولكن حبذا لو انتظرنا الحصول علا تلقيح من شركات معروفة و لها تاريخ في اكتشاف و تسويق هذا النوع من التلاقيح. شركات مثل Moderna او Pfizer لعا باع طويل في هذا المجال. اما الصين او روسيا في نظري فاكتشافهم جاء متسرعا و فيه بعض الشك بان له بعد سياسي لاغير.
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48
15 - albachir الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:25
les responsables s occupent seulement de trouver le vaccin car ils ont peur de leur vie et du pays qu il coule et si jamais tout le monde meurt et eux restent tous seuls .....c vraiment la rigolade....c l amour de la vie mon frere....normalement ils doivent s occuper d aider les pauvres et les orphelins a la place de trouver le vaccin pour tout le monde....le maroc c trop bizarre avec ces responsables....
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17
16 - الفضائية الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:28
نتائج التعليم....
........................................
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9
17 - السادات الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:29
بينما المغاربة يخافون من اللقاح وان المؤامرة تحاك لهم ويفضلون السادات والاضرحة وبويا عمر.الفرق شاسع بين اللذين يعلمون واللذين لايعلمون خمسين الف امريكي تمت عليهم التجاريب بمحض ارادتهم
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-65
18 - مهاجرة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:33
خص المسؤولين و برلمان يجؤبوه هما اولين عاد نشوفو
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68
19 - لمدوخ زاد داخ الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:35
مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2021. مفهمنا والو يا ربي السلامة
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-7
20 - المحتمل الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:36
لن يشرع المغرب فاللقاح إلا قبل نهاية 2021 عمرنا ضامنو الله فما علينا الا بأخذ الحيطة والحذر وسبق وكتب في مقالات سابقة بلي باقي التلقيح بعيد واغلب المعلقين لي قراو تعليقي وقلت هو علمي حكمو عليه بالسلب ولم ييعجبهم و هاهي الحقيقة قريثوها من مصدر الصحافة لتازمو بالكمامة والنظافة والتباعذ وشربو كل ما من شأنه ان يسخن ذاتكم وبعدو على كل ماهو مصنع وربي يحفظنا بحفظه
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1
21 - متتبع الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:37
أعلنت هيئة الصحة البرازيلية يوم الإثنين تعليق التجارب السريرية على لقاح صيني لمختبرSinovac Biotech مرشح ضد فيروس كورونا بعد حادث خطيرلوحظ على أحد المتطوعين. وأشارت إلى أن هذه الأنواع من الحوادث يمكن أن تشمل الوفاة والآثار الجانبية المميتة المحتملة والإعاقة الشديدة وغيرها من الأحداث المهمة سريريًا.
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37
22 - جلال الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:41
فهموني يرحم الوالدين قبل 2020 و لا قبل 2021
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1
23 - بلمازني إبراهيم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:44
الأوبوية للأمن والفئات المخزنية وكافة الإدارات والأطباء والممرضين والمعلمين وكذلك القوات المسلحة والقضاة ورجالات الدولة ... المسؤولون أولا، هما الأولون، ولا بد أن يتفهم ذلك عموم المواطنين والمواطنات، لأن إصاباتهم لا قدر الله ستحدث خلالات في إدارة البلاد.
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-8
24 - Bazir_issa الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:45
وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح كوفيد-19 وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

في المقابل
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-19
25 - عبدو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:49
أكيد أن التجارب السريرية للقاح فعالة وأعطت أكلها بحيث أصبحنا نحتل المركز الأول افريقيا من حيث عدد الوفيات،والقادم أسوأ. خلاتها مولاتها "نكيسوا الواد براس الحمق."
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10
26 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:51
مادام ان الاطباء سيكونو من اوائل من سيتلقى هاذا اللقاح وسيتم قبوله من طرفهم فهذا يعني ان بقية الشعب يجب ان يقبلو به دون خوف فلا يعقل ان يقبل اللطباء بهاذا اللقاح وهم يشكون بانه خطر على صحتهم مع اننا نعلم ان لهم لوبي قوي يستطيع الرفض
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1
27 - Zaki الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:53
اي حديث عن لقاح مثبت الفعالية او مصادق عليه هو كلام فارغ ..
لحد الان لم تصادق منظمة الصحة العالمية على اي لقاح (بما فيها الخاص بفايزر)
ادعو ان يكون التلقيح اجباريا لكن شريطة ان يمر من كل الاختبارات العلمية الرصينة ومصادق عليه من هيئات عليا عالمية وبالتأكيد ان ينخرط مختلف شعوب العالم بتلقي اللقاح وليس الدول "المضعضعة" كالبرازيل و المغرب فقط ..
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13
28 - مراقب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:56
الڤاكسان الصيني ضد “كورونا” اللي وقفات تجاربو البرازيل ما عندو علاقة بالڤاكسان اللي غادي يدار فالمغرب
فالصين كاينة جوج شركات كيطورواللقاح : “سينوفاك بايوتك” و”سينوفارم”. اللي وقع فيه المشكل فالبرازيل ديال سينوفاك واللي عندنا فالمغرب وبدا يتجرب فالصين ديال “سينوفارم” لي شاركت فيه العديد من الدول منها الامارات والبحرين والسعودية ولم تظهر اي اثار او اعراض جانبية
صحاب الشركة “سينافارم” كانو قالو هادي اشهر باللي غادي يكون موجود فاخر العام وغادي يتطرح فالسوق فدجنبر وثمنو غادي يكون 140 دولار. غير هو مع الدول اللي خدمت معاها غادي يكون قبل. بحال اللي وقع معانا.
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1
29 - Salah الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:56
سيروووا على الله أنا من محبي الطويلة الأخيرة مند الصغر
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16
30 - موآطن خارج الوطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 16:59
اللقاح الصيني قتل عدد في طور التجاريب وحتى الآن منظمة الصحة العالمية لم توافق على اي لقاح أتريدون ان تضحو بالمغاربة كالفئران؟
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27
31 - يوسف الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:02
إذا كان اللقاح إلزامي، فهل ستعوض الدولة الشخص الملقح ماديا ومعنويا إذا ظهرت أعراض خطيرة، أم مشات على عنيه ضبابة، إلى ماقادرينش تعوضو الشخص خليو اللقاح اختياري
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29
32 - عوني فخ هههههه الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:10
الحمد لله انا ما شي في الخطوط الأمامية يعني الصحة والامن انا مهني حر بسيط لن اكون مجبرا التلقيح الكمامة باركا عليا
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5
33 - إعفوا عنا يا يارب الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:11
اليوم فقدنا شخصان من العائلة بسبب هذا الوباء،خوتي الله يرحم ليكم الوالدين ديروا الإحتياطات ديالكم لأقصى درجة،الله يرحم جميع أموات المسلمين يارب
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21
34 - Moahmmed mRE الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:12
salam alikom,

le vaccin sera disponible, et les pays vont acheter et ils vont donner le vaccin à la population selon les priorités....politique etc programme...
la question que je pose autant que spécialiste en pharmacologie :
l'efficacité : si tu prend le vaccin peut être tu vas réagir positivement contre le COvid19, mais si tu ne prend pas le vaccin peut etre tu vas réagir positivement contre le covid. Donc la question qui les boites pharmaceutique ne peuvent pas confirmer : comment prouver que ....et c'est pour cela on dit que 2 eme injection ....mais ce n'est pas grave dans tout les cas soit on réagit positivement soit négativement...
le problème est l'effet secondaire à long terme, et je ne parle pas de la toxicité, non. l'effet secondaire (s
la phase 4 la ; pharmacovigilance : si tu prend le vaccin tu participes aux essais, donc il y a un risque d'avoir un effet qui pourrait apparaître dans le futur. le citoyen doit avoir le droit de choisir de faire vacciné ou pas
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17
35 - عادل الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:16
اللقاح الصيني الذي اوقفته البرازيل هو تابع لشركة كورونفاك. في حين اللقاح الذي سيقتنيه المغرب تابع لشركة سينوفارم. اذن لا داعي الخلط بينهما لانهما لقاحات مختلفان.
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-13
36 - بنعبدالسلام الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:18
إذا كان هذا اللقاح إلزاميا ، وبما أنه لم تتبث لحد الآن فعاليته ولا حتى أعراضه الجانبية، فعلى الدولة أن تتكفل بتعويض كل من ظهرت عليه أعراض جانبية جراء تناول هذا اللقاح.
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21
37 - نوح الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:20
يا ربي السلامه ..ويا ربي تلطف بنا احنا شعب مسكين معاندناش وماخاصناش بغينا نعيشو في سلم وسلام ما بغينا والو من هاد الدنيا ..اللهم لا تفتنا في أبداننا ..... والله أخوف ما يوخيفوني هاد اللقاح تكون عندو أعراض وأهداف لا يعلم بها الا الله ....اللهم احفض شعب المغرب واهل المغرب وملك المغرب من كل سوء
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10
38 - Observateur الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:29
ذهبت اليوم إلى الهلال الأحمر في مدينة طنجة لإجراء فحص طبي من أجل الحصول على وصفة طبية تسمح لي بشراء لقاح الإنفلونزا الموسمية. اكتفت الطبيبة, أقل من نصف دقيقة, بطلب اسمي وعمري, وسلمت لي الشهادة. دازت للصندوق, طُلب مني أداء 120 درهم!! قلت للمكلفة بالصندوق أن الطبيبة لم تفحصني نهائيا, الأداء من أجل ماذا؟؟ أديت الواجب واطلابت السماحة من الفوق
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16
39 - khalidritaa0 الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:30
الصين دولت متقدمة يكون انتاجها دايل عل علمها....
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-9
40 - الصاعقة الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:31
يجب ترك الخيار لكل شخص في تبني مايناسبه اتجاه اللقاح.يقبله أو يرفضه.
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30
41 - هشام الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:45
ثلاث لقاحات مؤكد منها. اليوم اعطية موافقة من طرف صحة العالمية لازال الوقت مبكرا حتى يصل إلى
المغرب
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7
42 - منير الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:47
لسنا فئران تجارب، أنا لن أقبل اللقاح .انتهى الكلام.
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15
43 - الدليمي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:47
غي كونو هانيبن ا الفقراء راه لي غادي يتلقح الول هما موظفين الدولة أو العسكر او لي المخازنيا او الموظفين الي ف المحاكم او موظفي الدولة ماغديش يجربوه فيكم ا لبوفريا غي كونو هانين رتاحو مع راسكم ماكاينش كاع لي غادي يسيويه ليكم حتى توقف ليكم ف لعظم حتى توصل الجنويا للقرفادا عاد ارا ما عندكم
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-7
44 - عمي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:48
باركة من لفهامات الخاوية اللقاح الصيني راه لقاح تقليدي عادي ابحالوا ابحال اللقاح انتاع بوشويكة او بوحمرون خاصو ايكون اجباري باش نتهناو من هاد المشكل .
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-25
45 - youcef الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:51
أكد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن لا حل أمام المغاربة سوى أخذ اللقاح المرتقب للحد من انتشار الفيروس الذي يواصل التفشي والفتك بأرواح المواطنين.......اش تياكد هد المدير ؟!؟!؟!؟؛؟..زعم صافي كموندينا ...اللحوه ميمكنش.....اش هاد المنطق.المهم ان يكون اللقاح مصادق عليه من المختبرات العالمية مشي حيت شريناه اديروه مهما كانت العواقب..الحكومة تضمن صحة المواطن هدي خدمتها عليها تحمل المسؤولية .
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12
46 - فريد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:57
هل سنكون فئران تجارب ونسبق جميع الدول
المرجو ااتريت وجعله
اختياري
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12
47 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:57
في التاني سلامة وفي العجلة ندامة حبذا لو تم التريت إلى حين إخراج اللقاح الأمريكي إلى الوجود لأنه سيكون فعال ..في الوقت الدي غابت الأطر المغربية عن الوجود بسبب الإهمال الدي ساد أوساط التكوين الخ .. ومن الآن فصاعدا لابد من أعادت النظر حول التخطيط الإستراتيجي للدولة والاعتماد على التعليم والبحث العلمي والصحة لأن العقل السليم في الجسم السليم.
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7
48 - أم ليتيم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:58
يجب أن لا يكون اللقاح الزاميا ادا كان كدلك فعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في حالة ضهور اية أعراض جانبية نتمنى ان لا يكون اللقاح الصيني مثل بضاعتهم
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17
49 - الأزهري الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:02
اللقاح الصيني يا خوفي عليك يا مواطن
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21
50 - مار من هنا الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:03
المغاربة كيفما درتي معاهم وحلة درتي ليهم الحجر الصحي يقولوا ليك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .خليتيهم يخرجوا عادي يخرجوا فخطرة وحدة بلاتباعد ومنين الحالات يتزادوا يبداوا ينتاقدوا العتماني والحكومة ومنين الملك وفر ليهوم اللقاح غادي ينوضوا المشككين يقولوا مانديروش اللقاح حانت فيه كدا وكدا وكدا .وانا فنظري خاص التلقيح يكون ب 3000درهم باش يلاه يطلبوا هاعار الله لما جلبوا لينا بشي تمن قليل كيفما واقع دابا فالتحاليل
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-17
51 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:13
من يريد اللقاح فليأخذه ومن لايريده عطوه شبر التيساع والسلام عليكم
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23
52 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:15
ينبغي أن يكون اختياريا مكاينش اجباري كل وحد حر في جسدو
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25
53 - ملاحظ بسيط الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:16
ما دام اللقاح في مراحله الأولىولمويتمواستعماله على نطاق واسع في دول العالم، فمن حق أي مواطن أن يمتنع عن استعماله حماية لنفسه وصحته، لأن الاضرار التي يمكن بروزها في حال عدم فعاليته ستكون وخيمة وخطيرة على الصحة، ثم لماذا لا ننتظر حتى نرى فعاليته في البلدان التي تعاني أكثر منا من وباء كورونا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وانجلترا وأمريكا والبرازيل وغيرهم...
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17
54 - مغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:20
شخصيا، لن اجبر على أخذ التلقيح الذي لا اعرف لا مصدره، ولا اعراضه الجانبية ولا حتى فائدته. ولا يوجد في الدستور الذي صوتنا عليه بند او فصل يلزمني بأخذ التلقيح.
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21
55 - HBM الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:41
سيبدؤون ب لمقدمين والقياد والعمال و الولاة تصوروا إدا كان هدا اللقاح قاتل ...
ما تلقى اللي يصوب ليك شهادة السكنى
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12
56 - تازي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:45
صديقي أ صحاب التعليقين 2و7 المقال مكتوب فيه سيشرع المغرب في التلقيح قبل نهاية 2020 منين جبتو 2021.؟؟ الله يهديكم
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5
57 - Motabi3a الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:48
قبل قليل على قناة ااعربية وكلام العلماء في خضم ااحديث عن لقاح اامانيا قالو ان لفاح الصين اامذكور اسمه فوق غير ناجع وله سلبيات نتمنى من حكومتنا ان تختار اللقاح الالماني او الفرنسي او الامريكي لاننا حقيقة مادام اللقاح الصيني فشل بحالة برازيلية بعني هناك مخاطر ولن نعرض انفسنا كتجارب للصين ، والرخيم والشافي الله .
اعتقد على البلد ان تتريث نوعا ما في هذا الشان او يعطى للحالات المتازمة ربما بكون شاف لهم .
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8
58 - bou3ayta الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:48
مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2020.واش مابقيتوش كتشوفو هذا بالنسبة للناس التي تسال هل قبل نهاية 2020 او 2021
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1
59 - SoussiAhmed الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 18:59
Le Maroc veut éviter le pire pour les citoyens notamment ceux qui vivent la précarité . Aux Etats Unis Le Président élu Biden a promis le vaccin gratuit pour la population vers Mars : Pfizer et une société allemande vaccineront les citoyens . Tout le monde est sur le pied de guerre ...Allah yahfad...
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1
60 - عزوز الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:00
انا بغيت التلقيح ديال المانيا
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-1
61 - احمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:01
الصراع الصيني الغربي غالبا الدول الضعيفة تؤدي الفاتورة مرتين او اكثر
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5
62 - rachid الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:04
Les trois vaccins les plus efficaces anti Sars _cov_2 sont :sputnik V 92% et Vaccin du. Pfizer 90% et enfin le vaccin chinois du sinopharm 80%
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3
63 - Ahmed الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:08
جميع التعاليق قاربة الموضوع بشكل مناسب مم زاوية معينة ونرى ان نتريث فالافضل ان ننتظر قيام الدول المنتجة بتلقيح مواطنيها ولا نجعل مواطنينا تجرب فيهم اللقاحات وليطمئنوا للقاح ويقبلون عليه بتفاؤل و ليس بتخوف
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8
64 - بيكاسو الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 19:16
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نوع من التخبط والعشوائية والتبعية لم نسمع عن أي دولة في العالم تتبنى عدة أنواع من اللقاحات لشعوبها كما أن هذا يوحي إلى أن هذه اللقاحات تشوبها الشكوك. كيف يهرول المغرب للقاحات لم تثبت بعد نجاعتها وخلوها من أي أعراض جانبية. هذا أمر استراتيجي يمكن أن يطال أجيال المستقبل ومن يقول أن هذآ هو خدمة لصحة الشعب فهو كاذب.لأن مصلحة الشعب راها باينا الرفع من القدرة الشرائية والاستثمار في الصحة والتعليم والبحث العلمي وليس في لقاح لا نعرف طبيعته.
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10
65 - اللهم ارفع عنا البلاء والوباء الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:02
الله يستر من شي لقاح يشكل خطر على حياة المواطنين او يسبب لهم عاهات مستديمة كالزيوت التي تسببت فشلل عديد من المواطنين و لا زال من بقي على قيد الحياة بعاة الشلل اظن كثير من المواطنين الذين عايشو تلك الفترة يذكرون تلك الزيوت المكناسية المسمومة . و الله يحفظنا و يحفظ المواطنين من شي لقاح مسموم كتلك الزيوت المسمومة ، انا لست متحمس لِلقاح اشناوا على ودهاش اشناوا بحال اجناوا ماضيين ملحدين الوازع الديني الذي سيردعهم عن اتخلويض و بيع N'import quoi غير موجود في قاموسهم . إذاً فاحذرو المنتوجات الاستهلاكية و الادوية و اللقاحات المنتوجة في بيكين ها ودني راه لا دين لهم لا ضمير مُتَّقي سيردعهم هاذوك الناس إلاهُهُم هو الفِلْس العُملة والّي بغا يموت را الواد ، أثق في لقاح اسرائيلي و امريكي و الماني ناس اهل كتاب وحتى من جزر القُمُر ولا اثق في لقاح اشناوا اجنون أجناوا الذين يأكلون كل شيء يدب على الارض قادرين على فعل أي شيء ولو فيه أذى لخلق الله .
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9
66 - محمد الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:08
المغاربة قوم كيما ديرتي معاهم مشكلة اذا طلبتي منهم وضع الكمامة و احترام التباعد الاجتماعي يرفضون والى جبتي ليهم لقاح الوقاية من الوباء يبداو يتشكاو الصراحة عقلية المغربي خاصها تعمل عليها ابحاث باش ممكن نفهموه
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-9
67 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:33
اللهم إجعلنا أحرار .ليكن كل إنسان حر في جسده لي خايف من كرونة يدير اللقاح لي ما خايفش خلوه تقتلو كرونة
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5
68 - محمد أقباس الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:42
هادوك لي خايفين من نتائج هاد التلقيح هوما نفسهم لي ماخايفينش من كورونا وماملتازمينش بالحجر الصحي. كانقتارح لي مالقاوهش ملتازم يلحوه بالسيف عليه
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-9
69 - رشداوي مدغري الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 20:55
اذا كان ثمن اللقاح 140 دولارا للجرعة أي 1300 درهم تقريبا.
من الأفضل تسليم نصف هذا المبلغ (750 درهم) للمواطن و حجزه ليل نهار بمنزله لمدة شهر و ستتوقف العدوى.
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-1
70 - Fellah الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:29
Un test clinique au maroc sur 600 volontaires...
Comment être sûr de la protection sans les challenger contre le covid?
En sachant qu'il est fort probable que ces 600 personnes n'ont jamais rencontrée covid sur leur chemin...
Donc aucune différence avec le placebo...
À part la production d'IgG...
On ne parle pas de protection, mais d'une réaction immunitaire au vaccin candidat...

اللهم ارفع عنا وعن البشرية هذا الوباء
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1
71 - lahbil الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:33
هل سيتم تلقيح القوات المسلحة الملكية والله إحد الباس ويرفع عنا هدا الوباء
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0
72 - hmida الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:57
انا اقترح ان يبداوا بالبرلمانيين ثم الوزراء ثم مديري الابناك والمؤسسات العمومية
ياك هما لي خايفين على الثروة ديالهم ماباغيينش اطلقوا من الكراسي
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3
73 - Yassine الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:05
هاد اللقاح مازال مامعروفاش الفعالية ديالو او اثارو الجانبية.هادا علاش خاص يبقا الاختيار ديال كل شخص يقبل او يرفض يديرو.نحن لسنا فئران تجارب للصين او غيرها
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1
74 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:09
لا احد لديه الحق في ارغام احد على اللقاح...كفاكم ارهابا للناس و اخجلوا ان كنتم تستحيون !!
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2
75 - abdessamadlak الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:30
 الباحث في علم الفيروسات، في تصريحه، على أن التلقيح في المغرب ضد كورونا سيأتي بعد فحص كل شخص معني بذلك للتأكد من تحمل جسمه للتلقيح واستبعاد أي خطر قد يكون محتملاً جراء هذا اللقاح، مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2020
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-2
76 - المغاربة والتلقيح الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:37
اظن ان اللقاح الأوروبي سيكون خاص بالفئة المذكورة المميزة والصيني بقية الشعب
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3
77 - مول الرمان الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 22:53
لقحوا البرلمانيين والحكومة والتماسيح والعفاريت... هوما الأولين حتى نشوفوا هاذ السلعة ديال الشينوا أشنوا دارت لهم عاد لقحونا باللقاح الأمريكي....
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3
78 - موطن الأربعاء 11 نونبر 2020 - 00:28
انتما كتنقد وكتنقز شويا الصحة العالمية مصلحش شويا موفقتش تم غير بشويا عليكم ادهر ليا مفهمين ولو عدوين غير لسمعتوها كتعرف ليها اتقو الله خلو الناس تخدم راه غير موت وحدة ليكين
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