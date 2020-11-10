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كُتّاب وآراء
المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية
أعلن الملك محمد السادس عن إطلاق المغرب لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي يواصل الفتك بالمزيد من أرواح المغاربة، وبذلك تكون المملكة من بين أولى الدول في العالم التي مرت إلى مرحلة التحضير للتلقيح بعد انخراطها مبكرًا في التجارب السريرية.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أنه حسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها.
عملية التلقيح ضد "كوفيد 19" من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
وعبّر مواطنون مغاربة عن تخوفهم من حدوث أعراض جانبية قد يُحدثها هذا اللقاح الذي سيتم تجربته لأول مرة. ولم يحدد بلاغ الديوان الملكي هل سيكون التلقيح إلزامياً أم اختيارياً؛ لكن يبدو أنه في المراحل الأولى سيكون إلزاميا بالنسبة للفئات التي حددها البلاغ بالاسم.
ويوم أمس، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية أن اللقاح ضد "كوفيد-19"، الذي تعملان على تطويره، "فعّال بنسبة 90 في المائة".
وكان المغرب قد وقّع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد 19)، ويرتقب أن يتسلم المغرب الشهر المقبل دفعة من 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح الصيني.
ولا يركز المغرب فقط على اللقاح الصيني، بل سبق أن وقّع اتفاقاً مع مختبر "أسترا زينيكا" (السويدي ـ البريطاني) من أجل الحصول على 17 مليون جرعة، مع إمكانية اقتناء 3 ملايين جرعة أخرى عند الحاجة أو أكثر من ذلك، بالإضافة إلى اتفاق آخر مع شركة "آر-فارم" الروسية، وقد تكون هناك مفاوضات مغربية جارية للحصول على اللقاح الأمريكي.
وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح كوفيد-19 وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.
في المقابل، أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الاثنين، أنها علقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ما هو. وذكرت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا)، في بيان، أنها "قررت وقف التجارب السريرية على لقاح "كورونافاك" بعد حادث خطير" وقع في 29 أكتوبر.
ورداً على تخوفات من أعراض محتملة جراء لقاح "كوفيد 19"، أكد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن لا حل أمام المغاربة سوى أخذ اللقاح المرتقب للحد من انتشار الفيروس الذي يواصل التفشي والفتك بأرواح المواطنين.
وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن "التلقيح يأتي بعد مراحل من التأكد من نجاعة اللقاح، بالإضافة إلى أن ردود الأفعال التي قد تحصل تختلف حسب جسم الإنسان، وبالتالي القول بأن لقاح كورونا سيحدث مضاعفات خطيرة هو غير صحيح".
وأشار الناجي، رداً على الأخبار السلبية القادمة من البرازيل بخصوص اللقاح الصيني، إلى أن المضاعفات التي حصلت قد تكون مرتبطة بفيروسات أخرى موجودة داخل جسم الشخص الذي جرى تلقيحه أو أمراض معينة يحملها الشخص المعني؛ ما يؤدي إلى حصول ردود أفعال.
وشدد الباحث في علم الفيروسات، في تصريحه، على أن التلقيح في المغرب ضد كورونا سيأتي بعد فحص كل شخص معني بذلك للتأكد من تحمل جسمه للتلقيح واستبعاد أي خطر قد يكون محتملاً جراء هذا اللقاح، مبرزا أن المغرب سيشرع في مرحلة التلقيح قبل نهاية 2020.
وأضاف الناجي أن المغرب نجح في وضع إستراتيجية للحصول على لقاح كورونا، بفضل المبادرة الاستباقية للملك محمد السادس، والتي تجعل المغاربة من بين الشعوب الأولى التي ستحصل على اللقاح المرتقب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
والله سيصبح المغرب عملاق افريقيا والشرق الاوسط.
لكن لا حياة لمن تنادي
2020 ou 2021?
هل هو مجرد خطأ مطبعي أم أن الانتظار سيطول؟
........................................
في المقابل
لحد الان لم تصادق منظمة الصحة العالمية على اي لقاح (بما فيها الخاص بفايزر)
ادعو ان يكون التلقيح اجباريا لكن شريطة ان يمر من كل الاختبارات العلمية الرصينة ومصادق عليه من هيئات عليا عالمية وبالتأكيد ان ينخرط مختلف شعوب العالم بتلقي اللقاح وليس الدول "المضعضعة" كالبرازيل و المغرب فقط ..
فالصين كاينة جوج شركات كيطورواللقاح : “سينوفاك بايوتك” و”سينوفارم”. اللي وقع فيه المشكل فالبرازيل ديال سينوفاك واللي عندنا فالمغرب وبدا يتجرب فالصين ديال “سينوفارم” لي شاركت فيه العديد من الدول منها الامارات والبحرين والسعودية ولم تظهر اي اثار او اعراض جانبية
صحاب الشركة “سينافارم” كانو قالو هادي اشهر باللي غادي يكون موجود فاخر العام وغادي يتطرح فالسوق فدجنبر وثمنو غادي يكون 140 دولار. غير هو مع الدول اللي خدمت معاها غادي يكون قبل. بحال اللي وقع معانا.
le vaccin sera disponible, et les pays vont acheter et ils vont donner le vaccin à la population selon les priorités....politique etc programme...
la question que je pose autant que spécialiste en pharmacologie :
l'efficacité : si tu prend le vaccin peut être tu vas réagir positivement contre le COvid19, mais si tu ne prend pas le vaccin peut etre tu vas réagir positivement contre le covid. Donc la question qui les boites pharmaceutique ne peuvent pas confirmer : comment prouver que ....et c'est pour cela on dit que 2 eme injection ....mais ce n'est pas grave dans tout les cas soit on réagit positivement soit négativement...
le problème est l'effet secondaire à long terme, et je ne parle pas de la toxicité, non. l'effet secondaire (s
la phase 4 la ; pharmacovigilance : si tu prend le vaccin tu participes aux essais, donc il y a un risque d'avoir un effet qui pourrait apparaître dans le futur. le citoyen doit avoir le droit de choisir de faire vacciné ou pas
المغرب
المرجو ااتريت وجعله
اختياري
ما تلقى اللي يصوب ليك شهادة السكنى
اعتقد على البلد ان تتريث نوعا ما في هذا الشان او يعطى للحالات المتازمة ربما بكون شاف لهم .
من الأفضل تسليم نصف هذا المبلغ (750 درهم) للمواطن و حجزه ليل نهار بمنزله لمدة شهر و ستتوقف العدوى.
Comment être sûr de la protection sans les challenger contre le covid?
En sachant qu'il est fort probable que ces 600 personnes n'ont jamais rencontrée covid sur leur chemin...
Donc aucune différence avec le placebo...
À part la production d'IgG...
On ne parle pas de protection, mais d'une réaction immunitaire au vaccin candidat...
اللهم ارفع عنا وعن البشرية هذا الوباء
ياك هما لي خايفين على الثروة ديالهم ماباغيينش اطلقوا من الكراسي