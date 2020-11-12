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كُتّاب وآراء
المغرب يُجرب "ترويض كورونا".. والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم
دخل المغرب مرحلة "ترويض" الفيروس بإعلانهِ فتحَ عملية تطعيم "وطنيّة" في وجهِ المغاربة، بعدما أثبتت نتائج الدّراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، سلامة وفعالية ومناعة اللقاح الصّيني، الذي يبدو أنّه يحملُ في طيّاتهِ مؤشّرات إيجابية على الرّغم من التّحذيرات المحيطة به.
وستكون مستشفيات المملكة والمؤسّسات الصّحية على موعد مع أكبر عملية للتّطعيم ضدّ الفيروس، ستشمل في البداية الأطباء والممرّضين ورجال الأمن والقوات المسلّحة الملكية وأطر التّربية والتكوين، لتعمم في المرحلة الثّانية على باقي شرائح المجتمع المغربي.
وكان المغرب قد وقّع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، ويرتقب أن يتسلم الشهر المقبل دفعة من 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح الصيني.
وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" وسافروا إلى الخارج ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا الصّدد، قال البروفيسور مصطفى النّاجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، إنّ "اللّقاح المذكور أثبت فعاليته بنسبة 90%، وهو ما يعطي إشارات قوّية على إمكانية نجاح العملية"، مضيفا أنّ "القضاء على الفيروس يتطلّب خطّة واستراتيجية شاملة ومتكاملة".
وشدّد البروفيسور الناجي على أنّ "الأطباء سينخرطون في عملية التّطعيم الوطنية التي أطلقها الملك محمد السّادس، بحيث إن وزارة الصّحة أعدت برنامجا وزاريا للتّتبع والرّصد"، مبرزاً أنّ "اللّقاح الجديد أثبتت نجاعته على نحو 56 ألف شخص، ولن تكون هناك مشاكل أو مخاطر بخصوصه".
واعتبر البروفيسور أنّ "المغرب يشهد موجة ثانية من الفيروس، ولا يمكن الانتظار أكثر"، مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج". ولفت البروفيسور الانتباه إلى أنّ "الأخبار الزّائفة والشّائعة التي تحوم حول هذا اللّقاح لا يمكن أن تقدّم أيّ إضافة".
ومن المنتظر أن تغطي عملية التطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد "كوفيد-19"، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي للملك محمد السادس، ما مكن من المشاركة الناجحة لبلدنا في التجارب السريرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
on veut le responsable de l comité qui a autorisé ce vaccin de faire un communiqué de presse ou il vient à la télé expliqué au marocains pourquoi a accepté de passer de la phase 3 au phase 4 c'est a dire production et vaccination.
Ffzer (+ Allemagne) ont trouvé le vaccin et ils ont commencé à publié mais ils n'ont pas recu d'autorisation de la part de la FDA, et Santé Canada.
( je suis pharmacologue et j'ai déjà travaillé avec santé Canada et la FDA et je sais que je dis).
donc aucune autorisation, sachant que je fais confiance à pfizer que le vaccin chinois
le brésil a arrété les essais à cause des effets secondaires.
l comité doit publier les effets secondaires des essais cliniques ( sur les cow boy) marocains c'est un droit.
le Maroc a précipité et il doit attendre, j'ai peur des effets secondaire,
j'ai fait une recherche avant d’écrire cette commentaire rapide aucune publication jusqu’à maintenant
Pourquoi on aime faire les choses troubles..
ـ إن سبقنا الدول العظمى في التلقيح،فأكيد سنكون فئران تجارب.
وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" وسافروا إلى الخارج ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.
مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج".
هناك خطأ ما.
إما ان اللقاح فعال وإما هناك شك في النتائج السابقة.
هذه المرحلة يجب ان تواكبها صرامة في التواصل واختيار العبارات الدقيقة لرفع الشك لدى المواطنين.
المغرب شارك ب600 متطوع !!!!
هذا منطق بريفسور ؟؟؟؟التجريب في الابريّاء و انتظار النّتائج ...هذا ليس كلام انسان عاقل فمابالك ب بروفسور ؟؟ لا اعرف اين الخطأ في بلادي اهم السّيّاسيون ام من نعتقد انّهم العاقلون.....اتمنّا ان لا يجبروا النّاس على التلقيح ......
الذي فهم هذه الفقرة يفهمنا من 600 الى 56 الف و كلهم سافروا للخارج و كان اللقاح هو الفيزا التي سافروا بها للخارج و تتبعوهم و تيقنوا انهم لم يصب و لا واحد بكورونا ...هذا تخربيق عابر للقارات .....
انشري يا هسبريس
اتساءل لماذا الاولوية لهؤولاء بالضبط !!
الاولى هم رجال الصحافة ونساء الصحافة .
ياك المرضي اصبحنا فئران تجارب الان .
جربوه في الوزراء و البرلمانيين و الشخصيات الوازنة
في حالة نجح اللقاح فنحن في أمان
في حالة فشل اللقاح فنحن في أمان و ازدهار
اتمنى ان لا يكون نفس اللقاح الدي جرب في البرازيل والدي أدى إلى كوارث صحية على الملقحين
مما أدى إلى وقفه
هذه الجملة تلخص كل شيء، في عالم لم تخفة فيه اي معلومة ولا يوجد لحد الان ما يثبث نجاعة وسلامة لقاح صيني ولم يستعمله احد في العالم..سنكون نحن فئران التجارب للمختبر الصيني، الحكومة تريد التخلص من كورونا باية وسيلة ولو كانت امراض اخرى ربما يسببها اللقاح ، هل سيقدر السيد البرفيسور وغيره ممن اتخدوا هذا القرار بتحمل دنوب وماسي من سيقتلهم اللقاح او سيمرضهم اذا كانت له اعراض جانبية...الاتحاد الاروبي اتجه لشراء اللقاح الامريكي...على الاقل يمكن مقاضاة الشركة الامريكية في حالة وقوع ضحايا للقاح القانون الامريكي يسمح ولكن هل يمكن مقاضاة شركة صينية والصين دولة ديكتاتورية وتخفي اامعلومات ولا احد يعرف اعراض ومشاكل اللقاح، ولولا اخفاء معلومات كورونا من طرف الصين لما وصلنا الى هذا ، ما تعليق السيد البرفيسور على وفاة برازيلي ممن اخدوا اللقاح، ماهي ضمانات الحكومة لمن سياخدون اللقاح ؟ هل ستلقح عاىلتك واولادك وتوصي معارفك واحبابك ومعارف واقارب واولاد الوزراء والاثرياء باخد اللقاح الصيني ام ستشترون اللقاح الامريكي؟
اللهم يا من لك الحمد انا نسألك خير هذا اللقاح و نعوذ بك من شره.
شكرا صاحب الجلالة.
الأمور مزيانة أو الحمد لله نتمناو من الله احيد علينا هد الولاء.