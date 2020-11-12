24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "إيسيسكو ورابطة العلماء" تُعدَّان أوّل دليل لتفكيك خطابات التّطرّف (5.00)

  2. أمزازي: الاستفادة من "التوظيف بالتعاقد" أبعدت العاطلين عن المقاهي (5.00)

  3. آيت الطالب: خبرة مغربية تواكب إعداد لقاح كورونا (5.00)

  4. عسكر موريتانيا يتوقّع تدخل جيش المغرب بالكركارات (5.00)

  5. توقيع اتفاقيات استثمارية بالمغرب يروم تعويض الاستيراد من الخارج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يُجرب "ترويض كورونا".. والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

المغرب يُجرب "ترويض كورونا".. والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

المغرب يُجرب "ترويض كورونا".. والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم
هسبريس من الرباط
الخميس 12 نونبر 2020 - 06:00

دخل المغرب مرحلة "ترويض" الفيروس بإعلانهِ فتحَ عملية تطعيم "وطنيّة" في وجهِ المغاربة، بعدما أثبتت نتائج الدّراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، سلامة وفعالية ومناعة اللقاح الصّيني، الذي يبدو أنّه يحملُ في طيّاتهِ مؤشّرات إيجابية على الرّغم من التّحذيرات المحيطة به.

وستكون مستشفيات المملكة والمؤسّسات الصّحية على موعد مع أكبر عملية للتّطعيم ضدّ الفيروس، ستشمل في البداية الأطباء والممرّضين ورجال الأمن والقوات المسلّحة الملكية وأطر التّربية والتكوين، لتعمم في المرحلة الثّانية على باقي شرائح المجتمع المغربي.

وكان المغرب قد وقّع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، ويرتقب أن يتسلم الشهر المقبل دفعة من 10 ملايين جرعة من هذا اللقاح الصيني.

وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" وسافروا إلى الخارج ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصّدد، قال البروفيسور مصطفى النّاجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، إنّ "اللّقاح المذكور أثبت فعاليته بنسبة 90%، وهو ما يعطي إشارات قوّية على إمكانية نجاح العملية"، مضيفا أنّ "القضاء على الفيروس يتطلّب خطّة واستراتيجية شاملة ومتكاملة".

وشدّد البروفيسور الناجي على أنّ "الأطباء سينخرطون في عملية التّطعيم الوطنية التي أطلقها الملك محمد السّادس، بحيث إن وزارة الصّحة أعدت برنامجا وزاريا للتّتبع والرّصد"، مبرزاً أنّ "اللّقاح الجديد أثبتت نجاعته على نحو 56 ألف شخص، ولن تكون هناك مشاكل أو مخاطر بخصوصه".

واعتبر البروفيسور أنّ "المغرب يشهد موجة ثانية من الفيروس، ولا يمكن الانتظار أكثر"، مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج". ولفت البروفيسور الانتباه إلى أنّ "الأخبار الزّائفة والشّائعة التي تحوم حول هذا اللّقاح لا يمكن أن تقدّم أيّ إضافة".

ومن المنتظر أن تغطي عملية التطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي من حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.

وتمكنت المملكة من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد "كوفيد-19"، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي للملك محمد السادس، ما مكن من المشاركة الناجحة لبلدنا في التجارب السريرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - aziz الخميس 12 نونبر 2020 - 06:15
إن شاء الله، اللقاح فعال، وسنتخطى الوباء، كلنا سنتلقح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
2 - Hmida la feraille الخميس 12 نونبر 2020 - 06:37
الله يحفظ كيبان ليا مؤامرة في وجه الإنسانية. حكومات العالم بما فيها شناوا و مريكان ضد سكان العالم. هاد كورونا دارو ليها البروبكاندا كتر من السرطان و مرض القلب و زيد و زيد باش يخلعو عباد الله. أنني اتابع علماء و اخصاءيين و باحثين غير محسوبين على أي بوبي او منظمة يقولون ان هذا الوباء ما هو إلا خدعة صينية أمريكية لترهيب العالم و بلوغ مخططات بيل كايت الذي يريد تغيير خلق الله في كل إنسان. شخصيا لا اقبل أن اخد هذا التلقيح الصيني او الأمريكي. كلا البلدين نضاما ضد الانسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Mohhamed mRE الخميس 12 نونبر 2020 - 06:42
attention attention attention,
on veut le responsable de l comité qui a autorisé ce vaccin de faire un communiqué de presse ou il vient à la télé expliqué au marocains pourquoi a accepté de passer de la phase 3 au phase 4 c'est a dire production et vaccination.
Ffzer (+ Allemagne) ont trouvé le vaccin et ils ont commencé à publié mais ils n'ont pas recu d'autorisation de la part de la FDA, et Santé Canada.
( je suis pharmacologue et j'ai déjà travaillé avec santé Canada et la FDA et je sais que je dis).
donc aucune autorisation, sachant que je fais confiance à pfizer que le vaccin chinois
le brésil a arrété les essais à cause des effets secondaires.
l comité doit publier les effets secondaires des essais cliniques ( sur les cow boy) marocains c'est un droit.
le Maroc a précipité et il doit attendre, j'ai peur des effets secondaire,
j'ai fait une recherche avant d’écrire cette commentaire rapide aucune publication jusqu’à maintenant
Pourquoi on aime faire les choses troubles..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - مهتم متهم الخميس 12 نونبر 2020 - 06:44
لنتوكل على الله و نعتبر حملة التلقيح هاته مسيرة ثانية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
5 - FOUAD OUJDA الخميس 12 نونبر 2020 - 06:48
واعتبر البروفيسور أنّ "المغرب يشهد موجة ثانية من الفيروس، ولا يمكن الانتظار أكثر"، مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج..!!!!!
ـ إن سبقنا الدول العظمى في التلقيح،فأكيد سنكون فئران تجارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
6 - افران الاطلس الصغير الخميس 12 نونبر 2020 - 06:52
ما فهمت والو ايها الاخوان. هناك تضاد في الاقوال.

وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" وسافروا إلى الخارج ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.
مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - رضوان الخميس 12 نونبر 2020 - 06:55
أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج".
هناك خطأ ما.
إما ان اللقاح فعال وإما هناك شك في النتائج السابقة.
هذه المرحلة يجب ان تواكبها صرامة في التواصل واختيار العبارات الدقيقة لرفع الشك لدى المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
8 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الخميس 12 نونبر 2020 - 06:56
هل روضت الأمراض الأخرى حتى يروض زميلهم كورونا ؟ لا اظن... أعتقد ان المستهدف من الترويض هو الإنسان لفائدة قلة قليلية من العائلات التي تحكم العالم فعليا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - O.m. الخميس 12 نونبر 2020 - 06:59
أحسن خبر. عندي ثقة في اللقاح الصيني. هناك مجالات تتفوق فيهم الصين على الغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
10 - رشيد الخميس 12 نونبر 2020 - 07:00
المغاربة سيكونون فئران تجارب وهذا هو بالظبط ماقاله طبيب فرنسي في شهر ابريل المنصرم. سنجرب اللقاح اولا في افريقيا. نسبة النجاة من الفيروس تتجاوز 99% ونسبة هذا اللقاح حسب المنشور تتجاوز 90% . اللقاح يستغرق في العادة مابين 8 سنوات الى 12سنة للتاكد من الاعراض الجانبية . انشري ياهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
11 - مواطن من المغرب الخميس 12 نونبر 2020 - 07:03
وماذا قالت منطمة الصحة العالمية عن ذاك اللقاح الصيني. هل هو مضمون وفعال أم له أضرار جانبية.. واتمنى ان بكون التلقيح إختياريا لا اجباريا كما يُشاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - سمير الخميس 12 نونبر 2020 - 07:10
و لماذا لم يشارك المغرب ب 40 مليون متطوع و بذالك يكون قد ضرب العصفورين بحجرة واحدة و احتفض بالحجرة الاخرى يبده اليمنى ليهش بها على الشعب في حالة المطالبة بالحقوق.
المغرب شارك ب600 متطوع !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - salim الخميس 12 نونبر 2020 - 07:18
لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج؟؟؟؟؟
هذا منطق بريفسور ؟؟؟؟التجريب في الابريّاء و انتظار النّتائج ...هذا ليس كلام انسان عاقل فمابالك ب بروفسور ؟؟ لا اعرف اين الخطأ في بلادي اهم السّيّاسيون ام من نعتقد انّهم العاقلون.....اتمنّا ان لا يجبروا النّاس على التلقيح ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
14 - موآطن خارج الوطن الخميس 12 نونبر 2020 - 07:23
واعتبر البروفيسور أنّ "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج" تجربة قد تؤدي الى كارثة فمن المسؤول؟ لا تنسى ان ارواح المغاربة غالية عندنا ايها ًالبروفيسورً اين هو الضمير المهني؟عندما تقول تجريب هذا اللّقاح على شعب وانتظار النّتائج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
15 - said الخميس 12 نونبر 2020 - 07:33
وفي هذا الصّدد، قال البروفيسور مصطفى النّاجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، إنّ "اللّقاح المذكور أثبت فعاليته بنسبة 90%، وهو ما يعطي إشارات قوّية على إمكانية نجاح ).......واعتبر البروفيسور أنّ "المغرب يشهد موجة ثانية من الفيروس، ولا يمكن الانتظار أكثر"، مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج هنا تناقض في كلام البروفيسور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - عادل الخميس 12 نونبر 2020 - 07:35
براااكا من نظرية المؤامرة والتشكيك في كل ما يقع في العالم،...نديرو التلقيح بلا هضرة بلا تفلسيف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
17 - محمد المربع الخميس 12 نونبر 2020 - 07:49
باسم الله مجراها ومرساها، لنتوكل على الله، وكلنا أملا في القضاء على هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
18 - العقرب السياسي الخميس 12 نونبر 2020 - 07:52
وبالنسبة للقاح الصيني، الذي شارك المغرب في تجاربه السريرية بـ600 متطوع مغربي، فقد أظهر، قبل أيام، نجاعته على نحو 56 ألف شخص. وقال رئيس "سينوفارم" إن 56 ألف شخص تلقوا لقاح "كوفيد-19" وسافروا إلى الخارج ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.
الذي فهم هذه الفقرة يفهمنا من 600 الى 56 الف و كلهم سافروا للخارج و كان اللقاح هو الفيزا التي سافروا بها للخارج و تتبعوهم و تيقنوا انهم لم يصب و لا واحد بكورونا ...هذا تخربيق عابر للقارات .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - ali الخميس 12 نونبر 2020 - 07:54
On veut rien savoir de votre vaccin chinois, commencez par vous même et vous proches...les vrais responsables donnent toujours l'exemple à suivre à ceux qui sont sous leurs autorités...merci
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - Adam الخميس 12 نونبر 2020 - 08:00
مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج".اذن لا زلنا في إطار التجريب !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
21 - سعيد الخميس 12 نونبر 2020 - 08:05
اللقاح الصيني هو لقاح كلاسيكي اي انه مبني على مبدأ تحفيز المناعة بفيروسات منهكة لتوليد مضادات الاجسام عكس اللقاح الامريكي الذي يتبنى نظرية التداخل مع جزيئات المادة الوراثية وفي نظري ان اللقاح الصيني اكثر امان من الأمريكي والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - مول والو الخميس 12 نونبر 2020 - 08:20
لا يمكن فرض التطعيم على الشعب فنحن لسنا مختبر للتجارب يجب قبل إستعماله حرص على أنه يلائم المعني باللقاح عن طريق تحليلات أولية كل دول عالم التي تسبقنا بمئات السنين في العلم لم يقوموا بهذه الخطوة نظرا لخطورتها أحكذركم من إستعماله سوف تكون نتائجه كوارث بالجمله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - Observateur الخميس 12 نونبر 2020 - 08:20
Pouquoi la vaccination ne débute qu'en mars 2021 en Europe et aux Etats-Unis ? C'est surprenant !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - سعيد المهاجر الخميس 12 نونبر 2020 - 08:24
بفضل السهر والتتبع لجلالة الملك على صحة وأمن المغاربة سيكون المغرب سباقا في التزود باللقاح وكذا إنتاجه وتزوده لباقى دول القارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
25 - محسن الخميس 12 نونبر 2020 - 08:32
للتصحيح را عمر شي طبيب ما دار التلقيح أو ما يعرف ب الجلبة..را الممرضين هما لي كيديرو التلقيح وهما لي مجندين في الصفوف الأمامية منذ بداية الجائحة حتى نهايتها
انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - حمورابي الخميس 12 نونبر 2020 - 08:32
وستكون مستشفيات المملكة والمؤسّسات الصّحية على موعد مع أكبر عملية للتّطعيم ضدّ الفيروس، ستشمل في البداية الأطباء والممرّضين ورجال الأمن والقوات المسلّحة الملكية وأطر التّربية والتكوين، لتعمم في المرحلة الثّانية على باقي شرائح المجتمع المغربي.
اتساءل لماذا الاولوية لهؤولاء بالضبط !!
الاولى هم رجال الصحافة ونساء الصحافة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
27 - Afaf الخميس 12 نونبر 2020 - 08:34
لا خيار لنا سوى تجربة هذا اللقاح
ياك المرضي اصبحنا فئران تجارب الان .
جربوه في الوزراء و البرلمانيين و الشخصيات الوازنة
في حالة نجح اللقاح فنحن في أمان
في حالة فشل اللقاح فنحن في أمان و ازدهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
28 - Habib الخميس 12 نونبر 2020 - 08:34
لأول مرة نسمع عن نجاعة اللقاح الصيني
اتمنى ان لا يكون نفس اللقاح الدي جرب في البرازيل والدي أدى إلى كوارث صحية على الملقحين
مما أدى إلى وقفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
29 - باغي نعرف الخميس 12 نونبر 2020 - 08:35
جميل جدا ... لا خيار أمامنا سوى التلقيح وننتظر النتائج (( التجارب)) شكرا يادكتور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - ايت واعش الخميس 12 نونبر 2020 - 08:39
مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج..
هذه الجملة تلخص كل شيء، في عالم لم تخفة فيه اي معلومة ولا يوجد لحد الان ما يثبث نجاعة وسلامة لقاح صيني ولم يستعمله احد في العالم..سنكون نحن فئران التجارب للمختبر الصيني، الحكومة تريد التخلص من كورونا باية وسيلة ولو كانت امراض اخرى ربما يسببها اللقاح ، هل سيقدر السيد البرفيسور وغيره ممن اتخدوا هذا القرار بتحمل دنوب وماسي من سيقتلهم اللقاح او سيمرضهم اذا كانت له اعراض جانبية...الاتحاد الاروبي اتجه لشراء اللقاح الامريكي...على الاقل يمكن مقاضاة الشركة الامريكية في حالة وقوع ضحايا للقاح القانون الامريكي يسمح ولكن هل يمكن مقاضاة شركة صينية والصين دولة ديكتاتورية وتخفي اامعلومات ولا احد يعرف اعراض ومشاكل اللقاح، ولولا اخفاء معلومات كورونا من طرف الصين لما وصلنا الى هذا ، ما تعليق السيد البرفيسور على وفاة برازيلي ممن اخدوا اللقاح، ماهي ضمانات الحكومة لمن سياخدون اللقاح ؟ هل ستلقح عاىلتك واولادك وتوصي معارفك واحبابك ومعارف واقارب واولاد الوزراء والاثرياء باخد اللقاح الصيني ام ستشترون اللقاح الامريكي؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - منى الخميس 12 نونبر 2020 - 08:47
"لا خيار لنا سوى تجريب اللقاح"وهل المغاربة فئران تجارب؟ اللقاحات التي جربت على الشعوب خلال جائحات سابقة ولم تتم مراحل تجاربها السريرية الثلاثة أعطت نتائج كارثية لم تقف عند جيل واحد بل توارتثها اجيال لاحقة قد ينجح اللقاح الصيني وقد لا ينجح فهل سنغامر بشعب باكمله ثم اذا كان ناجحا لماذا لا تقوم دول تحترم مواطنيها بشرائه ؟مجرد سؤال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - immad الخميس 12 نونبر 2020 - 08:54
والله إن ما يقع لمحزن حقا!!!! كيف يعقل ان يتم تجريب تلقيح غامض في المغاربة!!!! اتمنى على الأقل ان يكون اختياريا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
33 - شخبوط الخميس 12 نونبر 2020 - 08:55
واعتبر البروفيسور أنّ "المغرب يشهد موجة ثانية من الفيروس، ولا يمكن الانتظار أكثر"، مؤكّداً أن "لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج". حلل وناقش . يعني المغاربة فئران التجارب الصينيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - abdo الخميس 12 نونبر 2020 - 08:56
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما.

اللهم يا من لك الحمد انا نسألك خير هذا اللقاح و نعوذ بك من شره.

شكرا صاحب الجلالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - جليلة الخميس 12 نونبر 2020 - 08:58
هناك سؤال عريييييييييض نطرحه على انفسنا هل جربت الصين اللقاح على ابنائها وهل فترة شهر على اخد اللقاح كافية للتاكد من خلوه من مضاعفات خطيرة على صحة الانسان وعلى حياة الانسان ...لان الفيروس هل مصنع واي شيء مصنع هو لنية مبيتة...ثم ان حوار الطبيبين الفرنسيين على انه سيتم تجربته على الافارقة اولا وبعد التاكد من سلامته يعمم في فرنسا هل صرنا فيران تجارب...تم المدة الزمنية غير كافية بكل المعايير العلمية حسب ما نسنع للتسليم بخلوه من اي خطر على البشر ...ثم ان كل منتجات الصين معروفة بالغش..وعدد الوفايات لا يستلزم هده الهرولة الى اخد اللقاح بالنظر الى 24 او 84 وفايات ..بالمقارنة مع دول كاسبانيا وفرنسا وايطاليا ...عدد الوفايات بالالاف..فالاولى والمنطقي ان يجربها هؤلاء ...اتنمى ان يقوم المتخصصون بالاجابة على هدا السؤال المحير قبل فرض اللقاح فرضا عل الشعب علما باننا نلاحظ ان كل اموات المغرب اصبحوا يقيدون كوفيد 19 وان كانوا ماتوا باجلهم وهم سالمين...تم التحاليل المتضاربة من مختبر الى اخر كل هدا يستوجب اجابات علمية وواضحة للشعب اولا والعالم لا يزال يدور عن اللقاح الانجع والمعترف به عالميا .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
36 - موآطن الخميس 12 نونبر 2020 - 09:02
! لا خيار لدينا سوى تجريب هذا اللّقاح وانتظار النّتائج ! لقاح ام تجاريب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
37 - الريش الخميس 12 نونبر 2020 - 09:11
استبشروا خيرا
ستبدي لنا الايام.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
38 - Super.man الخميس 12 نونبر 2020 - 09:30
السلام عليكم انا عملت اللقاح التجريبي في شهر سبتمبر في ابو ظبي أو حاليا متنحس بي والو
الأمور مزيانة أو الحمد لله نتمناو من الله احيد علينا هد الولاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - حقيقة ما وقع الخميس 12 نونبر 2020 - 09:33
Commençant par nos ministres et députés parlementaires qui représentent le peuple marocains car ils sont dans le front
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - الخميس الخميس 12 نونبر 2020 - 09:34
أظن أن عندما يقرر عالم في ميدان التلقيح شيء فلا يحق لأي أحد انتقاده إلا عالما مثله لأن هم من يعرف منافعه ومضاره مزاياه ومساوئه ولا أظن أن علماء المغرب كلهم يكرهون هذا الشعب ويريدون به السوء إلى هذا الحد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.