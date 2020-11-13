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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 5515 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5515 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 282336 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3318060 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4631 حالة.
وتم التأكد من 3120 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 229160.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
الفرج قريب بإذن الله. الحيطة والحذر والتعقيم والكمامة و أخذ الأمور بجدية.
لا تهتموا بالأرقام إنما اهتموا بكيفية التعامل مع هذه الوضعية التي قهرت العالم بأكمله. إذن كل واحد أصبح مسؤولا عن محيطه وعن أسرته.
الله يحفظ الجميع
هل الكازاوي له مناعة خاصة ضد الفيروس بحيت من اصل 2000 إصابة يومية لا يموت سوى اقل من 15