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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 5515 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5515 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 5515 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5515 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 282336 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3318060 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4631 حالة.

وتم التأكد من 3120 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 229160.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - said الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:18
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا ويسر أمورنا وأمور جميع المغاربة ونجهم من هذا الوباء الفتاك ومزيدا من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط
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24
2 - Derk الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:18
Que Dieu aie pitié de notre pays et du reste du monde
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11
3 - مواطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:20
أخبار الگرگرات انستنا وجود كورونا..
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29
4 - محمد بن فاطمة الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:27
يا أهل الخير والصلاح يا مسلمين ادعوا لأمي فاطمة بالشفاء والعافية من كورونا فقد أصابها ونخرها وأقعدها وهي الان في المستشفى, ادعوا لها بالشفاء والعافية ولكل مريض بهذا الداء الخبيث, أرجوكم ادعوا لها في صلاتكم وسجودكم
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85
5 - بوعزة الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:28
الستار الله وجب التشدد مع من لا يحترم التداببر الوقائية لانه يكبد المجتمع خسائر كبيرة.. واش اعباد الله ما قدينش تديرو كمامة اوتغسلو ايديكوم او تقللو من لمعانقة.. والو اجراءات جد بسيطة.. لكن ااجهل والامية سبب كل هذا،، والامي والجاهل لازم تسيرو صحة لما فيه مصلحته بالدرجة الاولى ثم مصلحة الوطن..
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7
6 - MF7 الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:30
En tant qu'un citoyen marocain, je trouve que c'est très normal qu'on enregistre ces nombres de cas de façon quotidienne, donc il nous reste que d'appliquer la protection générale, et attendre la sortie du vaccin qui va nous sortir de ce problème... Don't panic, don't stress, Everything will be alright inchaalah!!
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5
7 - جواب لمحمد ابن فاطمة الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:34
اللهم اشفها يارب واحفضها بعينك التي لا تنام. ذنوبها على شي حيوان مامسوقش لكورونا وعاداها ولا عادا لي عاداها. الله يشافيها يارب وماتسمحش لهاداك لي كان السبب
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11
8 - ahmed الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:40
اللهم ارفع عنا هدا الوباء وارحم موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
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8
9 - بيضاوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:40
اللهم ارحم جميع موتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين.
الفرج قريب بإذن الله. الحيطة والحذر والتعقيم والكمامة و أخذ الأمور بجدية.
لا تهتموا بالأرقام إنما اهتموا بكيفية التعامل مع هذه الوضعية التي قهرت العالم بأكمله. إذن كل واحد أصبح مسؤولا عن محيطه وعن أسرته.
الله يحفظ الجميع
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4
10 - مارة من هنا الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:45
آش غنديروا في تجمعات المدارس؟
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5
11 - HBM الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:47
والله شيء يحير الأدهان. عدد الإصابات في ارتفاع وعدد اللدين يموتون بالفيروس في انخفاض. في أروبا كلما زاد عدد الإصابات زاد عدد الوفيات عندنا العكس. يجب على الخبراء دراسة هده الضاهرة والجواب على السؤال: لمادا كورونا يصيب المغربي ولا يقتله؟؟؟
هل الكازاوي له مناعة خاصة ضد الفيروس بحيت من اصل 2000 إصابة يومية لا يموت سوى اقل من 15
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-8
12 - انسان الجمعة 13 نونبر 2020 - 18:47
عار ان نهمل انتشار كورونا. لاقيمة للإنسان المغربي
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