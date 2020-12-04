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المغرب يفكك خلية إرهابية خطيرة موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان

المغرب يفكك خلية إرهابية خطيرة موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 07:08

تواصل حرب المغرب على الإرهاب والفكر المتطرف العنيف لتجنيب البلاد مشاريع تخريبية هدامة تستهدف أمن واستقرار المملكة؛ إذ جرى صباح اليوم الجمعة في مدينة تطوان تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

وقادت فرق مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية أمنية ناجحة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و38 سنة.

وكشفت مصادر حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم في عمليتين متزامنتين في نفس التوقيت، بايعوا تنظيم "داعش" الإرهابي ووثقوا ذلك على في شريط فيديو يؤكد طابعهم الإجرامي.

وأضافت مصادرنا أن المشتبه فيهم حرضوا خلال مبايعتهم للتنظيم الإرهابي على ارتكاب جنايات والقيام بعمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

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