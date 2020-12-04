24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  2. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  3. احتجاجات الطلبة تعرّي ضعف التكوين في معاهد الهندسة بالمغرب (5.00)

  4. وزارة الداخلية ترفض ترويج مغالطات للإساءة إلى صورة المؤسسات (5.00)

  5. رصيف الصحافة: حماة المال العام يحذرون من ارتفاع حجم الفساد (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد

وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد

وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 14:50

رسميا، لا انطلاقة للقاحات اليوم الجمعة 4 دجنبر، حيث نفت وزارة الصحة المعطى الذي راج بكثرة وسط مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المهنيين، رابطة بدء العمل ببلاغ رسمي يطرح للعلن وعبر القنوات الرسمية المعروفة.

وقال رشيد خداري، مسؤول التواصل بالوزارة الوصية على القطاع الصحي بالمملكة، في تصريح لجريدة هسبريس، إن البداية الرسمية لم تعلن بعد، وحين يأتي موعدها ستكشف الوزارة عن ذلك، نافيا بشكل مطلق أي موعد يروج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وملازمة الصمت أمام توالي الأخبار عن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، لا تزال الحكومة لم تعلن رسميا عن تفاصيل هذه العملية المرتقبة؛ لكن ذلك لم يمنع الأطباء من الخروج الإعلامي لإعطاء تواريخ ومعلومات خاطئة عن الجرعات التي سيحقن بها المغاربة في الأيام المقبلة.

ولم تكشف أية جهة، ضمن بلاغات رسمية، عن المعطيات المتداولة بين أطباء عديدين، على الرغم من حساسية الموضوع وخطورة فسح المجال أمام التدوينات من أجل البتّ فيه وتحديد كافة الأمور المحيطة به ضمن تعليقات فيسبوكية عوض بلاغات رسمية.

وانتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن أول تلقيح بالمغرب سيكون يوم 4 دجنبر الجاري بمختلف المستشفيات العمومية والمستوصفات والمستشفيات الميدانية (2889 نقطة)، بمختلف مناطق المغرب، مدنها وقراها.

وأضافت تدوينات خطها مهنيون أنه سيتجند لعملية التطعيم هاته الأطباء والممرضون والأطباء الداخليون للقيام بحوالي 200 ألف تطعيم في اليوم، أي بمعدل 200 تلقيح لكل عامل بالصحة، ليعاد التلقيح مرة ثانية بعد 21 يوما أي في الأسبوع الرابع من دجنبر (اليوم)، وهكذا بالنسبة للأربع مراحل على مدى 12 أسبوعا ما عدا يوم الأحد، أي ثلاثة أشهر.

وأوردت التدوينات أن سياسة التلقيح الجماعي، التي يتبناها المغرب في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19" في البلاد، تتوخى إنتاج مناعة تجاه الفيروس وإكساب المجتمع ككل مناعة القطيع، أي أن العامل المؤدي إلى المرض سيجد صعوبة في الانتشار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مغربي قح الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:15
وفين كانت هاد الوزارة ناعسة لي عاد فاقت من نعاسها لتكذيب الخبر،علاش تسنات حتى اليوم وهي كباقي المغاربة كلهم قراو فجميع الجرائد انه نهار 4 دجنبر غادي تبدا الحملة،واللقاح لازم يكون مجاني الى نيت هاد الوزارة نيتها القضاء على الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - الصحراوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:17
مؤسف ما يقع في وزارة الصحة 40 مليون مغربي يتطلعون الى اخبار التلقيحات دون ان يحصلو على بيان رسمي من الوزارة وفي خطوة غير مسبوقة اعتبرها فضيحة من العيار الثقيل يطل وزير الصحة من قناة فرنسية ليكذب الاخبار المتداولة!!!؟
وكان المغرب ليست له صحافة يمكنها نقل الخبر اليقين من لسان الوزير....
وكان 40 مليون مغربي لا يمثلون شيئا لهذه الوزارة .....!!!؟
لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
3 - الباحثة المغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:23
في الأول كانت منظمة الصحة العالمية OMS تقول أن اللقاح لن يكون جاهز في مدة تقل عن سنتين، وكانت ترجح أنه لن يتم التوصل إلى لقاح فعال.. الآن وبدون سابق انذار، قررت كل بلدان العالم البدأ في تلقيح مواطنيها بلقاحات مختلفة و بطرق مختلفة.. هل أصبح المواطنون مثل القطعان بدون إرادة حرة؟؟؟
على سبيل المثال، اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية استغرق الوصول اليه أكثر من 15 عشر سنة و مع ذلك تظهر بعض الاعراض الجانبية.. فما بالك بلقاح فيروس مستجد و غامض و أشد حدة؟؟ هل سنة كافية؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - Yoyo الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:29
هكذا وكل مرة تتخبط الوزارة في التواصل حول أمر كورونا الشئ الذي يدفع المواطن والتشكيك في أمر اللقاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - احمد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:30
زمن كرورونا زمن الإشاعة والأخبار الزائفة بامتياز في ظل صمت المنابر الرسمية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - Prof. de microbiologie الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:31
إن هذا اللقاح لن يغير مسار الوباء بشكل جذري في الأشهر المقبلة. و لكن سيكون له تأثير على الوفيات والأشكال الحادة للمرض..و 200 تلقيح لكل عامل بالصحة يومياً إذا كانت مدة العمل 7 أو 8 ساعات يعني 25 ملقَّح أو أكثر في الساعة ،حتى الأغنام لا تلقح بهذه الطريقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - محمد اسد الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:34
اذا كان التلقيح الذي سيعطى المغاربة هو لقاح سينوفاك الصيني فهو يعطى في جرعة واحدة وهو لقاح تقليدي يعتمد على فيروسات ميتة والله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - ملاحظ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:34
انتظرنا التلقيح وتأهبنا له لنكون من أوائل الملقحين .
لا أعلم كالجميع لماذا هذا التكتم عن بدء تاريخ العملية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - حسام الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:36
لاحظت أن هناك أخد و جدب بين وزارة الصحة و بعض الأخبار التي نشك في مصادرها، هناك خطب ما و حرب نفسية القليل من سيفهمني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - عبدو الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:36
تلات محددات ستتخد بعين الإعتبار بالنسبة لغالبية الدول المتقدمة لإنجاح عملية التلقيح و لدفع الشك باليقين من جدواها لدى عموم المواطنين و هي : مجانية اللقاح ( ليس الهدف من اللقاح الربح ) اختياري و ليس اجباري ( لا لتطويع المجتمع ) التأكد من أنه آمن قبل التلقيح (لا لنظرية المؤامرة ) و كل هذا يمر عبر محرك وحيد و هو التواصل الدائم و الشفاف. و هذا ما ينقص بلدنا الحبيب من بين كثرة النواقص. اللهم ارزقنا و ارزق احبتنا السلامة و الصحة و العافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - مواطن غيور1 الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:37
السلام عليكم
أسئلة كثيرة و صمت رهيب، نفس الصمت كان أيام الحجر و الإغلاق و تشريد آلاف المغاربة في العالم في انتظار الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد.
ثمن اللقاح أو تاريخ بداية اللقاح و آثاره و ترخيصه.... إنها أسرار الدولة يا سادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - فاقد الشيء لا يعطيه الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:39
وزارة الصحة لا تعرف حتى الفريق العلمي الذي وافق على دخول اللقاح الصيني للمغرب فبالاحرى ان تعرف تواريخ بدء عملية التلقيح. بعبارة الأسى نحن في نظر الذين لا يظهرون على الواجهة مجرد محاجير لا رأى لنا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - المعلم الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:40
و زير الصحة كان قد قال ان المغرب لم
يتو صل بعد باللقاح من مصدره، لكن البعض يظن ان اللقاح هو في متناول الجميع ، الامر ربما يحتاج الى مو افقة منظمة الصحة العالمية و المصادقة عليه، رغم تهافت الدول المستهلكة للاقتناء للانفلات من الوباء الذي يتفشى بنسب مخيفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - كمال الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:46
كثرة الاشهارات للتلقيح هو سبب خلط للناس ماهو تلقيح للانفلزا الموسمية او كوفيد 19 لهذا وجب الوضوح للناس علي ان تلقيح لم يصل بعد الي المغرب و تاريخ بداية التلقيح لكي يفهم بوضوح ان تلقيح يساعد في محاربة الوباء وليس هو الحل لذا وجب الحذر في هذه الفترة لكي نصيح نسجل ارقام في نسبة الوفيات اكثر اما الإصابات أصبحت. بآلاف في اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مجد شريف الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:47
الحكومة تنفي وتكدب ولاتعطي معلومات صحيحة . وهدا هو سبب الاخبار الكادبة الناجمة هن عدم تواصل الوزارة مع المواطنين . فلمادا ادا التكديب بدل اعطاء المعلومة الصحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - مغربي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:48
الوزارة يقودها رجل ليست عنده كفائة للأسف. الوردي هو استاهل المنصب عن جدارة و استحقاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - مغربي امريكي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 15:54
وزارة الصحة ليس لها اختصاصيين في الفيروسات لهذا لا يمكنها الحديث عن الأمور التقنية حول الفيروس واللقاح المنتظر . لهذا

ليس بغريب أن نسمع حتي طبيب الأنف والحنجرة يتكلم في أمور تقنية دقيقة حول الفيروس ولقاح كورونا
تحية لأهل الاختصاص في اللقاح وصناعة الأدوية علي المستوي العالي . الدكتور منصف السلاوي . المدير العام السابق ل
Glaxosmithkline and moderna
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.