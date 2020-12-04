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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد
رسميا، لا انطلاقة للقاحات اليوم الجمعة 4 دجنبر، حيث نفت وزارة الصحة المعطى الذي راج بكثرة وسط مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف المهنيين، رابطة بدء العمل ببلاغ رسمي يطرح للعلن وعبر القنوات الرسمية المعروفة.
وقال رشيد خداري، مسؤول التواصل بالوزارة الوصية على القطاع الصحي بالمملكة، في تصريح لجريدة هسبريس، إن البداية الرسمية لم تعلن بعد، وحين يأتي موعدها ستكشف الوزارة عن ذلك، نافيا بشكل مطلق أي موعد يروج على مواقع التواصل الاجتماعي.
وملازمة الصمت أمام توالي الأخبار عن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، لا تزال الحكومة لم تعلن رسميا عن تفاصيل هذه العملية المرتقبة؛ لكن ذلك لم يمنع الأطباء من الخروج الإعلامي لإعطاء تواريخ ومعلومات خاطئة عن الجرعات التي سيحقن بها المغاربة في الأيام المقبلة.
ولم تكشف أية جهة، ضمن بلاغات رسمية، عن المعطيات المتداولة بين أطباء عديدين، على الرغم من حساسية الموضوع وخطورة فسح المجال أمام التدوينات من أجل البتّ فيه وتحديد كافة الأمور المحيطة به ضمن تعليقات فيسبوكية عوض بلاغات رسمية.
وانتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن أول تلقيح بالمغرب سيكون يوم 4 دجنبر الجاري بمختلف المستشفيات العمومية والمستوصفات والمستشفيات الميدانية (2889 نقطة)، بمختلف مناطق المغرب، مدنها وقراها.
وأضافت تدوينات خطها مهنيون أنه سيتجند لعملية التطعيم هاته الأطباء والممرضون والأطباء الداخليون للقيام بحوالي 200 ألف تطعيم في اليوم، أي بمعدل 200 تلقيح لكل عامل بالصحة، ليعاد التلقيح مرة ثانية بعد 21 يوما أي في الأسبوع الرابع من دجنبر (اليوم)، وهكذا بالنسبة للأربع مراحل على مدى 12 أسبوعا ما عدا يوم الأحد، أي ثلاثة أشهر.
وأوردت التدوينات أن سياسة التلقيح الجماعي، التي يتبناها المغرب في إطار الحد من انتشار وباء "كوفيد 19" في البلاد، تتوخى إنتاج مناعة تجاه الفيروس وإكساب المجتمع ككل مناعة القطيع، أي أن العامل المؤدي إلى المرض سيجد صعوبة في الانتشار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
وكان المغرب ليست له صحافة يمكنها نقل الخبر اليقين من لسان الوزير....
وكان 40 مليون مغربي لا يمثلون شيئا لهذه الوزارة .....!!!؟
لك الله يا وطني
على سبيل المثال، اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية استغرق الوصول اليه أكثر من 15 عشر سنة و مع ذلك تظهر بعض الاعراض الجانبية.. فما بالك بلقاح فيروس مستجد و غامض و أشد حدة؟؟ هل سنة كافية؟؟
لا أعلم كالجميع لماذا هذا التكتم عن بدء تاريخ العملية
أسئلة كثيرة و صمت رهيب، نفس الصمت كان أيام الحجر و الإغلاق و تشريد آلاف المغاربة في العالم في انتظار الضوء الأخضر من أعلى سلطة في البلاد.
ثمن اللقاح أو تاريخ بداية اللقاح و آثاره و ترخيصه.... إنها أسرار الدولة يا سادة.
يتو صل بعد باللقاح من مصدره، لكن البعض يظن ان اللقاح هو في متناول الجميع ، الامر ربما يحتاج الى مو افقة منظمة الصحة العالمية و المصادقة عليه، رغم تهافت الدول المستهلكة للاقتناء للانفلات من الوباء الذي يتفشى بنسب مخيفة.
ليس بغريب أن نسمع حتي طبيب الأنف والحنجرة يتكلم في أمور تقنية دقيقة حول الفيروس ولقاح كورونا
تحية لأهل الاختصاص في اللقاح وصناعة الأدوية علي المستوي العالي . الدكتور منصف السلاوي . المدير العام السابق ل
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