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كُتّاب وآراء
وزارة التربية توقف الدروس المصورة خلال العطلة
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم جميع التلاميذ والتلميذات وأمهات وآباء وأولياء الأمور، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية" ابتداء من يوم الاثنين 7 دجنبر 2020، على أن يستأنف بثها عبر هذه القنوات ابتداء من يوم الاثنين 14 دجنبر 2020.
ويأتي هذا التوقف، وفق بلاغ إخباري للوزارة، "بمناسبة حلول العطلة البينية الثانية، التي تمتد من يوم الأحد 6 دجنبر 2020 إلى يوم الأحد 13 دجنبر 2020، ومن أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي".
كما جددت الوزارة، في البلاغ ذاته، إشادتها بالمجهود الكبير الذي تبذله الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيئة التفتيش "من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية"، موصية جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية بالتقيد بالتدابير الموصى بها من طرف السلطات الصحية للوقاية من تفشي جائحة "كوفيد- 19".