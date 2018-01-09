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كُتّاب وآراء
السعودية تبعد "إسكواش السيدات" عن البث التلفزي
أكد رئيس رابطة لاعبي الإسكواش المحترفين بالسعودية، زياد التركي، أن البطولة الدولية للسيدات في اللعبة، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، لن تحظى بتغطية تلفزيونية، دون توضيح الأسباب.
وفي تصريح لـ"إفي" قال التركي إن "نجاح البطولة سيكون مفتاحا لبطولات في رياضات أخرى في المملكة". ولم يجب عن سؤال حول الضوابط التي ينبغي للاعبات الالتزام بها في التجول، مشددا على أن "التركيز يجب أن يكون على البطولة نفسها".
وتنظم السعودية للمرة الأولى هذه البطولة، التي تنعقد بين 7 و12 يناير الجاري، بمشاركة 32 لاعبة من إنجلترا والصين وأستراليا ومصر والسعودية وويلز والهند وفرنسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا.
وتشارك اللاعبة ندى أبو النجا كأول سعودية في هذه اللعبة، وهي الوحيدة التي تمثل بلادها في البطولة الحالية.
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تعليقات الزوّار (3)
السبب هو ان الجمهور في غالبية الدول يتمتع بالمهارات التقنية والفنية لللاعبات دون إعتبارات أخرى بينما في السعودية مشاهدة هذه اللعبة سيؤثر كثيرا على الجمهور وقد تعرف السعودية أزمة إجتماعية وتدهور خطير للحالة النفسية للساكنة الشيء الذي قد يتطلب من الدولة إنقاقات عملاقة لتهدئة روع النفوس ولجمها وإعادة ضبط أفرازات كمية التيستوستيرون الى مستواها العادي