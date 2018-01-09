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الرئيسية | رياضة | السعودية تبعد "إسكواش السيدات" عن البث التلفزي

السعودية تبعد "إسكواش السيدات" عن البث التلفزي

السعودية تبعد "إسكواش السيدات" عن البث التلفزي
هسبريس - إفي
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 02:32

أكد رئيس رابطة لاعبي الإسكواش المحترفين بالسعودية، زياد التركي، أن البطولة الدولية للسيدات في اللعبة، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، لن تحظى بتغطية تلفزيونية، دون توضيح الأسباب.

وفي تصريح لـ"إفي" قال التركي إن "نجاح البطولة سيكون مفتاحا لبطولات في رياضات أخرى في المملكة". ولم يجب عن سؤال حول الضوابط التي ينبغي للاعبات الالتزام بها في التجول، مشددا على أن "التركيز يجب أن يكون على البطولة نفسها".

وتنظم السعودية للمرة الأولى هذه البطولة، التي تنعقد بين 7 و12 يناير الجاري، بمشاركة 32 لاعبة من إنجلترا والصين وأستراليا ومصر والسعودية وويلز والهند وفرنسا وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا.

وتشارك اللاعبة ندى أبو النجا كأول سعودية في هذه اللعبة، وهي الوحيدة التي تمثل بلادها في البطولة الحالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - لحلو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:29
السؤال هو لماذا غالبية الدول ليس لها بتاتا اي مشكل ان يشاهد الجمهور هذه اللعبة سواء في الملعب او في التلفاز ولماذا لا يسمح للسعوديين بمشاهده هذه اللعبة في التلفاز ؟
السبب هو ان الجمهور في غالبية الدول يتمتع بالمهارات التقنية والفنية لللاعبات دون إعتبارات أخرى بينما في السعودية مشاهدة هذه اللعبة سيؤثر كثيرا على الجمهور وقد تعرف السعودية أزمة إجتماعية وتدهور خطير للحالة النفسية للساكنة الشيء الذي قد يتطلب من الدولة إنقاقات عملاقة لتهدئة روع النفوس ولجمها وإعادة ضبط أفرازات كمية التيستوستيرون الى مستواها العادي
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4
2 - البرقع والتنس الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:43
خاص النساء البسوا البرقع ولعبوا تنس باش انقلوهم فالتلفزة ...عقول متخلفة من العصر الحجري .....المسلم دائما يجرك إلى هذا الصراع الأبدي ويفوت عنك فرص التطور ويشغلك عن التقدم والازدهار مما جعل كل البلدان التي يتواجد فيها المسلمين متخلفة ومتأخرة في كل المجالات وحتى التي تعتبر "متقدمة" مثل اندونيسيا وماليزيا فإنها تقدمت بفعل قوميات وديانات اخرى مثل الصينيين والهنود وليس بفضل المسلمين.
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3 - ميساء الثلاثاء 09 يناير 2018 - 03:55
الانسان العربي في مجمله مكبل بالخرافات والاحجيات التي تسلسل عقولنا مانعة ايانا من كل تفكير سليم.للاسف الشديد الامم تتقدم الى ما هو افضل ونحن معشر العرب همنا الوحيد جسد المراة ننظر اليها من جانب واحد احد نصفها السفلي اما عقلها فهو ناقص ولا يفلح قوم سادته امراة.هدا الكلام اصبح من الماضي والمشكل عندنا هو اننا نرى بام عيننا كيف ان دولا تحكمها امراة لن نصل ما وصلت اليه ولو بقينا ابد الدهر ومع دلك جباهنا مسنطحة
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