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الرئيسية | رياضة | ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"

ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"

ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
هسبورت من الرباط*
الأحد 21 يناير 2018 - 11:15

يتنافس المغرب الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم "مونديال 2026"، وسيشارك 211 اتحادا كرويا في التصويت لاختيار مستضيف البطولة.

ويبدو أن الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد وصفه لبعض الدول التي ينحدر منها عدد كبير من المهاجرين، خاصة إفريقيا وهايتي، بـ "الحثالة"؛ قد يصب في صالح المغرب.

وبغض النظر عن صحة الموقف، فالأكيد أن الجدل الذي أثاره هذا الموضوع لن يساعد ترامب على تحسين صورته وصورة بلده في العالم، وينطبق ذلك أيضًا على كرة القدم؛ فالولايات المتحدة الأمريكية قدمت ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2026 في ملف مشترك مع كندا والمكسيك وينافسهم المغرب على ذلك.

وإذا كان مراقبون يعتبرون أن ملف كندا وأمريكا والمكسيك أقوى من ملف المغرب، ويرجحون فوز الولايات المتحدة بحق تنظيم مونديال 2026 بالنظر إلى البنيات التحتية التي تتوفر عليها البلاد، فإن الوضع قد يتغير بعد التصريحات المنسوبة لترامب حول إفريقيا.

وقد عبرت الكثير من الدول الإفريقية عن استيائها من تصريحات ترامب التي وصفتها بـ"العنصرية"، حيث طالب سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة في بيان شديد اللهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" عن هذه التصريحات. كما استدعت بعض الدول الإفريقية، مثل بوتسوانا والسنغال، السفير الأمريكي لديها للتعبير عن استيائها من هذه التصريحات التي اعتبرتها "عنصرية".

وبالنظر إلى نظام التصويت الجديد الذي ستعتمده الفيفا في اختيار البلد المنظم لمونديال 2026، فإن حظوظ المغرب تصبح وافرة أكثر، فبخلاف ما كان عليه الأمر سابقًا، حيث كانت مهمة اختيار البلد المنظم لكأس العالم مقتصرة على أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا.

أصبح التصويت الآن تشارك فيه كل الاتحادات الـ211 المنتمية إلى الفيفا، وهو ما سيخدم لا محالة ملف المغرب، إذ من المتوقع أن تصوت اتحادات القارة الإفريقية للمغرب وأيضًا الدول الأخرى المستاءة من سياسة ترامب الخارجية، خاصة في مجال الهجرة.

لذلك يرى بعض المتتبعين أن الجدل الأخير الذي أثارته التصريحات المنسوبة إلى ترامب هو هدية من السماء للمغرب، سيقوي بها ملف ترشحه لاحتضان كأس العالم، وسيكسبه أصواتًا جديدة ستدعمه على حساب الولايات المتحدة في المنافسة على تنظيم المونديال.

علاوة على ذلك، فإن قرب المغرب من أوروبا وإفريقيا وفشله مرتين في السابق في تنظيم كأس العالم قد يعززا أيضًا من حظوظه هذه المرة في نيل شرف تنظيم نسخة كأس العالم 2026، دون أن ننسى أيضًا أن بعض الموظفين في الفيفا مهددون بفتح تحقيقات ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تهم الفساد التي حركها الادعاء الأمريكي منذ أكثر من عامين. ومن ثم، فإن الحضور بالمغرب في مونديال 2026 بالنسبة إليهم قد يكون أفضل من الناحية القانونية من الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قد يلقي عليهم فيها القبض.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - مصطفى الهلالي الأحد 21 يناير 2018 - 11:38
هل من المعقول أن نطرح هذا السؤال ، هل يستطيع المغرب منافسة و.م.أ على تنظيم كأس العالمّ؟
الجواب هو لا هل تعلمون أن أغلب الدول العربية والإسلامية إن لم نقل جلها ، ستصوت لصالح USA ، هل يستطيع العرب والمسلمون التكلم حتى على مسألة القدس باستثناء رجل واحد وهو الأردوغان ، ورسالة الملك محمد السادس ،أين السعودية ، أين مصر أين الإمارات ، الكويت ، أأين الجزائر ،.......... أو زيد أو زيد ... ليس من اللمعقول طرح هذا السؤال الغبي . خصوصا وأن المغرب لن ينافس USA لوحدها بل كندا ، والمكسيك . إذن هناك ثلاث دول لها علاقات كبيرة بباقي دول العالم بالإضافة الى قوة USA على المستوى العالمي . اسمحوا هذا حلم يمكن أن يتنافس فيه المغرب مع الدول الإفريقية ممكن لكن مع بالد العم سام لا .
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58
2 - الى صاحب المقال الأحد 21 يناير 2018 - 11:42
اخي الكريم، المرجو عدم ذكر مثل العبارات "هدية من السماء" لان السماء خلق من خلق الله ولا تهدي شيئا. فالعطاء من الله الخالق. و الله المستعان
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155
3 - brahim الأحد 21 يناير 2018 - 11:48
المغرب ينافس أمريكة. في الكرة القدم. ولماذا ألا ننافسو في صناعة. وتكنلوجية
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49
4 - نقطة في بحر الأحد 21 يناير 2018 - 11:50
عندي إحساس أن كأس العالم 2026 سينظم في المغرب إن شاء الله
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-26
5 - wood الأحد 21 يناير 2018 - 11:53
الشيء المثير في هذا المقال هي الفقرة الاخيرة ..(((دون أن ننسى أيضًا أن بعض الموظفين في الفيفا مهددون بفتح تحقيقات ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تهم الفساد التي حركها الادعاء الأمريكي منذ أكثر من عامين. ومن ثم، فإن الحضور بالمغرب في مونديال 2026 بالنسبة إليهم قد يكون أفضل من الناحية القانونية من الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قد يلقي عليهم فيها القبض.)))،،. فكل ما يهم المغرب هي العملة الصعبة التي يتم ادخالها اثناء هذه التظاهرة و لو كانت اموالا قدرة. و اغلب الظن ان المغرب غير قادر على انجاح هذه التظاهرة لضعف بنيته التحتية و ضعف الطاقة الاستيعابية للفنادق . فتنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى تستفيد منه المقاولات الكبرى و اصحاب الفنادق و الشقق المفروشة و المطاعم اما الطبقة العاملة فستجد وضعيتها في تراجع مستمر . فبدل ان تبحث الدولة عن خطط اقتصادية جادة لتنمية الاقتصاد الوطني فهي تلهث وراء السراب و الربح السهل و الذي لا وجود له الا في عقلية المسؤولين المريضة !!!
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13
6 - غيلان قدور الأحد 21 يناير 2018 - 11:56
من يريد استضافة هذه التظاهرة هم رموز الفساد ولوبي المال والأعمال يهمهم فقط الفوز بصفقات كبيرة في مختلف المجالات كالأشغال العمومية والخدمات المختلفة وبعدها يهربون ما جنوه للخارج في اتصل الفوضى والتسيب وانعدام القانون . اما الشعب البءيس فهو يرزح تحت الفقر والحرمان والبطالة فما هو ذنب المناطق المنسية في تنظيم هذه التظاهرة العالمية ما ذنب فكيك وكرسيف ووزان وطاطا وطنطان وإزلال وتاونات !!؟؟
حسبنا الله ونعم الًوكيل ممن يريدون ان يغرقوا البلد في متاهات والهروب الى الامام للإلهاء الشعب .
الناس لا تجد ماء ولا طرف ولا خدمات في اغلب المناطق وهولاء يعيشون في كوكب اخر
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26
7 - NOUMRI الأحد 21 يناير 2018 - 12:01
خلاصة الكلام أعطي الأموال كما فعلت قطر
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4
8 - Karim de Allemagne الأحد 21 يناير 2018 - 12:09
ce qui a dit Trump n'aura pas d influence sur le vote puisque les USA et Le canada sont sont forces
modiales. D'ailleurs, les infrastructures du Maroc sont moin bien que celles au USA et au Canada.
donc le Maroc va benificier juste de la particition pour le 4ême èchec
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14
9 - وداع الأحد 21 يناير 2018 - 12:11
لنكن واقعيين المغرب ليس في مستوى الولايات المتحدة الامريكية ولا كندا ولا المكسيك، بالرغم من تصريحات ترامب إلا أن التنظيم محسوم في أمره باعتبار المغرب بلد لم يصل حتى للدول السائرة في النمو وليس في مصافها..
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33
10 - السلام عليكم الأحد 21 يناير 2018 - 12:13
حين يحين وقت الحقيقة لا مجال للعواطف في عالم الفيفا والكرة والبزنيس وانما المصالح والربح.على المغرب ان يعول على الصح وهو اقناع العالم بمدى جاهزية ملف المغرب .لان في 2026 لن يكون ترامب موجودا في الحكم او ربما في الدنيا
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22
11 - Ahmed الأحد 21 يناير 2018 - 12:14
Le Maroc peut avoir cette coupe du Monde surtout que Trump est extrémiste et va certainement construire son mur avec le Mexique . La Maroc a les moyens d'organiser une bonne coupe du monde a condition qu'il fasse des investissements rationnels surtout les hôpitaux de qualités avec du personnel Qualifié , personne ne veut venir au Maroc avec l'état actuel des services de santé et des infrastructures de qualité , ( voie férrée electrifiée et en double voies ) il faut aussi s'éloigner des dépenses inutiles comme le TGV et surtout le Satellite
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-3
12 - حااميدو الأحد 21 يناير 2018 - 12:15
نبني امالنا على الافتراضات وننسى أن أمريكا لها تأثير اقتصادي وسياسي على الكثير من االدول...يجب ان نكون واقعيين و ننافس بملف قوي.
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11
13 - khalid الأحد 21 يناير 2018 - 12:23
Concernant les agmonidtrateurs de fifa recheche par les usa et equipment risquént la prison s ils vent au usa. Le Maroc ne doit pas jouer le jeu d etre leur refuge c est une mauvaise image a vehicule. Le Maroc devrait les arreter et envoyer a la justice americaine...
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2
14 - الواقعي الأحد 21 يناير 2018 - 12:24
يذكرني هذا بالحسابات التي يدخل فيها المنتخب عادة للتأهل للدور الثاني في البطولة الافريقية . حيث يحتاج المغرب لانتصار بوتسوانا على ناميبيا ب 2 و هزيمة نيجيريا ب 3 و تعادل الكاميرون . و في الاخير لا يتأهل
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10
15 - ملاحظ الأحد 21 يناير 2018 - 12:29
من الخطاء ان نبني أحلامنا على هده المعادلة البعيدة عن الحقيقة
لأن الرياضةبنبل أخلاقها تكون بعيدة عن السياسة التي تعتمد على المكر والخداع
لمادا نبني أحلامنا في المغرب على المعادلات الصعبة والحسابات ....... بدأ العمل على بناء ملف دو مصداقية
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7
16 - حمزة الأحد 21 يناير 2018 - 12:44
لنكن صريحين مع أنفسنا المغرب لن ينظم تلك النسخة،أمربكا عندما كانت تنافس روسيا على تنظيم مونديال 2018 إنسحبت لأنها كانت تعتقد أنها تستطيع سحب التنظيم منها بواسطة السياسة لكنها لم تنجح، و أرادت منافسة قطر إلى أنها تذكرت أن المغرب سينافس على مونديال الذي سيأتي بعد قطر لذلك فضلت الإنسحاب من السباق حتى يتمكن من كسب مداخيل إضافية عبر التكلف بملف قطر من طرف مهندسين أمريكيين من ملاعب و باقي البنى التحتية التي ستكلف قطر ميزانية ضخمة، أما بالنسبة لملف 2026 ففضلت الدخول مع كندا و المكسيك و البقاء في الصفوف الخلفية و ترك كندا في الأمام حتى تكون الموضوعية و الشفافية في الملف، في نظركم هل يستطيع المغرب وحده منافسة كندا و المكسيك و أمريكا ؟ تنظيم قطر لنسخة 2022 رغم التهم بالفساد ليس لأن قطر أعطت أموال حتى تبقى محافظة على التنظيم لكن بضغط من أمريكا خلف الستار حتى لا ينظم المغرب النسخة التي ستليه، و لن تستطيع دولتان عربيتان تنظيم منافسات كبرى في نسختان متتاليتان، سبق وقالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرياضة لم يعد لها طعم بعد تدخل السياسة و التجارة فيها (الرياضة)
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6
17 - واحد من الناس الأحد 21 يناير 2018 - 12:46
هههه عوض أن ينافس المغرب بملف قوي وبنيات تحتية متقدمة ومسؤولين جادين في القيام بمهامهم لكي ينال شرف التنظيم عن جدارة ، ينتظر عطف السماء والامطار وتصريحات ترامب و فضح ملفات فساد الفيفا واموال المساعدات ...
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6
18 - الودغيري الأحد 21 يناير 2018 - 13:03
دعونا نحلم الى حين ظهور نتائج الانتخابات ،اتركونا نتصور أن المغرب سينظم كأس العالم وأننا تفوقنا على كندا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية بسبب المعتوه ترامب وتصريحاته العنصرية ،التي سنتشي بها الى فترة غير قصيرة ونمني النفس بنشوة الفوز على أمريكا فكا أفريقيا معنا وكل العرب معنا وعدد كبير من الدول الاسلامية ستصوت لصالح المغرب البلد العربي الاسلامي الافريقي في صفعة مدوية لترامب وأمريكا.
دعونا نحلم فقط فمن حقنا أن نحلم حتى وان كنا في حالة يقظة ، نحن لم نفرح منذ مدة طويلة من كثرة ما مر بنا من أحداث لعل كاس العالم تنسينا مآسينا ولو لوقت قصير ، لكن الخوف كل الخوف من الصدمة عندظهور النتائج بعد الحلم الكبير ونكون كمن باع جلد الدب قبل اصطياده ، فأمريكا ليست هي ترامب والاعتماد على افريقيا والعرب كمن يعتمد أن يأتيه العشاء من عند الجيران ومن كثرة الانتظار بات بدون عشاء
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1
19 - KITAB الأحد 21 يناير 2018 - 13:16
إن التفكير في مقارعة المغرب لأمريكا في تنظيم كأس 2026 يعتبر من أحلام اليقظة، وتحياتي
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4
20 - jama الأحد 21 يناير 2018 - 13:28
Plutôt que de vouloir préparer une coupe du monde et être en concurrence avec l’usA le Maroc fera mieux de s’occuper de son peuple
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-2
21 - مواطن مقهور الأحد 21 يناير 2018 - 13:28
كل فرضياتك غير واردة في التصويت . البنيات التحتية بما فيها الملاعب الطرق والاوطيلات والمطاعم الفخمة وووووو هي المقياس بالفوز . سيصوتون على ما تتوفر عليه الدولة على ارض الواقع .. العاطفة لا تنفع في مثل هذه الحالات .. لقد قيل وقلنا الكثير في 2006..2010 وكل شيء باء بالفشل .. تبذير اموال الشعب في امور ليست في مستونا .. كان على المسؤولين لو كانت لديهم ذرة من الضمير ان يستثمرو تلك الاموال التى تهدر هباء في سكان جرادة والريف وتنغير وفي كل مناطق المغرب المهمشة .. اش خصك العريان الخاتم امولاي ... لك الله ياوطني وشعب وطني المقهور
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3
22 - الوطنية الأحد 21 يناير 2018 - 13:48
ايوا غير تسناوا تتنافسوا مع امريكا وتصوت لصالح المغرب للفوز بتنظيم المنديال بحككم ان طرامب قدف مجموعة هذه الدول التي من المحتمل الا تصوت على امريكا... ربما ننتظر المستحيل لان هناك دول متملقة وطرامب يستعمل الاموال كما فعل في الانتخابات لاستمالة الدول الفقيرة . غادي نتباروا مع جبل
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-2
23 - الرباطية الأحد 21 يناير 2018 - 14:04
بقاو تحلمو هذه الولايات المتحدة لا يحكمها شخص بعينه بل هي دولة المؤسسات و سوف يدافعون عن مصالحهم الاقتصادية بعض النظر ان كان ترامب مجنون او عاقل
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0
24 - وداع الأحد 21 يناير 2018 - 14:15
المغرب يمكن ينافس هاد الدول على تنظيم كأس العالم إذا جات شي قدرة إلاهية وغيرات جشع وفساد المسؤولين ديالنا إلى عمل جاد وخدمة مصالح الوطن والمواطن، فلينافس مسؤولينا مسؤولي تلك الدول في خدمة أوطانها وعاد قلبوا على بحال هاد الأشياء..
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4
25 - أمزيان ياسين الأحد 21 يناير 2018 - 15:05
الاخوان دون أن نسبح في بحيرة الامل ااخادع نعم شي جيد ان نفكر في احتضان تظاهرات عالمية في حجم كأس العالم لكرة القدم. لكن لنكون واقعيين المؤشرات والمعطيات الملموسة تعطي تفوق واضح للملف الثلاثي ضد المغرب. بل اكثر من هذا فحتى لو قررت الدول الثلاثة خوض المنافسة كل دولة على حدة فحظوظ المغرب تبقى جد بعيدة مع كامل الأسف. ارجوا الا تعلقوا أملا كببرا على 2026. و اتمنى ان اكون مخطئاً ويستطيع المغرب تنظيم التظاهر ة
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-1
26 - مخرب الأحد 21 يناير 2018 - 15:06
لم ارى في حياتي شعبا يكره الخير لبلده متلنا نحن المغاربة روح العزيمة والاضرار على رفع الثحديات منعدمة عندنا لماذا لا نتحد جميعا ونثبت للعالم كله اننا شعب متحضر وتنطيم كاس العالم قادرون عليه وبامتياز و هي فرضة لنا لتطوير شعبنا و بلدنا والرقي باقتصادنا اذا كان المكسيك قادرا على ذلك فنحن احسن من المكسيك بدرحات
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-5
27 - يحيى أڭادير الأحد 21 يناير 2018 - 15:46
قولنا هدية من السماء، لا تعني أن السماء هي التي تعطي وتمنع، وكلام العرب غني بمثل هذه العبارات التي تعبر عن الفاعل الحقيقي بمدلوله من السياق، وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ( ما هذا يا صاحب الطعام؟ ) ، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني) رواه مسلم ...فرسول الله لم يلم الرجل عن قوله "أصابته السماء"، بل عن اخفائه الحَبَّ المبلل عن الناس.. فالسماء والمطر مسيرة بأمر الله

وفي رواية أخرى
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0
28 - بلدان افريقيا و من سيدفع اكثر الأحد 21 يناير 2018 - 15:57
يصوتو علينا الافارقة ههه...كي شفتو دابا غير البلدان الإفريقية و زيد عليها حتى العربية كيتقطر ليها الحب ديال المغرب من العينين راه الأفارقة غير كينافقو المغرب و كيلعبو على الحبلين بين المغرب و الجزائر
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