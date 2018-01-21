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كُتّاب وآراء
ترامب يخدم استضافة المغرب لـ"مونديال 2026"
يتنافس المغرب الولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم "مونديال 2026"، وسيشارك 211 اتحادا كرويا في التصويت لاختيار مستضيف البطولة.
ويبدو أن الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد وصفه لبعض الدول التي ينحدر منها عدد كبير من المهاجرين، خاصة إفريقيا وهايتي، بـ "الحثالة"؛ قد يصب في صالح المغرب.
وبغض النظر عن صحة الموقف، فالأكيد أن الجدل الذي أثاره هذا الموضوع لن يساعد ترامب على تحسين صورته وصورة بلده في العالم، وينطبق ذلك أيضًا على كرة القدم؛ فالولايات المتحدة الأمريكية قدمت ترشيحها لاستضافة كأس العالم 2026 في ملف مشترك مع كندا والمكسيك وينافسهم المغرب على ذلك.
وإذا كان مراقبون يعتبرون أن ملف كندا وأمريكا والمكسيك أقوى من ملف المغرب، ويرجحون فوز الولايات المتحدة بحق تنظيم مونديال 2026 بالنظر إلى البنيات التحتية التي تتوفر عليها البلاد، فإن الوضع قد يتغير بعد التصريحات المنسوبة لترامب حول إفريقيا.
وقد عبرت الكثير من الدول الإفريقية عن استيائها من تصريحات ترامب التي وصفتها بـ"العنصرية"، حيث طالب سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة في بيان شديد اللهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"التراجع" و"الاعتذار" عن هذه التصريحات. كما استدعت بعض الدول الإفريقية، مثل بوتسوانا والسنغال، السفير الأمريكي لديها للتعبير عن استيائها من هذه التصريحات التي اعتبرتها "عنصرية".
وبالنظر إلى نظام التصويت الجديد الذي ستعتمده الفيفا في اختيار البلد المنظم لمونديال 2026، فإن حظوظ المغرب تصبح وافرة أكثر، فبخلاف ما كان عليه الأمر سابقًا، حيث كانت مهمة اختيار البلد المنظم لكأس العالم مقتصرة على أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا.
أصبح التصويت الآن تشارك فيه كل الاتحادات الـ211 المنتمية إلى الفيفا، وهو ما سيخدم لا محالة ملف المغرب، إذ من المتوقع أن تصوت اتحادات القارة الإفريقية للمغرب وأيضًا الدول الأخرى المستاءة من سياسة ترامب الخارجية، خاصة في مجال الهجرة.
لذلك يرى بعض المتتبعين أن الجدل الأخير الذي أثارته التصريحات المنسوبة إلى ترامب هو هدية من السماء للمغرب، سيقوي بها ملف ترشحه لاحتضان كأس العالم، وسيكسبه أصواتًا جديدة ستدعمه على حساب الولايات المتحدة في المنافسة على تنظيم المونديال.
علاوة على ذلك، فإن قرب المغرب من أوروبا وإفريقيا وفشله مرتين في السابق في تنظيم كأس العالم قد يعززا أيضًا من حظوظه هذه المرة في نيل شرف تنظيم نسخة كأس العالم 2026، دون أن ننسى أيضًا أن بعض الموظفين في الفيفا مهددون بفتح تحقيقات ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تهم الفساد التي حركها الادعاء الأمريكي منذ أكثر من عامين. ومن ثم، فإن الحضور بالمغرب في مونديال 2026 بالنسبة إليهم قد يكون أفضل من الناحية القانونية من الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية، التي قد يلقي عليهم فيها القبض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
الجواب هو لا هل تعلمون أن أغلب الدول العربية والإسلامية إن لم نقل جلها ، ستصوت لصالح USA ، هل يستطيع العرب والمسلمون التكلم حتى على مسألة القدس باستثناء رجل واحد وهو الأردوغان ، ورسالة الملك محمد السادس ،أين السعودية ، أين مصر أين الإمارات ، الكويت ، أأين الجزائر ،.......... أو زيد أو زيد ... ليس من اللمعقول طرح هذا السؤال الغبي . خصوصا وأن المغرب لن ينافس USA لوحدها بل كندا ، والمكسيك . إذن هناك ثلاث دول لها علاقات كبيرة بباقي دول العالم بالإضافة الى قوة USA على المستوى العالمي . اسمحوا هذا حلم يمكن أن يتنافس فيه المغرب مع الدول الإفريقية ممكن لكن مع بالد العم سام لا .
حسبنا الله ونعم الًوكيل ممن يريدون ان يغرقوا البلد في متاهات والهروب الى الامام للإلهاء الشعب .
الناس لا تجد ماء ولا طرف ولا خدمات في اغلب المناطق وهولاء يعيشون في كوكب اخر
modiales. D'ailleurs, les infrastructures du Maroc sont moin bien que celles au USA et au Canada.
donc le Maroc va benificier juste de la particition pour le 4ême èchec
لأن الرياضةبنبل أخلاقها تكون بعيدة عن السياسة التي تعتمد على المكر والخداع
لمادا نبني أحلامنا في المغرب على المعادلات الصعبة والحسابات ....... بدأ العمل على بناء ملف دو مصداقية
دعونا نحلم فقط فمن حقنا أن نحلم حتى وان كنا في حالة يقظة ، نحن لم نفرح منذ مدة طويلة من كثرة ما مر بنا من أحداث لعل كاس العالم تنسينا مآسينا ولو لوقت قصير ، لكن الخوف كل الخوف من الصدمة عندظهور النتائج بعد الحلم الكبير ونكون كمن باع جلد الدب قبل اصطياده ، فأمريكا ليست هي ترامب والاعتماد على افريقيا والعرب كمن يعتمد أن يأتيه العشاء من عند الجيران ومن كثرة الانتظار بات بدون عشاء
وفي رواية أخرى