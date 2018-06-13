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الرئيسية | رياضة | الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا

الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا

الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 12:30

عَبّر خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أسفه لنتائج التصويت على ملفي الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، والتي منحت التفوّق للملف المشترك "الأمريكي" أمام نظيره المغربي، على هامش أشغال "كونغريس" الاتحاد الدولي لكرة القدم الثامن والستين، الذي احتضنت فعالياته، صبيحة اليوم الأربعاء، العاصمة الروسية موسكو.

وفي أول رد فعل لرئيس الاتحاد الكروي الجزائري على نتائج تصويت "مونديال2026"، صرح زطشي قائلا: "كنا متفاجئين لنتائج التصويت والفرق الكبير بين الملفين المرشحين لاستضافة الحدث، لكن تبقى هذه هي قواعد اللعبة، والعملية تمت في ديمقراطية تامة"، مردفا: "الوفد المغربي قدم أشياء جميلة حتى عرضه اليوم. كنا نتصور أن نسبة التصويت للملف المغربي ستكون أكبر لكن لحقيقة الميدان كلمة أخرى".

وتابع خير الدين زطشي: "بالفعل، صوتنا للملف المغربي، لكنني أرى أن الأموال الضخمة التي حملها الملف الثلاثي الأمريكي حسمت بشكل كبير في اختيار باقي الاتحادات"، مضيفا: "أعتقد أنه يجب في المستقبل أن تقدم ملفات مشتركة بين البلدان التي تعتزم تنظيم المونديال؛ وذلك من أجل تقوية حظوظها"؛ وذلك في رد من رئيس الاتحاد الجزائري على سؤال حول مدى إمكانية التقدم من جديد بملف مشترك بين المغرب والجزائر.

جدير بالذكر أن الملف الثلاثي، المُكون من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، نال شرف تنظيم كأس العالم 2026، متفوّقا بالأصوات على الملف المغربي، بنتيجة 134 صوتا مقابل 65؛ وبذلك ستقام كأس العالم لكرة القدم في أمريكا الشمالية للمرة الرابعة، ويفشل المغاربة للمرة الخامسة في كسب صراع احتضان "المونديال".

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