المغرب "يقطر الشمع" على ترامب: حملتنا أخلاقية

هسبريس من الرباط

في أول رد فعل للمغرب بعد اختيار العرض المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026 من قبل الفيفا، اليوم في موسكو، هنأت لجنة الترافع حول الملف المغربي الثلاثي الأمريكي الشمالي، متمنية له حظا سعيدا.

وتوجهت اللجنة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بشكرها الحار إلى البلدان التي صوتت لصالح الملف المغربي، وإلى جميع الفرق التي شاركت في حملة المغرب 2026.

وشدد رئيس اللجنة، مولاي حفيظ العلمي، على أن "المغرب فخور لقيامه بحملة ملتزمة وأخلاقية تتفق تماماً مع القواعد التي يفرضها الـFIFA"، مؤكدا على كون المملكة المغربية أظهرت قدرتها على تنظيم كأس عالم سيشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقا تلبية لدفتر التحملات الذي وضعه الفيفا.

وأضاف: "في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية مصممة على مواصلة مسارها، وسوف نعمل على إنجاز المشاريع التي قدمناها في ملفنا، لقد أدرنا هذا الترشيح بروح رياضية وسنواصل طريقنا بنفس الروح".

بدوره، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال: "إن المغرب فخور بتقديم ملف قوي تمثل فيه كرة القدم محور الاهتمام، من أجل تنظيم كأس علام متميز".