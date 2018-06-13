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الرئيسية | رياضة | المغرب "يقطر الشمع" على ترامب: حملتنا أخلاقية

المغرب "يقطر الشمع" على ترامب: حملتنا أخلاقية

المغرب "يقطر الشمع" على ترامب: حملتنا أخلاقية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:00

في أول رد فعل للمغرب بعد اختيار العرض المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026 من قبل الفيفا، اليوم في موسكو، هنأت لجنة الترافع حول الملف المغربي الثلاثي الأمريكي الشمالي، متمنية له حظا سعيدا.

وتوجهت اللجنة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بشكرها الحار إلى البلدان التي صوتت لصالح الملف المغربي، وإلى جميع الفرق التي شاركت في حملة المغرب 2026.

وشدد رئيس اللجنة، مولاي حفيظ العلمي، على أن "المغرب فخور لقيامه بحملة ملتزمة وأخلاقية تتفق تماماً مع القواعد التي يفرضها الـFIFA"، مؤكدا على كون المملكة المغربية أظهرت قدرتها على تنظيم كأس عالم سيشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقا تلبية لدفتر التحملات الذي وضعه الفيفا.

وأضاف: "في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية مصممة على مواصلة مسارها، وسوف نعمل على إنجاز المشاريع التي قدمناها في ملفنا، لقد أدرنا هذا الترشيح بروح رياضية وسنواصل طريقنا بنفس الروح".

بدوره، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال: "إن المغرب فخور بتقديم ملف قوي تمثل فيه كرة القدم محور الاهتمام، من أجل تنظيم كأس علام متميز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - ب البعير الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:08
12 صوت من اصل 55 في اوربا يعتبر رقما هزيلا و ضربة قاصمة للملف المغربي يسأل عنه حتما العلمي و لقجع
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29
2 - تمغربيت الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:09
معليش الخير فيما اختاره الله والله رغم اني لم يكن يهمني تنظيم كأس العالم لكن ابدا لا اشمت في بلدي الحبيب..ركزوا علي التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وان شاء الله يأتي اليوم الذي يحقق المغرب فيه حلمه بتنظيم كأس العالم..
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186
3 - كوايري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:09
ياودي اللي عطاه الله عطاه صافي نساو هادشي
و بدلو الموضوع راه هداك ترامب حمق ممكن يدير لينا شي فضيحة نبقاو واحلين.
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71
4 - الغيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:11
نتمنى أن يكون هدا درسا للدين يتوهمون كثيرا في هدا البلاد العظيم كما يقول المثل المغربي*لبس قدك اواتيك*
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35
5 - mohamed chariai الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:12
كان عليه ان يقطر الشمع على نفسه
الضحك على الدقون
واش معندنا لا سبيطارات لا مركوب لا طرقان وباغين تعاندوا الملف الامريكي
باز لوجهكم
الحمد لله انه لم يقبل ملفنا كونشوهتنا شوهة
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84
6 - محمد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:13
علينا أن نعترف بأن المغرب ليست له الكفاءة على تنظيم مثل هذه التظاهرة .
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75
7 - الفيلسوف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:13
ومن قال بان الملف كان قوي؟ 5 مرات نترشح و في كل مرة كان منافسونا يتفوقون علينا ب البنيات التحتية و الملاعب.. هل هم اغبياء ام ماذا؟ واش 5 ديال لمرلت ما قدرناش فيها نردو المغرب جنة؟ كنتسناو حتا يعطيونا التنظيم عاد نبداو
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87
8 - yahya الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:13
يكفي هذا العبث ! تعتقد أن ترامب يبالي بما قلت؟ هو لا يعرف حتى إن كنت موجودا أم لا! !! المشكل فينا نحن فبدل أن نستغل صدمة مونديال 2010 و نشتغل بجد بدأنا نستعمل العاطفة في عالم لا يقبل إلا المنطق
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76
9 - houssain الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:14
الله يرحم من عرف قدره .تنظيم المنديال ياتي بعد ان يكون المواطن مرتاح اىبال.المغربي ما زال لم يظمن قوته اليومي .والمسؤلون يتقدمون بطلب تنضيم المنديال امام اكبر اقتصاد عالمي واكبر قوة عالمية .هدا هو لحماق بعينه.
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47
10 - IKNOSS الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:14
قد نكونوا خسرنا تنظيم البطولة ،لكننا ربحنا و الحمد لله شرف دخول كتاب كينيس للخسارة الخامسة في شرف تنظيم كاس العالم ، و هكذا اتبتنا للكل بكل جدارة و استحقاق فشلنا و سقوطنا في ملف ولو اعدنا الكر خمس مرات ههههههههههه . هنيئا لنا الخسارة و سنترشح المرة القادمة لأن حال المقامر هكذا قد يخسر كل أمواله في المراهنات الفاضية في آمال الفوز بدل الاءنشغال في العمل الحقيقي و استتمار تلك الأموال في بناء الأجيال بتعليم جيد و صحة متينةو اعلام حضاري . المهم دخلنا كتاي كينيس في الفشل و اتبتنا صحة نضرية البيرت انشتاين حينما قال : فقط الغبي ممكن ان يكرر نفس التجربة و ينتضر نتيجة مخالفة .
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31
11 - wood الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:16
الذين صوتوا لصالح المغرب كانوا ينافقونه فقط أو يسايرونه لمصالح ضيقة . و الفيفا ايضا بقبولها ترشح المغرب تنافقه ، و المخزن ينافق و يكذب على المداويخ كما فعل دجال سرغينة . فالكل يعرف ان الفيفا لن تمنح مطلقا تنظيم المونديال للمغرب لما يعرفه من مشاكل من رأسه لأخمص قدميه . فهذا الحدث يحتاج لبنية تحتية مناسبة و إمكانيات لوجيستية و قدرة على التنظيم و رغم ذلك تركت الفيفا الامور تسير لان المخزن كان يوزع الاموال يمينا و شمالا و ترك الأخرين يستفيدون بدورهم من الكعكة المخزنية !!!
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-16
12 - Chahine الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:17
الأخلاق و المبادئ سلاح الضعفاء، ليست المبادئ هي التي تبني الملاعب و البنية التحتية، و هذا كلام و خطاب من لا يملك سنتا و لا درهما، لو كنا أغنياء لكانت عندنا مصالح قوية متبادلة مع الدول و لاشترينا أصواتا كما يفعل الجميع، هذه صفعة أخرى لعلنا نستيقظ من السبات العميق لبناء دولة قوية اقتصاديا و علميا، آنذاك سيحترمنا الكل و لو خسرنا!
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9
13 - soad الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:17
حملة أخلاقية مشرفة بامتياز ورد فعل اخلاقي مشرف يحسب لبلدنا الذي يصنف ضمن العالم الثالث امام بلدان تدعي القوة والديمقراطية وتسطر القوانين الدولية انكشف سقطت الأقنعة ولله الحمد درنا لي علينا
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-11
14 - jdidi الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:18
كان على المغرب ان يسحب ترشيحه مباشرة بعد تهديدات الرئيس الامريكي للدول التي قد تصوت ضد الملف الامريكي و يخلق بدلك ضجة في عالم الكرة و يكون انسحابه بشرف و بقيمة فوق العادة لن ينساها التاريخ في مناسبات كاس العالم
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30
15 - جمال الروح الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:19
نحن فخورون بالعمل الاكتر من رائع اادي قدمته اللجنة...دعوني اقول في هدا اليوم...احسست بالفخر انني مغربي امازيغي واسطر على امازيغي وافريقي...نشكر كل الدول التي صوتت لنا وعلى راسهم الجزائر الشقيقة...
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13
16 - المتتبع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:20
بعد اعلان النتايج ولا رف من سيستضيف كاس العالم 2026 لم يبق امام المغاربة الا محاسبة الدول الخليجية ولبنان والاردن وكل من ادار ظهره للاخوة العربية وذلك بحضر دخول الحاملين لهذه الجنسيات لبلادنا وثانيا سحب جنودنا من التحالف السعودي وبالنسبة لاروبا رفض الاتفاق التبادل المبرم بيننا لان الكرة اصبحت سياسة والمال طغى على كل شيء
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17
17 - حكيم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:20
السلام عليكم ، لو كان مغربنا قدم ملفا قويا لكان حاز على تنظيم المنديال كما حازت عليه دول مثل قطر و جنوب افريقيا ، الغرب والعالم يعرف هشاشة البنية التحتية في بلادنا ، ويعرفون الدخل الفردي للمواطن المغربي ، والمشاكل المرتبطة بالطرقات والمواصلات و الاكشاك البنكية ...، الغرب لا ينظر الى ملف تم اعداده نظريا .. ، هم بوسائلهم الخاصة يقفون على حقيقة المعطيات المقدمة على ارض الواقع ، علينا ان نهتم بتنمية بلادنا وتطوير الصحة والتعليم وتحسين الدخل الفردي للمواطن المغربي بدل السعي وراء السراب.
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6
18 - ابو رتاج الموغريبي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:23
يوم الخميس المقبل سنشهد المبارة الافتتاحية بين المتتخب السعودي ونظيره الروسي.لدا اطلب منكم ان نترك السياسة والمال والاقتصاد جانبا ونشجع المنخب الروسي الشقيق
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23
19 - عاشقة المهدي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:24
قبل ظهور نتائج التصويت لم نكن نبالي بامريكا وكنا نقول اذا لم يعجبها الحال فلتشرب من البحر الاحمر واذا لم يعجبها البحر الاحمر فلتشرب من البحر الاسود وبعد ظهور نتائج التصويت اتضح لنا اننا نحن الذين كنا نشرب من مياه الواد الحار .
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-8
20 - غيور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:25
أنه الاستغباء بعينه فانتم كنتم على يقين بأن لا حظ لكم أمام الملف الثلاثي ورغم دخلتم اللعبة لا لشيء سوى من جهة لإعطاء الشرعية للعبة الفيفا سيما بعد تدخل الإدارة الأمريكية من جهة والمواقف التي اتخذتها حتى الدول الصديقة من خلال إعلان ميولها إلى الملف المشترك ولنا في موقف السعودية المثل هذا من جهة ومن جهة أخرى جعلتم المغاربة يعيشون هذا الوهم كان الاحرى بكم أن تنسحبوا لحفض ماء الوجه وتجنيب المزانية المغاربة ضياع تلك الأموال التي الشعب أولى بها
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1
21 - الهروي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:27
حكامنا الاغنياء يعيشون في بلد اخر غير المغرب.لا مستشفيات,لاطرطوار,لاطريق,لا حدائق,لا طوبيسات, لا قطارات.70 في المئة من الشعب داير فراشة او كروسة.منازل مهددة بالسقوط وساكن فيها بنادم.والهروي تاق وباغي ينظم المونديال.نظمتو حتى الصيف
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7
22 - سفيان غزواني الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:29
على المغرب أن يعمل بجدية أكتر وأن يحقق التقدم داخليا كي يتمكن من كسب الرهان خارجيا.
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6
23 - ilyas الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:29
البرازيل البلاد اللاتيني الوحيد الدي صوت على المغرب
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9
24 - salhi senhaji الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:30
لابد من دراسة هده التجربة و الوقوف على مكامن الخلل والاستفادة من اجل الترشح للتنظيم وشكرا لمولاي حفيظ و سي لقجع على الجهودات الجبارة
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-2
25 - مواطن مغربي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:31
السعودية والإمارات يوما بعد يوم يظهران حقدهما للأمة العربية.بالامس حاولت نزع التنظيم من قطر واليوم يفشلان تنظيم المغرب لمونديال 2026..لكن دوام الحال من المحال ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك
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14
26 - طاه الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:31
فلنكن عقلانيين الملف الامريكي كان أكثر جاهزية فيه ربحية للفيفا أكثر من الملف المغربي
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1
27 - غيور"ت" الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:32
السلام عليكم.
تنظيم مثل هذه التظاهرة العالمية في المغرب، مفخرة للمغرب والمغاربة والعرب والأفارقة. لكن يجب علينا أن نعترف بأن المغرب بعيد كل البعد عن تنظيمها. لأن المشاكل التي تحوم حول هذا الملف شائكة. (الصحة ،التعليم،الفقر،الفساد السياسي...) كيف لبلد يريد تنظيم كأس العالم وشعبه يفتقد لأبسط الحقوق،ومهدد ومعنف من طرف حمومته التي هو كان سببا لوصولها إلى كرسي الحكم. الشعب أصبح وحيدا يتخبط في مشاكله:لا سكن.لا صخة.لاتعليم. البطالة. الفساد السياسي. المواطن المغربي صبور ومحب لوطنه ولوطنيته لكن الفاسدين جعلوا منه شخص ضعيف وينعتونه بأقبح الصفات.يجب محاربة الفساد والمفسدين ورد الإعتبار للمواطن الفقير إذا أردنا المشي قدما وإلا ستقع كارثة إنسانية يفرح لها أعداء الوحدة الترابية. لكن هذا الملف لن ينسينا المقااااااطعة السلمية والناجحة التي فضحت الفاسدين.وهم الآن في مأزق لأن الشعب أصبح واعيا ولن (يستحمروه) مرة أخرى. -
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4
28 - محمد من فاس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:35
اودي ما بقى مايتقال منضمناش حتى راسنا عاد نظمو كأس العالم. الطرقات.المستشفيات. التعليم.التربية.السرقة لكريساج بالنهار.السعاية غ سطوبات وزيد وزيد .......الخير فيما اختاره الله والسلام عليكم.وعيد مبارك سعيد.
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6
29 - samadovitche الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:37
بصراحة تنظيم المغرب للمونديال وخسارته للنهائيات للمرة الخامسة يشبه كثيرا مدرب ليفربول. ما أعجبني بكل فخر هم إخواننا الجزائريين. شكرا لكم على دعمكم للملف المغربي. خوا خوا وديما المغرب وديما الجرائر. تحياتي لجميع أعضاء الإتحاد الجزائري الشقيق وللجزائريين عامة.
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-2
30 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:38
هدي 5 انتاع المرات المغرب يترشح ويخسر...وفي كل مرة يخسر يقول ..غاديين نتابعوا انجاز ما صرحنا به وسنعمل وكاننا فزنا بالمونديال...عجب ! ! ان كان مند 20 عام والمغرب ينجز ما وعد به حقيقيا..لكان للمغرب اجمل الملاعب واكثرها...فهل ما بين الترشبح الاول وهدا الاخير...اوفى المغرب بتعهداته وانجز ما بذمته حقا ؟
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2
31 - ماروكان الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:41
هههه لواه تيقطر القطران سيرو تحشمو عندنا غير الزلط و الميزيرية كولشي غالي و ما كاين لا طرقات لا مستشفيات لا بنية تحتية لا بنية فوقية لا والو....
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4
32 - صحراوي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:41
المغرب فهاد الترشح عرف الصديق من العدو وعرف انو مع العديان وخصوصا دول الخليج اكبر عدو للمغرب من غير قطر الي وقفت معاه
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4
33 - مواطنة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:42
الى بقا ترامب حتى ٢٠٢٦ غادي يقول لهم الى مفزتش بالكاس غادي نشن حرب عليكم هاني فين قلتها لكم
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1
34 - محروشة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:43
يجب على الدولة التفكير جيدا في استرتيجيات التحالفات الجديدة و سحب ابناء وطننا العزبز من التحالف ال سعودي ال سلماني الترامنبي الذي باع القيام و الاخلاق الاسلامية وضرب الحضارة الاسلامية عرض الحائط.....انشر يا هسبريس.
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1
35 - عبدالله الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:44
في الحقيقة النتيجة لم تكن مفاجئة خاصة عندما رأينا المنجزات لدى امريكا ملاعب على ارض الواقع اما نحن عندنا 9 على الاوراق ربما عند اتمام انجاز المشاريع المبرمجة فقط يمكن للمغرب ان يقدم ترشيحه من جديد واما قبل ذلك فهي خسارة للاموال فقط.
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0
36 - مواطنة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:44
لعله خير
والخير فيما اختاره الله
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0
37 - Hicham khouribga الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:44
لا أظن ان المسؤولين عن الملف وحتى المسؤولين في الدولة المغربية كانو متأكدين من الفوز حتى قبل الترشح ...السؤال القوي المطروح ماهو الهدف من اقحام المغرب في معركة خاسرة مسبقا هل لاظهار المغرب على انه دولة متقدمة اعنده اصدقاء وله وزن وسياحة وما الا دالك ام ان المسألة فيها من الأموال مايغري او او او
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0
38 - فهد المطيري الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:45
انا لا افهم سبب غضب المغاربة على السعودية رغم ان الكثير من الدول العربية والافريقية صوتت لامريكا زي جنوب افريقيا و الكونجو وناميبيا والامارات والاردن والكويت والبحرين ولبنان والعراق وزمبابوي .. وبعدين كل بلد له مصالحه ونحن في السعودية مصالحنا كبيرة مع امريكا في ظل التهديد الايراني والحوثي وحزب الله ضدنا … كل دولة تاخذ بعين الاعتبار مصالحها ولا تسوون نفسم زعلانين الحين انا متاكد ان المملكة ستبقى المستثمر الاكبر عندكم وحتساعدكم كما تعودت لانها مملكة الخير والعز وهي ما فكت تدعم المغرب ماليا و سياسيا في اي زمه يتعرض لها .
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-5
39 - motta الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:46
اننا قدمنا طلبا لاحتضان كأس العالم 2026 وواجهنا عدة تحديات وعراقل والمسؤول المباشر عن هذا من يكن يا ترى بعد افشال المحولةرقم ستة؟
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0
40 - عبد اللطيف الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:48
خمس مرات نترشح ونرجع بخفي حنين هؤلاء المسؤولين واش ما عندهومش الوجه اللي كايحشم من سنة 1994 24 سنة كن جعلنا المغرب جنة باراكا من السرقة خدمو هاد البلاد السعيدة الزينة بطقسها حشوما باراكا مايدوم غير وجه الله
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0
41 - الحمد لله الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:48
الحمد لله ربي دار وتيدير لفيها الخير ماتش بيوع التصويت من الاول والحمد لله هذا وطن شرفاء وربي تيبعد عليه كل ما يضره حمدوووو الله كلشي تيخلفوا الله والحمد لله
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1
42 - بنادم الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:50
المغرب مافازش بتنظيم المنديال لكن غاذي يفوز بالمنديال الحالي انشاء الله
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-1
43 - رشيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:51
الى المعلق wood انني اشك في مغربيتك لم أرى لك تعليقا تمدح فيه بلدك ووطنك ان المغرب الحبيب هو الذي كان مرشحا للتنظيم وليس اخنوش او لقجع فأنا وأنت داهبون ويبقى بلدك ووطنك لمن بعدك أتمنى لك الشفاء وصفي قلبك .....عواشركم مبروكه وعيدكم سعيد
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1
44 - ben ali الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:52
le résultat esl clair dés ledébut pour 5 fois de condidature combient d'argent que le payé a depensé
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-1
45 - moha azghar الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:52
لنطوي الان صفحة مونديال 2026 ، النتيجة كانت متوقعة خاصة ان ترامب الجنوني هدد بعض الدول باقتصادهم.لو كانت الشفافية في الترشيخ وتتسم بالمنافسة الخلاقة لهبت الريح في صالح الملف المغربي ولكن الصهاينة دائما يقتحمون بالعنف والله سبحانه تعالى جنبها شرهم والامثلة الدارجة تقول:كول امعرض فيها خير وكدلك المحلوبة حليب والمعصرة دم.عيدكم مبارك سعيد.
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3
46 - imad الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:56
toujours les mêmes excuses. déjà en 2006 et 2010 c été là même chanson soit disant on va faire les stades quand même et au final y a rien . heureusement qu on a pas eu l organisation. on a même pas de bus...Faut arrêter le cinéma
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0
47 - عصام الأربعاء 13 يونيو 2018 - 15:57
من 2018 الى 2026 هناك ثمانية سنوات سيكون الوحش ترامب في قبره
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1
48 - فارس الصحراء الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:02
كما توقعت فاز الملف الثلاثي عن جدارة واستحقاق بشرف تنظيم كأس العالم لا لمجرد تويتة ترامب، بل لقوة الملف الثلاثي وجاهزيته والارباح الخيالية التي سيذرها على الفيفا ، عكس منافسه المغربي الذي يرتكز على الوعود و المشاريع المنجزة فقط على الورق
السؤال الذي علينا طرحه على حكومتنا في ظل فقر ميزانيتها ومو اردها المالية ماهي مصادر التمويل التي كانت ستعتمد عيها لانجاز ما وعدت به ! الم تكن تفكر في فرض ضرائب مهولة وزيادات صاروخية في الاسعار بدعوى تمويل مشاريع كأس العالم؟
بعيدا عن العاطفة المغرب لايملك الامكانيات المالية واللوجيستيكية لتنظيم حدث عالمي مثل كأس العالم. وان كان جادا فلتنكب حكومته على حل مشاكله المجتمعية والاقتصادية
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0
49 - امين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:09
فيكم غالشفوي اصلا المعركة دخلنو لها وحنا عارفين ماغاديش تفوزو بالتنظيم حيت ماكاين لا صحة ولا تعليم ولا سكن الانسولين اعباد الله ماعندكم. فسبيطارات ديال الحومة الناس بغات تموت ويبرو خليونا ساكتين......
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0
50 - Citoyenne الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:11
Le Maroc est incapable d'appliquer la loi sur le plastique et le voila candidat au mondial. Les pays non votants ne nous ont pas trahis.Les uns ont leur busness avec le USA ,d'autres comme la jordanie et compagnie ont tout simplement peur que le père Trump leur coupe les robinets
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0
51 - احسن تعليق الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:13
الحمد لله
فرحت اليوم فرحين ،افرح الاول هو ان الجزاءر صوتت لصالح المغرب،وبالتالي احسست اننا امة واحدة...
والفرح الثاني هو عدم فوز المغرب بالمنديال ،لاننا لو فزنا. سنفوز ربما بالمال والاقتصاد..وسنفقد في المقابل ما تبقى من اخلاق ،ستنتشر راءحة العري والفساد والزنا وتفسخ الاخلاق تحت دريعة الانفتاح والتحرر والتسامح...
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52 - qadour الأربعاء 13 يونيو 2018 - 16:15
J'aimerai bien savoir combien ca a coute la preparation du dossier marocain pour la coupe du monde 2026, le cout de la pubilicité et du lobying, le cout des divers ambassadeur du Maroc, roberto Carlos, Haj diouf ou zid ou zid, et les frais de deplacement logement du comité marocain.
J'aurai bien aime qu'on chiffre les depenses et qu'on les comparer avec les depenses du groupe advrese
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