24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:13
|19:44
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- التهافت على المحلات التجارية مع اقتراب العيد يخنق شوارع البيضاء
- وزارة الفلاحة: مسحوق الحليب لا يمثل خطرا صحيا
- بن قنة .. خاوا ماشي عداوة
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
أوروبا تتجاهل البوليساريو وتتمسك بدمج الصحراء في اتفاق الصيد (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (723)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (350)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يخدم إنتاج الحليب ويخلق وفرة ملحوظة - (284)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (151)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (129)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب "يقطر الشمع" على ترامب: حملتنا أخلاقية
في أول رد فعل للمغرب بعد اختيار العرض المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026 من قبل الفيفا، اليوم في موسكو، هنأت لجنة الترافع حول الملف المغربي الثلاثي الأمريكي الشمالي، متمنية له حظا سعيدا.
وتوجهت اللجنة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بشكرها الحار إلى البلدان التي صوتت لصالح الملف المغربي، وإلى جميع الفرق التي شاركت في حملة المغرب 2026.
وشدد رئيس اللجنة، مولاي حفيظ العلمي، على أن "المغرب فخور لقيامه بحملة ملتزمة وأخلاقية تتفق تماماً مع القواعد التي يفرضها الـFIFA"، مؤكدا على كون المملكة المغربية أظهرت قدرتها على تنظيم كأس عالم سيشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقا تلبية لدفتر التحملات الذي وضعه الفيفا.
وأضاف: "في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، فإن المملكة المغربية مصممة على مواصلة مسارها، وسوف نعمل على إنجاز المشاريع التي قدمناها في ملفنا، لقد أدرنا هذا الترشيح بروح رياضية وسنواصل طريقنا بنفس الروح".
بدوره، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال: "إن المغرب فخور بتقديم ملف قوي تمثل فيه كرة القدم محور الاهتمام، من أجل تنظيم كأس علام متميز".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
و بدلو الموضوع راه هداك ترامب حمق ممكن يدير لينا شي فضيحة نبقاو واحلين.
الضحك على الدقون
واش معندنا لا سبيطارات لا مركوب لا طرقان وباغين تعاندوا الملف الامريكي
باز لوجهكم
الحمد لله انه لم يقبل ملفنا كونشوهتنا شوهة
تنظيم مثل هذه التظاهرة العالمية في المغرب، مفخرة للمغرب والمغاربة والعرب والأفارقة. لكن يجب علينا أن نعترف بأن المغرب بعيد كل البعد عن تنظيمها. لأن المشاكل التي تحوم حول هذا الملف شائكة. (الصحة ،التعليم،الفقر،الفساد السياسي...) كيف لبلد يريد تنظيم كأس العالم وشعبه يفتقد لأبسط الحقوق،ومهدد ومعنف من طرف حمومته التي هو كان سببا لوصولها إلى كرسي الحكم. الشعب أصبح وحيدا يتخبط في مشاكله:لا سكن.لا صخة.لاتعليم. البطالة. الفساد السياسي. المواطن المغربي صبور ومحب لوطنه ولوطنيته لكن الفاسدين جعلوا منه شخص ضعيف وينعتونه بأقبح الصفات.يجب محاربة الفساد والمفسدين ورد الإعتبار للمواطن الفقير إذا أردنا المشي قدما وإلا ستقع كارثة إنسانية يفرح لها أعداء الوحدة الترابية. لكن هذا الملف لن ينسينا المقااااااطعة السلمية والناجحة التي فضحت الفاسدين.وهم الآن في مأزق لأن الشعب أصبح واعيا ولن (يستحمروه) مرة أخرى. -
السؤال الذي علينا طرحه على حكومتنا في ظل فقر ميزانيتها ومو اردها المالية ماهي مصادر التمويل التي كانت ستعتمد عيها لانجاز ما وعدت به ! الم تكن تفكر في فرض ضرائب مهولة وزيادات صاروخية في الاسعار بدعوى تمويل مشاريع كأس العالم؟
بعيدا عن العاطفة المغرب لايملك الامكانيات المالية واللوجيستيكية لتنظيم حدث عالمي مثل كأس العالم. وان كان جادا فلتنكب حكومته على حل مشاكله المجتمعية والاقتصادية
فرحت اليوم فرحين ،افرح الاول هو ان الجزاءر صوتت لصالح المغرب،وبالتالي احسست اننا امة واحدة...
والفرح الثاني هو عدم فوز المغرب بالمنديال ،لاننا لو فزنا. سنفوز ربما بالمال والاقتصاد..وسنفقد في المقابل ما تبقى من اخلاق ،ستنتشر راءحة العري والفساد والزنا وتفسخ الاخلاق تحت دريعة الانفتاح والتحرر والتسامح...
J'aurai bien aime qu'on chiffre les depenses et qu'on les comparer avec les depenses du groupe advrese
.