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كُتّاب وآراء
غينيا تنتقد "الفيفا" بعد غياب احتساب تصويتها على "المغرب 2026"
خَرج أنطونيو سواري، رئيس الاتحاد الغيني، عن صمته بعد ظهور نتائج التصويت الخاصة بترشح الملف المغربي ونظيره الثلاثي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026
ورفض سواري أن يبرز بين خاذلي المملكة المغربية بمنح صوت غينيا للملف المنافس، على الرغم من إعلانها مسبقا دعم الترشح المغربي، وتعيين أنطونيو سفيرا للملف في إفريقيا.
وقال الرئيس أنطونيو سواري لصحيفة "غينيا7" إن الاتحاد المحلي لم يمنح صوته لـ"متحدون 2026" خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للكرة، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.
رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم قال في تصريحه: "هذا مستحيل، لم نصوت للملف الثلاثي، يبدو أن هناك خللا في التصويت الإلكتروني، والعديد يشتكون من ذلك".
وأكَد رئيس الاتحاد الغيني أن "التصويت ضد الملف المغربي يعد أمرا مستحيلا، خصوصا بعد مرافقته له"، في إشارة منه إلى تعيينه سفيرا لهذا الترشح.
الواقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان هناك تدخل من "الفيفا" لحشد الأصوات لصالح "الملف الأمريكي"، أم إن أنطونيو أخطأ في الضغط على الزر المناسب، أو تعمّد التصويت لأمريكا وتحجّج بـ"العطب الإلكتروني".
وفي الوقت الذي يؤكّد فيه الجميع أن التصويت مر في أجواء شفافة وديمقراطية، بدأت تتسرّب بعض المعطيات التي قد تثير الشكوك في طريقة فوز "الملف الثلاثي المشترك"، بوجود دول كانت قد أعلنت مسبقا دعمها الرسمي للمغرب، وتراجعت عن ذلك في مؤتمر "الفيفا".
جدير بالذكر أن 11 دولة إفريقية منحت صوتها للملف الثلاثي "متحدون 2026" الكندي الأمريكي المكسيكي، ويتعلق الأمر بالبنين وبوتسوانا والرأس الأخضر، وليسوثو وليبيريا والموزمبيق، وناميبيا وسيراليون وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، زيادة على غينيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
كذلك باكستان دولة مسلمة تصوت ضد المغرب!؟؟ و ما سبب تصويت ماليزيا و اندونيسيا لأمريكا؟؟ سيراليون الدولة الافريقية التي قاطعها الكل وكانت في عزلة بسبب ايبولا إلا المغرب الطائرات المغربية ظلت تنقل المسافرين من والى ذلك البلد الموبوء واليوم ردت الجميل بالتصويت لأمريكا!! البحرين المغرب احتج وقطع علاقته لمدة سبع سنوات مع ايران تضامنا مع البحرين واليوم هي الأخرى ترد الجميل وتصوت ضد المغرب!! الأردن لم افهمها!! نتمنى من المحللين يفيدونا
الترشيح الرباعي
واتمنى ان يكون الفوز الرباعي لا التلاثي
هذا ليس خطاء وانما جاهل لايعرف ما الزر بالزر وضغط على احدهم ،حتى ظهرت النتاءج واسترجع ذاكرته بانه على صواب هههههههه.
وإلا لتزلزلت الفيفا بكارثة طلب 69 دولة لإعادة اصواتها
تمثيل ضعيف و برنامج ضعيف صعب التحقيق لدولة متخلفة كالمغرب.هذا ما قاله التقرير مقارنة مع الملف
الأمريكي. الآن يجب على المسؤولين على هذه الكارثة
الاستقالة ونريد معرفة ثمن هذه الكارثة.
الله غالب.
نتمنى أن يستفيد المخزن من الدرس ويراجع حساباته بعيدا عن الخطابات الفارغة مثل (الأشقاء العرب ، الأخوة ، التسامح….)مثل (الأشقاء العرب ، الأخوة ، التسامح….)