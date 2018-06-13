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الرئيسية | رياضة | غينيا تنتقد "الفيفا" بعد غياب احتساب تصويتها على "المغرب 2026"

غينيا تنتقد "الفيفا" بعد غياب احتساب تصويتها على "المغرب 2026"

غينيا تنتقد "الفيفا" بعد غياب احتساب تصويتها على "المغرب 2026"
هسبورت ـ أمال بلحاج*
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:00

خَرج أنطونيو سواري، رئيس الاتحاد الغيني، عن صمته بعد ظهور نتائج التصويت الخاصة بترشح الملف المغربي ونظيره الثلاثي لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026

ورفض سواري أن يبرز بين خاذلي المملكة المغربية بمنح صوت غينيا للملف المنافس، على الرغم من إعلانها مسبقا دعم الترشح المغربي، وتعيين أنطونيو سفيرا للملف في إفريقيا.

وقال الرئيس أنطونيو سواري لصحيفة "غينيا7" إن الاتحاد المحلي لم يمنح صوته لـ"متحدون 2026" خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للكرة، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم قال في تصريحه: "هذا مستحيل، لم نصوت للملف الثلاثي، يبدو أن هناك خللا في التصويت الإلكتروني، والعديد يشتكون من ذلك".

وأكَد رئيس الاتحاد الغيني أن "التصويت ضد الملف المغربي يعد أمرا مستحيلا، خصوصا بعد مرافقته له"، في إشارة منه إلى تعيينه سفيرا لهذا الترشح.

الواقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان هناك تدخل من "الفيفا" لحشد الأصوات لصالح "الملف الأمريكي"، أم إن أنطونيو أخطأ في الضغط على الزر المناسب، أو تعمّد التصويت لأمريكا وتحجّج بـ"العطب الإلكتروني".

وفي الوقت الذي يؤكّد فيه الجميع أن التصويت مر في أجواء شفافة وديمقراطية، بدأت تتسرّب بعض المعطيات التي قد تثير الشكوك في طريقة فوز "الملف الثلاثي المشترك"، بوجود دول كانت قد أعلنت مسبقا دعمها الرسمي للمغرب، وتراجعت عن ذلك في مؤتمر "الفيفا".

جدير بالذكر أن 11 دولة إفريقية منحت صوتها للملف الثلاثي "متحدون 2026" الكندي الأمريكي المكسيكي، ويتعلق الأمر بالبنين وبوتسوانا والرأس الأخضر، وليسوثو وليبيريا والموزمبيق، وناميبيا وسيراليون وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، زيادة على غينيا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - المتتبع الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:21
اي احتجاج لا يقبل لان كانت شفافية في التصويت والدول الافريقية كما دول الخليج وباقي الدول الاوروبية ابتي صوتت لصالح الملف الثلاثي هي تقدم ولاءها للعم سام لم يبق للمغرب الا المعاملة بالمثل
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10
2 - meyass الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:22
هذا من نتائج الانفتاح على العمق الافريقي!.. الحاصول الله ايلطف بنا.
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18
3 - مغربي مسلم وفقط الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:23
المشكل ليس كأس العالم بل الإحساس بالحقرة لماذا كتب علينا أن نكون دولة من العالم الثالث ضعيفة رغم أننا دولة غنية بثرواتها وشبابها٠ يجب علينا العمل لنكون من الدول العظمى ولن يتأتى هذا إلا بنقذ الذات وتحقيق تنمية حقيقية عبر العدل ومحاربة الفساد آنذاك ستكون لنا هيبة بين الدول ولن نحتاج لكأس العالم٠ أما القومية العربية لا نحتاجها فلقد كشف عنها النقاب٠
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38
4 - ساخط الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:23
عسى ان تكرهوا شيؤا وهو خير لكم.الافادة الكبيرة من هادشي اللي وقع هو المغرب دابا عارف عدوه من صديقو.اما الفوز فكان من سابع المستحيلات مند الوهلة الاولى.كما قالها احدهم يوما"لا تخف من عدوك بل خف واحدر من صديقك الخاؤن"
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20
5 - مصطفى الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:24
الصراحة انه كنا نريد ان نحظى بهذه الفرصة لكن ترامب و صبيانيته كانت قد تؤدي به في حالة فوز المغرب الى اختلاق مشاكل للمغرب لاظهاره انه ليس في المستوى و لكن من لطف الله بنا لم نوفق ولعله خير
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7
6 - كاس الفيفا 2026 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:24
انتها الكلم عرفنا من معنا ومن ضدنا لا نرير التبريات وننتضر الرد الحكومي واما تعامل الحكومة من طرف العالم كما تعامل حكومة الشعب ليست لنا قيمة في العالم كما ليس للشعب قيمة عند الحكومة
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12
7 - Seebach الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:25
أنا عن نفسي ولله سوف اقاطع جميع منتوجات من صوت ضدنا.....و أشجع من صوت معنا....من صنع في الصومال الى صنع في البرازيل.
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8
8 - أسئلة للمحللين الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:27
ايران امتنعت عن التصويت لأن علاقتها بالمغرب وامريكا ليست جيدة..ما لم افهمه هو موقف اسبانيا لماذا امتنعت عن التصويت؟؟
كذلك باكستان دولة مسلمة تصوت ضد المغرب!؟؟ و ما سبب تصويت ماليزيا و اندونيسيا لأمريكا؟؟ سيراليون الدولة الافريقية التي قاطعها الكل وكانت في عزلة بسبب ايبولا إلا المغرب الطائرات المغربية ظلت تنقل المسافرين من والى ذلك البلد الموبوء واليوم ردت الجميل بالتصويت لأمريكا!! البحرين المغرب احتج وقطع علاقته لمدة سبع سنوات مع ايران تضامنا مع البحرين واليوم هي الأخرى ترد الجميل وتصوت ضد المغرب!! الأردن لم افهمها!! نتمنى من المحللين يفيدونا
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9 - كفانا بهدلة الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:28
ها العار اومازال عاد يبانو دول أخرى.لوكان رءيس الفيفا رجل من معدن لكان قد رفض الملف الثلاثي عندما هدد ترامب الدول التي ستصوت على الملف المغربي.لذالك اتمنى ان لا نعطي قيمة اكثر للفيفا في المستقبل على اي ترشيح آخر كفانا بهدلة
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10 - abybakk الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:28
Juste des prétextes car ils sont mal à l'aise
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11 - abdou الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:29
الملف الرباعي
الترشيح الرباعي
واتمنى ان يكون الفوز الرباعي لا التلاثي
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12 - abdellatif الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:29
le Yemen a vote pour le Maroc et l'Arabie saoudite a vote contre.par contre le Maroc combat le Yemen pour defendre l'Arabie Saoudite
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13 - Aisa الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:30
في التعليق إن أنطونيو أخطأ في الضغط على الزر المناسب
هذا ليس خطاء وانما جاهل لايعرف ما الزر بالزر وضغط على احدهم ،حتى ظهرت النتاءج واسترجع ذاكرته بانه على صواب هههههههه.
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14 - إحترموا عقولنا الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:30
لا يمكن أن يكون هناك 69 خطأ الكتروني فالتصويت وهو الفرق بي ملف المغرب وامريكا.

وإلا لتزلزلت الفيفا بكارثة طلب 69 دولة لإعادة اصواتها
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15 - عماد اليدن الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:31
ان كانت هناك خطأ حقا في أجهزة التصويت فل تخرج كل دولة " صوتت بالخطأ على أمريكا " عن صمتها و تعلن عن هدا العطب التقني
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16 - hayat الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:31
غينيا فقط من احتجت هي 66 صوت الايام المقبلة ستحتج دول اخرى و سنصل الى 105 صوت و ننظم كاس العالم في 200260...
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17 - حميد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:32
الفرق كان كبيرا حتى لو صوتت كل الدول الافريقية لصالحنا لما فزنا بالتنظيم لاننا في واقع الامر خذلنا انفسنا لقد تقدمنا بطلب الترشيح منذ مايزيد عن 20 سنة خلت ولم نستطع بناء 6او7 ملاعب بمواصفات دولية اما البنية التحتية فتلك قصة اخرى سنرى هل سنستفيد من الدرس ام سنبكي الاطلال في انتظار 2030
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18 - امازيغي الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:34
لبلادنا اولويات ،تعليمنا ضعيف ،اقتصادنا هش ،صحتنا سيءة ، الا نعمل على هذه الاشياء ونترك الاحلام ، 2030 ،الصين تلوح من بعيد والاوروكواي والارجنتين بملف مشترك ، فهل لنا القدرة على منافسة هولاء ، خليونا نتكمشو ره مفحلناش ، ومكادين على فقايس .
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19 - Khalid222 الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:34
انه خذلان في حقيقة الامر، فإذا كانت الدول الافريقية المصوتة لصالح الملف الامريكي (باستثناء الجزائر التي فصلت بين السياسة والرياضة) ربطت قراراتها بمواقفها حول قضية الصحراء المغربية، فمسؤول الجامعة الغينية يظن أن المغاربة امداويخ وليسو اذكياء وسيصدقون ما يقوله.
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20 - ابوزيد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:35
5 مرات ونحن نفشل. 1994.1998.2006.2010.2018.
تمثيل ضعيف و برنامج ضعيف صعب التحقيق لدولة متخلفة كالمغرب.هذا ما قاله التقرير مقارنة مع الملف
الأمريكي. الآن يجب على المسؤولين على هذه الكارثة
الاستقالة ونريد معرفة ثمن هذه الكارثة.
الله غالب.
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21 - مغربية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:37
"هادي لقوالب "كل من لم يصوت للمغرب سوف يقول ان صوته لم يحتسب لتبيض وجهه امام المغرب الحقيقة ان ضغط الاعانات التي تمنحها امريكا غدائية كانت ام عسكرية هي السبب في خيانة الكثير منهم و على راسهم الاردن بلد لا موارد له فقير كيف له ان يتخلى على الاعانات لسواد عيون المغرب .المهم الان هو محاسبة هؤلاء :الدول الافريقية يجب ترحيل زبالتهم التي تملأ شوارعنا فليتحملوهم هم و العرب فليحاربوا بانفسهم القاعدة و الحوثيين فهدا لا يعنينا نحن في النصف الآخر للكرة الارضية و التاشيرة لكل من يرغب في زيارة المغرب و لا اخوة و لا عروبة كل هدا لا يخصنا "لقينا الخير في الاوربيين الي ما كتجمعنا معاهم لا لغة و لا دين " و يتبجحون بالعروبة و صلة الدم و...و..صحيح كما يقول المصريين "الي ختشوا ماتوا"
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22 - tabet الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:38
البكاء وراء الميت خسارة.......
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23 - adil الأربعاء 13 يونيو 2018 - 17:39
عقاب للمخزن الذي يقدس الأجانب على حساب الوطن بحيث يقدم للخلجيين النساء والجنود ويجعلهم فوق القانون ببلادنا .
نتمنى أن يستفيد المخزن من الدرس ويراجع حساباته بعيدا عن الخطابات الفارغة مثل (الأشقاء العرب ، الأخوة ، التسامح….)مثل (الأشقاء العرب ، الأخوة ، التسامح….)
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