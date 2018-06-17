24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
- النعاس وراء دهس سائق أجرة للمارة في موسكو
- إسرائيل تستهدف سيارة مطلق الطائرات الحارقة
"مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)
- لقجع يحفز "أسود الأطلس": المغاربة ينتظرون جرعات الفرح والسعادة - (124)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (109)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (93)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدخل على خط حملة المقاطعة - (73)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة
كشفت مصادر برلمانية أن عددا من نواب الأمة استفادوا من السفر لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا على نفقة الدولة، مؤكدة أن حربا للاستفادة من تذاكر المعلب والطائرة والإقامة بفنادق روسيا دارت رحاها بين البرلمانيين قبل أيام من انطلاق المونديال الروسي.
وحسب ما كشفت عنها المصادر ذاتها، فقد استفاد 50 برلمانيا من الرحلة إلى الديار الروسية، والتي تتضمن تذاكر الطائرة والإقامة في فنادق بمدن إقامة مباريات المنتخب المغربي وتذاكر الولوج إلى الملاعب التي ستحتضن المباريات الثلاث.
المعطيات، التي تتوفر عليها هسبريس، أكدت أن جامعة كرة القدم وضعت "كوطا" خاصة بنواب الأمة، ضمن المئات من الرحلات التي تكلفت بها على نفقة الدولة لتمكين "محظوظين" من متابعة العرس الرياضي العالمي.
من جهة ثانية، قالت مصادر هسبريس إن عملية توزيع هذه التذاكر على البرلمانيين شهدت صراعات كبيرة، خصوصا أن نواب الأمة طالبوا بتذاكر وإقامات لهم ولعائلاتهم، موردة أن حمى توزيع الغنائم بلغ بعض الشبيبات الحزبية التي توصلت من مسؤوليها بوعود لرحلات على نفقات الدولة.
وكان المنتخب المغربي دشن مساره في كأس العالم بالفشل ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران، التي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث خسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل، بالرغم من الهجمات الخطيرة والكثيرة لـ"أسود الأطلس".
وبهذه الخسارة المؤلمة، صار المنتخب المغربي في وضع صعب للتأهل إلى الدور المقبل، لا سيما أن الطرفين الآخريْن في المجموعة الثانية هما إسبانيا بطلة العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012، والمرشحة القوية للقب المونديال الحالي، والبرتغال بطلة أوروبا 2016.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
أليس حزب العدالة الذي كان يتشدق على اىمغاربة بنظافة اليد و محاربة الفساد ...!
أليس حزب العدالة الذي يتوفر على غلبية مقاعد البرلمان !
اليس حزب العدالة الذي هو يقود الحكومة !
ام انه يعرف غير جيوب المواطن العادي و المعطلين ...
اينهم المطبلون و المزمرون لهذا الحزب ....!!
ازول
في بلد متهالك في جميع الميادين ويريد تنظيم كأس العالم. .. في بلد شعبه عمل مقاطعة على الحليب ويصفهم الوزراء بالمداويخ والآخر يهدد بالسجن. .
في بلد تقول الوزيرة 20 درهم تكفي للمواطن. . في بلد تقول الوزيرة 4 مليون سنتم كل شهر جوج ريال. . في بلد يأخذ المواطن موعد داخل المستشفى على مدى سنة وستة أشهر. .. في بلد مكبرات الصوت أثناء صلاة العيد متهالكة ومكبرات صوت موازين جودة عالية. ... في بلد برلماني يحصل كل شهر 4 مليون سنتم وبعد خمس سنوات تقاعد مدى الحياة...
عاااااادي جداا الخبر
ربي كبير ، المنتخب غادي ارجع سيمانا جايا
اطلب من الله أن ينتهي مشوار المنتخب في المجموعات والا غادي تقام القدية غالية.
المنتخب لايحتاج مساندة البرلامانين ومسانده الوحيد هو الشعب الدي يلهي همومه معه
أريد أن اعرف ماذا سيقدمون لنا هؤلاء في روسيا او الحج سوى إهدار المال العام ؟؟!!
لقد خربت يا وطني بدون رجعة !!
ديما مووغريب
هذا فساد وربع ينبغي محاربته والقطع معه اذا كانت الدولة تحترم شعبها و دستور 2011 رغم نقائصه.
هادو هما الناس لي معولين عليعهم باش احاربو الفساد
يجب مقاطعة شاملة للإنتخابات
نتمناو خير.. الله يهدينا.. باراكا من الاغلاط أو الجديد
ملحوظة: قب الرلمان غلط متعمد
الشعب يطالب جلالة الملك بما انه السلطلة الاعلى في البلاد بالمحاسبة ثم اقالة النواب دون معاشات.
الشعب لا ينتظر من هؤلاء الدفاع عن مصالحه اكثر من نهبها...
المغرب ليت فيه حكومة و انما عصابات تتصيد الفرص لكي تغتني .
الان الكرة قي ملعب الشعب لكي ينهض
انتهى الكلام.
هم نوابنا وحياتهم يجب أن تكون مختلفة عنا نحن عامة الشعب. اصطفاهم الله ماديا عنا. ألا بغيتوا كيف الصطل كيف القب...إيوا لا واه ميزوا شوية الله يخليكم.
انا اشاطر الرأي لصاحب التعليق Hamido رقم 4.
انهم انتهازيون حتى النخاع.
كيف يرضى ناءب محترم أن يقبل تبديد أموال الشعب الدى هو في أمس الحاجة إليها.
تصفحوا الخبر العاجل في التعليق 203 من خطة المدرب رونار في الصفحة الرئيسية