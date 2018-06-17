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الرئيسية | رياضة | 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة

50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة

50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة
هسبريس - محمد بلقاسم
الأحد 17 يونيو 2018 - 15:15

كشفت مصادر برلمانية أن عددا من نواب الأمة استفادوا من السفر لمتابعة مباريات المنتخب المغربي في مونديال 2018 بروسيا على نفقة الدولة، مؤكدة أن حربا للاستفادة من تذاكر المعلب والطائرة والإقامة بفنادق روسيا دارت رحاها بين البرلمانيين قبل أيام من انطلاق المونديال الروسي.

وحسب ما كشفت عنها المصادر ذاتها، فقد استفاد 50 برلمانيا من الرحلة إلى الديار الروسية، والتي تتضمن تذاكر الطائرة والإقامة في فنادق بمدن إقامة مباريات المنتخب المغربي وتذاكر الولوج إلى الملاعب التي ستحتضن المباريات الثلاث.

المعطيات، التي تتوفر عليها هسبريس، أكدت أن جامعة كرة القدم وضعت "كوطا" خاصة بنواب الأمة، ضمن المئات من الرحلات التي تكلفت بها على نفقة الدولة لتمكين "محظوظين" من متابعة العرس الرياضي العالمي.

من جهة ثانية، قالت مصادر هسبريس إن عملية توزيع هذه التذاكر على البرلمانيين شهدت صراعات كبيرة، خصوصا أن نواب الأمة طالبوا بتذاكر وإقامات لهم ولعائلاتهم، موردة أن حمى توزيع الغنائم بلغ بعض الشبيبات الحزبية التي توصلت من مسؤوليها بوعود لرحلات على نفقات الدولة.

وكان المنتخب المغربي دشن مساره في كأس العالم بالفشل ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام إيران، التي أقيمت على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث خسر بهدف ذاتي في الوقت القاتل، بالرغم من الهجمات الخطيرة والكثيرة لـ"أسود الأطلس".

وبهذه الخسارة المؤلمة، صار المنتخب المغربي في وضع صعب للتأهل إلى الدور المقبل، لا سيما أن الطرفين الآخريْن في المجموعة الثانية هما إسبانيا بطلة العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012، والمرشحة القوية للقب المونديال الحالي، والبرتغال بطلة أوروبا 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - فاروق الأحد 17 يونيو 2018 - 15:28
دولة متخلفة من الفوق الى الاعلى بكل اختصار
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207
2 - Utmazirt الأحد 17 يونيو 2018 - 15:31
لاحول ولا قوة الا بالله لك الله ياوطني، وما خفي كان أعظم، توزع امول البلاد كما توزع الغنائم،
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176
3 - مراكشي الأحد 17 يونيو 2018 - 15:31
هذا هو اكبر سبب من اسباب الخسارة . مشية بلا رجعة
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187
4 - Hamido الأحد 17 يونيو 2018 - 15:32
والله حلال عليكم ما دام الرعاع يصوتون في الانتخأبات.علينا أن نجعل من توقيت المبارتين حملة في كل المدن المغربية لتنظيف شوارع بلدنا من الازبال وبدالك نكون قد قاطعنا الكرة واعتنينا بمدننا.لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي وإنما مجموعة من الانتهازيين والجراثيم التي تقتات على ماسي المغاربة.
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145
5 - mowatine الأحد 17 يونيو 2018 - 15:33
ماهو قول حزب العدالة و التنمية من هذا الامر !!
أليس حزب العدالة الذي كان يتشدق على اىمغاربة بنظافة اليد و محاربة الفساد ...!
أليس حزب العدالة الذي يتوفر على غلبية مقاعد البرلمان !
اليس حزب العدالة الذي هو يقود الحكومة !
ام انه يعرف غير جيوب المواطن العادي و المعطلين ...
اينهم المطبلون و المزمرون لهذا الحزب ....!!
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120
6 - محمد طنجة الأحد 17 يونيو 2018 - 15:33
هههه..!!!انظروا نواب الأمة تبارك الله...!!!فقراء مساكين ماعندهومش. ..فسبيل الله...!!!..إنهم هناك من أجل نفسي نفسي بالدرجة الأولى. ..ولماذا نمتعض وشخيرهم طوال السنة يملأ المكان والزمان...وربما نستريح من مناقشاتهم العقيمة طوال المونديال...المهم...لاحول ولا قوة إلا بالله...!!!!؟
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79
7 - abdel الأحد 17 يونيو 2018 - 15:33
المشكل فينا حنا كنصوتوا عليهم كيضحكوا علينا . تبرع مع راسك أو خلي مصالح الشعب تايسلي المونديال
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81
8 - سميرة الأحد 17 يونيو 2018 - 15:35
لاحول ولا قوة إلا بالله. اللي بغا يتفرج يدفع من ماله الخاص وليس من أموال الدولة.
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59
9 - Akram الأحد 17 يونيو 2018 - 15:36
يعملون ليلا نهارا من اجل إسعاد الشعب المغربي....شكرا ايها البرلمانيون على كل شيء ..بفضلكم اصلح التعليم والصحة والقضاء ...وأصبحنا شعب صناعي...نعم يمكنكم السفر ورئية الأخوات الروسيات...وقولو لهم يلزمنا عاملات بيوت روسيات...أظن ان الكل متفق معي في الفكرة نجيبو خادمات من روسيا..
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64
10 - ميلود الأحد 17 يونيو 2018 - 15:36
ادا كان هذا صحيحا يجب فتح تحقيق وطرد البرلمانيين المستفيدين وسجن من مكنهم من ذلك وارجاع الأموال
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74
11 - مواطن حر الأحد 17 يونيو 2018 - 15:37
شيء عادي في قاموس المخزن، فهم خدام الدولة وليسوا بمواطنين عاديين.
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63
12 - سفيان أنفلوس الأحد 17 يونيو 2018 - 15:37
واش زعما باقي شي حاجا نسينا ما قلنها لهاد الناس باش إحشمو ؟ اللهم هذا منكر
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44
13 - Midelti الأحد 17 يونيو 2018 - 15:37
و سمعتو المدويخ رآه كلشي باين رآه فلوس الشعب تصرف يمينا وشمالا بدون رقيب ، ان اغلب الدين سافروا الا روسيا جلهم استفادوا من المال السيب.
ازول
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36
14 - احمد الأحد 17 يونيو 2018 - 15:38
لهذا خسر المنتخب وسيخسر المبارتين المتبقيتين
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38
15 - Aburayan الأحد 17 يونيو 2018 - 15:38
المال السايب كيعلم السرقة. من استفاذ من الريع الكروي لم يعد له الحق في تمثيل الشعب لأنه اخد نصيبه من ثروات الأمة المنهوبة. السياسي المغربي يأكل مع الذئب و يبكي مع الراعي. و تتسائلون لماذا الشعب ينفر منكم، لأنكم عصابة اننهازيين لا اخلاق لكم. ضميركم مات لأنكم تعرفون ان تلك الاموال اقتطعت من قوت الفقراء في الفيافي و الجبال و ما تزالون نطمعون فيها. امتيازات جزافية مختلطة بدموع اليتامى و الارامل. الله يا وطني
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34
16 - مغربي الأحد 17 يونيو 2018 - 15:38
نواب الأمة يجب عليهم مشاهدة المونديال من مالهم الخاص . وليس على حسابي أنا دافع الضرائب .فهي غنيمة يتقاسمها نواب الأمة وغيرهم في مؤسسات أخرى المفروض فيهم الدفاع عن المستضعفين. حسبنا الله و نعم الوكيل
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27
17 - ahrar الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
سفر مستحق !!!! لقد وجدوا شعباً من المداوخ !!! المشكل في الشعب الخانع لا تلوموهم
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32
18 - أكاديري من المانيا الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
وأين المشكل ؟ عادي جدا في بلد الحق والقانون. .
في بلد متهالك في جميع الميادين ويريد تنظيم كأس العالم. .. في بلد شعبه عمل مقاطعة على الحليب ويصفهم الوزراء بالمداويخ والآخر يهدد بالسجن. .
في بلد تقول الوزيرة 20 درهم تكفي للمواطن. . في بلد تقول الوزيرة 4 مليون سنتم كل شهر جوج ريال. . في بلد يأخذ المواطن موعد داخل المستشفى على مدى سنة وستة أشهر. .. في بلد مكبرات الصوت أثناء صلاة العيد متهالكة ومكبرات صوت موازين جودة عالية. ... في بلد برلماني يحصل كل شهر 4 مليون سنتم وبعد خمس سنوات تقاعد مدى الحياة...
عاااااادي جداا الخبر
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36
19 - Chicago hamriya الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
دابا عرفت علاش خسر المنتخب مع إيران
ربي كبير ، المنتخب غادي ارجع سيمانا جايا
اطلب من الله أن ينتهي مشوار المنتخب في المجموعات والا غادي تقام القدية غالية.
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28
20 - المنتخب الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
اتسائل لمدا انهزم المنتخب واليوم اتى الجواب القواسة تاع البخلمان (الربلمان ) يساند المنتخب
المنتخب لايحتاج مساندة البرلامانين ومسانده الوحيد هو الشعب الدي يلهي همومه معه
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13
21 - زهير من الرباط الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
سياسة الله يجعل الغفلة ما بين البائع و الشاري.
أريد أن اعرف ماذا سيقدمون لنا هؤلاء في روسيا او الحج سوى إهدار المال العام ؟؟!!
لقد خربت يا وطني بدون رجعة !!
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20
22 - Said الأحد 17 يونيو 2018 - 15:39
لقجع مدير الميزانية يوزع أموال الشعب على التفاهات والفائدة = 0. لا نريد كرة و إنما اقتصادا قويا و ديموقراطية حقيقية. الكرة وسيلة للديكتاتوريات لتنويم الشعوب و ربح مزيدا من الوقت.
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20
23 - noureddine الأحد 17 يونيو 2018 - 15:40
اودي حنا بغينا غير 6 دراهم ديال القهوة نتفرجو فالمنتخب وكاين لي مالقاهاش
ديما مووغريب
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20
24 - Momo الأحد 17 يونيو 2018 - 15:42
لا حول ولا قوة الا بالله،الناس كتنافس على شي حاجة فيها نفع و مصلحة لبلاد و انتما كتنافسو على افساد ميزانية الشعب ف الخوى الخاوي،ولكن عندكم الحق لقيتو السيبا ديرو مابغيتو لا حسيب و لا رقيب.لنا ميعاد مع الله يا المافيا.
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8
25 - Sam الأحد 17 يونيو 2018 - 15:42
الإجرام في أموال الشعب. حج وعمرة و علاج و أكل و شرب و نفقات على ضهر الشعب
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7
26 - jalal الأحد 17 يونيو 2018 - 15:43
اليس من حقي انا الاول ان استفيد بهذه الرحلة بعدما قضيت 36 سنة كجندي محب لملكه ووطنه .
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10
27 - يوسف سلا الأحد 17 يونيو 2018 - 15:43
حسبنا الله نعم الوكيل ،لك الله يا وطني ،لك الله يا مواطن
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6
28 - Adilon الأحد 17 يونيو 2018 - 15:43
هم دائما كذالك لابد أن يفسدوا علينا كل شيء
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4
29 - حميد الأحد 17 يونيو 2018 - 15:44
ويضلوا يبكيو 400000فلاح تضررت من المقاطعة ولو كانوا يقوموا على الفلاحة والمغاربة في الامتيازات من اسفار وتنقلات وتجج ووووو.... وكان راه المغرب كله ما فيه المسكين ماشافوش 30 مليون مغربي اللي كاليين ليهم اللي الدولة خدامة عليهم وليس العكس حسبنا الله ونعم الوكيل
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5
30 - musta642 الأحد 17 يونيو 2018 - 15:44
نواب الأمة يسافرون يأموال الشعب ، لهذا لم أصوت ولن أصوت أبدا....
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3
31 - يوسف الأحد 17 يونيو 2018 - 15:45
اللهم أخرجنا منها فان عدنا فانا ضالمون
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4
32 - إدريس الأحد 17 يونيو 2018 - 15:45
التقشف على حساب الشعب.اليس هذا بريع.تشتيت اموال الشعب في حين ان الشعب في حالة ماسة لهذه الاموال.فمن اراد ان يشجع الفريق فمن ماله الخاص كما فعل الكثيرن والذين هم اقل ثراء بكثير من البرلمانيين.
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3
33 - نيورا الأحد 17 يونيو 2018 - 15:46
علاداكشي راكوم في البرلمان توزيع مال الشعب الماندا خيالية زائد الغنائم غير كولو الحرام الحساب يكون في دار الاخرة.
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5
34 - Youssef الأحد 17 يونيو 2018 - 15:46
المهم هو الامن و الامان و عاش الملك
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-5
35 - Aboufaris الأحد 17 يونيو 2018 - 15:46
مادامت الدولة تنفق من أموال الشعب فيما يخص السفريات إلى الحج والى متابعة المباريات الرياضية خارج أرض الوطن في الوقت التي تعيش الطبقة الفقيرة أسوأ حياتها .ناهيك مايتمع به هؤلاء المستفيدون من امتيازات خاصة وسيارات فارهة......
هذا فساد وربع ينبغي محاربته والقطع معه اذا كانت الدولة تحترم شعبها و دستور 2011 رغم نقائصه.
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4
36 - fouad الأحد 17 يونيو 2018 - 15:46
مكاين غير الجوع والجشع
هادو هما الناس لي معولين عليعهم باش احاربو الفساد
يجب مقاطعة شاملة للإنتخابات
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2
37 - المكناسي الأحد 17 يونيو 2018 - 15:47
البركة ففلوس الشعب دولة الحق و لقانون
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1
38 - عادل الأحد 17 يونيو 2018 - 15:47
من المسؤول الأول والأخير على حماية أموال الشعب المغربي من المسؤول الأول في هذه البلاد.
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2
39 - hamid الأحد 17 يونيو 2018 - 15:48
حذاري ثم حذاري عندما ينفذ صبر هذا الشعب الصبورفلقد بلغ السيل الزبئ
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4
40 - الأحد 17 يونيو 2018 - 15:48
واش مازال متخلصوش . كمل من راسك ....
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1
41 - من روسيا الأحد 17 يونيو 2018 - 15:48
خبر متوقع زد على دالك مغنيين وراقصين كل شئ على حساب الشعب بينما ابطال التحرير وابناءهم والرياضيين القدامى يتابعون من المقاهي واعتقد ان بهده الدنوب واكل اموال الناس بالباطل سيسبقهم المنتخب في العودة للمغرب وهم اللاحقون حسبي الله ونعم والوكيل
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6
42 - Abdoul الأحد 17 يونيو 2018 - 15:49
Les pauvres parlementaires n'ont les moyens de payer. Sincèrement je ne sais pas qui décide de ces choses. En tout cas si Jettou doit récupérer ces montants. Car ce ne sont pas des dépenses éligible a la prise en charge par l'Etat.
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43 - Karim الأحد 17 يونيو 2018 - 15:49
ههههه عليها ... ليكن فبالكم .. الكرة مكاتمشيش مع التخلويض .. كل الدول لي ناجحة فالكرة هي دول أوربية .. حيت ببساطة هي دول ديموقراطية ..
نتمناو خير.. الله يهدينا.. باراكا من الاغلاط أو الجديد
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3
44 - انبعاج امة الأحد 17 يونيو 2018 - 15:53
على المغاربة المداويخ النضال بشكل جدي لالغاء تقاعد وامتيازات البرلمانيين التي يحصلون عليها الى غاية مماتهم لان انتساب شخص ما الى مؤسسة البرلمان في فترة من فترات حياته ليس مهنة حتى يستحق عليها التقاعد بل يجب على البرلماني الا يستفيد من اي فرنك من اموال دافعي الضرائب بعد مغادرته نهائيا للبرلمان + كرة القدم افيون الشعوب.
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1
45 - محمد الأحد 17 يونيو 2018 - 15:54
ادا لم تستحي فافعل ما تشاء.اللهم ان هدا لمنكر. بعد كل هدا الغلاء والمقاطعة .هكدا تريد الحكومة اقناع المقاطعين عن التوقف.نخلصوا الضرائب او الدولة تسيفطهم على حسابنا لروسيا .انتم في الطريق الصحيح لخراب البلاد والعباد .تابعوا
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0
46 - دايز من هنا الأحد 17 يونيو 2018 - 15:56
اللهم بارك، اوعلاش خلاو الاخرين مساكن، هادي عنصرية يجب مناقشتها داخل قب البرلمان ولا يجب السكوت عليها، كلنا مع البرلمانيين الي ما مشاوش لروسيا
ملحوظة: قب الرلمان غلط متعمد
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1
47 - انور الأحد 17 يونيو 2018 - 15:58
ومن سيدفع ثمن التذاكر طبعا الشعب.
الشعب يطالب جلالة الملك بما انه السلطلة الاعلى في البلاد بالمحاسبة ثم اقالة النواب دون معاشات.
الشعب لا ينتظر من هؤلاء الدفاع عن مصالحه اكثر من نهبها...
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48 - hisham الأحد 17 يونيو 2018 - 15:59
فكروني في رئيس إسلاندا سنة 2016 في فرنسا، عندما دخل الملعب و سط الجمهور بقميص الفريق لا فرق بينه و أبناء بلده.
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49 - hassan الأحد 17 يونيو 2018 - 16:00
ويستمر مسلسل الريع وتبديد المالزالعام بدون حسيب ولا رقيب في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمات خانقة...اللهم ان هذا منكر
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50 - احمد علي الأحد 17 يونيو 2018 - 16:00
المغرب ليس فيه مجتمع و انما تجمع بشري لانه ليس لمكوناته اي قاسم مشترك.
المغرب ليت فيه حكومة و انما عصابات تتصيد الفرص لكي تغتني .
الان الكرة قي ملعب الشعب لكي ينهض
انتهى الكلام.
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2
51 - خالد الأحد 17 يونيو 2018 - 16:00
اقسم باللّه لا انمنّى التأهّل للمنتخب ولا تنظيم كأس العالم فقط بسبب هذه التصرفات المتخلفة تصرفات العالم الخامس.
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3
52 - بوعزة بن قدور الأحد 17 يونيو 2018 - 16:01
لهده الاسباب جاءت الهزيمة وتتبعها هزائم أخرى ولا شيء الا الهزائم.
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53 - ouchn الأحد 17 يونيو 2018 - 16:02
Il connaissent tres bien le peuple marocain. Un peuple qui ne fait que de bruit. Un peuple qui accepte d'emprisoner Zifzafi qui n'a demande qu''un hopital decent pour les gens d'el housima. Rien pour lui meme. Chaque peuple merite ces leaders
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1
54 - أمير الجنوب الأحد 17 يونيو 2018 - 16:02
وأين العيب في ذلك.
هم نوابنا وحياتهم يجب أن تكون مختلفة عنا نحن عامة الشعب. اصطفاهم الله ماديا عنا. ألا بغيتوا كيف الصطل كيف القب...إيوا لا واه ميزوا شوية الله يخليكم.
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0
55 - Bouhadouz الأحد 17 يونيو 2018 - 16:03
ھذه المصادر البرلمانية التي لا ترید الکشف عن هويتها هي التي لم يكن من نصيبها جزء من الكعكة، فهي غاضبة .. ( نأكلو کاملین ولاأنحرمو).
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56 - التيمومي الأحد 17 يونيو 2018 - 16:03
التيمومي مسكين جالس مع الجماهير ورجليه ضاراه والنواب لا علاقة لهم بكورة جالسين vip خاصهم المحاسبة ويرجعو الفلوس للدولة وتحقيق حول الطريقة اللي توزعات بها الغنيمة
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57 - متابع الأحد 17 يونيو 2018 - 16:03
كترة الهم كظحك بغين إقامة ليهم ولعائلاتهم تبارك الله..
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0
58 - mohamed jaouhar الأحد 17 يونيو 2018 - 16:06
السلام عليكم
انا اشاطر الرأي لصاحب التعليق Hamido رقم 4.
انهم انتهازيون حتى النخاع.
كيف يرضى ناءب محترم أن يقبل تبديد أموال الشعب الدى هو في أمس الحاجة إليها.
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59 - l'expert retraite bénévole الأحد 17 يونيو 2018 - 16:07
و نحن نترقب مبادرة رئيس لجنة مونيال 2026 بإرسالنا بماله الخاص إلى عمرة مستعجلة لمساندة المنتخاب من مكة المكرمة وفي جوار قبر جده المصطفى
تصفحوا الخبر العاجل في التعليق 203 من خطة المدرب رونار في الصفحة الرئيسية
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60 - Lahcen الأحد 17 يونيو 2018 - 16:10
بهده التصرفات كرهتونا في السياسه.والانتخاب.
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61 - moh الأحد 17 يونيو 2018 - 16:11
لازالوا يلعبون مند عشرات السنين وفق قواعد اللعبة التي اختيرت لهم حسب المقاس لان القوانين التي وضعت لهم من اجل الولوج الى البرلمان لا تضعهم في امتحان عسير يكون بمتابة نار لا يقترب منها الا الذي له صلابة جلمود الصخر اننا في محيط يجعل الجميع يتوافق مع الكلام المغربي البسيط الدي يقول (ادخلوها بسباطكم) يجب اعادة النظر في كل شيء لقد كان عدد بعض المتنفدين والعياشة مع بداية الاستقلال لا يفوق بعض العشرات والمئات كاكبر تقدير لكن العدد عوض ان يتناقص مع مرور السنوات ثكاثر بعشرات الالاف ان لم نقل الملايين وهدا سببه الوسط والمشتل التقافي والبيئي الذي نعيش فيه الذي يضمن مثل هده الثقافة التي تعتمد المسؤولية وفق الاستفادة مع تخراج العينين والصنطيحة اننا لسنا وحدنا في هذا العالم لاننا امام امتحان او بالاحرى مباراة يجب ان نكون فيها على الاقل مع من يحتلون الصفوف الوسطى وبطرقنا هده سيتجاوزنا حتى الدين كنا نعطي بهم مثالا في السداجة والاستهزاء حداري من الزمان الذي لا يرحم
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62 - حسن الأحد 17 يونيو 2018 - 16:12
مناسبة جيدة للسفر الى روسيا على نفقة المواطنين ليس لحضور مباريات الفريق الوطني بل للنزهة فقط لان اغلبهم لا تهمهم كرة القدم
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