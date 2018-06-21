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كُتّاب وآراء
اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء
علمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مصطفى حجي، مساعد الناخب الوطني هيرفي رونار، كان المقصود من تصريحات المهدي بنعطية "المدوية" عقب نهاية المباراة التي جمعت، أمس، الفريق الوطني المغربي بنظيره البرتغالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2018.
وأكدت مصادر "هسبورت" أن الأيام القليلة التي تلت الهزيمة أمام المنتخب الإيراني عرفت خطابا قويا من مصطفى حجي للاعبين والمهدي بنعطية، من أجل حثهم على بذل جهد أكبر داخل الملعب، ودفعهم إلى التفاني أكثر في سبيل القميص الوطني والبحث عن الانتصارات.
وتضمن الخطاب "الصريح" لحجي إلى القائد وبقية اللاعبين ضرورة التركيز أكثر على أجواء المباريات والابتعاد شيئا ما عن الارتباط المبالغ فيه بالعائلة والهواتف الذكية، وإيلاء أهمية أكبر للمباريات التي تدخل ضمن منافسة عالمية يشارك فيها المنتخب للمرة الخامسة فقط في تاريخه، وبعد غياب 20 سنة.
وحسب المصدر ذاته، فإن حجي خاطب بنعطية بأن شعبا كاملا يقف خلف الفريق الوطني المغربي وينتظر تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم، داعيا المجموعة الوطنية إلى الإحساس أكثر بتفاصيل المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومعتبرا في الآن ذاته أن الجيل الحالي من المنتخب "مدلل" أكثر من أي جيل سبقه.
واستشاط المهدي بنعطية، في تصريح مباشرة عقب الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف، غضبا ممن وصفهم بـ"بعض المسؤولين المغاربة المقرّبين من محيط الأسود"، موردا أن "بعض الأشخاص المقرّبين من محيط المنتخب الوطني أداروا ظهرهم للعناصر الوطنية بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب الإيراني"، ومردفا: "هؤلاء المسؤولون اعتقدوا أننا أصبحنا فتيانا مدللين بعد التأهل إلى كأس العالم، كما أننا لا نستحق الحضور هنا".
وزاد "الكابيتانو": "لا أتحدث عن الصحافيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأقوال من هذا القبيل، لكن مع الأسف ذلك ما حصل فعلا"، مضيفا في الآن ذاته: "نحن اللاعبون أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله..أننا جيل يلعب بالقلب.. صحيح لسنا الأفضل في العالم لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية".
وختم عميد "الأسود": "رأينا لاعبا مثل امبارك بوصوفة بقامة متر و50 سنتيمترا يربح النزالات الثنائية أمام لاعبين بطول يبلغ المترين..أذكره لأنه الأقدم بين العناصر، لكن الكل كان في المستوى"؛ وأردف: "شاهدنا منتخب رجال. يحزنني الخروج من هذه المسابقة، لكن أود أن أتوجه بالشكر لكل الشعب المغربي".
وتدل "الخرجة الإعلامية" لعميد النخبة الوطنية دقائق بعد نهاية لقاء البرتغال وأياما قليلة قبل المباراة الثالثة للفريق الوطني المغربي أمام إسبانيا على وجود شرخ كبير في علاقة بعض اللاعبين بأعضاء الطاقم التقني للمنتخب، وعلى رأسهم مصطفى حجي؛ وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الأجواء الحقيقية الدائرة في محيط "الأسود" خلال منافسة عالمية من حجم كأس العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
المنتخب يحتاج التركيز قبل كل شيء ولا مجال للمجاملة فيه اطلاقا.
التاريخ يسجل الانتصارات وليس الركود في الملعب
L’équipe était si forte pour aller plus loin mais malheureusement mal coaché.
حشومة زعمة نتا عندك تجربة
من منعكم من تحقيق الفوز أمام إيران أصابكم الغرور الزائد ؟
كفى من المزايدات، ونفكر في كأس إفريقيا المقبلة: وبينونا حنت إيديكم.
لا علاقة لكم بالكرة من قريب أو بعيد
العقليات متعغنة
نفس الشي بالنسبة للدول العربية الأخرى
لم نرى في الفرق الكبيرة من يستعين بمدرب اجنبي في المونديال إلا نحن نقدس كل من جاء من فرنسا ولا تعبر لكفاءة ابناء الوطن اهتماما
هنا تكمن عدم كفاءة مسؤولينا فهم يخافون افتضاح أمرهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا الاستطلاع ليس بريء. ولماذا وضع أربعة أختيارات فقط :
المدرب
الجامعة
اللاعبون
سوء الحظ
على الأقل إضافة خيار خمس: أشياء أخرى
هناك أشياء أخرى أكتر واقعية من ما ذكر كقوة المنافسين، المبارات الحبية ضد منتخبات ضعيفة، المستوى التقني، قلة الخبرة .... إلخ
المرجو التصحيح
وبقيت عندك ذرة رجولة قدم استقالتك واعتذار للشعب المغربي وكذا اعضاء مكتبك فلم يبقى لديك ماتقوله
فاشل في كل شئ واطلب المحاسبة
اما رونار وطاقمه التقني فأهلا وسهلا بايتقالتهم كذلك
لم يقدموا شئ الا الفقصة لمحبي المنتخب
ويجب انهاء هذه الأجور الضخمة للمدربين
وذكروا ان الله لايصلح عمل المفسدين
نريد منتخب جله من الفرق الوطنية وطاقمهم كذلك
وليس من المهجر
حجي صاحب الكرة الذهبية الافريقية
اهدافه في غانا مصر النرويج السينغال لا تمحى من الذاكرة
منتخب حجي هزم اعتد الفرق العالمية.
ماذا قدمت انت وجيلك سوى هزيمتين متتاتليتين .
اما في الاستغرام والسنابشات فأنت القائد والقدوة
رحم الله ومن القائد الرائع نور الدين النيبت المدافع الصلب والانيق
شكرا هسبربس
صافي مقاطعون وحتا البطولة وموازين وزيدو المداويخ ديال الفكانس
أحسنت حجي والشعب بجانبك إن كنت المعني