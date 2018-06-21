24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تفاصيل صفقة الأزمي لتمرير مقترح قانون معاشات النواب المفلسة (5.00)

  2. بوابة رقمية لطلب الوثائق (5.00)

  3. فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن (5.00)

  4. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  5. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء

اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء

اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء
محمد أمين متبار من موسكو*
الخميس 21 يونيو 2018 - 11:00

علمت "هسبورت" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مصطفى حجي، مساعد الناخب الوطني هيرفي رونار، كان المقصود من تصريحات المهدي بنعطية "المدوية" عقب نهاية المباراة التي جمعت، أمس، الفريق الوطني المغربي بنظيره البرتغالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس العالم 2018.

وأكدت مصادر "هسبورت" أن الأيام القليلة التي تلت الهزيمة أمام المنتخب الإيراني عرفت خطابا قويا من مصطفى حجي للاعبين والمهدي بنعطية، من أجل حثهم على بذل جهد أكبر داخل الملعب، ودفعهم إلى التفاني أكثر في سبيل القميص الوطني والبحث عن الانتصارات.

وتضمن الخطاب "الصريح" لحجي إلى القائد وبقية اللاعبين ضرورة التركيز أكثر على أجواء المباريات والابتعاد شيئا ما عن الارتباط المبالغ فيه بالعائلة والهواتف الذكية، وإيلاء أهمية أكبر للمباريات التي تدخل ضمن منافسة عالمية يشارك فيها المنتخب للمرة الخامسة فقط في تاريخه، وبعد غياب 20 سنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن حجي خاطب بنعطية بأن شعبا كاملا يقف خلف الفريق الوطني المغربي وينتظر تحقيق نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم، داعيا المجموعة الوطنية إلى الإحساس أكثر بتفاصيل المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومعتبرا في الآن ذاته أن الجيل الحالي من المنتخب "مدلل" أكثر من أي جيل سبقه.

واستشاط المهدي بنعطية، في تصريح مباشرة عقب الخسارة أمام البرتغال بهدف نظيف، غضبا ممن وصفهم بـ"بعض المسؤولين المغاربة المقرّبين من محيط الأسود"، موردا أن "بعض الأشخاص المقرّبين من محيط المنتخب الوطني أداروا ظهرهم للعناصر الوطنية بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب الإيراني"، ومردفا: "هؤلاء المسؤولون اعتقدوا أننا أصبحنا فتيانا مدللين بعد التأهل إلى كأس العالم، كما أننا لا نستحق الحضور هنا".

وزاد "الكابيتانو": "لا أتحدث عن الصحافيين أو أشخاص عاديين، وإنما أناس مقربين ومسؤولين كان من الأجدر ألا يدلوا بأقوال من هذا القبيل، لكن مع الأسف ذلك ما حصل فعلا"، مضيفا في الآن ذاته: "نحن اللاعبون أردنا أن نظهر لهؤلاء الشخصيات الكارتونية ما نحن قادرون على فعله..أننا جيل يلعب بالقلب.. صحيح لسنا الأفضل في العالم لكننا أظهرنا اليوم أننا نلعب بروح عالية".

وختم عميد "الأسود": "رأينا لاعبا مثل امبارك بوصوفة بقامة متر و50 سنتيمترا يربح النزالات الثنائية أمام لاعبين بطول يبلغ المترين..أذكره لأنه الأقدم بين العناصر، لكن الكل كان في المستوى"؛ وأردف: "شاهدنا منتخب رجال. يحزنني الخروج من هذه المسابقة، لكن أود أن أتوجه بالشكر لكل الشعب المغربي".

وتدل "الخرجة الإعلامية" لعميد النخبة الوطنية دقائق بعد نهاية لقاء البرتغال وأياما قليلة قبل المباراة الثالثة للفريق الوطني المغربي أمام إسبانيا على وجود شرخ كبير في علاقة بعض اللاعبين بأعضاء الطاقم التقني للمنتخب، وعلى رأسهم مصطفى حجي؛ وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الأجواء الحقيقية الدائرة في محيط "الأسود" خلال منافسة عالمية من حجم كأس العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - bnadem الخميس 21 يونيو 2018 - 11:09
بنعطية كيلعب مزيان ولكن الصراحة البارح كان معصب بزاف ومافهمتش علاش دفع جوج لعابة برتغاليين وطيحهوم وبدون سبب pepe وواحد اخر نسيت سميتوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - معتوه الخميس 21 يونيو 2018 - 11:10
لا اعتقد ان المقصود هو حجي ويكفي ان نعلم ان بعثة المنتخب كانت تفوق اللعبين عددا, فكيف تتوقعون ان تكون ارائهم والاجواء التي من الممكن ان يخلقوها.
المنتخب يحتاج التركيز قبل كل شيء ولا مجال للمجاملة فيه اطلاقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
3 - مغربي فخور بوطنيته و ملكه الخميس 21 يونيو 2018 - 11:11
Le 11 national a honore le football marocain avec des joueurs performants sans exception. Nous avons gagne une tres belle equipe qui aura son mot en 2022 au qatar inchaallah.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Abdellatif الخميس 21 يونيو 2018 - 11:12
l'Équipe nationale appartient au peuple Marocain personne n'a le droit de l'utiliser pour ses intérêts personnels
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - أبوعلي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:13
كما هي العادة منذ زمان أدرنا وجهنا لهذه اللعبة المسماة كرة القدم عبارة عن اختلاسات واغتناء غير مشروع على ظهر الجماهير التائهة في الميادين لا ننسى ما فعله النيبت مع الزاكي باإيعاز من شناقة داخل الجامعة. وقبله إلى يومنا هاذا سيك الحداوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
6 - streap tease الخميس 21 يونيو 2018 - 11:14
لمصطفى حجي الحق فيما قاله الجيل الجديد من اللاعبين لا يهتم الا بهواته الدكية وسماعاته والاتصال بعاءلته واصدقاءه ..كنا الانتصار في المقابلة الاولى ضد ايران فادا بنا ننهزم ..مصطفى من المقربين اليهم ويعرفهم ولم يقل الا الحق..كان الشعب بكامله ينتظر نتيجة الانتصار ولكن الله غالب ليس لدينا مهاجمين هدافون بمعنى الكلمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
99
7 - Samy الخميس 21 يونيو 2018 - 11:15
Pour être clair et honnête le Maroc a fait une bon présentation contre le Portugal mais jugé trop tard Car le première match est considéré comme une clef pour la qualification avc une victoire contre iran on aurait facilité la tâche Pour le restes dès match mais malheureusement c n était pas le cas merci quand même équipe nationale et les supporters
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مصطفى الوجدي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:17
لا يمكن التشكيك في وطنية و احترافية مصطفى حجي و الخطابات شديدة اللهجة تكون ضرورية لتصحيح الاخطاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
104
9 - Morin rabat الخميس 21 يونيو 2018 - 11:17
لقد مللنا من هاده المسرحية الشعب أصبح واعيا. ويعرف مصلحته الكرة تغني طائفة و تفقر شعبا بأكمله . هناك من يموت لأنه لم يجد ستشفيات . هناك من لم يجد مدارس و جامعات . الكل يفتقر إلى بنية تحتية. كفانا تلاعبا و استحمارت لهادا الشعب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
10 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 11:17
على الاقل حجي لا يتكلم من فراغ الهدف من تدخلاته هو حبه لوطنه وتحفيزه للاعبين من اجل عطاء اكثر لا الومه كما لا الوم باقي الاعبين نظرا لقتاليتهم التي ظهروا بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
78
11 - عتيق فايق الخميس 21 يونيو 2018 - 11:18
رصدت لكم اموال طائلة لتشريف المغرب في هذا المحفل الدولي. خاب ظننا فيكم. يا ابن عطية الا تستحضر مبارة المغرب مع مصر في ربع النهائي تدخلك لابعاد الكرة كان فيه استحضار نادي يوفنتس على حساب شعب مغربي شغوف بكرة القدم.اما حجي فكان هو قاهر المصريين بمقصيته التي يتغنى بها رولندو اليوم ضد يوفنتس. حجي اسد شامخ له غيرة على هذا الوطن. اما انت.........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - بلجيكي مغربي كازاوي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:19
انا مع حجي . كلامو صحيح . و ذاك بنعطية اصبح احسن واحد متأسف و معتذر في العالم . كل المصائب منو . كل البطولات تقصينا فيها بسبابو . المشكل هو أنه أغلب هاد اللاعبيين هم غير أساسيين في فرقهم البائسة المتواضعة . و مني يجيو للمنتخب تيوليو يشوفو نفسهك نجوووم و عمالقة في فنادق و ظروف فاخرة و عناية ملكية حيت الجماهير تحب وطنها و تعشق المنتخب الوطني . تبا لكم . كيفما قالو للشاوش و طاهر اللخلج . نقولو لدا كوستا البرتغالي و كارسيلا البرتغالي .. ما فيدكومش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
13 - متصلط الخميس 21 يونيو 2018 - 11:20
مصطفى حجي كان دائما صاحب لسان متصلط فهو من كان يستفز المدرب الوطني بادو الزاكي .هدا الإنسان يجيب ان يبتعد عن الطاقم فهو صاحب لسان مسموم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
14 - محمد الخميس 21 يونيو 2018 - 11:21
بن عطية كان سبب الخروج من المونديال ضيع أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل،اعتزل فهو خير لك ولنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - حجي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:21
منتخب لم يحقق اي شيء كما عودنا دائما الخروج مبكرا...اضعف مشاركة في كاس العالم بحيث انه لم يتمكن من تسجيل اي هدف ولم يحقق اي نقطة..كفاكم هتافا وتمجيدا...تجعلون من الخسارة انجاز عظيم ...في كاس العالم تحتسب النقاط والاهداف وليس القتالية و و و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
16 - kader الخميس 21 يونيو 2018 - 11:22
تواجد حجي كمساعد المدرب غير مفهوم في الوقت الذي يعتمد فيه رونار على فريق خاص يرافقه. كما أن المساعدة قد تكون في التداريب داخل الميدان أما توجيه الانتقادات للاعبين فلا تزيدهم إلا تدمرا وشروخا أظن أن مثل هدا الدور هو من اختصاص طبيب نفسي الذي يعرف كيف يخرجهم من الصدمة ويحفزهم للقيام بما هو أفضل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
17 - خليو الفرقة في ااتيقار الخميس 21 يونيو 2018 - 11:23
التطاول على الاختصاص والفضول واحتكار المناصب والفضول والضسارة والانانية والحسد والسياسة والطمع والكذب والاستغلال كلها امراض تنخر المنتخب لهذا اعلموا ان مكونات الفريق عاشت في اوربا وسط مجتمعات راقية بعيدة عن الدسائس والتنوعير متوسخوهمش بعدو منهم خليوهم يلعبو ومتبداوش تبيعو وتشريو فيهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - الوجدي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:23
المشكل ديال العرب هو أن شي مايرضا بشي ، لوكان الكلام قالو شي أوروبي بنعطية مايغضبش ولوكان بن عطية كان أوروبي حجي مايقولوش ذاك الكلام يبقا عليه غي : سي ميغفييُّو مسيو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - Klam ziine الخميس 21 يونيو 2018 - 11:24
الا قال حاجي هدك الكلام، ما قال الا كلام صواب. واين العيب في ان يحكم على الانتصار، 2 مقابلات و 0 نقاط.
التاريخ يسجل الانتصارات وليس الركود في الملعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
20 - Ayoub Bruxelles الخميس 21 يونيو 2018 - 11:25
Ce n’est pas la peine de parler de ça, et franchement ce n’est pas le fond du problème. Je suis sûr et certain que les deux et toute l’équipe ont fait leur devoir comme il le faut. C’est l’énervement qui fait sortir ce comportement et qui pourra avoir un grand impact sur l’avenir des lions. Le problème est le coach et ces choix qu’il a fait pour son jeu contre l’IRAN c’était vraiment nul et à la fin avec deux remplacement qui non même pas jouer entier un match de préparation.
L’équipe était si forte pour aller plus loin mais malheureusement mal coaché.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - hassan الخميس 21 يونيو 2018 - 11:25
لاعب كبير انت يا بن عطية . لكن ادا كان تدخل و نرفزة و ما قالته لكم تلك الشخصيات التي تدعي انها كرتونية ،هي التي دفعت الفريق لظهور الفريق بدلك المستوى امام البرتغال فحسنا فعلت . وياريت كن دارت داكشي قبل مواجهة ايران .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - عبدو الخميس 21 يونيو 2018 - 11:25
اذا كان هذا ماقاله حجي الى اللاعبين فانه على حق ومن حقه ان يوجه لكم اللوم والعتاب لانكم لو لعبتم المبارة الاولى ضد ايران بقتالية ورجولة وتركيز كنتم ستخرجون منتصرين اما ماشاهدناه من سلفيات مع فنانين ومنشطين داخل معسكر التدريب واقامتكم فلا يبث الى الاحتراف والتركيز من شىء حيث من سجل ضدنا فى المبارة الاولى فقد كان عقله وتركيزه عن زوجته ومولوده الجديد وقد اهدى لهم هدف لكن ضد مرماه وماسمعناه وما خفي كان اعظم عن الاموال التي صرفت على هذه المجموعة فما لي ان اقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لو ارادت الدولة ان تفرح هذا الشعب باكمله لا افرحت علة الاقل 10000عاءلة فقيرة عاى الاقل في شهر رمضان بتلك الاموال مع حين التدبير والاقتثاد في النفقات او لساعدت 1000مقاولة صغيرة والكلام لا ينتهي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - Bob الخميس 21 يونيو 2018 - 11:25
حجي دار ليهم خطاب ديال طارق ابن زياد
حشومة زعمة نتا عندك تجربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
24 - Schiller الخميس 21 يونيو 2018 - 11:25
عندما يشارك فريق في تظاهرة منديالية يجب أن يكون كل شيء دقيق من staff technique الى الجهاز الطبي والاداري واللاعبيين داخل الميدان يد واحدة لايهم من يسجل المهم الفريق فاز ، المنتخب ضيع مقابلة ايران بسوء حظ لعين ، انتقادات حجي جزء منها صحيح لايعقل لاعب في رابعة صباحا يلقي صورا في الانتساغرام وارتباطه بالتصاور وانتظار الاعجاب واستحسان التعليقات تخلق حالة نرجسية انانية لاواعية وشاهدناه من مقابلة ايران كم كرة يجب ان تمرر للكعبي لم لم تمرر، حجي عاش أجواء منديال فرنسا ويعرف كيف يجب أن يكون السلوك في تلك الحقبة لم تكون هده الثورة التكنولوجية التى تأثر على الانسان العادي فكيف بلاعبيين هم نجوم فترة المنديال وأعين العالم عليهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - Rachid الخميس 21 يونيو 2018 - 11:26
صراحة بنعطية لم يعد له مكان في النخبة الوطنية فاخطاؤه الكارثية دائما هي السبب وراء الهزائم فكل من تابع مباراة الامس لاحظ ان بنعطية عوض التركيز على الكرة قام بدفع لاعب برتغالي الذي بدوره اسقط مدافع مغربي لتكون الثغرة التي سجل منها رونالدو الهدف ، بالاضافة الى اخطاء اخرى فادحة.والسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 11:26
صحيح أن المنتخب الوطني قام بمباراة في المستوى أمام خصم يركن دائما للدفاع، ويعتمد على نجمه رونالدو الذي يستغل أنصاف الحلول ليحولها إلى انتصار، خصم متوسط رغم أنه بطل أوروبا، لكن المشكل أو الفرق بيننا وبينهم أنهم يلعبون بثقة زائدة، ويعرفون كيف ينتصرون، ونحن مازلنا لحد الآن لم نعرف أننا انهزمنا، وداءما نقدم تبريرات واهية، من يلعب في الملعب هل المدرب أو حجي أم بنعطية ورفاقه؟
من منعكم من تحقيق الفوز أمام إيران أصابكم الغرور الزائد ؟
كفى من المزايدات، ونفكر في كأس إفريقيا المقبلة: وبينونا حنت إيديكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - عمر كازا الخميس 21 يونيو 2018 - 11:28
اذا كان هاد الكلام صحيح أود أن أقول لبنعطية انه للمقارنة فهو الكارطون أمام العملاق حجي الذي شرف المنتخب المغربي على كل الأصعدة. حجي على بقيتي مقابل الفيديوهات حيت اصلا ماعندك ما تعطي للمنتخب و ديما محبي وراء للاعبين. علاش ماشي انت لي تشد رونالدو علاش خليتي داكوسطا؟ الجواب هو انك ديما قاضي الغرض مورا الخامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
28 - منير الخميس 21 يونيو 2018 - 11:29
منتخب متخلف لبلد متخلف
لا علاقة لكم بالكرة من قريب أو بعيد
العقليات متعغنة
نفس الشي بالنسبة للدول العربية الأخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - Brahim الخميس 21 يونيو 2018 - 11:29
إلى كان فعلا حجي هو المقصود فيجب شكره لأن كلامو ليكم خلاكم تلعبو بالنفس ضد البرتغال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
30 - KARAM الخميس 21 يونيو 2018 - 11:30
كما كنت أتوقع, حب وتعاطف الشعب المغربي مع أعضاء المنتخب الوطني أصبح يثير حفيظة المخزن و أبوزعيطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - moha الخميس 21 يونيو 2018 - 11:32
بن عطية هو من أهدر ثلاثة فرص في مبارة ضدالبرتغال أليس كذالك؟ وإن كان خطاب حجي كما دونتم فياثرى مانوع الخطاب الذي سيروق بن عطية؟ربما نحن من خارج اللعبة فهمنا ومن تصريحه أن ماقام به اللاعبون في مبارة البرتغال كان ليبنوا لما سماهم الأشخاص الكرطونية مذا أحقيتهم باللعب وهذه القتالية الي قدموها خلال المبارة في حد ذاتها اخرجها منهم خطاب حجي إذن عملهم كان ردة فعل للخطاب ونحن نستخلص ان الخاطب وعى بالاوطار التي يتناغم معها االمخاطب إذن كلاهما ادى مهامه المطلوبة على قدر المستطاع ولم يعد لدينا شكرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - احمد الخميس 21 يونيو 2018 - 11:33
ارى في حجي مدربا كفءا لقيادة الفريق الوطني مستقبلا
لم نرى في الفرق الكبيرة من يستعين بمدرب اجنبي في المونديال إلا نحن نقدس كل من جاء من فرنسا ولا تعبر لكفاءة ابناء الوطن اهتماما
هنا تكمن عدم كفاءة مسؤولينا فهم يخافون افتضاح أمرهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - يوسف من ألمانيا الخميس 21 يونيو 2018 - 11:33
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
هذا الاستطلاع ليس بريء. ولماذا وضع أربعة أختيارات فقط :
المدرب
الجامعة
اللاعبون
سوء الحظ

على الأقل إضافة خيار خمس: أشياء أخرى

هناك أشياء أخرى أكتر واقعية من ما ذكر كقوة المنافسين، المبارات الحبية ضد منتخبات ضعيفة، المستوى التقني، قلة الخبرة .... إلخ

المرجو التصحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - azeroual الخميس 21 يونيو 2018 - 11:34
il faut faire une reclammtion contre l'arbitre chez le fifa comme le bresil afait §§§§§§§§§
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - streap tease الخميس 21 يونيو 2018 - 11:36
تدكرو كم مرة سمعنا الخصام بين المدرب زيدان ورونالدو في ريال مدريد ومورنيو ويحي توري وغيرهم هده اشياء تقع بين المدربين -حجي مساعد للمدرب- لان مراة الشخص هم الاخرون الدين يشاهدونه ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - مغربي كاعي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:36
نداء الى السيد لقجع ان كان حقا لديك حس وطني
وبقيت عندك ذرة رجولة قدم استقالتك واعتذار للشعب المغربي وكذا اعضاء مكتبك فلم يبقى لديك ماتقوله
فاشل في كل شئ واطلب المحاسبة
اما رونار وطاقمه التقني فأهلا وسهلا بايتقالتهم كذلك
لم يقدموا شئ الا الفقصة لمحبي المنتخب
ويجب انهاء هذه الأجور الضخمة للمدربين
وذكروا ان الله لايصلح عمل المفسدين
نريد منتخب جله من الفرق الوطنية وطاقمهم كذلك
وليس من المهجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - aadraoui costa الخميس 21 يونيو 2018 - 11:40
انا معك رقم 9 . الكرة في العالم الغربي تحرك اقتصاداتها . أما نحن فالشعب لا يعرف مصلحته. ونحمد الله على هادا الإقصاء لأن رواتب اللاعبين و المدرب و تنقلات البعتت و عاءيلاتها كلها على ضهر هادا الشعب .الكرة في العالم العربي تفقر الشعوب. نحن نكتب ونكتب لكي نبين لناس الحقيقة ولاكن البعض لازال يضن العكس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - tirigo,ptilac,elhamri الخميس 21 يونيو 2018 - 11:44
personnelle je suis très très fière de cette équipe . Vraiment sont des vrais lions de l'atlas , et surtout le gladiateurs MRABET . Pour que cette gloire ce termine très bien , il faut battre le chompion du monde et là le monde entier vont vous applaudir très haut ,rien est impossible.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - hossain الخميس 21 يونيو 2018 - 11:44
يجب أن تكون لنا الشجاعة الكافية لنقول ليس لدينا فريق للمناسبات العالمية فريق هاوي يلعب بروح قتالية نعم لكن دون خطة او تركيز ما علينا التفكير فيه هو التكوين الفعال دون محسوبية وزبونية عندما خلا المنتخب من أبناء الفقراء ضاعت كرة القدم انظر إلى لاعبي البرازيل كلهم أبناء فقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - مكلخ الخميس 21 يونيو 2018 - 11:45
يا أخي يجب أن نقول مالنا وما علينا إذا كان كنا نريد فعلا أن نتقدم إلى الأمام ، نحن نعلم أن حب الوطن هي عاطفة جياشة قد تأتي على الأخضر واليابس ولكن هناك قنوات فكرية وطرق منطقية لتحليل هذه الظاهرة حتى لا تبقى عشوائية ، النقطة التي أريد أن اركز عليها تفكيري وهي أن حب الوطن لا تعني إن يمارس فريقنا الوطني العنف ضد الخصم ، كجرح أحد اللاعبين أو دفع احدهم بشكل غير مبرر، لا يجب أن تتشابه علينا الأمور : قد يكون هناك خصوم يمكن أن يلوذوا بعنف ، وهنا فالدفاع عن النفس واجب ، ولكن ما رأيناه يبين عن حقد مرضي دفين من قبل لاعبينا ضد البرتغال ؛ نحن نحبهم لذلك نريد أن نكون صريحين معهم حتى يصلحوا اخطاءهم ، البرتغاليون يمتازون بنقاء اللعب و بالمهنية ، حتى رولاندو فهو محترف ونبيل لدرجة أنه امتدح فريقنا وكان يمكن أن يتهجم عليه بوقاحة قائلا بأنه فريق قوي ! يجب التركيز على قيمة النبل حتى نداوي جراحنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - كمال الخميس 21 يونيو 2018 - 11:45
حجي تاج راسك يا بن عطية
حجي صاحب الكرة الذهبية الافريقية
اهدافه في غانا مصر النرويج السينغال لا تمحى من الذاكرة
منتخب حجي هزم اعتد الفرق العالمية.
ماذا قدمت انت وجيلك سوى هزيمتين متتاتليتين .
اما في الاستغرام والسنابشات فأنت القائد والقدوة
رحم الله ومن القائد الرائع نور الدين النيبت المدافع الصلب والانيق
شكرا هسبربس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - زائر الخميس 21 يونيو 2018 - 11:46
ان كان حجي فعلا قال ذلك.فهو عاى حق 100%.حجي لم يكن موافق بتاتا على طريقة اللعب ضد ايران.و رونار في الغالب ليس ديكتاتوريا الى الحد الذي يقصي فيه حجي.بنعطية لاعب كبير وأدى مقابلة كبيرة.ولكن اود ان اقول له ان حجي عاى صواب.وهذا الجو في الفريق يبدو انه عادي.ضروري من الاختلاف في الرأي.لكن ذلك يجب ان ينعكس ايجابا على المردودية.وليس العكس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
43 - مقاطعون الخميس 21 يونيو 2018 - 11:46
ياله المغاربة واش عقتو ولا باقي ياله مقاطعون النعاج ماشي الاسود الله يرحم الرجال الضلمي ومبارك
صافي مقاطعون وحتا البطولة وموازين وزيدو المداويخ ديال الفكانس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - البوهالي الخميس 21 يونيو 2018 - 11:46
أن كان هذا ما قاله لهم حجي فما قال عيبا بل يجب أن يشكر كلامه وهو ناصح صادق ذو تجربة وعارف اكثر من بنعطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
45 - مدوخ كوايري الخميس 21 يونيو 2018 - 11:47
مصطفى حجي سواءً كان المعني أولا فهو لم يقل إلا كلمة حق جميعا رأينا لايفات وصور لاعبي المنتخب الوطني في مواقع التواصل الإجتماعي والإفراط الكبير في الهرج و المرج ولو تدخل حجي بخطابه قبل مباراة ايران لكنا فزنا عليم على الأقل بثلاثية
أحسنت حجي والشعب بجانبك إن كنت المعني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.