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الرئيسية | رياضة | الإخلال بالعقد يكلف رونار 4 مليارات .. وشروط الاستمرار "إشاعات"

الإخلال بالعقد يكلف رونار 4 مليارات .. وشروط الاستمرار "إشاعات"

الإخلال بالعقد يكلف رونار 4 مليارات .. وشروط الاستمرار "إشاعات"
هسبورت - أمال بلحاج*
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:10

فَنّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من الأخبار التي روّجت بعد إقصاء المنتخب المغربي من نهائيات كأس العالم، بخصوص استمرار الناخب الوطني هيرفي رونار على رأس الطاقم التقني، مؤكّدة أن عقد المدرب الفرنسي مبدئيا مستمر إلى غاية 2022، وإن أخل به عليه تحمّل مسؤوليته.

وكشف مصدر جامعي في تصريح لـ"هسبورت" أن فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، سيعقد اجتماعا مع المدرب هيرفي رونار خلال الأيام القليلة المقبلة، للحسم في مستقبله رفقة "أسود الأطلس"، نافيا أن يكون المدرب وضع شروطه على طاولة الجامعة للاستمرار في تدريب المنتخب، مردفا: "كل ما يقال إشاعة فقط. كيف للمدرب أن يحدّد شروطه وهو لم يجالس الرئيس إلى حدود الآن؟".

وأضاف المصدر ذاته أن عقد رونار مبدئيا مستمر إلى غاية 2022، وإن أخل بالتعاقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فسيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات، أي ما يوازي راتبه الشهري الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم في الشهر الواحد، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيحدد مصيره رفقة "أسود الأطلس".

وأكّد المصدر نفسه أن اجتماع الناخب الوطني هيرفي رونار مع الرئيس فوزي لقجع سيعقد قبل عقد اجتماع المكتب المديري للجامعة، والذي حدد تاريخه يوم 9 يوليوز الجاري، ومن المتوقع أن يناقش خلاله مستقبل المنتخب الوطني المغربي، أو المدرب البديل الذي قد يقود سفينة "أسود الأطلس" في حال امتنع رونار عن الاستمرار.

وكانت مصادر إعلامية أكّدت أن الاتحاد القطري لكرة القدم عرض على مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، التعاقد معه لمدة 4 سنوات، حتى يتأتى له تحضير المنتخب القطري لنهائيات كأس العالم 2022.

المصدر ذاته أشار إلى أن العرض المالي الذي قدمه الاتحاد القطري للمدرب الفرنسي بلغت قيمته 2.5 مليون أورو سنويا، دون احتساب المكافآت، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه رفقة المنتخب الوطني.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (47)

1 - غازي الدزيري الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:30
باين الجزائر هي اللي غادي تدفع 4 مليارات لأنها اموال البايلك لا احد تاعب فيها في مقابل شخص همه الوحيد الفلوس و اللي غير البارح كان يسب فالجزائر
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-118
2 - عبدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:32
إهدار أموال خزينة الدولة +الإقصاء المبكر +الديون الداخلية والخارجية على الدولة +اقتصاد الريع +البطالة والفقر لا صحة لا تعليم لا شغل =حسبنا الله ونعم الوكيل.
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255
3 - نادية الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:32
كلما تعلق الامر بكرة القدم كلما سمعنا الملايير تحوم حول الموضوع.. في حين كلما سمعنا بالصحة و التعليم حينها الحديث لا يتجاوز بعض الدراهيم.. تبنى بنايات يستفيد من عقد انشاءها مافيات و لوبيات و لا يتطلب الامر اسبوعا بعد تدشينها لاغلاقها!!!!!!!
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184
4 - mohssine الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:33
80 مليون ديال السنتيم فالشهر...لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله...فالعام عرفتي شحال ديال التجهيزات اللي تقدر تدخل للمستشفيات و ما إلى غير ذلك بشاااااااخ عليك تبرع مع راسك قالوها زمان المغرب كايعطي غي للبراني.
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151
5 - عبدو(برشيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:33
السلام..الی دهب الناخب الوطني..فهناک..الزاكي..مؤسس المنتخب.هو عارف بافريقيا..
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-96
6 - Majid الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:33
البدء بالحديث عن شرط الإخلال بالعقد دليل على وجود النية في ذلك ، إن صح اهتمام قطر فكأن الشرط لا وجود له.
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55
7 - Amal الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:34
تبارك الله 80 مليون شهريا. وهذا هو العمل والا فلة. وانا ونقول فين مشاو فلوس الشعب. اللهم زد وبارك. لك الله يا أيها المداويخ. زادكم الله دوخة على دوخة . ولا توقفت دوختكم اطلاقا وبثانا. حسبى الله ونعم الوكيل.
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90
8 - ابو ايوب الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:36
هو حر ومن حقه اختيار الانسب له ولمستقبله.. وقد تم افتراض ذلك وتقررت ضوابطه بموجب العقد الذي هو شريعة المتعاقدين.
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29
9 - السكتاني الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:37
قطر سخية جدا، ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه من المغرب، مالو غادي يلغب وحدو، الحمااااااااااق
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58
10 - الماء الشطابة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:38
مذا سيقع إن استقل ؟ ازمة سياسية ام اقتصادية ؟! فشل في مهامه ومازال يشترط ! ضسارة هذي " تزانت"، envoyer l3das , لا كأس افريقيا السابق لا التأهل الى الثمن في كأس العالم !! ناهيك عن تبديير للمال العام من يسمى لقجاع وجماعته البوجوازية!!
ام نقاش اموال ملف كأس العالم !! فاليلاد سيبة ضيع المال عادي وسجنوا شرفاء الريف 800 سنة عادية ..لا لشيء الا انهم طالب بتقسيم عادي للترواث..سجن وتعديب معروفة السبب ..تصفيات حسابات تاريخية مع مولانا محند لا غير.عقدة التاريخ.
ارشح حجي كمدرب بديل للفرنساوي الاستيطاني بمباركة عربيشية
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44
11 - الثعلب مصر على الرحيل الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:39
وأكّد المصدر نفسه أن اجتماع الناخب الوطني هيرفي رونار مع الرئيس فوزي لقجع سيعقد قبل عقد اجتماع المكتب المديري للجامعة، والذي حدد تاريخه يوم 9 يوليوز الجاري، ومن المتوقع أن يناقش خلاله مستقبل المنتخب الوطني المغربي، أو المدرب البديل الذي قد يقود سفينة "أسود الأطلس" في حال امتنع رونار عن الاستمرار ، هذا يعني ان الثعلب الفرنسي لن يستمر مع المنتخب المغربي و هناك اتحادات عربية تنوي التعاقد معه و مستعدة لدفع الاربع مليارات التي تحدث عنها المقال في حالة فك الارتباط من جانب رونار
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15
12 - الطنز البنفسجي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:39
لا ننتظر من المنتخب أو المدرب أو القجع القيام بنفس عمل قبل المونديال.. لأننا تعودنا على الهبوط بعد الوصول للانجاز.. مع اعتبار أن ماقدمه المنتخب في روسيا انجازا كبيرا رغم النتائج بسبب التحيز الواضح..
هكذا عشنا مع فاريا بعد المونديال ومع ميشيل بعد المونديال وسنعيشه مع رونار أكيد.
الافضل البحث عن مدرب جيد بسرعة كبيرة مثل زيدان أو بلان .. الافضل ان يكون فرنسي.
في حالة استمرار رونار فعلى الجامعة تطهير الاجواء ليتنفس المنتخب هواء نقيا.
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-1
13 - رشيد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:40
الى ما جابها القلم يجيبها القدم.لماذا لا يجربون صرف هذه الاموال في البحث العلمي وتطوير الانتاج والصناعه.لتشغيل الشباب والقضاى على البطاله.وتنوير العقول.عوض تكليخنا بهذه التراهات التي لم تعطي نتيجه.ولو حتى اي تتويج لاسعاد هذا الشعب.الا نستحق ذلك???????????
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22
14 - توفيق الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:41
80 مليون؟ هذا ماشي الريع...هذا الرGيع
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27
15 - الرضى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:41
الشرط الجزائي لا يمثل مشكلا بالنسبة للمدرب في حال إذا كان مطلوبا من قبل الأندية أو الإتحادات، إذ غالبا الإتحاد أو النادي الجديد هو من يتكفل بدفع هذا المبلغ.
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7
16 - ملاحظ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:42
سيدي الرئيس : صراحة كل هذا اللغط والجدل الدائر والشائعات سببه سكوت السيد رونار : لماذا كنتم أنتم السباقين لتكذيب ما تقولون عنها أنها شائعات بينما هو لم يكذّب على الأقل إن لم نقل لماذا لم يحسم جدل بقائه مباشرة بعد الإقصاء فسيقول صراحة سأستمر مع الفريق أيا يكن العرض الذي سأتلقاه أو سأغادر ولكن الوجهة سيحددها من يدفع أكثر
قد يكون أذكى من أن يساق إلى مثل هذه الأفخاخ ويريد منكم أنتم أن تقيلوه ليستفيد من شرط الجزاء وما أود أن أسمعه منك عند لقائه هو طرح سؤال بسيط ومباشر : ما هي في نظرك الأسباب الحقيقية لإقصائنا (بغض النظر عن تقنية الفار) وهل تريد الإستمرار مع المغرب
فإن أجاب بأن هناك أخطاء ارتكبها على المستوى التكتيكي واختيار التشكيلة وأماكن اللعب وأوقات تغيير اللاعبين فهذا يؤكد أنه يعترف بأخطائه وسيعمل على إصلاحها إن أراد الإستمرار وإن كان الجواب هو عدم خبرة اللاعبين بالمنافسات الدولية وعدم التزامهم بالتكتيك فاعلم أنه لا خير يرجى منه وابحث عن حل بالتراضي لفسخ العقد معه
لذينا مشروع فريق وما ينقصنا هو خيارات في المهاجمين ومدرب يعتمد على خطط هجومية أكثر ويستطيع في نفس الوقت الدفاع
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4
17 - karim الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:44
رونار لن يقبل بالعرض القطري، أراه انتحار له ، لسبب أنه لا يكن أي اهتمام للكرة الخليجية ، الأجدر أن يواصل مع المغرب حتى سيف 2019, بعد دالك سوف تضح الأمور بالنسبة للجميع.
Renard a mis au monde un gros bébé qui est l'equipe marocain, il ne laissera pas , un titre africain ca va le bouster et faire exploser sa cote.
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-7
18 - سلام الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:44
لبسالة معندنا منديرو بها جيت للمغرب داروك ناس فوق راسهم فشلت في المونديال و في كأس افريقيا ومع دالك مازلت فوق الرأس وكون صريح وقل شنو بغيتي و باركا من تناوي الخاوية
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10
19 - Adilusa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:45
80 مليون سنتيم... نعطي في كل شهر 40 مليون سنتيم لمؤسسة تعليمية و 40 مليون لمستوصف صحي يعني في ضرف سنة سيستفيد 24 ما بين مدرسة و مستشفى من مبلغ 960 مليون سنتيم..
لكن في مغربنا الحبيب أجنبي يأخذها بكل برودة زيادة على الإقامة و النقل و الحوافز المجانية.

اللهم إن هذا لمنكر.
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15
20 - صحراوي لمتوني الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:46
شكرا له علی حبه للمغرب واجتهاده الغير المشروط لبناء فريق وطني لا باس به...فان كان رحيله يفيده من الناحيۃ الماليۃ فانه يسفح المجال لاي مدرب من نفس المستوی او خيرا منه لقيادۃ فريق محترف يعج بالنجوم مما يجعل اصحاب الاسماء الكبيرۃ يتطلعون لقبول طلبات تعيينهم من قبل الجامعۃ المغربيۃ...
وبذلك نتمنی للمدرب الكفء احسن المتمنيات.
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1
21 - مكناسي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:50
اغي عطوه لهم
على الانجازات لي حقق
منديل الترتيب واول الخارجين
ودور تاني اكاس افريقيا
انه مدرب الوديان ام التسميات فهو غير نافع
كما على الجماعة ان تفرض على الاندية غرمات مالية
لعدم تحضير لاعبين المنتخب والنهوض بالبطولة
وكدا تحضير الاعبين القدمى ليصبحو مدربين
هدي هي الخبرة مشي جيب مدرب اجنبي الاعبين اجانب وقول عندنا منتخب
فابناء الجمالية لو كانو من الدرجةالاولى او التانية ما جاؤو للمنتخب
امتال الحدادي فلايني الرامي وزيد وزيد
ففرنسا متلا الاعبين المميزون بمنتخبها واصحاب المستوى التاني يدافعون على بلدانهم الافريقية
على القجع المغادرة والمحاسبة ان لم يحقق مستواياة جيدة في كاس افريقيا المقبل
وحتى هو راه زايد فيه شوية
فتصريحاته سياسية ولا تطبق على ارض الواقع
والسلام
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3
22 - Mohamed fadele الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:51
اتمنى شخصيا بقاء المدرب هيرفي رونار على رأس الطاقم التقني للمنتخب الوطني واتمنى ان تكون كل مايراج عقب الخروج من المونديال مجرد إشاعة ودلك لان الثعلب الفرنسي يرجع له الفضل في تحسن أداء المنتخب الى جانب طبعا المجهودات الجبارة التي قامت بها الجامعة الملكية لهدا المدرب من توفير ضروف جيدة لاشتعال إلا أنه طرأت بعض المنوشات في الآونة الأخيرةداخل صفوف الطاقم التقني والاعبين قد تعجل برحيل هدا المدرب وتخليه عن راتبه الشهري خصوصا ادا نضرنا الى الاغرات المقدمة من طرف بعض الا تحديات
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1
23 - المغاربة بشاااااخ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 17:55
سبحان الله المغاربة كيسمعو الملايين كل واحد و فين كيحلل على كيفه، بالنسبة لراتب رونار الذي يعادل 80 الف دولار في الشهر هو راتب بخس في عالم كرة القدم بينما اللاعب المغربي المحترف في أوروبا يأخذ أضعاف راتب رونار بالشهر
مثلا بنعطية 150 ألف اورو في أسبوع يعني في الشهر تطلع ب600 ألف يورو يعني لا مقارنة مع راتب رونار الزهيد، بينما غوارديولا يشتغل ب 25 مليون باوند في السنة ما يعادل 32 مليار مغربية في الشهر
ايوا تهنّى اللي ما جاب خبار
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4
24 - حاميدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:01
اذا رحل رونار عن المغرب أتمنى أن تتعاقد الجامعة مع المدرب كيروش لأنه مطلوب في العديد من المنتخبات.
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-5
25 - ولد حميدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:01
المدرب هو الدي يهيء لاعبين من البطولة المحلية اما استقدام محترفين مثل الدي تعطيه موزة أو بيضة بدون قشور فما عليه إلا أن يأكل و حسب رأيي ادا ارغمناه على البقاء فسيتخادل مستقبلا في مهامه و المغرب هو الخاسر عندما تكون النتائج سيئة و يضطر لاعطائه الواجبات ادا أراد اعفاءه
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5
26 - عبد الرحيم فتح الخير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:03
وإن أخل بالتعاقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فسيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات، أي ما يوازي راتبه الشهري الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم في الشهر الواحد ...... أي أن المدرب مطالب بدفع تعويض يوازي راتبه لأربع سنوات إن أراد تغيير الأجواء وهو ما لا يستحيل على اتحادات قطر والجزائر وحتى مصر فهذه الشعوب تصرف بسخاء على من يجعل متنخباتها تحقق نتائج مبهرة للتغطية على المطالب الحقيقية في العدالة والمساواة انتصارات وهمية تساهم في تنويم القطيع لعقود قادمات.
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9
27 - ابو ايمن الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:05
ثمانين مليون في الشهر !!!! تسعمئة وستون مليون في السنة !!! يمكن انجازاتها مشاريع مختلفة تعود بالنفع على عدد كبير من المحرومين من أفراد الشعب ،،،،تعليم ،صحة ، شغل ،تعويضات ،طرق ،مستشفيات ،ووووووو سبحان الله ، لا حول ولت فوة الا بالله
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3
28 - Nasar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:06
بالنسبة للاجر فهز اضعف اجر لمدرب وطني في افريقيا والعرب فاغالبية تجاوز 1,5 مليار. اعرف انه مبلغ كبير ولكن هذا هو السوق. اما بخصوص كلام المسؤول في الجامعة فكل القنوات تحدتث عن رسالة رونار والتي شكر فيها كل المكونات وطلب بقاء ناصر لرغيتس وهو المدير التقني وهو خبيىر مغربي وكذالك طلب اختيار فريق العمل...
اعتقد طلب طبيعي ... والجامعة تجمع راسة. والمرجو الكف عن تسيس طل ڜى فاخفاقنا في مروكو 2026. كان منتظر وليس خيانة...
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1
29 - ورديغة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:12
بغيت نعرف اش تدخل لنا كرة القدم من مدخول للشعب واش كنستافدوا منها؟
اللي عارف يفيدنا لله
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4
30 - مغربي مدوخ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:13
إلى متى سيظل الشعب بهذا الغباء؟ اسألوا انفسكم سؤالا بسيطا:من عين رينار لتدريب المنتخب ؟ لماذا اقيل الزاكي وبقي حجي؟ ما هي وظيفة حجي بالمنتخب ؟ بعيدا عن العاطفة ...بمجرد ما تصلوا للإجابة عن هذه الاسئلة ...ومتابعة دقيقة للإعلام الفرنسي ..ستعلمون ان لقجع والجامعة ليس لهم الكلمة العليا في تقرير مصير رينار ...هي منظومة متشابكة ولكن بجمع خيوطها وتفصيلها على حدى ..اولا إقالة الزاكي في ظروف غامضة وبدون سبب مقنع..2-اعلان رينار مدربا للمنتخب من قبل الصحافة الفرنسية قبل لقجع والجامعة بمدة طويلة مباشرة بعد الخروج من المونديال بحصة :هزيمتين وتعادل النتيجة:نقطة يتيمة.صنع هالة من الاداء من قبل الإعلام والمطبلين والابواق...رينار مغادر بدون ادنى شك.
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1
31 - يونس الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:14
الى كل المتفلسفين الذين يذهلهم سماع تمانين مليون كراتب شهري للمدرب أقول أنتم لاتفهمون في الكرة ويكفي ان ترو كم المشاعر التي يحركها المنتخب في الكبير والصغير والسمعة اللتي تكتسبها بلد كالمغرب شاركت في المونديال كي تعرفوا انه ثمن قليل، تم بعد ذلك أقول للذين يريدون ان تصرف هذه الأموال على المستشفيات والتعليم أنتم واهمون فهذه أموال مصدرها الكرة وتصرف في الكرة ولولا ذلك لما دفع الممولون من الخواص هذه الأموال ثم ان الفيفا كذلك تدفع أموال للجامعة شهريا عدا أموال إضافية لقاء المشاركة في كأس العالم ولذلك فهي ترفض تدخل الحكومات في عمل الجامعات الوطنية المنضوية تحت لوائها وأخيرا أقول أقفلوا افواهكم وصرفوا الحقد والغل الذي تشعرون به بسبب فشلكم في الحياة في أشياء اخرى عِوَض المدرب واللاعبين
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-2
32 - المكلخ الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:15
كرة القدم في جميع الدول تحظى باهتمام
خاص وهدا المدرب الدي أسعدنا بالناهل لكاس العالم أقترح ان تتم تلبية جميع متطلباته وشروطه فالحمد لله المغرب غني وخير دليل حجم المهرجانات والمؤتمرات و.....
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-1
33 - حاميدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:17
سلطة المال تكذب دموع رونار على المنتخب المغربي .ان فعلها و رحل سيكون فعلا ثعلبا .
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1
34 - omar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:18
يبقى المدرب حتى 2022 ،زعما غادي يجيب لنا كأس إفيقيا ،
و ترتيب جيد في كأس العالم ( هذا لو تأهل المنتخب ) ،
ـ الحل هو فسخ العقد مع المدرب ، والرئيس يؤدي له حقوقه
من جيبه .
عار والله عار ،80 مليون ،شهريا ،بزاف .
آشنو غادي يضمن لنا هذا المدرب ؟
دبروا على أولاد لبلاد .
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2
35 - Samir الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:19
هادا غير خسرنا مع فريق ليس عنده حتى الاحدية بسبب الحصار اما ان كنّا قد تأهلنا للدور التاني فكان سيبلغ راتبه الشهري ميزانية مدينة مغربيه كسلا أو فاس... فلوس اللبن يديها ....
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36 - momo الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:21
نصف ما كان يتقاضاه مدرب الفراعنة كوبر.
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0
37 - مهاجر الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:23
تبارك الله على تمانيين مليون سانتيم
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0
38 - مواطن مغربي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:24
أعتقد أن رونار لم يقدم للمنتخب المغربي أي فائدة والدليل على ذلك خروجنا من الدور الأول في كأس العالم وفي ذيل ترتيب المجموعة. أتمنى تعيين مدرب مغربي وإن فشل يتم تعيين مدرب مغربي آخر مكانه وهكذا دواليك.
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-1
39 - مواطن غيور الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:24
لن يبقى في في اي فريق لانه سيطالب عندها بالنتيجة على الاقل التاهل الى كاس افريقيا ولن يستطيع لانه لايملك الا الصرامة فهو تكتيكيا فقير وابان عن ذلك في البطولة الفرنسية والجامعة تعلم ذلك لكنها لن تستطيع العيش دونه لانها تخاف من شبح اسمه الزاكي اخرج المنتخب من ظلمات الهزائم الى الانتصارات بنفس اللاعبين وانتظره اعداؤه ان ينهزم امام الراس الاخضرلكن هزمها وهنالك حاصروا الاقجع ليقيل مدرب وطني حضر كاس العالم كلاعب وفرضوا عليه شروط للتعاقد فتحداهم فلم ينهزم قط وخافوا من ان يحرز الكاس فعادوا الى عادتهم القديمة الارتماء في احضان مدربين اجانب وبدون شرط زفضيحة كريتس لازالت تطاردهم اما الزاكي فاول مشاركة وصل للنهائي فاين المغاربة؟الا تأخدكم الغيرة على رجل وطني غيور يعمل بجد زانقاد وجه المغرب من اعضاء في الجامعة يهينونه امسك منتخينا وباله مع فرق اخرى ينتظر موافقتها كما ان كاس افريقيا كان على الابواب واتوا به معلنين له عنه لاباس ان حقق نتائج سلبية فهو معذور والان في كاس العالم يقولون لنا انن ربحنا فريقا وخرجنا بشرف اي شرف ونحن نقصى من الدور الاول ونحتل الرتبة الاخير وراء ايران
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-1
40 - ولد حميدو الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:25
مادا يفعل المدرب فالمحترف يأتي يوم الخميس و يتدرب يوم الجمعة و يسهر يوم السبت و يلعب يوم الأحد و يرجع لناديه يوم الاثنين
فكل ما في الأمر حسب السوق و ما فيه فادا كان محترفون في المستوى ستكون نتائج لا بأس بها اما ادا كان العكس في فترة ما فحتى و ان استقدم المغرب احسن مدرب في العالم فلو كان المدرب هو النتيجة فقطر ستعطيه شيكا على بياض
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4
41 - Mustapha الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:31
واعطيوني هاد المنتخب ندربوا اوما تخلصنيش تانجيب كأس إفريقيا2019
ولكين بشرط تعطيوني جميع الصلتحيات في اختيار العناصر الوطنية دون تدخل اي جهة
ويلا حرزنا على اللقب تخلصوني بنفس راتب رونار

انا موجود
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42 - عبد الحكيم الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:35
رغم ان المدرب هو المسؤول الاول عن اقصاء المنتخب باخطاءه على جميع المستويات،ورفضي للتعلق بالاشخاص مهما كان مستواهم لتحقيق اي نجاح في اي مجال،الا اني اعتقد ان بكاء رونار بعد الهزيمة امام البرتغال،تعبير عن مدى التعلق و الارتباط بالمغرب وباللاعبين خصوصا،ولا اظن انه يفكر في فسخ العقد
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43 - احمد الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:42
من يتكلم على اجرة المدرب ويتهم اجرة المدرب هي سبب فقر المغاربة فانه مصاب بقصر النظر . ان تطوير الكرة القدم يمكنه ان يكون قاطرة لتنمية البلد فنجوم كرة القدم يتقاضون اجرة خيالة يمكنها ان تغطي جميع المصاريف بل فائض رؤوس الاموال توظف في الاستثمارات . وحتى مهرجان موازين كثر اللغط والكلام الفارغ وهو يروج لوجهة المغرب السياحية ويطور الموسيقى المغربية ويضع مكانة المغرب بين الدول المتقدمة. ويقول المثل الفلوس تيجيبو الفلوس فمن لا يعشق تسلق الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر هناك من اختصر المهرجان في تبان جينيفير ههههه
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44 - Saa الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:49
800 000 dh par mois c est 40 000 000 000 centimes sur 4 ans . c est beaucoup d argent . c est de quoi construire et equiper 20 hopitales. La prestation de notre équipe ne merite pas tout ce gaspillage. Etre eliminé du 1er tour pour se faire avec un simple bohomme marocain à qui on peut donner un salaire de 30 000 dhs et basta.
Je crois que nous ne vivons pas dans le mm pays. nous ne voyons pas les mm choses.
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45 - زهير الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:51
80 مليون في الشهر تكافئ بناء مدرسة أو مستوصف كل شهر !
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46 - Man of truth الاثنين 02 يوليوز 2018 - 18:54
نسبة أمية عندنا خطيرة.. واحد كيسمع 80 مليوم سنتيم راتب المدرب وكيسحاب ليهم جامعة شايطة عليها فلوس كتصدق عليه الفلوس وكيقولك علاش ما يبنيوش لينا بها سبيطار !!!

راه ماكينش الصدقة في العالم التجارية والاعمال والاموال, راه كياخد داك راتب و في دولة اخرى اضعاف دلك الراتب لان الكرة كدخل ليهم الفلوس. بحال فاش تكون عندك شركة كتخلص المدير راتب كبير محيت شركة كتجيب ليك الارباح.

راه المنتخبات لي تأهلت لـ كأس ولعب غير دور الاول حتى هي خدات زبابل الفلوس.

مهنة تدريب في كرة القدم سالير ديالها طالع . رونار راه في بداية كان غير كيغسل مراحيض وشحال دازت عليه ومشى درس تدريب وصنع مشوار تدريبي من صفر وحقق عدة كؤوس باش عاد الاتحادات راه تضراب عليه دابا.
وماشي بقا واقف على اتحاد فرنسي باش يخدمو كيما كديرو المدرب المحلي.
بنادم كيضل كالس في القهوة في التالي يجري يقرا مقال بـلا صالير ديال رونار 80 مليون ويبقى يقول كيفاش كايخد هاد صالير !!!
ودير بحالو انت راه بدا من غسيل المراحض الى قيادة زابيا الى اللقب الافريقي.
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47 - amghar الاثنين 02 يوليوز 2018 - 19:00
avec l equipe du maroc renard gagne 1 million d'euro
par annee ..si il s en va au qatar il gagnera 2.5 million
par annee ..ma question est la suivante ..comment renard gagnera le triple de ce qu il gagne au maroc
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