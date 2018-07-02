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كُتّاب وآراء
الإخلال بالعقد يكلف رونار 4 مليارات .. وشروط الاستمرار "إشاعات"
فَنّدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من الأخبار التي روّجت بعد إقصاء المنتخب المغربي من نهائيات كأس العالم، بخصوص استمرار الناخب الوطني هيرفي رونار على رأس الطاقم التقني، مؤكّدة أن عقد المدرب الفرنسي مبدئيا مستمر إلى غاية 2022، وإن أخل به عليه تحمّل مسؤوليته.
وكشف مصدر جامعي في تصريح لـ"هسبورت" أن فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، سيعقد اجتماعا مع المدرب هيرفي رونار خلال الأيام القليلة المقبلة، للحسم في مستقبله رفقة "أسود الأطلس"، نافيا أن يكون المدرب وضع شروطه على طاولة الجامعة للاستمرار في تدريب المنتخب، مردفا: "كل ما يقال إشاعة فقط. كيف للمدرب أن يحدّد شروطه وهو لم يجالس الرئيس إلى حدود الآن؟".
وأضاف المصدر ذاته أن عقد رونار مبدئيا مستمر إلى غاية 2022، وإن أخل بالتعاقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فسيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات، أي ما يوازي راتبه الشهري الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم في الشهر الواحد، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيحدد مصيره رفقة "أسود الأطلس".
وأكّد المصدر نفسه أن اجتماع الناخب الوطني هيرفي رونار مع الرئيس فوزي لقجع سيعقد قبل عقد اجتماع المكتب المديري للجامعة، والذي حدد تاريخه يوم 9 يوليوز الجاري، ومن المتوقع أن يناقش خلاله مستقبل المنتخب الوطني المغربي، أو المدرب البديل الذي قد يقود سفينة "أسود الأطلس" في حال امتنع رونار عن الاستمرار.
وكانت مصادر إعلامية أكّدت أن الاتحاد القطري لكرة القدم عرض على مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، التعاقد معه لمدة 4 سنوات، حتى يتأتى له تحضير المنتخب القطري لنهائيات كأس العالم 2022.
المصدر ذاته أشار إلى أن العرض المالي الذي قدمه الاتحاد القطري للمدرب الفرنسي بلغت قيمته 2.5 مليون أورو سنويا، دون احتساب المكافآت، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه رفقة المنتخب الوطني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
ام نقاش اموال ملف كأس العالم !! فاليلاد سيبة ضيع المال عادي وسجنوا شرفاء الريف 800 سنة عادية ..لا لشيء الا انهم طالب بتقسيم عادي للترواث..سجن وتعديب معروفة السبب ..تصفيات حسابات تاريخية مع مولانا محند لا غير.عقدة التاريخ.
ارشح حجي كمدرب بديل للفرنساوي الاستيطاني بمباركة عربيشية
هكذا عشنا مع فاريا بعد المونديال ومع ميشيل بعد المونديال وسنعيشه مع رونار أكيد.
الافضل البحث عن مدرب جيد بسرعة كبيرة مثل زيدان أو بلان .. الافضل ان يكون فرنسي.
في حالة استمرار رونار فعلى الجامعة تطهير الاجواء ليتنفس المنتخب هواء نقيا.
قد يكون أذكى من أن يساق إلى مثل هذه الأفخاخ ويريد منكم أنتم أن تقيلوه ليستفيد من شرط الجزاء وما أود أن أسمعه منك عند لقائه هو طرح سؤال بسيط ومباشر : ما هي في نظرك الأسباب الحقيقية لإقصائنا (بغض النظر عن تقنية الفار) وهل تريد الإستمرار مع المغرب
فإن أجاب بأن هناك أخطاء ارتكبها على المستوى التكتيكي واختيار التشكيلة وأماكن اللعب وأوقات تغيير اللاعبين فهذا يؤكد أنه يعترف بأخطائه وسيعمل على إصلاحها إن أراد الإستمرار وإن كان الجواب هو عدم خبرة اللاعبين بالمنافسات الدولية وعدم التزامهم بالتكتيك فاعلم أنه لا خير يرجى منه وابحث عن حل بالتراضي لفسخ العقد معه
لذينا مشروع فريق وما ينقصنا هو خيارات في المهاجمين ومدرب يعتمد على خطط هجومية أكثر ويستطيع في نفس الوقت الدفاع
Renard a mis au monde un gros bébé qui est l'equipe marocain, il ne laissera pas , un titre africain ca va le bouster et faire exploser sa cote.
لكن في مغربنا الحبيب أجنبي يأخذها بكل برودة زيادة على الإقامة و النقل و الحوافز المجانية.
اللهم إن هذا لمنكر.
وبذلك نتمنی للمدرب الكفء احسن المتمنيات.
على الانجازات لي حقق
منديل الترتيب واول الخارجين
ودور تاني اكاس افريقيا
انه مدرب الوديان ام التسميات فهو غير نافع
كما على الجماعة ان تفرض على الاندية غرمات مالية
لعدم تحضير لاعبين المنتخب والنهوض بالبطولة
وكدا تحضير الاعبين القدمى ليصبحو مدربين
هدي هي الخبرة مشي جيب مدرب اجنبي الاعبين اجانب وقول عندنا منتخب
فابناء الجمالية لو كانو من الدرجةالاولى او التانية ما جاؤو للمنتخب
امتال الحدادي فلايني الرامي وزيد وزيد
ففرنسا متلا الاعبين المميزون بمنتخبها واصحاب المستوى التاني يدافعون على بلدانهم الافريقية
على القجع المغادرة والمحاسبة ان لم يحقق مستواياة جيدة في كاس افريقيا المقبل
وحتى هو راه زايد فيه شوية
فتصريحاته سياسية ولا تطبق على ارض الواقع
والسلام
مثلا بنعطية 150 ألف اورو في أسبوع يعني في الشهر تطلع ب600 ألف يورو يعني لا مقارنة مع راتب رونار الزهيد، بينما غوارديولا يشتغل ب 25 مليون باوند في السنة ما يعادل 32 مليار مغربية في الشهر
ايوا تهنّى اللي ما جاب خبار
اعتقد طلب طبيعي ... والجامعة تجمع راسة. والمرجو الكف عن تسيس طل ڜى فاخفاقنا في مروكو 2026. كان منتظر وليس خيانة...
اللي عارف يفيدنا لله
خاص وهدا المدرب الدي أسعدنا بالناهل لكاس العالم أقترح ان تتم تلبية جميع متطلباته وشروطه فالحمد لله المغرب غني وخير دليل حجم المهرجانات والمؤتمرات و.....
و ترتيب جيد في كأس العالم ( هذا لو تأهل المنتخب ) ،
ـ الحل هو فسخ العقد مع المدرب ، والرئيس يؤدي له حقوقه
من جيبه .
عار والله عار ،80 مليون ،شهريا ،بزاف .
آشنو غادي يضمن لنا هذا المدرب ؟
دبروا على أولاد لبلاد .
فكل ما في الأمر حسب السوق و ما فيه فادا كان محترفون في المستوى ستكون نتائج لا بأس بها اما ادا كان العكس في فترة ما فحتى و ان استقدم المغرب احسن مدرب في العالم فلو كان المدرب هو النتيجة فقطر ستعطيه شيكا على بياض
ولكين بشرط تعطيوني جميع الصلتحيات في اختيار العناصر الوطنية دون تدخل اي جهة
ويلا حرزنا على اللقب تخلصوني بنفس راتب رونار
انا موجود
Je crois que nous ne vivons pas dans le mm pays. nous ne voyons pas les mm choses.
راه ماكينش الصدقة في العالم التجارية والاعمال والاموال, راه كياخد داك راتب و في دولة اخرى اضعاف دلك الراتب لان الكرة كدخل ليهم الفلوس. بحال فاش تكون عندك شركة كتخلص المدير راتب كبير محيت شركة كتجيب ليك الارباح.
راه المنتخبات لي تأهلت لـ كأس ولعب غير دور الاول حتى هي خدات زبابل الفلوس.
مهنة تدريب في كرة القدم سالير ديالها طالع . رونار راه في بداية كان غير كيغسل مراحيض وشحال دازت عليه ومشى درس تدريب وصنع مشوار تدريبي من صفر وحقق عدة كؤوس باش عاد الاتحادات راه تضراب عليه دابا.
وماشي بقا واقف على اتحاد فرنسي باش يخدمو كيما كديرو المدرب المحلي.
بنادم كيضل كالس في القهوة في التالي يجري يقرا مقال بـلا صالير ديال رونار 80 مليون ويبقى يقول كيفاش كايخد هاد صالير !!!
ودير بحالو انت راه بدا من غسيل المراحض الى قيادة زابيا الى اللقب الافريقي.
par annee ..si il s en va au qatar il gagnera 2.5 million
par annee ..ma question est la suivante ..comment renard gagnera le triple de ce qu il gagne au maroc