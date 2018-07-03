محضر: أمين حاريث يتقاسم المسؤولية مع ضحيته

هسبريس من مراكش

كشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حاريث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي نتيجة قوة الاصطدام.

وأوردت المحاضر المنجزة أن حاريث كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين إن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة الى أن اللاعب الدولي هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة، وأنه كان حالة طبيعية.

وعلى ضوء ذلك، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تمتيع اللاعب الدولي أمين حاريث بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتمكينه من جواز سفره ووثائق السيارة، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير، لإتاحة الفرصة لعائلة الضحية، المسمى قيد حياته هشام حكيمي، لإقامة دعوى قضائية وإدخال شركة التأمين فيها للمطالبة بالتعويضات المدنية لجبر الضرر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن والد لاعب المنتخب المغربي ونادي شالكه الألماني انتقل إلى منزل عائلة الضحية لتقديم واجب العزاء، ومحاولة إيجاد حل لتسوية القضية بالتراضي، من خلال تعويض مالي لعائلة الضحية.

وكان اللاعب أمين حاريث، الذي شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب الوطني، بعد عودتهم من روسيا قبل الالتحاق بفريقه شالكه الألماني.

يذكر أن الضحية من مواليد 1988، كان يشتغل حارس أمن بدار الثقافة بمراكش، لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت الماضي بشارع 11 يناير، قرب مقر ولاية جهة مراكش أسفي، عندما دهسته سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، كان يتولى سياقتها اللاعب أمين حاريث.