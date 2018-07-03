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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | محضر: أمين حاريث يتقاسم المسؤولية مع ضحيته

محضر: أمين حاريث يتقاسم المسؤولية مع ضحيته

محضر: أمين حاريث يتقاسم المسؤولية مع ضحيته
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:35

كشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حاريث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي نتيجة قوة الاصطدام.

وأوردت المحاضر المنجزة أن حاريث كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين إن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة الى أن اللاعب الدولي هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة، وأنه كان حالة طبيعية.

وعلى ضوء ذلك، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تمتيع اللاعب الدولي أمين حاريث بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتمكينه من جواز سفره ووثائق السيارة، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير، لإتاحة الفرصة لعائلة الضحية، المسمى قيد حياته هشام حكيمي، لإقامة دعوى قضائية وإدخال شركة التأمين فيها للمطالبة بالتعويضات المدنية لجبر الضرر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن والد لاعب المنتخب المغربي ونادي شالكه الألماني انتقل إلى منزل عائلة الضحية لتقديم واجب العزاء، ومحاولة إيجاد حل لتسوية القضية بالتراضي، من خلال تعويض مالي لعائلة الضحية.

وكان اللاعب أمين حاريث، الذي شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب الوطني، بعد عودتهم من روسيا قبل الالتحاق بفريقه شالكه الألماني.

يذكر أن الضحية من مواليد 1988، كان يشتغل حارس أمن بدار الثقافة بمراكش، لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت الماضي بشارع 11 يناير، قرب مقر ولاية جهة مراكش أسفي، عندما دهسته سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، كان يتولى سياقتها اللاعب أمين حاريث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - محمد باريس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:55
كان واضحا منذ الوهلة الاولى ان الأمور تسير لطمس القضية وتحميل المقتول المسؤولية. لانه لم يعبر الطريق من ممر الراحلين بعد منتصف الليل.ولما لا تحمل عائلته تبعات الحالة النفسية للاعب وووووو.وتمتيعه من وثاءقه للسفر حتى قبل الحكم النهائي ....استقلالية القضاء.
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78
2 - soufster الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:55
عجيب النيابة العامة في المحكمة لو كان موطن غير معروف بدون وساطة و.....لما كان نفس الموقف الوكيل الملك للأسف.
في نفس الوقت الضحية يتحمل المسؤولية غير عالم المال ونفود.
في وقع حادت سير لأحد ال لصديق وهو مريض وعمره 80 سنة اعتقاله وكيل الملك رغم جميع ضمانات القانونية سواء المال او غيره أكبر الوكيل وقال مستحيل أن يخرج في حالة صراح .
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49
3 - شوف تشوف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:58
واوو علا نشبة شحال خايبة فممر الراجلين فعندما يحظر القانون تغيب العاطفة حادثة خطيرة تخلف قتيل ورغم ضياع حياته فهو مشترك في فقدان نفسه ويتشارك الفاجعة مع الجاني اللهم لطفك ورحم الله الفقيد قتل كيف قدر فإن جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون ساعة رغم ما سيقال وقيل في حق الإثنين فالأجل المحثوم هو الذي يحدد المواقف تعددت الأسباب والموت واحدة وبلا بلا غير زايدة كفاكم من الإنتقادات فالمغربي بطبعه يحلل في جميع المواقف السياسية والرياضية والفواجع والكوارث ( وخير الكلام عوضوا أنفسكم بذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون )
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46
4 - من المانيا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:59
لا تقبلو تعويض اقل من مليون اورو ... و عظم الله اجركم .. رغم ان كنز الدنيا لا يعوض حياة إنسان و لكن ما شاء الله قدر فعل.
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-19
5 - مريم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 15:59
صافي بان العربون النزاهة والشفافية فالقضية لا مثيل لها في العالم الديمقراطي
فليتعلم العالم من بلد الشفافية والفاهم يفهم
انشري يا هسبريس
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61
6 - karim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:00
المغرب من البلدان التي حطمت الارقام في حوادث السير ، الالاف يموتون، ولكن كما يقول المثل المغربي:"فاش كطيح البقرة كيكثرو الماس".،، ...جمعو ماسكوم...وطلبو السلامة وستر مولانا ،راحنا فالدنيا ومعرضين في اي لحظة لشيء يقلب حياتنا راسا على عقب، أطلب من الله ان يلطف بعائلة الفقيد، واطلب اللطف كذلك للشاب أمين فهو لم يكن يقصد القتل. ..قدر ومكتوب...
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61
7 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:04
القانون في المغرب ، يستعمل حسب الحاجة والضرورة . لك الله يا وطني
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16
8 - توفيق الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:06
ياك قلت ليكم الجاني غادي يخرج بكفالة؟؟؟
والله صدق ظني المبني على راءة حقيقية للواقع المرير الذي نعيشه
وكنت رجحت هذا لسببين إثنين لا ثالث لهما
لأنه أولا ماشي ولد الشعب وثانيا ما قتل إلا ولد الشعب
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7
9 - احمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:06
هو فين ممر الراجلين وبعدين هو كان سايق علي سرعة كام الغلبان مالوش ثمن اللة يرحمة
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13
10 - مغربية و أفتخر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:07
الحمد لله على سلامة أمين حارث فرحت ليه و الله يرحم الضحية و انشاء الله أمين سيعوض عائلة الضحية رغم أن المال لايعوض كل شيء.
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-34
11 - مسلم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:08
قدر الله وقضاءه الله ارحم المتوفی ويرزق اهل الصبر اي انسان معرض لمثل هذه الحادتۃ اتمنی ان يجدی الطرفين حل يرضي الجميع لان المحاكم لا تخدم اي احد والناس في المواقع التواصل الاجتماعي لا يحكمون علی الاشياء ان لم يروها الكل في هذه الحياۃ معرض الی الابتلاء نسال الله العفو واالعافيۃ
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11
12 - عصام الخير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:09
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اولا أتقدم لعائلة اللفقيد باحر التعازي واسأل الله أي يدخله الجنة
ثانيا لعائلة الاعب حاريث الصبر والسلوان
اخوتي المغاربة الميت منا وأخذينا وأبن من ابنائنا رحمة الله عليه وحاريث أيضا ابنا لنا ومنا نرجوا الله اَي يساعده في محنته لا المال قادر على إرجاع الميت ولا الرجوع للماضي كي لا تقع الحادث ويكتب في سجل شاب انه قتل نفسا بغير قصد
المهم لا تتسرعوا في الحكم على عائلة الفقيد ولا على الاعب حاريث وارجوا منكم أن تعودوا الى جادة الصواب
فإذا الله سامح وعافى وانزل في قرانه أن العفو في حالة القتل هو ارقى درجات الإيمان اذا لا مانع للعفو والسماح
وهنا اتوجه الى والد الفقيد وأقول له الله اخد منك ولد وأعطاك ولد اخر هو الان ابنك وأمرك يهمه
وأقول الاعب حاريث الان عائلة الفقيد فقدت معيلها كي يتقبل الله منك توبتك في عملك هاذا فكن بجانبهم وخذ بيدهم وكن مسؤول عن احوالهم المعنوية والنفسية قبل المادية ليس الان في محنتك فحسب ولكن في المستقبل أيضا
وآخر كلامي أقول للعائلتين لا تعاقبوا انفسكم بالقدر خيره وشره من عند الله لا تيئسوا من رحمة الله
إن الله عفوا يحب العفو
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25
13 - 50m الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:09
حتى تتحمل الضحية نسبة من المسؤولية يجب اان يكون هناك ممر للراجلين لا يبعد بأكثر من 50متر من موقع الحادث

المحضر في صالح شركة التأمين
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9
14 - dörpen deutschland الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:09
ان لله وانا اليه لراجعون الله يرحم الفقيد او وسع عليه نتمنا ايوصلو شي حل بيناتهم راه لا الفلوس اولا الحبس غيرجعو السيد قدر الله ما شاء فعل حتى فريق شالكه الالماني بعث بمندوب ديالو باش اشوف اش واقع او فين وصلت القضية حيث راه حتى وسائل الاعلام هنا تكلمات على هاد الحادث المهم بلا ما هينو السيد راه اي واحد تايسوق فهاد الدنيا معرض لبحال هاد الشي الله يحضر السلامة او صافي كيف ما تيقولو الوالة لي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها الله يصبر اهل الضحية
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3
15 - جمال الدين التعلبي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:09
الكثير لن يتفق معي لكن أرى مصلحة العائلة الاتفاق مع أمين على مبلغ مالي كبير و العدول عن القضية لان الضحية لن يعود رحمه الله تعالى نعم المال لا يساوي روح الضحية و لكن أقل الاضرار أفضل بكثير من دخول حارث السجن و غرامة مالية قد لا تتجاوز الاربعين الف درهم هنا يطرح السؤال ماذا ستستفيد العائلة من هذا ؟ لان كل الطرق تؤدي لنفس النتيجة و هو أن الضحية أبدا لن يرجع سواء دخل أمين السجن أو لا
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6
16 - wood الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:10
دائما المخزن يخرج مصطلحات تناسب اهواءه و توجهاته ، فإذا اراد ان يغرق شخص يخلق مصطلحات لا وجود لها في النصوص القانونية كمافعل مع بوعشرين ، أما بالنسبة لحارث كونه من المقربين للمخزن و زبانيته فخلق ايضا مصطلحات لا وجود لها مدونة السير لأنها لا تتحدث عن المسؤولية المشتركة ، فالمادة 172 من مدونة السير تتحدث عن سائق يرتكب حادثة سير و لا تتحدث مطلقا عن مسؤولية الضحية. مع ان أخبار تسربت أن اللاعب كان يقود بسرعة مفرطة و تشهد على ذلك قوة الاصطدام و اجزاء السيارة المتناثرة و الجروح البليغة و المميتة للضحية كما انه ثبت مغادرته لموقع الحادثة بالدليل القاطع و هو فرار في نظر القانون دون ان ننسى أخبار عن سباق ثلاث سيارات في الشارع العام و ٱحتمال ان يكون اللاعب سكرانا ، فبالتالي فهذا اللاعب كان من المفروض ان يكون في السجن و لو مع أكثر القوانين تساهلا و تسامحا في العالم ، لكن في بلاد المخزن اي بلاد (طحن مو) بوزبال لا قيمة له امام زبانية المخزن !!!
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18
17 - شارع 11 يناير الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:11
لا الدولة توفر الممرات المخصصة للراجلين بالكثافة المطلوبة ولا السائقين يمتلكون من الوعي ما يسمح لهم بإعطاء الأسبقية للراجلين حتى وهم على الممرات المخصصة لهم اعرف هذا الشارع جيدا وإذا أردت العبور بالمكان المخصص للراجلين عليك أن تستقل سياسة أجرة حتى تصل إليه فكيف بالنسبة لكبار السن والمعاقين
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9
18 - عباس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:11
الصلح بالتراضي خير للطرفين .و الهالك رحمه الله هذا هو قدره . و لا مفر من فضاء الله .
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1
19 - ilyas الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:13
قلناها التأمين،،،،يخلص أو حريث يخلص عادي جداً،سيدة من العائلة كانت ضحية حادثة سير في حافلة نقل عمومي،كانت في مشوار من أجل العمل ومنخرطة في الضمان الإجتماعي...(حادثة سير أثناء الدوام) مرة 10 سنوات على حكم التعويض عن الضرر،ولحد اليوم لم تحصل على شيء.المغرب بغى الهربة.بلاد تتغلع
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6
20 - Seddam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:13
حسب علمنا ان حاريت كان في سباق بالسيارات مع اصدقاءه ،ادن ما دنب ضحية شخص متهور،و الله لو اقترف هذا الذنب ميسي او رونالدو في اسبانيا امان مصيره السجن.
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8
21 - مواطنة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:14
لما لا يتقاسم شباب حراك الريف العقوبات مع المسؤولين عن اي قضاء مستقل تتحدثون ويل لكم من يوم لا ينفع فيه مال ولا جاه
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10
22 - عبد الحكيم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:14
لست مدافعا عن اللاعب حاريث،وانما من خلال مانعيشه يوميا في الطرقات و استهتار الراجلين الذين لا يحترمون لا اشارات المرور،حيث يعبرون الممرات عند الضوء الاخضر،ويسيرون وسط الشارع و يعبرونه غير مبالين بقدوم السيارات ولا حتى الالتفاف يمنة ويسرة،وكم من حوادث وقعت بسبب هذه التصرفات.
ولا اعتقد ان اللاعب امين قد اعتلى بسيارته الممشى حتى ضرب الضحية،وحتى ان هذا الاخير عبر الطريق في غير تواجد الخطوط،
لسنا نعرف ماحدث فعلا،لكن ما نطمح اليه ان يتم التعامل مع حاريث كاي مواطن عادي بسيط،عوض الكيل بمكيالين،و نرجوا ان يتم الوصول الى حل يرضي الطرفين ويحقق العدالة،فليس هناك احد يريد ان يقع في مثل هكدا موقف
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1
23 - أنس الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:14
و من هنا فنستنتج انه ليس هناك مواطن في الأمان في هاد البلاد .. تكون غادي لخدمتك يقتلك واحد لاباي عليه بطوموبيلتو يخرجوك من القبر و يعاودو يحكمو عليك ... الهربة لمن استطاع
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6
24 - محمد الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:15
تقاسم المسؤلية أكيد هد هي التخريجة لى لقيتو ليها
قالك من أجل تمكين دوي الفقيد من رفع دعوى قضائية لجبر الظرر ومعلوم نتيجة الدعوي من دابا صاحبنا براءة أو موقوف التنفيد وغرامة شركة التأمين غتشد فهديك تقاسم المسؤولية وغتقول بلي لم يعبر من ممر الراجلين واشداه هو كاع إخرج من داروا واش جابو تما عطيوه جوج ريالات او حمدوا الله جاكومش بروصي
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5
25 - ملاحظ الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:15
الافضل لعائلة الضحية رحمة الله عليه أن يستفيدو من التعويض الذي يمكن أن يمنحهم إياه امين حارث . اما انتظار التعويض الذي ستقضي به المحكمة بإدخال شركة التأمين لتعويض والدي الهالك أو من كان يعولهم الضحية الهالك اقول ان هذا التعويض داءما يتسم بالهزالة لان المحكمة تعتمد في احتساب التعويض المستحق للضحايا بناءا على جدول تقدير التعويض المحدد بمقتضى ظهير 02/10/1984 والذي يخدم بطبيعة الحال شركات التأمين. والذي لم يطرأ عليه اي تغيير من ذلك التاريخ. خدمة للوبيات التأمين. المدعومة من اللوبيات المتجدرة في مؤسسات الدولة.اقول الافضل لوالدي الضحية ان يقبلا ان عرض عليهم تعويض من طرف المتسبب في الحادثة . الاكيد سيكون افضل لهم بكثييييييير من التعويض الذي ستقضي به المحكمة والذي لن يتجاوز . 1900000 ماءة وتسعون الف درهم. وأن أخذنا مسؤولية الضحية في الحادثة سينخفض التعويض. تحياتي.
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1
26 - salomon al hakim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:16
العدالة تسمو فوق كل شيء لكي يصلح المجتمع. ولكن مع تفشي العبث لا داعي للفلسفة المطلوب هو احكام العقل وترك العواطف. السائق لم يتعمد و الضحية الله يرحو و اكيد ان عائلته محتاجة. اطلبو تعويض كبير جدا جدا .
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-2
27 - elamiri elmamoun الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:17
نسأل الله الرحمة والمغفرة للضحية، كما نسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله يتوصل أمين حارث مع ذوي حقوق الضحية إلى إتفاق يتم بموجبه التنازل لأمين حارث مقابل دية محترمة تليق بقيمة ذوي حقوق الضحية وقيمة أمين حارث، رغم أن أي مبلغ للدية لا يعوض عن الضحية، ولكنها الأقدار، قدر الله ما شاء فعل. أي إتفاق يتوصل إليه الطرفان، مرحب به وندعو الله أن يوفقهم لما فيه خيرهم وسنربح إن شاء الله إخراص الألسن التي لا تريد لأبناء الوطن خيرا. تفاءلوا خيرا تجدوه والصلح خير.
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-2
28 - abdel الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:17
لاحول ولى قوة الأ بالله.حسبنا الله ونعم الوكيل.ناس فين وصلات وحنا باقي الحالة هي الحالة شوهتونا وشوهت هاذ البلاد السعيد .الله ياخذ فيكم الحق
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3
29 - abo yosra الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:20
كنت قد تعرضت لحادث مشابه حيث صدمت دراجة نارية و مع انه لم يكن في المكان المخصص له و لا يتوفر على اوراق الدرجة سحبت مني الرخصة لستة اشهر
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30 - خالد.ف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:20
محضر يصب في صالح السائق ! ترى ماذا لو كان السائق من عامة الناس !؟ يا حارث دعك من عدالة الدنيا و اعمل بما يرضي ربك صاحب العدالة المطلقة ** و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ** . سلم لذويه الدية و استغفر الله الذي لا إلاه سواه ! قدر الله و ما شاء فعل .
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31 - Majid الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:22
المسؤولية مشتركة و العقوبة أحادية ، قانون تحت الطلب.
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32 - سوسي حر. الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:26
القانون فالمغرب ديال بحال لاستيك اقدر اجبدوه ليستوعب كل شيء و اقدر اقصروه لأ لا يستوعب اي شيء...القانون الجنائي عندنا قريب اولي بحال الكتاب الاخضر ديال القدافي...حسبي الله و نعم الوكيل فيكم و الله اعطينا شي لجوء سياسي فتشاد اقدر تكون حسن من هاد البلاد..
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3
33 - مواطن الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:27
لاتقلق.غدا.سيحكمون.على.الاعب.
بالبراءة.ويعفون.عليه.ويطلبون.منه.حتى.
الاعتدار.
وسيحكمون.على.ابو.الهالك.بسجن.لانه.
فقير.وانه.كان.على.ابنه.ان.لايكون.في.
دالك.المكان.حتى.يتسبب.في.تعكير.جو.
الاعب.الدولي.وان.موته.كان.قدرا.محتوما.
ولهاد.يجب.اداء.السواءر.للعبنا.المتهور.
وتغلق.القضية.ويعود.الاعب.الى.بلده.الاول.
وهو.يحلف.ان.لايعود.للمغرب.مىة.اخرا.
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2
34 - abbadi الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:33
ما يؤسفني هو كثرة التعليقات السلبية اي التعليق من اجل التعليق .نحن لانملك لاتحقيق ولامعلومات كافية عن الحادث .المرحوم ولد الشعب وامين هو ابن الشعب . واش كاين شي لاعب كرة قدم فالعالم ولد الطبقة الارستقراطية او ابن الاعيان. اتركوا القضاء يقول كلمته وافسحوا المجال للعاءلتين لتسوية الموضوع. هناك اكثر من سبيل في التقاليد المغربية المنبثقة من الروح الاسلامية لتسوية هكذا مشاكل . وشكرا ...
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-1
35 - tarik.uk الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:35
القتل الخطا تجب فيه الكفارة.
حبس الجاني لن يجدي نفعا لا للجاني و لا لعاءلة الضحية.
الله يرحم الضحية و ليكن في عون عاءلته وفي عون الخاطىء لانه سيعيش وقتا عصيبا. قتل انسان ليس بالشيء الهين
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3
36 - من فرنسا الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:36
السيبة هذي بدون حبس و10ملاين فقط.اطلب 10ملايين اورو احسن.
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1
37 - amazigh الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:40
عجيب امرنا نحن المغاربة.يجب ان يطبق القانون
ابعدوا عنكم العاطفة و دافعوا علئ تطبيق القانون مهما كان المسؤل.
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38 - بنعلال الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:42
كلما قرأت التعاليق و الا ينتابك احساس بأن غالبية المعلقين اما مراهقين دون تجربة في الحياة أو اميون لا يفقهون لا القانون و لا العرف أو حساد قلوبهم مليئة بالضغينة يكرهون أي شيئ مميز.
على كل حال رحم الله الفقيد و اسكنه الله جناته .و نطلب لطف الله في قضائه على الطرف الثاني في الحادثة. و الا نضيع في الاثنين . فاللاعب مستقبله أمامه و وطنه محتاج لعطائه و لأمثاله في الغيرة على الوطن.
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-1
39 - هيبريبسي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:43
يجب أن يكون هناك تراض في حل المشكل. المرحوم مغفور له انشاء الله و حارث يجب عليه اخد درس في الحياة.
كما يجب أن يكون هنا تعويض معقول لعائلة المرحوم سواء من طرف شركة التأمين أو من حارث أو هما الاثنين.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.
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0
40 - صوت اسفي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:49
الحق مقابل المال الجميع متوقع هاد السناريو مند ليلة الحادث ويبقى المغرب والقضاء على ماهوة عليه حتى يلطف الله بالعباد حسبنا الله ونعمة الوكيل تدكرو يوم لقاء الله يوم لاينعك مالك ولا اولادك سوى اعمالك وهل عدلتم بين الناس بالحق حاريت رغم شراء البرأة لن ينعم براحة البال سوف ترافقه صورة الضحية في كل ليلة لأنه لم يأخد حقه من العقاب
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0
41 - has الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 16:50
cette situation peut arriver à tout le monde, et souvent le piéton est fautif, faut pas nier Ça. peut importe qui est amine harit, je vois que les décisions prises à ce jour sont logiques
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