24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:29
|06:17
|13:37
|17:17
|20:47
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اتحاد كتاب المغرب.. من الرنين إلى الأنين
- المحكي القصصي بين الغريب والعجيب في "الكراطيط"
- في عقيدة القضاة وعدالتهم!
- التربية والسينما: مقاربات وتجارب
- المثقف والسلطة: سؤال الهيمنة؟!
واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)
سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)
نظام الأسد يستعيد السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا (5.00)
- الوزير أخنوش: "مَاعندِيش 50 مليار" في صندوق التنمية القروية - (90)
- الإخلال بالعقد يكلف رونار 4 مليارات .. وشروط الاستمرار "إشاعات" - (70)
- العثماني: كابدتُ الاعتقال بمولاي الشريف .. ولا أفرح لسجن مواطن - (64)
- وزير العدل وأحكام الريف - (62)
- المغرب يرفضُ تشييد "ملاجئ آمنة" لحماية المهاجرين غير الشرعيين - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محضر: أمين حاريث يتقاسم المسؤولية مع ضحيته
كشفت محاضر الضابطة القضائية أن مسؤولية الحادثة المميتة التي تسبب فيها أمين حاريث يتقاسمها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي نتيجة قوة الاصطدام.
وأوردت المحاضر المنجزة أن حاريث كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين إن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين، مشيرة الى أن اللاعب الدولي هو من كان يتولى سياقة سيارته أثناء وقوع الحادثة، وأنه كان حالة طبيعية.
وعلى ضوء ذلك، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، تمتيع اللاعب الدولي أمين حاريث بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتمكينه من جواز سفره ووثائق السيارة، وإحالة القضية على أنظار الغرفة الجنحية المكلفة بحوادث السير، لإتاحة الفرصة لعائلة الضحية، المسمى قيد حياته هشام حكيمي، لإقامة دعوى قضائية وإدخال شركة التأمين فيها للمطالبة بالتعويضات المدنية لجبر الضرر.
وأوضحت مصادر هسبريس أن والد لاعب المنتخب المغربي ونادي شالكه الألماني انتقل إلى منزل عائلة الضحية لتقديم واجب العزاء، ومحاولة إيجاد حل لتسوية القضية بالتراضي، من خلال تعويض مالي لعائلة الضحية.
وكان اللاعب أمين حاريث، الذي شارك رفقة المنتخب الوطني المغربي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، يقضي عطلته بمراكش رفقة لاعبين آخرين من المنتخب الوطني، بعد عودتهم من روسيا قبل الالتحاق بفريقه شالكه الألماني.
يذكر أن الضحية من مواليد 1988، كان يشتغل حارس أمن بدار الثقافة بمراكش، لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت في وقت مبكر من صباح السبت الماضي بشارع 11 يناير، قرب مقر ولاية جهة مراكش أسفي، عندما دهسته سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، كان يتولى سياقتها اللاعب أمين حاريث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
في نفس الوقت الضحية يتحمل المسؤولية غير عالم المال ونفود.
في وقع حادت سير لأحد ال لصديق وهو مريض وعمره 80 سنة اعتقاله وكيل الملك رغم جميع ضمانات القانونية سواء المال او غيره أكبر الوكيل وقال مستحيل أن يخرج في حالة صراح .
فليتعلم العالم من بلد الشفافية والفاهم يفهم
انشري يا هسبريس
والله صدق ظني المبني على راءة حقيقية للواقع المرير الذي نعيشه
وكنت رجحت هذا لسببين إثنين لا ثالث لهما
لأنه أولا ماشي ولد الشعب وثانيا ما قتل إلا ولد الشعب
اولا أتقدم لعائلة اللفقيد باحر التعازي واسأل الله أي يدخله الجنة
ثانيا لعائلة الاعب حاريث الصبر والسلوان
اخوتي المغاربة الميت منا وأخذينا وأبن من ابنائنا رحمة الله عليه وحاريث أيضا ابنا لنا ومنا نرجوا الله اَي يساعده في محنته لا المال قادر على إرجاع الميت ولا الرجوع للماضي كي لا تقع الحادث ويكتب في سجل شاب انه قتل نفسا بغير قصد
المهم لا تتسرعوا في الحكم على عائلة الفقيد ولا على الاعب حاريث وارجوا منكم أن تعودوا الى جادة الصواب
فإذا الله سامح وعافى وانزل في قرانه أن العفو في حالة القتل هو ارقى درجات الإيمان اذا لا مانع للعفو والسماح
وهنا اتوجه الى والد الفقيد وأقول له الله اخد منك ولد وأعطاك ولد اخر هو الان ابنك وأمرك يهمه
وأقول الاعب حاريث الان عائلة الفقيد فقدت معيلها كي يتقبل الله منك توبتك في عملك هاذا فكن بجانبهم وخذ بيدهم وكن مسؤول عن احوالهم المعنوية والنفسية قبل المادية ليس الان في محنتك فحسب ولكن في المستقبل أيضا
وآخر كلامي أقول للعائلتين لا تعاقبوا انفسكم بالقدر خيره وشره من عند الله لا تيئسوا من رحمة الله
إن الله عفوا يحب العفو
المحضر في صالح شركة التأمين
ولا اعتقد ان اللاعب امين قد اعتلى بسيارته الممشى حتى ضرب الضحية،وحتى ان هذا الاخير عبر الطريق في غير تواجد الخطوط،
لسنا نعرف ماحدث فعلا،لكن ما نطمح اليه ان يتم التعامل مع حاريث كاي مواطن عادي بسيط،عوض الكيل بمكيالين،و نرجوا ان يتم الوصول الى حل يرضي الطرفين ويحقق العدالة،فليس هناك احد يريد ان يقع في مثل هكدا موقف
قالك من أجل تمكين دوي الفقيد من رفع دعوى قضائية لجبر الظرر ومعلوم نتيجة الدعوي من دابا صاحبنا براءة أو موقوف التنفيد وغرامة شركة التأمين غتشد فهديك تقاسم المسؤولية وغتقول بلي لم يعبر من ممر الراجلين واشداه هو كاع إخرج من داروا واش جابو تما عطيوه جوج ريالات او حمدوا الله جاكومش بروصي
بالبراءة.ويعفون.عليه.ويطلبون.منه.حتى.
الاعتدار.
وسيحكمون.على.ابو.الهالك.بسجن.لانه.
فقير.وانه.كان.على.ابنه.ان.لايكون.في.
دالك.المكان.حتى.يتسبب.في.تعكير.جو.
الاعب.الدولي.وان.موته.كان.قدرا.محتوما.
ولهاد.يجب.اداء.السواءر.للعبنا.المتهور.
وتغلق.القضية.ويعود.الاعب.الى.بلده.الاول.
وهو.يحلف.ان.لايعود.للمغرب.مىة.اخرا.
حبس الجاني لن يجدي نفعا لا للجاني و لا لعاءلة الضحية.
الله يرحم الضحية و ليكن في عون عاءلته وفي عون الخاطىء لانه سيعيش وقتا عصيبا. قتل انسان ليس بالشيء الهين
ابعدوا عنكم العاطفة و دافعوا علئ تطبيق القانون مهما كان المسؤل.
على كل حال رحم الله الفقيد و اسكنه الله جناته .و نطلب لطف الله في قضائه على الطرف الثاني في الحادثة. و الا نضيع في الاثنين . فاللاعب مستقبله أمامه و وطنه محتاج لعطائه و لأمثاله في الغيرة على الوطن.
كما يجب أن يكون هنا تعويض معقول لعائلة المرحوم سواء من طرف شركة التأمين أو من حارث أو هما الاثنين.
اللهم حفظ هدا البلد و جعله آمنا يا رب العرش العظيم.