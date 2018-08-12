لاعبو برشلونة يهربون من الجماهير المغربية بطنجة

هسبريس - إفي

قررت بعثة نادي برشلونة الإسباني، الذي يستعد لخوض نهائي السوبر الإسباني مساء اليوم، أمام إشبيلية، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، "الاختباء" داخل أحد الفنادق الفخمة، وذلك هربا من جماهير البلاوغرانا التي كانت بانتظار وصول فريقها للمدينة عصر اليوم.

وانتقل اللاعبون مباشرة من المطار إلى فندق الإقامة مباشرة "موفنبيك"، وسط حراسة أمنية مشددة، وداخل ثلاث حافلات محلية لا تحمل شعار النادي الكتالوني، على عكس بعثة الفريق الأندلسي التي فضلت التنقل مستخدمة حافلة النادي الرسمية.

وهربا من الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر بشغف رؤية نجوم الفريق الكتالوني أمام الفندق، اضطر اللاعبون لاستخدام باب خلفي للدخول، ولم يظهروا في أماكن تواجد الجمهور العام داخل الفندق.

وكشفت مصادر من داخل الفندق لـ"إفي" أن إدارة النادي حجزت طابقا كاملا لعناصر الفريق، كما اصطحبت البعثة الطباخ الخاص، في الوقت الذي تناول فيه اللاعبون الغذاء داخل غرفهم.

وأبدت جماهير الفريق في المدينة استياءها من قرار النادي بالعودة مباشرة لمدينة برشلونة عقب نهاية المباراة وعدم المبيت في المغرب.

وكان اللقاء شبه الرسمي الوحيد الذي قام به النادي هو لقاء الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بأربعة من ممثلي رابطة جماهير البارصا في طنجة.

وعلى النقيض تماما، استغلت إدارة إشبيلية المباراة في افتتاح مقرا جديدا لرابطة كبير الأندلس في طنجة، وهو الحدث الذي شهد حضور رئيس النادي، بيبي كاسترو، واجتمع خلاله ببعض من مشجعي الفريق في طنجة.