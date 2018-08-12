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الرئيسية | رياضة | لاعبو برشلونة يهربون من الجماهير المغربية بطنجة

لاعبو برشلونة يهربون من الجماهير المغربية بطنجة

لاعبو برشلونة يهربون من الجماهير المغربية بطنجة
هسبريس - إفي
الأحد 12 غشت 2018 - 20:25

قررت بعثة نادي برشلونة الإسباني، الذي يستعد لخوض نهائي السوبر الإسباني مساء اليوم، أمام إشبيلية، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، "الاختباء" داخل أحد الفنادق الفخمة، وذلك هربا من جماهير البلاوغرانا التي كانت بانتظار وصول فريقها للمدينة عصر اليوم.

وانتقل اللاعبون مباشرة من المطار إلى فندق الإقامة مباشرة "موفنبيك"، وسط حراسة أمنية مشددة، وداخل ثلاث حافلات محلية لا تحمل شعار النادي الكتالوني، على عكس بعثة الفريق الأندلسي التي فضلت التنقل مستخدمة حافلة النادي الرسمية.

وهربا من الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظر بشغف رؤية نجوم الفريق الكتالوني أمام الفندق، اضطر اللاعبون لاستخدام باب خلفي للدخول، ولم يظهروا في أماكن تواجد الجمهور العام داخل الفندق.

وكشفت مصادر من داخل الفندق لـ"إفي" أن إدارة النادي حجزت طابقا كاملا لعناصر الفريق، كما اصطحبت البعثة الطباخ الخاص، في الوقت الذي تناول فيه اللاعبون الغذاء داخل غرفهم.

وأبدت جماهير الفريق في المدينة استياءها من قرار النادي بالعودة مباشرة لمدينة برشلونة عقب نهاية المباراة وعدم المبيت في المغرب.

وكان اللقاء شبه الرسمي الوحيد الذي قام به النادي هو لقاء الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بأربعة من ممثلي رابطة جماهير البارصا في طنجة.

وعلى النقيض تماما، استغلت إدارة إشبيلية المباراة في افتتاح مقرا جديدا لرابطة كبير الأندلس في طنجة، وهو الحدث الذي شهد حضور رئيس النادي، بيبي كاسترو، واجتمع خلاله ببعض من مشجعي الفريق في طنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لا لا لا غلط الأحد 12 غشت 2018 - 20:38
هدا هو مصير لهف المغاربة على برشلونة ومدريد انا أعيش في برشلونة أزيد من 15 سنة ولكن لا أبالي بهم ولا بي مدريد الاعبين أغنياء والمتفرج ينتضره وهو لا يحتوي جيبه على خمسة euro
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39
2 - عبد الإله الأحد 12 غشت 2018 - 20:39
يهربون من الجمهور المغربي وهو متيم بهم وصل بهم حب البرشا إلى درجة الانتحار والعداوة مع من ينتقد محبوبتهم برشلونة .غريب أمر البعض يحبون من لا يحبهم ولا يحترمهم حتى وهو في ضيافتهم
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32
3 - ع الخالق طبية الأحد 12 غشت 2018 - 20:42
تستهلو هوما كيحسبو راسم من عالم اخر
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19
4 - مصطفى المذكوري الأحد 12 غشت 2018 - 20:43
تحبونهم ولا يحبونكم كرامتكم يا مسلمين ضاعت
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25
5 - خليلوفيتش الأحد 12 غشت 2018 - 20:43
واحتا حنا باسلين و ما منظمينش يمكن احسن مادارو كون خلاوهم يتصورو معاهم ماغايساليوش
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2
6 - marouane الأحد 12 غشت 2018 - 20:45
هدا هو اللي سميتو الذل بمعنى الكلمة
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27
7 - مستاء الأحد 12 غشت 2018 - 20:48
رضيتا بالهم والهم مارضى بنا باش نشعوا فرقنا المحلية ولينا كنكبروه لاناس مرضاوش حاى ياكلو عندنا والله هذه قمة الاهانة وينبغي ان تعطينا درسا
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1
8 - درس جديد الأحد 12 غشت 2018 - 20:49
درس جديد للجمهور المغربي الذي يعطي لبعض اللاعبين المتكبرين أكثر مما يستحقونه. أتمنى من كل مغربي أن تتاح له الفرصة لزيارة برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا ليكتشفوا مدى الاحتقار الذي يتعامل بها الكاتالونيون حتى مع الأجانب وحتى مع مواطنيهم من الإسبان ويفضلون التكلم باللهجة الكاتالانية بدل اللغة الإسبانية بعجرفة وعنصرية واضحة.
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-1
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