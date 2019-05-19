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الرئيسية | رياضة | تنظيم دوري الشطرنج بالمدينة العتيقة لشفشاون

تنظيم دوري الشطرنج بالمدينة العتيقة لشفشاون

تنظيم دوري الشطرنج بالمدينة العتيقة لشفشاون
هسبريس من شفشاون
الأحد 19 ماي 2019 - 09:18

نظّمت جمعية البرج الراشدي للشطرنج، بساحة الهوتة بالمدينة العتيقة لشفشاون، دوريا محليا في رياضة الشطرنج أعطى انطلاقته عبد الرحيم بوعزة، رئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب المدير الإقليمي للشبيبة والرياضة وبحضور فعاليات جمعوية ومهتمة.

ويندرج هذا اللقاء الشطرنجي بمناسبة ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث حضره أيضا ثلة من الوجوه المُؤسسة للجمعية المُنظمة تكريساً لمبدأ الوفاء وتقديراً لعطاءاتهم، بوغالب الإدريسي ومحمد الفاضلي وامبارك الرملي ومحمد أغيلان.

وعرف الدوري المحلي، الذي امتد لعدة ساعات والذي ترأس أطوار تحكيمه الحكم الدولي الفيدرالي محمد أمين الفزازي، مشاركة 36 لاعبا من مختلف الأعمار، في سياق اكتشاف بعض المواهب الجديدة على مستوى هذه الرياضة بالمدينة.

أما بخصوص النتائج، فقد عادت المرتبة الأولى إلى اللاعب محمد الخليفي عن البرج الراشدي، وتوّج بالرتبة الثانية اللاعب نبيل أبو عسل عن الاتحاد الرياضي، فيما عادت الرتبة الثالثة إلى اللاعب محمد الشويرف عن البرج الراشدي.

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