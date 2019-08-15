وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي

هسبورت - آمال لكعيدا*

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتفاق نهائي مع المدرب البوسني- الفرنسي، وحيد خليلهودزيتش، لتدريب المنتخب الوطني المغربي خلفاً للفرنسي، هيرفي رونار، حسب ما أكدته مصادر جيدة الاطلاع لـ"هسبورت".

وسيتم الإعلان الرسمي عن تعيين خليلهودزيتش مدرباً للمنتخب المغربي في الساعة الخامسة من مساء يومه الخميس بالرباط، من خلال ندوة صحفية، للكشف عن تفاصيل العقد.

جدير بالذكر أن لوران بلان كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها المدرب مع فوزي لقجع بالرباط الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي عن رأيه.

وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الناخب الوطني الجديد، كان من بين التفاصيل التي ركزت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اختيار بديل هيرفي رونار، إذ فاضلت جامعة الكرة بين الثنائي وحيد خليلهودزيتش والفرنسي لوران بلان.

وكانت المصادر ذاتها أكدت أن جامعة الكرة مستعدة لدفع راتب شهري لا يتعدى 100 مليون سنتيم للناخب الوطني الجديد، أو 120 مليونا كحد أقصى في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن الناخب الوطني السابق كان قد بدأ مهامه على رأس "الأسود" براتب شهري تقدر بـ 60 مليون سنتيم قبل أن يضاعف إلى 120 مليونا.

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