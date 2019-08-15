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كُتّاب وآراء
وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي
توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتفاق نهائي مع المدرب البوسني- الفرنسي، وحيد خليلهودزيتش، لتدريب المنتخب الوطني المغربي خلفاً للفرنسي، هيرفي رونار، حسب ما أكدته مصادر جيدة الاطلاع لـ"هسبورت".
وسيتم الإعلان الرسمي عن تعيين خليلهودزيتش مدرباً للمنتخب المغربي في الساعة الخامسة من مساء يومه الخميس بالرباط، من خلال ندوة صحفية، للكشف عن تفاصيل العقد.
جدير بالذكر أن لوران بلان كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها المدرب مع فوزي لقجع بالرباط الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي عن رأيه.
وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الناخب الوطني الجديد، كان من بين التفاصيل التي ركزت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اختيار بديل هيرفي رونار، إذ فاضلت جامعة الكرة بين الثنائي وحيد خليلهودزيتش والفرنسي لوران بلان.
وكانت المصادر ذاتها أكدت أن جامعة الكرة مستعدة لدفع راتب شهري لا يتعدى 100 مليون سنتيم للناخب الوطني الجديد، أو 120 مليونا كحد أقصى في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن الناخب الوطني السابق كان قد بدأ مهامه على رأس "الأسود" براتب شهري تقدر بـ 60 مليون سنتيم قبل أن يضاعف إلى 120 مليونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هناك قطاعات أولى بهذا المال.
نحن بلد فقير لدينا أولويات أخرى للنهوض بالبلاد و بناء الانسان
في بلد موارده محدودة ينبغي أن تلتزم الدولة بترشيد إستعمال المال العام واستفادة الشعب من خدمات معقولة دون.تمييز.
واش وصية ديال رونار ؟
واش مازال رونار يحكم قبضته على المنتخب ؟
لماذا هذا التبدير كله ؟
واش ما خديناش العبرة من مدرب الجزائر الذي
اوصل الجزائر الى الفوز بالكاس بدون اموال طائلة
وبفضل غيرته على وطنه ؟
لماذا المدربين المغاربة مهمشين ومحكورين ؟