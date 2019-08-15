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الرئيسية | رياضة | وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي

وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي

وحيد خليلهودزيتش مدربا جديدا للمنتخب المغربي
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 15 غشت 2019 - 13:40

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتفاق نهائي مع المدرب البوسني- الفرنسي، وحيد خليلهودزيتش، لتدريب المنتخب الوطني المغربي خلفاً للفرنسي، هيرفي رونار، حسب ما أكدته مصادر جيدة الاطلاع لـ"هسبورت".

وسيتم الإعلان الرسمي عن تعيين خليلهودزيتش مدرباً للمنتخب المغربي في الساعة الخامسة من مساء يومه الخميس بالرباط، من خلال ندوة صحفية، للكشف عن تفاصيل العقد.

جدير بالذكر أن لوران بلان كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها المدرب مع فوزي لقجع بالرباط الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي عن رأيه.

وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الناخب الوطني الجديد، كان من بين التفاصيل التي ركزت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اختيار بديل هيرفي رونار، إذ فاضلت جامعة الكرة بين الثنائي وحيد خليلهودزيتش والفرنسي لوران بلان.

وكانت المصادر ذاتها أكدت أن جامعة الكرة مستعدة لدفع راتب شهري لا يتعدى 100 مليون سنتيم للناخب الوطني الجديد، أو 120 مليونا كحد أقصى في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن الناخب الوطني السابق كان قد بدأ مهامه على رأس "الأسود" براتب شهري تقدر بـ 60 مليون سنتيم قبل أن يضاعف إلى 120 مليونا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حسن الخميس 15 غشت 2019 - 13:58
نعم للرياضة، لا لإضاعة المال العام .
هناك قطاعات أولى بهذا المال.
نحن بلد فقير لدينا أولويات أخرى للنهوض بالبلاد و بناء الانسان
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2 - Bencheikh الخميس 15 غشت 2019 - 13:58
الناس مالقات باش تشري الدوا والمدرب يشد أكثر من 100 مليون ..شنو ربحنا من هاذ كورة لا ألقاب لا كؤوس ..
في بلد موارده محدودة ينبغي أن تلتزم الدولة بترشيد إستعمال المال العام واستفادة الشعب من خدمات معقولة دون.تمييز.
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3 - Hamido الخميس 15 غشت 2019 - 13:59
المشكل ليس في المدرب ولكن في الجامعة ومن يدور في فلكها.طبعا لا توجد الشفافية حتى في كرة القدم.سنعيد نفس الاسطوانة التي بدات في التسعينات ولا زالت مستمرة.حادثة حمد الله هي الشجرة التي تخفي الغابة.المهم لاتنتظروا الكثير من المنتخب باستثناء طلوع الدم والسكار وتبذير الاموال والزمن ...تذكروا كلام عدمي مر من هنا.
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4 - Agrzam الخميس 15 غشت 2019 - 13:59
كل ما في الامر هو اننا سنبقى ندور في نفس الدوامة فيما يخص المنتخب الوطني....آمال، حظوظ، احباط، انتقاد، زوبعة المدرب، الخ وفي الاخير لن نصل الى اكثر مما وصلنا اليه...وجب علينا اذن الاهتمام اكثر بما فيه مصلحة البلاد والعباد...اما الكرة عندها الناس ديالها...
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5 - الرباط الخميس 15 غشت 2019 - 14:04
ما هو اقصى ما يمكن ان يحققه المغرب بالمنتخب، الفوز بكاس العالم، و حتى الجائزة المالية للفوز بكاس العالم لن تصل الى ما سيدفعه المغرب لهذا المدرب طوال سنوات، فما هو الهدف، الله اعلم
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6 - Rbati الخميس 15 غشت 2019 - 14:04
كولوا فلوس الشعب و بالعملة الصعبة بكرم غير مسبوق من رئيس الجامعة دون حسيب و لا رقيب..مدرب مغربي براتب معقول أليس حلا عادلا فالكرة مجرد تسلية لشعب ينقصه الكثير للعيش الكريم؟؟
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7 - الوالي الخميس 15 غشت 2019 - 14:04
100 مليون سنتيم في الشهر اي 3 في اليوم فبن اوا غادين اش قدينا بهاد الكورة لا القاب لا لعب لا والو بجب مراعات هده الاثمنة
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8 - ولد حميدو الخميس 15 غشت 2019 - 14:04
صافي سلات الفراجة اللي عندو شي شغل يمشي ليه اما الجامعة ستاخد العطلة اما من اراد ان يكون وحده في شاطىء فعليه ان يدهب لجزر السيشل ما كينش اللي يصدعو
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9 - issam الخميس 15 غشت 2019 - 14:05
la honte comme d'habitude....baycotte le foot marocain
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10 - بوحاطي الخميس 15 غشت 2019 - 14:05
سعداتو 100 مليون و من سعدو جا لمغريب غا يتبرع مع راسو و لمداويخ غا يشجعوا بحال ديما
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11 - احمد الخميس 15 غشت 2019 - 14:06
100 مليون هي راتب 200 استاذ . يعني اساتذة اكثر من 50 مدرسة كانت سوف تفتح جديدة وتساهم في تدريس الالف من الاطفال بدل تضيع اموال دافعي الضرائب في اللعب والتسلية
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12 - mohamed الخميس 15 غشت 2019 - 14:06
علاش هاد التشبت بالمدربين الفرنسين
واش وصية ديال رونار ؟
واش مازال رونار يحكم قبضته على المنتخب ؟
لماذا هذا التبدير كله ؟
واش ما خديناش العبرة من مدرب الجزائر الذي
اوصل الجزائر الى الفوز بالكاس بدون اموال طائلة
وبفضل غيرته على وطنه ؟
لماذا المدربين المغاربة مهمشين ومحكورين ؟
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13 - صابر عبد الصبور الخميس 15 غشت 2019 - 14:07
واخيرا قطعنالشك باليقين،واختار لقجع مدربا للفريق الوطني .وقد خضع هذا الاختيار لقناعة لقجع الرجل الاول في جامعة كرة القدم الى قناعته التوافقية فوحيد ميلوزوفتش يجمع بين الجنسية الفرنسية والاصل الاوروبي الشرقي .ياله من توافق يحقق التوازن بين اوروبا الشرقية واوروبا الغربية فالفريق المزمع تشكيله يجب ان يتشكل من لاعبي الضفتين ولكن بتمويل من ميزانيتنا العامة من أموال دافعي الضرائب بالمغرب.قمة التغريب في بلد المغرب.وقمة الاستنزاف المالي الوطني .وقمة تجاهل الرأي العام الوطني في عصر الانفتاح المفروض .
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