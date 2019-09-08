"المحليون" يهزمون بوركينا فاسو قبل لقاء الجزائر

هسبريس من الرباط

تفوق المنتخب المغربي للاعبين المحليين على منتخب بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم على أرضية الملعب الكبير بمراكش، إثر تمكن اللاعب المغربي كريم الركاوي من تسجيل الهدف في الدقيقة 80.

وكان الفريق الوطني قد تفوق في مباراته الودية الأولى، يوم الخميس الماضي بمراكش، على منتخب النيجر بهدفين دون مقابل، سجلهما هارونا أمادو بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة الـ12، ومحمود بنحليب في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وتدخل المباراتان في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري يوم 20 شتنبر الجاري، وذلك برسم ذهاب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان 2020).