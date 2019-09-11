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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" تحسم ودية النيجر في ملعب مراكش

"أسود الأطلس" تحسم ودية النيجر في ملعب مراكش

"أسود الأطلس" تحسم ودية النيجر في ملعب مراكش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 22:05

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهدف نظيف على حساب نظيره منتخب النيجر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب مراكش.

وحملت الدقيقة الثانية أول مناورة هجومية من جانب "أسود الأطلس"، حيث كان مهدي كارسيلا قريبا من افتتاح التسجيل وإحراز أولى أهداف النزال، قبل أن تتاح فرصة ثانية مماثلة لوليد الكرتي، في حدود الدقيقة الخامسة.

وتفنن "الأسود" في تضييع محاولات التهديف مع بداية مجريات المواجهة، إذ سيطر رفاق العميد عادل تاعرابت على مجريات اللعب بشكل كبير، ليكتفي منتخب النيجر بالانكماش الدفاعي والاعتماد على بعض المرتدات التي بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى منير المحمدي.

وفي حدود الدقيقة ال 21، نجح وليد الكرتي في هز الشباك بتسديدة قوية هزم بها حارس منتخب النيجر، قبل أن تتراجع حدة خطورة التحركات الهجومية للعناصر الوطنية في باقي دقائق الشوط الأول، لتنهي صافرة الحكم هيلدر مارتينيز أطوار النصف الأول للنزال بتقدم "الأسود" بهدف نظيف.

العناصر الوطنية بدأت مجريات الجولة الثانية ببحث عن تعزيز النتيجة، من خلال الضغط على معترك منتخب النيجر وخلق بعض المحاولات، إلا أن عناصر الخط الأمامي للمنتخب المغربي وجدوا صعوبات في تجاوز دفاع الخصم.

وظهر لاعبو منتخب النيجر ببعض الانتعاشة الهجومية خلال بداية أطوار الشوط الثاني، غير أنها لم تكن كافية لتهديد شباك "الأسود"، فيما كاد وليد الكرتي أن يضيف الهدف الثاني في حدود الدقيقة الـ62 بعد انسلاله إلى معترك العمليات لولا تدخل ناجح للحارس النيجيري، قبل أن يبدأ وحيد حليلوزيتش سلسلة تبديلاته.

وعرف نسق وإيقاع المواجهة بعض التراجع في باقي الأطوار، على الرغم من بعض محاولات التهديف من جانب المنتخب المغربي، دون أن تحمل أي جديد على مستوى النتيجة، لتنهي الصافرة الأنغولية تفاصيلها بفوز "أسود الأطلس" بهدف وليد الكرتي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حسني الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:12
كرة القدم تحتضر في بلادي شأنها شأن التعليم و الصحة و باقي القطاعات.
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10
2 - Mazagan الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:15
تصنيف منتخبي المغرب و النيجر عالميا هو 47 و 104، و النتيجة 1-0 لكم التعليق.
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8
3 - مهدي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:24
انتصار غير مقنع والمشكل مازال يعاني من صانع العاب هجوم المنتخب يعاني من هذاف حقيقي
فرص تضيع بالجملة لوكان حمد الله
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1
4 - رياضي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:34
صراحتا منتخب ضعيف وجب تطعيم المنتخب بعناصر شابة لا يتعدى معدل أعمارها 26 سنة أما كارسيلا و تعرابة و كثير ممن وصلوا سن الثلاثين أن لا يتم المناداة عليهم إذا أردنا منتخب قوي
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1
5 - غصون ترسم الظل الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:37
المنتخب المغربي ملك لجميع المغاربة من الواجب اقامة مباريات المنتخب على التوالي في وجدة الجديدة مكناس الناظور اسفي القنيطرة ورزازات... من حق كل المغاربة أن يشاهدوا منتخب بلدهم في ملاعب مدنهم كما تفعل اسبانيا مثلا .المغرب ليس مراكش فقط
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18
6 - ahmed الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:44
فريق فاشل لايهمنا انتصاره ولاهزيمته نحن مقاطعون هذه اللعبة التي خربت جيوب الفقراء
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8
7 - منير التازي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 23:50
تاعرابت رجل المباراة بإمتياز كل تمريراته كانت صحيحة وفنية.
الثلاثي زياش تاعرابت بوفال هو ثلاثي الرعب ديال المنتخب وخاص المدرب يعتمد عليهم.
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-3
8 - ولاد خريبكة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:02
الله يعز ولاد خريبكة و المدرسة لي خرجات الكرتي و الياميق واخرون
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0
9 - Hassan béni Mellal الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:12
Hajji dégage, ce dernier provoque des difficultés aux joueurs .
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0
10 - محمد مداني الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 00:19
إنتصار بطعم الهزيمة لأن الفريق الوطني ليس في حاجة إلى مدرب أجنبي ، هل الأطر الكروية في المغرب تنقصها الكفاءة للسهر على الشأن الكروي بل الحقد والغل يهيمنان على بعض العقول الرجعية.
نوظف أجنبي لتسيير كرة القدم و نوظف أمي لتسيير جماعة ،أليس من حقنا أن نقول: لا زلنا نعيش مع رجعيين وعقول متحجرة.
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