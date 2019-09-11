"أسود الأطلس" تحسم ودية النيجر في ملعب مراكش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهدف نظيف على حساب نظيره منتخب النيجر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب مراكش.

وحملت الدقيقة الثانية أول مناورة هجومية من جانب "أسود الأطلس"، حيث كان مهدي كارسيلا قريبا من افتتاح التسجيل وإحراز أولى أهداف النزال، قبل أن تتاح فرصة ثانية مماثلة لوليد الكرتي، في حدود الدقيقة الخامسة.

وتفنن "الأسود" في تضييع محاولات التهديف مع بداية مجريات المواجهة، إذ سيطر رفاق العميد عادل تاعرابت على مجريات اللعب بشكل كبير، ليكتفي منتخب النيجر بالانكماش الدفاعي والاعتماد على بعض المرتدات التي بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى منير المحمدي.

وفي حدود الدقيقة ال 21، نجح وليد الكرتي في هز الشباك بتسديدة قوية هزم بها حارس منتخب النيجر، قبل أن تتراجع حدة خطورة التحركات الهجومية للعناصر الوطنية في باقي دقائق الشوط الأول، لتنهي صافرة الحكم هيلدر مارتينيز أطوار النصف الأول للنزال بتقدم "الأسود" بهدف نظيف.

العناصر الوطنية بدأت مجريات الجولة الثانية ببحث عن تعزيز النتيجة، من خلال الضغط على معترك منتخب النيجر وخلق بعض المحاولات، إلا أن عناصر الخط الأمامي للمنتخب المغربي وجدوا صعوبات في تجاوز دفاع الخصم.

وظهر لاعبو منتخب النيجر ببعض الانتعاشة الهجومية خلال بداية أطوار الشوط الثاني، غير أنها لم تكن كافية لتهديد شباك "الأسود"، فيما كاد وليد الكرتي أن يضيف الهدف الثاني في حدود الدقيقة الـ62 بعد انسلاله إلى معترك العمليات لولا تدخل ناجح للحارس النيجيري، قبل أن يبدأ وحيد حليلوزيتش سلسلة تبديلاته.

وعرف نسق وإيقاع المواجهة بعض التراجع في باقي الأطوار، على الرغم من بعض محاولات التهديف من جانب المنتخب المغربي، دون أن تحمل أي جديد على مستوى النتيجة، لتنهي الصافرة الأنغولية تفاصيلها بفوز "أسود الأطلس" بهدف وليد الكرتي.

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