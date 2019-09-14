جمعية لـ"الريكبي" في مراكش ضدّ أتعاب الحكام

إبراهيم مغراوي من مراكش

استنكرت جمعية شباب مراكش للكرة المستطيلة قرارا صادق عليه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للريڭبي، يلزم الأندية بالتساوي في أداء أتعاب الحكام في حالة اعتذار عام، حسب لغة بلاغ توصلت به هسبريس.

وزادت هذه الوثيقة: "وقفت جمعية شباب مراكش للكرة المستطيلة، خلال اجتماعات ماراثونية، على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت هذه العملية، منذ انطلاقها إلى حين صدور قرار لجنة المصادقة"؛ منها "أن الجهاز التنفيذي لا يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تدخل في اختصاص الجمع العام".

واستدلت هذه الهيئة الرياضية، على ما سبق، بمنطوق القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادة الـ27 من القسم الأول من الفرع الثاني المتعلق بالحركة الجامعية". كما اعتمدت "النظام الأساسي للجامعات الملكية المغربية للرياضات تحت قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647 (المادة 12 من الفرع الأول، و21 من الجزء الفرعي الأول)، الذي يحدد اختصاصات المكتب المديري للجامعة".

ومما سجله المحتجون "أن محضر الجمع العام العادي للجامعة لموسم 2017/2018 المنعقد بفضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة، أواخر أكتوبر 2018، لا يندرج ضمن نقاط جدول أعماله نقطة تأدية واجب الحكام".

وتابعت الوثيقة ذاتها: "إن لجنة المصادقة لم تحترم النظام الرياضي للمنافسات الرياضية لبطولة المغرب للريڭبي السباعي ذكور القسم الوطني الممتاز للموسم الرياضي 2018/2019، لاسيما الفقرة التي تتحدث عن عدد اللاعبين المسموح به للمشاركة في مباريات دوريات الريڭبي السباعي، والبالغ عشرة لاعبين على الأقل واثنا عشر على الأكثر".

وأضاف البلاغ ذاته "أن الدوري الأول لبطولة المغرب للريڭبي السباعي ذكور القسم الوطني الممتاز، يلعب على مدى يومين (27/28 أبريل 2019)، وهذان اليومان لم يعرفا إجراء ولا مقابلة واحدة، ناهيك عن باقي الإجراءات التنظيمية المسطرة في النظام الرياضي المذكور أعلاه".

وخلصت جمعية شباب مراكش للكرة المستطيلة إلى اعتبار نتائج هذا الدوري لاغية، وأن الأندية الرافضة لقرار المكتب المديري في حالة اعتذار عام لهو قرار غير سديد في ظل المعطيات السابقة.

وأكدت هذه الجمعية "أن الحكام لم يكن بمقدورهم تسليم الأندية فواتير قانونية، مقابل المبالغ التي سيتسلمونها من ممثليها، كي يحتج بها لدى مراقبي الحسابات، وبالتالي الاحتجاج بها لدى المؤسسات المانحة"، وأن الجامعة الملكية المغربية لا تصرف أية منح للأندية حاملة الألقاب خصوصا والأندية النشيطة بها عموما؛ وهو ما يجعل إلزامها للأندية بدفع واجبات الحكام سوء تقدير منها"، يختم هذا البلاغ.