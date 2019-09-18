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كُتّاب وآراء
المغرب يواجه ليبيا والغابون في مبارتين وديتين
يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مبارتين وديتين أمام كل من منتخبي ليبيا والغابون، وذلك يومي 11 و15 أكتوبر المقبل.
وذكر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هاتين المبارتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب المغربي للاقصائيات المؤهلة لكأس افريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون سنة 2021.
وكان المنتخب المغربي قد فاز في آخر مباراة ودية على منتخب النيجر بهدف للاشيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في عاشر شتنبر الجاري على أرضية الملعب الكبير بمراكش.
يذكر أن المنتخب الوطني سيستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا في شهر نونبر المقبل، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إفريقيا الوسطى وبوروندي.