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كُتّاب وآراء
بن رحو يختار اللعب للمنتخب المغربي بدل الجزائر
حسم الموهبة ياسين بن رحو، متوسط ميدان فريق بوردو الفرنسي لكرة القدم، قراره بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، بعدما اختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من الجزائري أو الفرنسي، في انتظار إكماله جميع الإجراءات القانونية للالتحاق بمعسكرات الأسود في الفترة المقبلة.
وحسب مصادر جزائرية، فإن الموهوب المغربي، المولود لأب مغربي وأم جزائرية، والبالغ من العمر 20 سنة، والذي يلعب لفريق بوردو الفرنسي، كان محور متابعة من طرف الاتحاد الجزائري للعبة، بغية إقناعه بالدفاع عن قميص ثعالب الصحراء، لكنه أكد رغبته في اللعب لصالح أسود الأطلس، بلد والده.
وتفوقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذه المرة على نظيرها (الاتحاد الجزائري)، وتمكنت من إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي الأول، والدفاع عن القميص الوطني في الاستحقاقات الكروية المقبلة.
وحسب المصادر ذاتها فإن الاتحاد الجزائري كان يحاول الاستفادة من خدمات بن رحو، على غرار ما حدث مع إسماعيل بن ناصر، لاعب أيس ميلان الإيطالي، الذي كان مرشحا للدفاع عن ألوان المغرب، غير أن المسؤولين المغاربة تسببوا في تغيير وجهته بعدما اقترحوا عليه اللعب رفقة المنتخب الرديف عوض المنتخب الأول.
وأوضحت المصادر نفسها أن والدة اللاعب الجزائرية حاولت تحفيز ابنها كثيرا لقبول دعوة تمثيل المنتخب الجزائري، غير أن اللاعب فضل المغرب بعد أن تمكن والده من إقناعه، رغم أن نجم بوردو الفرنسي سبق أن صرح بأنه لن يغلق الباب في وجه المحاربين.
ويرتقب أن يوجه البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، الدعوة إلى اللاعب ياسين بن رحو، للمشاركة في التربص الإعدادي شهر أكتوبر المقبل، والذي يواجه خلاله أسود الأطلس كلا من منتخبي ليبيا والغابون، وديا.