"الترايل" الجبلي بشفشاون يتوّج إنجليزيا ومغاربة

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون (صور: أحمد هلالي)

احتضنت مدينة شفشاون، طيلة أمس السبت، فعاليات "الترايل" الجبلي في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 120 مشاركاً ومشاركة يمثلون دول المغرب، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، انجلترا وإسبانيا.

"الترايل" الذي تمّ تنظيمه من قبل جمعية رياضة وتضامن، وبإشراف من عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، تنافس من خلاله المشاركون بحماس وبمعنويات رياضية عالية عبر خوض السباق من مسارين اثنين، امتد الأول على مسافة 30 كلم انطلاقا من منطقة أقشور في اتجاه شفشاون، فيما امتدّ المسار الثاني على مسافة 61 كلم من جماعة تزكان إلى شفشاون. كما عرف السباق تخلي ستة مشاركين نظرا لطول المسافة وصعوبة المسارات.

وتمكن المتسابق الانجليزي كريس بدفورد من الظفر بالمرتبة الأولى ضمن سباق 61 كلم، قاطعا المسافة في سبع ساعات و34 ثانية و39 جزءاً من المئة، فيما عادت الرتبتان الثانية والثالثة للمتسابقين المغربيين سفيان مغروم وأنوار طنان.

وعلى مستوى سباق 30 كلم الذي توّج فيه الأبطال المغاربة، عادت المرتبة الأولى للمتسابق محمد أشطوط من مدينة شفشاون، قاطعا المسافة في ساعتين و42 ثانية و52 جزءاً من المئة. وحصل المتسابقان عيسى الغزوني وسعيد منجد على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وفي جانب النساء المشاركات في مسافة 30 كلم، توجت المتسابقة فتيحة بنحمو بالمرتبة الأولى، وجاءت في المرتبة الثانية أمامة بوعياد، فيما عادت المرتبة الثالثة لمنى بكري.

يذكر أن حفل التتويج جرى بحدائق القصبة الأثرية وسط مدينة شفشاون بحضور منتخبين، والسلطات المحلية، والعديد من الوجوه المهتمة والمتابعة لرياضة "الترايل".