24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. قرار تشييد مسجد يثير الجدل نواحي مالقا الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الترايل" الجبلي بشفشاون يتوّج إنجليزيا ومغاربة

"الترايل" الجبلي بشفشاون يتوّج إنجليزيا ومغاربة

"الترايل" الجبلي بشفشاون يتوّج إنجليزيا ومغاربة
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون (صور: أحمد هلالي)
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:06

احتضنت مدينة شفشاون، طيلة أمس السبت، فعاليات "الترايل" الجبلي في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 120 مشاركاً ومشاركة يمثلون دول المغرب، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، انجلترا وإسبانيا.

"الترايل" الذي تمّ تنظيمه من قبل جمعية رياضة وتضامن، وبإشراف من عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، تنافس من خلاله المشاركون بحماس وبمعنويات رياضية عالية عبر خوض السباق من مسارين اثنين، امتد الأول على مسافة 30 كلم انطلاقا من منطقة أقشور في اتجاه شفشاون، فيما امتدّ المسار الثاني على مسافة 61 كلم من جماعة تزكان إلى شفشاون. كما عرف السباق تخلي ستة مشاركين نظرا لطول المسافة وصعوبة المسارات.

وتمكن المتسابق الانجليزي كريس بدفورد من الظفر بالمرتبة الأولى ضمن سباق 61 كلم، قاطعا المسافة في سبع ساعات و34 ثانية و39 جزءاً من المئة، فيما عادت الرتبتان الثانية والثالثة للمتسابقين المغربيين سفيان مغروم وأنوار طنان.

وعلى مستوى سباق 30 كلم الذي توّج فيه الأبطال المغاربة، عادت المرتبة الأولى للمتسابق محمد أشطوط من مدينة شفشاون، قاطعا المسافة في ساعتين و42 ثانية و52 جزءاً من المئة. وحصل المتسابقان عيسى الغزوني وسعيد منجد على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وفي جانب النساء المشاركات في مسافة 30 كلم، توجت المتسابقة فتيحة بنحمو بالمرتبة الأولى، وجاءت في المرتبة الثانية أمامة بوعياد، فيما عادت المرتبة الثالثة لمنى بكري.

يذكر أن حفل التتويج جرى بحدائق القصبة الأثرية وسط مدينة شفشاون بحضور منتخبين، والسلطات المحلية، والعديد من الوجوه المهتمة والمتابعة لرياضة "الترايل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.