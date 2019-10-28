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الرئيسية | رياضة | المغرب رابعاً في بطولة العالم للكراطي للشباب

المغرب رابعاً في بطولة العالم للكراطي للشباب

المغرب رابعاً في بطولة العالم للكراطي للشباب
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 18:50

أهدت شيماء الحيطي وفاطمة الزهراء شجعي ميداليتين إضافيتين للمغرب خلال منافسات اليوم الأخير من بطولة العالم للكراطي للشباب، التي احتضنها أمس الأحد الملعب الوطني متعدد الرياضات بالعاصمة الشيلية سانتياغو.

وفازت شيماء الحيطي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 50 كلغ (فئة دون 21 سنة)، فيما تمكنت فاطمة الزهراء شجعي من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 61 كلغ، ما بوأ المغرب المركز الرابع في هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وباختتام منافسات البطولة يكون المغرب قد حصد 10 ميداليات، ثلاث ذهبيات وفضيتان وخمس برونزيات، خلف كل من مصر (18 ميدالية) وتركيا (15 ميدالية) وفرنسا (12 ميدالية) من إجمالي 40 بلدا مشاركا في هذه التظاهرة الرياضية.

وشارك المغرب في هذا الحدث الرياضي العالمي بحوالي عشرين رياضيا في فئات وأوزان مختلفة.

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