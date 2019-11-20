"الليغا" تحتفي بإشبيلية وبيتيس في الدار البيضاء

هسبريس - و.م.ع

تنظم مؤسسة "لاليغا" الإسبانية حدثا للمشجعين في المغرب للاحتفال بإجراء أول مباراة ديربي تجمع بين ريال بيتيس ونادي إشبيلية،وهي المباراة التي تعرف باسم "الديربي الكبير"، وذلك يوم 10 نونبر الجاري في الدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذا الديربي، الذي سيحضره مندوب "لاليغا" في المغرب إغناسيو غوميز وشخصيات أخرى، سيعرف مشاركة حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو ، ومواطنه قلب الدفاع زهير فضال، وهو الديربي رقم 5 في في مسيرة هذا الأخير، بينما يعتبر الأول الذي يخوضه الحارس بونو.

وأضاف المصدر ذاته، أنه احتفالا بهذه المناسبة، خصصت "لاليغا" منطقة خاصة بالمشجعين بالدار البيضاء في المركز التجاري موروكو مول، وتحديدا في المنطقة المركزية بجوار حوض الأسماك. لمتابعة المباراة التي ستنطلق على الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي من خلال شاشة عملاقة.

وأشار البلاغ إلى أن هناك شغف كبير في المغرب بكرة القدم الإسبانية حيث يعيش الكثير من مشجعي ريال بيتيس وإشبيلية في أنحاء البلاد. مؤكدا أنه سيتم الترحيب أيضا بمشجعي الفرق الأخرى في هذا الحدث، والذي سيكون احتفالا بكرة القدم الإسبانية بشكل عام.

وقال "ستكون المنطقة المخصصة لمشجعي ديربي إشبيليا انعكاسا للعلاقة الطيبة التي تجمع البطولة الإسبانية لكرة القدم مع المغرب، حيث تدرك مؤسسة "لاليغا" أهمية جلب مثل هذه الاحداث للمشجعين في جميع أنحاء العالم، خصوصا للبلدان الشغوفة بالبطولة الإسبانية مثل المغرب.

وسيقام ديربي الأندلس بين ناديي ريال بيتيس وإشبيلية، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب بينيتو فيامارين برسم الدورة الـ13 من الدوري الإسباني "الليغا" في كرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن "لاليغا" هي مؤسسة عالمية تتميز بالابتكار وبالمسؤولية الاجتماعية، وهي رائدة في مجال التسلية والترفيه، وجمعية رياضية خاصة تتألف من 20 فريقا في لاليغا سانتاندير و 22 فريق في لاليغا سمارت بانك، وهي مسؤولة عن تنظيم هذه المنافسات الاحترافية لكرة القدم.