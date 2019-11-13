أملاح ينسب اختيار ألوان المغرب إلى "نبض القلب"

أوعنا بلعيد

اعترف سليم أمل الله (أملاح)، لاعب ستاندار دولييج البلجيكي، أن حسم قراره بخصوص المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، لم يأخذ منه وقتا طويلا، مشيرا إلى أن اختياره الدفاع عن ألوان المغرب نابع من صميم قلبه، كما يستند كذلك إلى رغبة أسرته، بعدما نصحته بقبول دعوة الأسود.

وتوصل اللاعب المذكور بدعوة جديدة من الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، الذي استدعاه للدخول في التربص الإعدادي، الذي انطلق تأهبا للمشاركة في المباراتين المقبلتين أمام منتخبي موريتانيا وبروندي، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوضح متوسط ميدان ستاندار دولييج البلجيكي أثناء حديثه لـ" Walfoot" البلجيكي، سبب اختياره الدفاع عن قميص الأسود بالرغم من أن خيار ارتداء ألوان الشياطين الحمر (بلجيكا) ممكن:" إنهما مباراتان رسميتان لذلك اتخذت قراري، لقد اتصل بي وحيد خاليلوزيتش مرات عدة وبشكل متكرر، لكن كما سبق أن شرحت لكم، فالقرار يعود لي فقط".

وتابع:" قبولي تمثيل المغرب قرار نابع من صميم قلبي، كما أن أسرتي بدورها كانت ترغب في اتخاذي لهذا القرار، نعم، لقد فكرت للحظة معينة وكان ممكنا اختيار المنتخب البلجيكي، لكنني قررت تمثيل المنتخب المغربي"، بعدما اكتشف الأجواء في المعسكر الأخير للأسود أثناء مواجهتي ليبيا والغابون الوديتين حيث حضر من أجل التعرف على المجموعة والطاقم التقني.

وسبق للاعب البالغ من العمر 22 سنة، أن أقر كذلك بدور مواطنه مهدي كارسيلا في إزاحة الشكوك حول قراره، بعدما أشار عليه في وقت سابق بقبول دعوة المغرب بدون تردد، وتفضيل الأسود على قبول دعوة المنتخب البلجيكي، موضحا أن اللاعب يتحدث إليه كثيرا، كما أنه يستمع إلى نصائحه.

ويقدم أملاح أداء لافتا رفقة ناديه البلجيكي بعدما خاض 17 مباراة بقميصه منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها خمسة أهداف مع منحه لتمريرتين حاسمتين لبقية زملائه، وهو الاسم الذي عوض نجم شالكة الألماني أمين حارث الذي قرر وحيد خاليلوزيتش إبعاده لأسباب انضباطية.