إفريقيا الوسطى تهزم بوروندي في مجموعة المغرب

هسبريس - أ.ف.ب

فاز منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى لكرة القدم على ضيفه البوروندي 2-صفر الأربعاء في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة نهائياتها في الكاميرون عام 2021.

ومنح لاعب النصر الليبي المعار من الرجاء البيضاوي فياني مابيدي التقدم لأصحاب الأرض (5)، قبل أن يضيف لويس مافوتا الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وتصدرت جمهورية إفريقيا الوسطى المجموعة التي تضم المنتخبين المغربي والموريتاني اللذين يلتقيان يوم الجمعة، برصيد ثلاث نقاط.

وتحل جمهورية إفريقيا الوسطى ضيفة على موريتانيا الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية، فيما تستضيف بوروندي المغرب في اليوم ذاته.