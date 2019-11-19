العسري: تتويج "الطاس" بكأس العرش إنجاز تاريخي

هسبريس - و.م.ع

وصف مدرب فريق الاتحاد البيضاوي، مصطفى العسري، فوز فريقه بكأس العرش بـ"التاريخي"، بعد تفوقه في المباراة النهائية، أمس الاثنين بالملعب الشرفي بوجدة، على حسنية أكادير بهدفين لواحد.

من جانبه، أعرب مدرب حسنية أكادير، ميغيل أنخيل غاموندي، عن "خيبة الأمل الكبيرة" بعد خسارة هذا النهائي.

واعتبر مصطفى العسري، خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، أن الانتصار التاريخي في مواجهة حسنية أكادير، الفريق الذي يتوفر على إمكانات كبيرة، يعتبر "ثمرة مسلسل طويل من الاستعداد والمجهودات المتواصلة".

وقال: "كانت مباراة صعبة، لكن فعالية وندية لاعبي الاتحاد البيضاوي على مستوى الدفاع ووسط الميدان، وأيضا على مستوى الهجوم، مكنتنا من القيام بتدبير جيد للمقابلة والظفر بانتصار كبير ضد خصم قوي".

وسجل بأن هذه الكأس تعتبر الأولى في مسيرته الطويلة كمدرب، معتبرا أن تقنية الفيديو المساعد (فار) كانت عادلة مع فريق الاتحاد البيضاوي، وأن هذا الانتصار المستحق يتوج المجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات النادي.

كما أعرب عن شكره لمشجعي الاتحاد البيضاوي، الذين دعموا الفريق حتى النهاية، مشيدا بالتسهيلات والوسائل التي وضعت رهن إشارة الفريق بوجدة والسعيدية استعدادا لمباراة النهاية.

من جهته، لم يخف مدرب حسنية أكادير خيبة أمله بعد خسارة نهائي كأس العرش، قائلا: "لقد ضعينا فرصة تاريخية، وأشعر بالخيبة بسبب نتيجة المباراة".

وتابع قائلا إن سكان مدينة أكادير والجهة كانوا يضعون آمالا عريضة على المشاركة في نهائي كأس العرش، معتبرا أن "هذه الهزيمة ستكلفني كثيرا. لم أكن قائدا حقيقيا".

وبعد أن هنأ فريق الاتحاد البيضاوي على فوزه بالكأس، اعتبر أنخيل غاموندي أن "المقابلة كانت متوازنة وضيعنا العديد من الفرص، كما ارتكبنا بعض الأخطاء الساذجة".

وقال إنها "واحدة من اللحظات الأصعب بالنسبة إلي، لأننا بذلنا الكثير من الجهد من أجل بلوغ النهاية. اللاعبون بذلوا كل جهدهم، لكن لم يكن هذا يومنا، وأنا أتحمل المسؤولية".