الترجي يتقدّم على الرجاء بهدفين في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

يتأخر نادي الرجاء البيضاوي في النتيجة بـ2-0 أمام ضيفه الترجي التونسي، ليل اليوم السبت، في افتتاح مواجهات دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب "دونور" في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

في الدقيقة 8 جاء هدف للترجي بشكل مباغت؛ إذ استلم أنيس البدري تمريرة عرضية عقب كسره مصيدة التسلل، ووضع الكرة في الجهة اليمنى من شباك الحارس الزنيتي.

الفريق الضيف نجح في توقيع هدف ثان عند الدقيقة 15، بعد حملة هجومية منظمة فشل في صدها دفاع الرجاء، وكانت اللمسة الأخيرة لإبراهيم واطارا من أجل تمرير الكرة وراء خط مرمى أنس الزنيتي.