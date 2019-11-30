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الرئيسية | رياضة | الترجي يتقدّم على الرجاء بهدفين في الدار البيضاء

الترجي يتقدّم على الرجاء بهدفين في الدار البيضاء

الترجي يتقدّم على الرجاء بهدفين في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 20:50

يتأخر نادي الرجاء البيضاوي في النتيجة بـ2-0 أمام ضيفه الترجي التونسي، ليل اليوم السبت، في افتتاح مواجهات دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب "دونور" في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

في الدقيقة 8 جاء هدف للترجي بشكل مباغت؛ إذ استلم أنيس البدري تمريرة عرضية عقب كسره مصيدة التسلل، ووضع الكرة في الجهة اليمنى من شباك الحارس الزنيتي.

الفريق الضيف نجح في توقيع هدف ثان عند الدقيقة 15، بعد حملة هجومية منظمة فشل في صدها دفاع الرجاء، وكانت اللمسة الأخيرة لإبراهيم واطارا من أجل تمرير الكرة وراء خط مرمى أنس الزنيتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Med. السبت 30 نونبر 2019 - 21:08
برافو الترجي برافو برافو برافو
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-21
2 - حمزة الرجاوي السبت 30 نونبر 2019 - 21:08
لا أظن أن تنتصر الرجاء البيضاوي اليوم . مستوى اللعب غير متوقع . نرجو ان يتداركو انفسهم في الجولة الثانية.
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25
3 - مشجع السبت 30 نونبر 2019 - 21:10
بانون هو مشكل ديال راجا حاليا يمشي يرتاح شويا يخدم على راسو ويحط رجلو فالارض
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18
4 - رجاوي بهولندا السبت 30 نونبر 2019 - 21:12
للأسف لم أستطع إكمال المقابلة بسبب الأهداف المبكرة وخفضان دربات القلب بقوة غير معتاد عليها.
أتمنى عودة قوية للمقابلة بالشوط التاني.
حظ موفق للخضرا راكي في القلب مهما كانت النتيجة.
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7
5 - هااااا المعقول السبت 30 نونبر 2019 - 21:12
على الرجاء أن تخرج من مقابلة الوداد خلاص هادا ماتش اخر هنا العقلية والوعي ودور المدرب وحتى ضعف دكة البدلاء
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12
6 - بوحاطي السبت 30 نونبر 2019 - 21:12
واش هاد شي الرجاء و فيقو من نعاس و ما تخليوش التونسا يربحوكم ف كازا عولنا عليكم
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11
7 - ودادي السبت 30 نونبر 2019 - 21:12
انانية محسن متولي في اول محاولة رجاوية هي سبب تعثر الرجاء. لو مرر الكرة و سُجل الهدف لرأينا سيناريو مغاير.
نتمنى ريمونتادا رجاوية في الشوط الثاني
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17
8 - حقيقة السبت 30 نونبر 2019 - 21:15
الرجاء في الشوط الاول دخلو على نتيجة التعادل مع الوداد و اقصاء الترجي..
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1
9 - widadi السبت 30 نونبر 2019 - 21:15
عقم في دفاع الرجاء، أتمنى أن يتادركوا الموقف و يجب إستغلال الفرص . فوز الرجاء إن شاء الله.
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4
10 - medo السبت 30 نونبر 2019 - 21:19
الرجاء فريق هاوي ياودي ياودي عل الاحتراف بشااخ الترجي كيفاش تلعب الكرة بحال شي فريق اروپي بزاف عل الفرق المغربية كثرت الفساد التخلويض الله كيضرني خاطري كلشي فهاد المغربي العميق مكيفرحش دعينا الله لوصل المغرب بصفة عامة لهاد المستوى كلشى فاسد بغير حساب
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4
11 - abdel السبت 30 نونبر 2019 - 21:20
فريق جد ضعيف ، ترجي سوف يهزمه دهاباً وإياباً
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8
12 - الهواري السبت 30 نونبر 2019 - 21:22
انشاء الله مربوحة في الشوط الثاني
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-2
13 - عبدية السبت 30 نونبر 2019 - 21:28
لعبو مزيان .و لاعبيين الرجاء دخللتهم العياقة و الثقة الزايدة .حكرو تونس لكن ربحاتهم.مبروك عليهم
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5
14 - مغربي السبت 30 نونبر 2019 - 21:41
بصريح العبارة فريقي الرجاء والوداد يتميزان بالجمهور فقط اما اللعب فلا فرق بينهم وبين باقي الفرق حتى حديثة الصعود
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0
15 - usm =jsk السبت 30 نونبر 2019 - 21:43
الشبية وترجي هم الاقوى في هذه المجموعة واتوقع ان ينشطان النهائي نضرا لما يقدمانه لحد الان تونس الجزائر بلاد واحد
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0
16 - chihab السبت 30 نونبر 2019 - 21:48
هل الرجاء فريق لكرة القدم بالقطع لا وألف لا لقد شاهدة الشوط الاول الحقيقة التي وقفة عليها أن الرجاء فريق لا يملك اللياقة البدنية لمجاراة فريق الترجي مدرب الرجاء ابان عن ضعف بين أنا أتساءل لماذا اقحم الاعب احداد سوال يحتاج الى إجابة هذا الاعب وجوده كعدمه بإمكان الترجي الفوز بنتيجة عريضة لأنه يلعب مع فريق غاية في الضعف من على جميع المستويات كنت على يقين من أن الرجاء فريق جد غعيف لا يستحق ذلك الجمهور
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1
17 - douhou السبت 30 نونبر 2019 - 21:59
من عام 2000 والترجي تروض الفرق المغربية في عصبة الأبطال من رجاء ووداد والجديدة. الفرق التونسية أقوى بكثير من الفرق المغربية
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