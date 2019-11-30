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كُتّاب وآراء
الترجي يتقدّم على الرجاء بهدفين في الدار البيضاء
يتأخر نادي الرجاء البيضاوي في النتيجة بـ2-0 أمام ضيفه الترجي التونسي، ليل اليوم السبت، في افتتاح مواجهات دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب "دونور" في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
في الدقيقة 8 جاء هدف للترجي بشكل مباغت؛ إذ استلم أنيس البدري تمريرة عرضية عقب كسره مصيدة التسلل، ووضع الكرة في الجهة اليمنى من شباك الحارس الزنيتي.
الفريق الضيف نجح في توقيع هدف ثان عند الدقيقة 15، بعد حملة هجومية منظمة فشل في صدها دفاع الرجاء، وكانت اللمسة الأخيرة لإبراهيم واطارا من أجل تمرير الكرة وراء خط مرمى أنس الزنيتي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
أتمنى عودة قوية للمقابلة بالشوط التاني.
حظ موفق للخضرا راكي في القلب مهما كانت النتيجة.
نتمنى ريمونتادا رجاوية في الشوط الثاني