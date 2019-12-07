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الرئيسية | رياضة | المغرب يعرف منافسيه في نهائيات "كان الفوتسال"

المغرب يعرف منافسيه في نهائيات "كان الفوتسال"

المغرب يعرف منافسيه في نهائيات "كان الفوتسال"
هسبريس - و.م .ع
السبت 07 دجنبر 2019 - 22:30

اسفرت نتائج قرعة كأس إفريقيا للامم لكرة القدم داخل القاعة "المغرب 2020" عن وضع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا.

كما مكنت نتائج هذه القرعة، التي جرت اليوم السبت بقصر المؤتمرات في مدينة العيون، من وضع منتخب مصر على راس المجموعة الثانية التي تضم أنغولا والموزمبيق وغينيا.

وقد جرى سحب قرعة "كان الفوتسال"، التي ستحتضنها مدينة العيون من 28 يناير الى 7 فبراير 2020، بحضور أعضاء الكنفدرالية الإفريقية وممثلي الاتحادات والمنتخبات المشاركة.

وستتأهل الفرق الثلاث الأولى إلى نهائيات كاس العالم المزمع تنظيمها بليتوانيا خلال السنة المقبلة.

المغرب توج بطلا للنسخة السابقة لهذه البطولة القارية، التي احتضنتها دولة جنوب إفريقيا سنة 2016، بينما تعتبر مصر الأكثر تتويجا بهذه البطولة من خلال ألقاب سنوات 1996 و 2000 و 2004.

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