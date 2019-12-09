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الرئيسية | رياضة | العيادي .. بطل يطمح إلى العالمية في "الفولكونتاكت"

العيادي .. بطل يطمح إلى العالمية في "الفولكونتاكت"

العيادي .. بطل يطمح إلى العالمية في "الفولكونتاكت"
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الاثنين 09 دجنبر 2019 - 10:10

بإصرار وعزيمة وتطلّع يواصل لاعب "الفولكونتاكت" الشاب ياسين العيادي تدريباته، واضعاً نصب عينيه هدف الوصول إلى بطل عالمي وتحقيق الشهرة والتألق وحصد الألقاب وتمثيل بلده المغرب أحسن تمثيل، بعدما وجد في هذه الرياضة نفسه.

ياسين العيادي حصد نهاية نونبر المنصرم لقب بطل المغرب في وزن أقل من 54 كلغ، ضمن نهائيات البطولة الوطنية لـ"الفولكونتاكت" التي جرت وقائعها بمدينة مراكش، كما يقوم بالتدريبات بشكل متواصل من أجل المشاركة في بطولات أخرى جهوية ووطنية ودولية.

واعتبر المدرب عبد الناصر دكون، المشرف البدني والتقني على اللاعب ياسين العيادي وصاحب ناد رياضي بمدينة شفشاون، أن اللاعب الشاب ياسين له ارتباط وثيق برياضة "الفولكونتاكت" ويتوفر على إمكانيات مهمة تمكنه من تقديم نتائج إيجابية.

وأضاف المدرب دكون أنه بدأ التدريبات مع اللاعب العيادي منذ سنة 2017، ومنذ ذلك التاريخ ومشاركاته تعرف تحسنا ملحوظاً؛ فضلا عن التركيز الذي يتميّز به، ما من شأنه أن يجعل منه بطلا عالمياً.

من جانبها تساهم أسرة اللاعب العيادي في تشجيعه والرفع من معنوياته والدفع به إلى تحقيق التطلعات والأهداف التي يصبو إليها.

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