ذهبية للمغربي عطاف في بطولة للجيدو بماليزيا

هسبريس - و.م .ع

فاز البطل المغربي محسن عطاف، بالميدالية الذهبية لأقل من 100 كلغ في بطولة الجيدو المفتوحة، التي نظمت يومي 7 و8 دجنبر في سانداكان، المدينة الواقعة في ولاية صباح بماليزيا.

وحقق لاعب الجيدو المغربي ثلاثة انتصارات عن طريق حركة "أيبون" أمام اثنين من منافسيه من الصين وثالث من بروناي.

وقال البطل المغربي، الذي يقيم في كوالالمبور، في تصريح صحافي، "أهدي هذا الانتصار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولأسرتي الصغيرة، ولكل المغاربة الذين أحرص على تمثيلهم على نحو أمثل خلال مختلف مبارياتي".

كما أعرب عن اعتزازه بالانتماء إلى المجموعة الرياضية المغربية التي تشهد تألقا في مختلف التخصصات والتظاهرات الرياضية الدولية.

وتمكن محسن عطاف، خلال اليوم الثاني من البطولة التي جرت يوم الأحد، من الفوز بميدالية برونزية في رياضة الجيو-جيتسو البرازيلية، على الرغم من ألم في معصمه.

وأبرز البطل المغربي أن "اليوم الثاني كان أكثر صعوبة بعد المجهود البدني المكثف الذي بذلته خلال مبارياتي الأربعة وتمكنت رغم كل ذلك من إحراز ميدالية برونزية (...)، إضافة إلى أن حالة معصمي لم تساعدني كثيرا".

وبخصوص مواعده الرياضية المقبلة، أشار لاعب الجيدو المغربي، الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في بداية العام المقبل لزيارة أندية تدريب أمريكية واللعب في بطولة مصغرة، إلى أنه يعتزم المشاركة في فبراير ومارس 2020، على التوالي، في بطولة الجيو-جيتسو البرازيلية، التي ستقام لأول مرة في كوالالمبور، وكذا في كأس ماليزيا.

وفي نونبر الماضي، فاز البطل المغربي، محسن عطاف، بالميدالية الفضية (الجودو، 100 كلغ) في كأس ماليزيا، وبميدالية برونزية ثانية في الجيو-جيتسو البرازيلية. كما فاز بالميدالية البرونزية (أقل من 100 كلغ) في البطولة الدولية المفتوحة للجيدو التي نظمت أيضا في ماليزيا.