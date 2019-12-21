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يوسفية برشيد تنهزم أمام أولمبيك خريبكة برباعيّة
السبت 21 دجنبر 2019 - 18:35
فاز فريق أولمبيك خريبكة بميدانه على يوسفية برشيد بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية مركب الفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة العاشرة، للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وافتتح يوسفية برشيد نتيجة اللقاء في الدقيقة 11 بواسطة زكرياء فاتي من ضربة جزاء، قبل أن يرد عليه أولمبيك خريبكة برباعية سجل منها رضا هجهوج ثلاثة أهداف جاءت كلها من نقطة الجزاء في الدقائق 26 و45+2 و52، فيما تكلف خالد صروخ بتوقيع الهدف الرابع (د54).
والتحق أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز مؤقتا باتحاد الفتح الرياضي في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، فيما تراجع يوسفية برشيد للمركز ال15 ما قبل الأخير، وتوقف رصيده عند 7 نقاط.