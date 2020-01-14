المغربي التهامي يغادر إسبانيا وينتقل إلى اليونان

أوعنا بلعيد

عزز فريق باناثينايكوس اليوناني لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي أنور التهامي، على سبيل الإعارة وبموجب عقد يمتد إلى نهاية الموسم، قادما من فريق بلد الوليد الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن مسؤولو الفريق اليوناني تعاقدهم مع متوسط ميدان الأسود كأول صفقة يقدمون على إبرامها في المركاتو الحالي؛ وذلك بغية تعزيز خط المنتصف بتوصية من المدرب وطاقمه التقني المساعد.

وبخصوص انتقاله إلى باناثينايكوس اليوناني رغم توصله بعروض أخرى، قال أنور التهامي متحدثا لموقع ناديه الرسمي: "أعلم أن الفريق يمر بأوقات حرجة في الوقت الحالي، لكن لا أحد ينكر أن باناثنايكوس فريق عريق بتاريخ كبير، وله اسم في كرة القدم الأوروبية. وأعلم أن الكل هنا مجند من أجل إعادة النادي إلى سابق عهده، وهدفنا أن تظهر المجموعة بالمستوى الذي كانت عليه، لهذا أنا هنا بغية تقديم المساعدة".

وكان اللاعب سالف الذكر قرر مغادرة ناديه بلد الوليد لعدم حصوله على دقائق لعب كافية جراء ما تشهده صفوف الفريق من منافسة كبيرة، بالإضافة إلى تأثير الإصابات الذي حرمه من المشاركة لمدة طويلة بغية استعادة عافيته.

وأضاف اللاعب: "توصلت بعروض احترافية أخرى من أندية إسبانية وفق ما أخبرني به وكيل أعمالي، لكن عندما علمت بعرض رسمي من باناثنايكوس لم أتردد كثيرا في قبول خوض هذه التجربة، لأنها كانت فرصة عظيمة لي لكي أتطور من الناحية الشخصية، نظرا لكوني لاعبا متعطشا للفوز بالألقاب، وهو ما يدفعني لبذل أقصى ما في جعبتي. وهذه التجربة ممتازة بالنسبة إلي".

وأنهى اللاعب حديثه بذكر مميزاته التقنية والتكتيكية التي دفعت إدارة ناديه الجديد إلى التعاقد معه، موضحا ذلك بقوله: "أتسم باللعب الجماعي، كما أنني لاعب متحرك على أرضية الميدان وألعب بالكرة وبدونها، وأحاول دائما ألا أفقد الكرة وألا ارتكب الأخطاء المكلفة".