المدرب الجديد لاتحاد طنجة: الفريق يستحق الأفضل

هسبورت من الدار البيضاء

أوضح الإسباني خوان بيدرو بنعلي، الربان الجديد لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، خلال تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام، أنه كان على تواصل مستمر مع إدارة الفريق قبل التحاقه به، مبرزا أن الفريق "الطنجي" يحتاج إلى تضافر جهود كل مكوناته، ومشيرا إلى أن "فارس البوغاز" يتوفر على بنيات تحتية وجمهور كبير يستحق الأفضل؛ كما دعا الأنصار والمحبين إلى دعم اللاعبين معنويا للخروج من المرحلة التي يمرون منها.

وأضاف بنعلي: "نتوفر على أسماء وازنة وكبيرة معروفة على مستوى الساحة الوطنية، ولديها رغبة كبيرة في الانتصارات وإسعاد الجماهير. يجب أن نثق في قدراتنا ونرفع رؤوسنا..نحن فريق كبير، سنلعب كل مقابلة بمثابة نهائي وسنخرج أفضل ما لدينا. أطلب من الجماهير الدفع باللاعبين بشكل إيجابي..وسنشتغل على جلب المحبين من خلال عملنا ونتائجنا الجيدة.. عليهم فقط منحنا الثقة".

وكانت إدارة IRT تعاقدت رسميا مع خوان بيدرو بنعلي كمدرب جديد للفريق، الأحد الماضي، بعد فسخ عقد ربانه السابق هشام الدميعي ومساعده يوسف مريانة، بصيغة ودية، بعدما أعلن الدميعي استقالته من منصبه خلال الندوة الصحافية التي عقبت مقابلة "فارس البوغاز" وضيفه أولمبيك آسفي، إذ لم يستطع تحقيق الفوز على ميدانه وانهزم بهدفين لواحد.

وتنتظر اتحاد طنجة مباراة حارقة الجمعة المقبل، إذ سيستقبل على أرضية مركب ابن بطوطة بمدينة طنجة ضيفه سريع واد زم، برسم الجولة 15 من منافسات البطولة الوطنية؛ وستكون المباراة الأولى لبيدرو بنعلي، الذي سيكون مطالبا بتحقيق الفوز من أجل مصالحة الأنصار والابتعاد عن المناطق المكهربة المؤدية إلى النزول، علما أن الفريق يتموقع في الصف ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.