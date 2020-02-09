بلهندة يقترب من مغادرة تركيا إلى الدوري الروسي

أوعنا بلعيد

يجتاز الدولي المغربي يونس بلهندة فترة صعبة رفقة ناديه غلطة سراي التركي بعدما صار خارج حسابات مدربه فاتح تريم، بالإضافة إلى رغبة إدارة النادي في الاستغناء عن خدماته.

وكان مسؤولو الفريق التركي يعولون على فترة الانتقالات الشتوية للتخلص من بلهندة، لاسيما عقب توصله بعروض جدية من أندية روسية وغيرها، غير أن الدولي المغربي رفضها، والأكثر من ذلك تحدى الكل، وراهن على استمراره مع المجموعة.

وتمني الأندية الروسية النفس باستقطاب بلهندة، لاسيما أن الميركاتو الشتوي لا يزال مستمرا في السوق الروسية إلى غاية 21 من الشهر الجاري عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، التي فقدت فرصتها في التعاقد مع الدولي المغربي في الميركاتو الحالي.

وكان مدرب غلطة سراي قد أثار الانتباه بعد أن وصف بلهندة بـ"المريض عقليا" بسبب تمريرة طائشة قام بها خلال مواجهة ناديه لفريق ألانياسبور في مباراة ذهاب دور ربع النهائي من كأس تركيا.

وأظهرت الكاميرا المدرب فاتح تريم وهو يتحدث إلى مساعده بمقاعد البدلاء عن بلهندة عقب تمريرة الأخير الطائشة، واصفا إياه بـ"المريض عقليا". ولم يكتف بذلك، بل أظهر غضبه من أداء بلهندة، الذي عاد للجلوس في دكة البدلاء في آخر ثلاث مباريات في الشهر الماضي.

وفشل الدولي المغربي في الانتقال إلى خارج تركيا بالميركاتو الشتوي بسبب مطالبه المادية الكبيرة التي ساهمت في إفشال المفاوضات. إذ يحصل بلهندة على أجر سنوي قدره 3.5 ملايين أورو، وهو ما يرهق كاهل إدارته، التي صارت تريد التخلص منه، لاسيما أنه لم يعد الورقة التي لا تمس في خطط فاتح تريم، كما فقد دعم الطاقم التقني ومساندة جماهير النادي.