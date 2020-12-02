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الرئيسية | رياضة | السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون‎

السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون‎

السرطان ينهي حياة اللاعب المغربي محمد أبرهون‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 دجنبر 2020 - 11:05

توفي اللاعب المغربي محمد أبرهون، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع مرض السرطان الذي أصيب به قبل أشهر، عن سن ناهز 31 سنة.

وقد نعت عدد من الفرق المغربية وفاة اللاعب السابق للمغرب التطواني والمنتخب الوطني المغربي، داعية له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

وكان الراحل قد تدرج في فئات المغرب التطواني، قبل أن يلعب للفريق الأول، ويخوض تجارب احترافية بالبرتغال وتركيا.

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