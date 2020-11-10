"إقصاء الحركة الانتقالية" يُغضب أساتذة الأمازيغية

ياسين أوشن

نظم أساتذة اللغة الأمازيغية وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، بسبب إقصائهم، وَفق زعمهم، من الاستفادة من الحركة الانتقالية.

وحسب تصريح أحد الأساتذة المحتجين، فإن "الوقفة جاءت من أجل إيصال صوتنا للمسؤولين عن القطاع على مستوى الجهة، لأن أساتذة الأمازيغية لا يستفيدون، أسوة ببقية أساتذة التخصصات الأخرى، من الحركة الانتقالية، رغم أن هناك من لهم أحقية ذلك لكن دون نتيجة، وحجة المسؤولين هي غياب مناصب شاغرة في مؤسسات أخرى".

وزاد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "لقاءً جمع الأساتذة المحتجين، مساء اليوم ذاته، مع مدير الأكاديمية عينها، ورئيس قسم الموارد البشرية، وخلص الاجتماع إلى تأكيد المدير نفسه أنه لا يملك حلا لمشكل الحركة الانتقالية على مستوى الجهة، مردفا أنه سيرى ما يمكن فعله لحلحلة هذا الملف، عبر الاتصال بمصالح الوزارة وتسليط الضوء على الموضوع".

المصدر ذاته أضاف أن الأساتذة سيمهلون الأكاديمية أياما على أمل تسوية ملفهم المطلبي من أجل تجاوز المشكل. وفي حال ظلت الأمور على ما هي عليه، فإنهم سيستأنفون احتجاجهم إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

واتصلت هسبريس بمصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، من أجل نيل رأيه في الموضوع، لكن دون جدوى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، نشرت، قبل أيام، على موقعها الرسمي www.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021، الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي.

كما أسفرت نتائج هذه الحركة، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة المذكورة، عن استفادة جد مهمة، إذ بلغ عدد المستفيدين ما مجموعه 35.668 أستاذة وأستاذا، بنسبة استفادة بلغت 44.4% مقابل 43.9% برسم سنة 2020.