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الرئيسية | أهواء | الملك يظهر بجانب "شيف الملح" التركي في دبي

الملك يظهر بجانب "شيف الملح" التركي في دبي

الملك يظهر بجانب "شيف الملح" التركي في دبي
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 غشت 2018 - 20:05

في أول ظهور له بعد حلوله مساء الثلاثاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدا العاهل المغربي الملك محمد السادس منشرحا في صورة جمعته رفقة نصرت غوكشيه Nusret Gökçe، ويعرف أيضاً بـ"شيف الملح"، في مطعم شهير بدبي.

ونشر نصرت، صاحب حركة الملح الشهيرة، وهو أشهر مالك لسلسلة مطاعم متخصصة في اللحوم بالإمارات، صورة حرص على التقاطها بجانب الملك داخل المطعم المعروف بارتياده من طرف مشاهير العالم، ومن كبار الشخصيات بالدولة الخليجية، من قبيل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

وظهر الجالس على عرش البلاد بزي صيفي خفيف، مرتديا نظارته المعتادة، وبدا في صحة جيدة، وإلى جانبه كان يقف باحترام صاحب مطعم "نصرت ستيك هاوس"، وخلفهما كان زبناء المطعم يتناولون وجباتهم باطمئنان.

ونصرت غوكشيه من مواليد 1983، هو "شيف" تركي يمتلك سلسلة مطاعم "نصرت ستيك هاوس"، تخصص واشتهر في صناعة شرائح اللحم، كما تميز برش الملح بطريقة غير مألوفة، ما حقق له شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرع الملك محمد السادس في زيارة "صداقة وعمل" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يدشن سلسلة لقاءات مع قادة البلد الخليجي.

وبعد مرور أقل من سنة يعود العاهل المغربي ليحل بأرض الإمارات، بعد أن كان قد زارها في نونبر من السنة الماضية، وحضر حينها حفل افتتاح متحف "اللوفر أبو ظبي" في جزيرة السعديات، رفقة زعماء وقادة دول عديدة.

وكان الملك استقبل يوم الجمعة الماضي عددا من السفراء الأجانب، من بينهم علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - valeska الجمعة 31 غشت 2018 - 20:41
je me demande quand pourrons-nous, nous aussi voyager dans d'autres pays .... les riches du maroc peuvent aller jusqu'au japon et payer les hotels 100 etoiles en laissant le peuple mourrir de faim et de famine.. je m'interroge sur ce peuple qui veut la liberté et qui ne peut pas voyager d'une ville à autre sans travailler des mois et des mois et enfin se faire aggresser par un autre ou mourrir a cause d'un accident de voiture .... c'est comme l'histoire de cet homme qui a travaillé toute sa vie pour son empereur et en fin de compte on l'a guillotiné pour avoir eternué en sa presence
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20
2 - اعصيم سمير الجمعة 31 غشت 2018 - 20:45
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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-19
3 - غيورة على الوطن الجمعة 31 غشت 2018 - 20:47
تبارك الله على السلطان ديالنا، الله ينصرو ويخليه ديما الفوق هو للي حاميلنا البلاد.
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-14
4 - مغربي الجمعة 31 غشت 2018 - 20:49
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-16
5 - SOS الجمعة 31 غشت 2018 - 20:51
اعزيز و غالي الله يحفظها روح تمشي غانم و ترجع سالم باذن الله الحافض الوهاب. اللهم آمين.
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-11
6 - مواطن مطيع الجمعة 31 غشت 2018 - 21:00
نتمنة لملكنا الصحة و العافية وطول العمر حتى يحقق للمغرب الرقي والازدهار.
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-1
7 - يوسف الجمعة 31 غشت 2018 - 21:04
بالصحة والراحة وطول العمر لجلالة الملك حفظه الله وايده
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8 - lucas la decima الجمعة 31 غشت 2018 - 21:10
VALESKA
depuis toujours ( depuis ADAM ,cad depuis des millions d annees),dieu a donne a certains et pas a d autres..
alors accepte cette realite et tiens toi peinard.
c est notre ROI.
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