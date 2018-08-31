الملك يظهر بجانب "شيف الملح" التركي في دبي

هسبريس من الرباط

في أول ظهور له بعد حلوله مساء الثلاثاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدا العاهل المغربي الملك محمد السادس منشرحا في صورة جمعته رفقة نصرت غوكشيه Nusret Gökçe، ويعرف أيضاً بـ"شيف الملح"، في مطعم شهير بدبي.

ونشر نصرت، صاحب حركة الملح الشهيرة، وهو أشهر مالك لسلسلة مطاعم متخصصة في اللحوم بالإمارات، صورة حرص على التقاطها بجانب الملك داخل المطعم المعروف بارتياده من طرف مشاهير العالم، ومن كبار الشخصيات بالدولة الخليجية، من قبيل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان.

وظهر الجالس على عرش البلاد بزي صيفي خفيف، مرتديا نظارته المعتادة، وبدا في صحة جيدة، وإلى جانبه كان يقف باحترام صاحب مطعم "نصرت ستيك هاوس"، وخلفهما كان زبناء المطعم يتناولون وجباتهم باطمئنان.

ونصرت غوكشيه من مواليد 1983، هو "شيف" تركي يمتلك سلسلة مطاعم "نصرت ستيك هاوس"، تخصص واشتهر في صناعة شرائح اللحم، كما تميز برش الملح بطريقة غير مألوفة، ما حقق له شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرع الملك محمد السادس في زيارة "صداقة وعمل" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يدشن سلسلة لقاءات مع قادة البلد الخليجي.

وبعد مرور أقل من سنة يعود العاهل المغربي ليحل بأرض الإمارات، بعد أن كان قد زارها في نونبر من السنة الماضية، وحضر حينها حفل افتتاح متحف "اللوفر أبو ظبي" في جزيرة السعديات، رفقة زعماء وقادة دول عديدة.

وكان الملك استقبل يوم الجمعة الماضي عددا من السفراء الأجانب، من بينهم علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.