ملك المغرب يهدي سلهامه إلى عاهلة إسبانيا

هسبريس - إفي

قام الملك محمد السادس بنزع سلهامه، ليقدمه إلى ملكة إسبانيا ليتيثيا حين شعرت بالبرد في نهاية حفل العشاء، الذي أقامه العاهل المغربي على شرف ملكي إسبانيا في زيارتهما الرسمية للمغرب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وفي هذا العشاء الذي أقيم ليلة الأربعاء، كانت ليتيثيا ترتدي فستانا أبيض مفتوح الصدر ودون أكمام وفوقه رداء شفاف مطرز.

ولدى وصول الملك فيليبي السادس وقرينته للقصر الملكي في الرباط، كان الملك محمد السادس في استقبالهما مرتديا جلبابا أنيقا باللون العاجي وفوقه سلهام.

وفي نهاية مأدبة العشاء، ظهرت ملكة إسبانيا وهي ترتدي سلهام الملك محمد السادس.