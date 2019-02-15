24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/02/2019
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:10
|13:47
|16:47
|19:15
|20:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
- دعم معتقلي الحسيمة وجرادة
- كواليس عشاء ملكي
- المغرب- إسبانيا.. آخىَ بْيَنهُما التّارِيخ ُوعَاَنَقتْهُمَا الجُغرَافْيَا
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
- الحكومة تُحدد تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في 6 ملايين شهريا - (99)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (59)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (45)
- بوريطة: العلاقات مع السعودية والإمارات قوية .. و"التوتر" غير صحيح - (43)
- حقيقة حُكم الاغتصاب الزوجي بطنجة .. إدانة المتهم بالإيذاء العمد - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ملك المغرب يهدي سلهامه إلى عاهلة إسبانيا
الجمعة 15 فبراير 2019 - 09:44
قام الملك محمد السادس بنزع سلهامه، ليقدمه إلى ملكة إسبانيا ليتيثيا حين شعرت بالبرد في نهاية حفل العشاء، الذي أقامه العاهل المغربي على شرف ملكي إسبانيا في زيارتهما الرسمية للمغرب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".
وفي هذا العشاء الذي أقيم ليلة الأربعاء، كانت ليتيثيا ترتدي فستانا أبيض مفتوح الصدر ودون أكمام وفوقه رداء شفاف مطرز.
ولدى وصول الملك فيليبي السادس وقرينته للقصر الملكي في الرباط، كان الملك محمد السادس في استقبالهما مرتديا جلبابا أنيقا باللون العاجي وفوقه سلهام.
وفي نهاية مأدبة العشاء، ظهرت ملكة إسبانيا وهي ترتدي سلهام الملك محمد السادس.