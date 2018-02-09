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كُتّاب وآراء
حقائق عن القاتل الصامت
الجمعة 09 فبراير 2018 - 08:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - عابرسبيل الجمعة 09 فبراير 2018 - 09:20
شكرا لك على هذه النصيحة التي تدخل في مجال التوعية الصحية يبدوانك شخص طيب ومحب لمهنك٠قد شاهدت لك فيديو اخرتحدر من ضاهرةاخرى كان بالاحرى ان تقوم قنوات الصرف الصحي بهذا الدور المنوط بها في مجال التثقيف والتوعية ولكن يبدوانها انشغلت ببرامج القمامةامثال الشو و الشا بشد الشين
3 - اسماعيل أنترنت ارفود الجمعة 09 فبراير 2018 - 09:50
شكرا بزاف أخي أفتخر بك كطبيب هذه النوعية من الأطباء تشرفنا أنوه بك وبنصائحك القيمة الله احفظ لوالدة ديالك والأب ديالك واحفظ ليك أوليداتك وأتمنى صادق لا تبخل عنا بنصائحك واترشاداتك القيمة ولما لا فتح قناة أو فضاء أخضر كمقترح لابداء مداخلات واراء قيمة وتزويدها باراء بروفيسورات في الميدان وتخصييص اراء مشاركين وطلبة وتجار وفلاحين...كل حسب تخصصه لتعم الفائدة والله ولي التوفيق وصراحة هذا الاعلام الذي نريده وكل الشكر للأنترنت كونه اضافة تعليمية نبيلة وادعو القيمين وخبراء تقنين المواصلات الى حذف كل ما من شأنه أن يضر بالمجتمع واللي بغا المواقع الرذيلة اخلص عليها أولا حذفوها تماما وهي رسالة لاعلى هرم اللهم قد بلغت فاشهد وحذف المسلسلات المكسيكية والتركية التي تحمل حمولات ايديولوجية ك ..الزوجة تشتاق الى حبيبها الاول وصديق الطفولة فهو تمرد يخفي وراءه ضباب خطير يدمر ويشل الأسر المغربية...وان لم يكن أتمنى من الله صادق وهي دعوة لاصحاب التخصص أن يضعو فيديوهات على اليوتوب تتعلق ب DNS وكيفية وضعه في جهاز التابليت وهاتف الاندوريد والحاسوب لنتمكن جميعا وحدة بوحدة للحد نهائيا من العبث بالمجتمع ويبقى الأصلح
4 - abybakk الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:04
Merci docteur pour vos explications, c'était intéressant.
je rajoute aussi que c'est bizarre que le ministère de la santé ne présente rien à la télé pour sensibiliser les gens sur ce danger et les précautions à prendre car l'impact de la télé est encore plus grand que celui d'internet au Maroc
je rajoute aussi que c'est bizarre que le ministère de la santé ne présente rien à la télé pour sensibiliser les gens sur ce danger et les précautions à prendre car l'impact de la télé est encore plus grand que celui d'internet au Maroc
5 - مهتم الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:16
شكرا لك. كلامك صحيح تماما و الدليل ارتفاع نسبة الحوادث خلال فصل الشتاء.
ومزيدا من الحدر.
ومزيدا من الحدر.
6 - خليفة الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:21
كنشكروك السيد السيد الدكتور عاى النصائح اللي قدمت
7 - riad الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:23
j apprecie la video..ce jeune medecin prend le sujet a coeur...c est rare ou on voit un medecin parler de victimes avec autant de regret..generalement c est l indifference et la distantiation avec les evenements
8 - محمد الوجدي الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:25
تحية لهذا الطبيب على هذه النصائح. وهي نصائح قيمة ذات أهمية بالغة تصدر عن طبيب يتكلم بحرقة أكيد لما يعاينه من وفايات كما سماها مجانية لاشخاص من مختلف الاعمار وما تخلفه من معاناة .
لكن لي وجهة نظر من جانب آخر : في نظري أن أغلب الناس واعين بخطورة السخان المائي لما تبثه المصادر الاعلامية مشكورة من توجيهات ونصائح. ومع ذلك هناك وفايات مع الاسف في مختلف الشراح حتى المثقفة منها. لذلك ارى ان معالجة الامر في نظري يجب ان ينطلق اولا من التصدي للسخانا المائية التي ليس لها وسائل امان كافية والتي تباع بثمن رخيص والتقنيون في هذا المجال يمكن ان يفيدونا، ثانيا المراقبة الصارمة من طرف لجان المكتب الصحي والتقني بالجماعات لوضع هذه السخانات في المكان الملائم وأخيرا الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الفقير لاقتناء سخانات مائية ذات جودة عالية. والله أعلم. والسلام./.
لكن لي وجهة نظر من جانب آخر : في نظري أن أغلب الناس واعين بخطورة السخان المائي لما تبثه المصادر الاعلامية مشكورة من توجيهات ونصائح. ومع ذلك هناك وفايات مع الاسف في مختلف الشراح حتى المثقفة منها. لذلك ارى ان معالجة الامر في نظري يجب ان ينطلق اولا من التصدي للسخانا المائية التي ليس لها وسائل امان كافية والتي تباع بثمن رخيص والتقنيون في هذا المجال يمكن ان يفيدونا، ثانيا المراقبة الصارمة من طرف لجان المكتب الصحي والتقني بالجماعات لوضع هذه السخانات في المكان الملائم وأخيرا الرفع من القدرة الشرائية للمواطن الفقير لاقتناء سخانات مائية ذات جودة عالية. والله أعلم. والسلام./.
9 - تعليق الجمعة 09 فبراير 2018 - 10:58
نصائح قيمة لكن يقول هذه وفايات مجانية يمكن تجنبها....اخي الطبيب، اذا جاء اجل الله فلا ينفع لا طب و لا قوة خارقة للعادة...
10 - exLondoner الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:09
شكرا ايها الحكيم على نصائحكم وارشاداتكم القيمة. جزاك الله خيرا الله يكثر من أمثالك ويحفظك ويسهل ماصعاب عليك. قنواتنا رائدة في الهشتيك بشتيك وبرامج الانحطاط والقبح الثقافي في حين القنوات الاوروبية توعي ليلا نهارا.
11 - simou67 الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:11
شكرا بزاف على هته النصائح. امثال هذا الشاب مفخرة للمغرب.
في مدينة شتوتغارت توفيت اسرة تركية يوم الاحد الماضي متكونة من الاب 29 سنة الام 29 سنة كذلك وطفلين 4 سنوات و 3 سنوات. و السبب هو co1 . هذا الحادث ترك حزنا كبيرا لذا الجالية التركية بشكل خاص والالمان بشكل عام. شكرا لهسبريس. اعتقد ان المواضيع التي تنشرها هسبريس تؤتر اكتر من 2m و rtm معا.
في مدينة شتوتغارت توفيت اسرة تركية يوم الاحد الماضي متكونة من الاب 29 سنة الام 29 سنة كذلك وطفلين 4 سنوات و 3 سنوات. و السبب هو co1 . هذا الحادث ترك حزنا كبيرا لذا الجالية التركية بشكل خاص والالمان بشكل عام. شكرا لهسبريس. اعتقد ان المواضيع التي تنشرها هسبريس تؤتر اكتر من 2m و rtm معا.
12 - sale med الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:47
المشكل ان الاكسجين مرتفع الضغط موجود فقط في 3 مناطق بالمملكة وفي اغلب حالة الاختناق بالغاز تكون الحالة تستوجب الاكسجين مرتفع الضغط hyperbare بالاضافة إلى ان الاجراءات معقدة ومكلفة حوالي 1000 dh هذي تقريبا 3 سنوات، وشكرا على الفيديو
13 - Ali الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:47
حفظك الله على هذه النصائح التالية فنحن في فصل البرد القارس كل الناس محتاج لتدفئة ولكن الحذر من استخدام هذا السخان الكهربائي وغيرها
14 - الشرقاوي.. الجمعة 09 فبراير 2018 - 11:53
السلام... مند زمان الدول المتقدمة.. اسدوت قانون سرم على كل منزل لسكن قديما او حديثا ان يكون له ثقب قي الاعل نحو الخارج.. وخاصة في المثبخ حيث يوجد السحان.. ..وكل أ ماكن السكن لا يجب ان يكون علوها اقل من 3,70متر..المشكل مشكلة من ...
15 - utilisateur الجمعة 09 فبراير 2018 - 12:23
شكرا على التوضيح الجيد جزاك الله خير ووفقك في عملك.
16 - laabidi abdellah الجمعة 09 فبراير 2018 - 13:10
Bonjour Pour plus de renseignement sur le sujet je suis gérant d’entreprise de plomberie et chauffage en France le problème c est le manque d’expérience des installateurs pour les règles de sécurité au niveau d’entree d’air et sortie des gaz brûlée il y a des normes à respecter.le plus simple avoir la porte de l’endroit ou étais installé le chauffage eau Plus élevé du sol au moins 6 cm et la sorti doit être raccordée à l’extérieur comme vous allez l’air frais qui rentre suffisamment Pour votre sécurité . Il faut faire des formations pour les installateurs et les gens qui chauff avec des chauffages traditionnels merci
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