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كُتّاب وآراء
بنشماش والعدالة الاجتماعية
السبت 17 فبراير 2018 - 14:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - خالد م عجمان السبت 17 فبراير 2018 - 12:59
الحديث عن العدالة الاجتماعية يحتاج الى الحكمة في القول وسلامة الصدر
2 - العدالة الاجرية......! السبت 17 فبراير 2018 - 13:09
اين العدالة الاجرية بين الموظفين...؟
الفوضى في الاجور......!
معيار الزبونية...والمعرفة...والعاطفة
في الترقية.....!
في التعويضات......!
في مهام المسؤولية.....!
كل شيء بالمقلوب.....! عوض ان
تكون معيار الكفاءة في المناصب
الادارية...من اجل الجودة والنزاهة
والتنمية....! يصبح معيار الانتهازية
والمصلحة الشخصية والانانية..والانتماء الحزبي......هو
سيد الموقف.....!
الموظف النزيه الكفىء ..مطارد في
الجماعات الترابية....!
في التعليم ...في الجماعات الترابية
نفس المهام
نفس المردودية
نفس القسم
بفوارق كبيرة في الرواتب......!
الاصلاح....والتنمية.....والجودة....وو
مرهون بالعدالة الاجرية......!
العدالة الاجرية ....ثم بعد ذالك
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
وضمان عدم الافلات من العقاب....!
اذا اردنا ان نركب قطار التقدم
والتنمية.......!
الفوضى في الاجور......!
معيار الزبونية...والمعرفة...والعاطفة
في الترقية.....!
في التعويضات......!
في مهام المسؤولية.....!
كل شيء بالمقلوب.....! عوض ان
تكون معيار الكفاءة في المناصب
الادارية...من اجل الجودة والنزاهة
والتنمية....! يصبح معيار الانتهازية
والمصلحة الشخصية والانانية..والانتماء الحزبي......هو
سيد الموقف.....!
الموظف النزيه الكفىء ..مطارد في
الجماعات الترابية....!
في التعليم ...في الجماعات الترابية
نفس المهام
نفس المردودية
نفس القسم
بفوارق كبيرة في الرواتب......!
الاصلاح....والتنمية.....والجودة....وو
مرهون بالعدالة الاجرية......!
العدالة الاجرية ....ثم بعد ذالك
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
وضمان عدم الافلات من العقاب....!
اذا اردنا ان نركب قطار التقدم
والتنمية.......!
3 - omar fes السبت 17 فبراير 2018 - 13:35
هكذا كان كيقولو لينا بنيران وصحابو هما شدوا الحكم و الهضرة تقلبات حتى هادو جاية نوبتهوم
4 - نعم مشكل العدالة........! السبت 17 فبراير 2018 - 14:39
من الكلام على العدالة الاجتماعية
يجب تسوية العدالة في الوظيفة
العمومية والجماعات الترابية.......!
وكذا العدالة بين رجال التعليم.....!
والعدالة بين العمال في المصانع
والشركات....!
وهذه العدالة ستنعكس على
الميدان الاجتماعي بشكل تدريجي
عدالة في اجور الموظفين......!
عدالة في اجور رجال التعليم....!
عدالة الرجل المناسب في المكان
المناسب......!
العدالة في معيار الكفاءة.......!
العدالة في تخليق الحياة السياسية
العدالة في دطمقرط الحياة السياسية.......!
تشجيع الموظف..والاستاذ النزيه
وتحفيزه......!
مراقبة المال العام مراقبة صارمة
مراقبة العمل ااقضاءي مراقبة صارمة
الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية
بالمحاسبة.....! وتشجيع...وتحفيز
المبلغين عن الفساد....وحمايتهم
ضمان بشكل صارم عدم الافلات من
العقاب......!
يجب تسوية العدالة في الوظيفة
العمومية والجماعات الترابية.......!
وكذا العدالة بين رجال التعليم.....!
والعدالة بين العمال في المصانع
والشركات....!
وهذه العدالة ستنعكس على
الميدان الاجتماعي بشكل تدريجي
عدالة في اجور الموظفين......!
عدالة في اجور رجال التعليم....!
عدالة الرجل المناسب في المكان
المناسب......!
العدالة في معيار الكفاءة.......!
العدالة في تخليق الحياة السياسية
العدالة في دطمقرط الحياة السياسية.......!
تشجيع الموظف..والاستاذ النزيه
وتحفيزه......!
مراقبة المال العام مراقبة صارمة
مراقبة العمل ااقضاءي مراقبة صارمة
الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية
بالمحاسبة.....! وتشجيع...وتحفيز
المبلغين عن الفساد....وحمايتهم
ضمان بشكل صارم عدم الافلات من
العقاب......!
5 - مغربي السبت 17 فبراير 2018 - 15:04
هاد البام بدا مناورات من شحال هاد. يا سيدي راه نتوما غاتشدو الحكومة جاية. كون هاني. بغيتو الانتخابات. جاتكم. اعطيوهم فرصة للفشل....
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