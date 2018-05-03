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كُتّاب وآراء
عودة حميد الزاهر
الخميس 03 ماي 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - tazi الخميس 03 ماي 2018 - 20:24
فنان كبير وشخصية رائعة نكن له كل الاحترام والتقدير
3 - حسن الخميس 03 ماي 2018 - 20:45
ايام جميلة عشناها مع الزاهر وامثاله من الفنانين( جيل ذهبي رائع )
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