24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/06/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:28
|05:14
|12:30
|16:11
|19:38
|21:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- عندما قال الحسن الثاني: أنتظر إعلان الجزائر الحرب على المغرب
- العلوي ودخول العيون
- العثماني ونار الأسعار
- جنان الحارثي دمعة في عين الكاتب
- من مظاهر الإفلاس الفني: الأغنية الرايوية نموذجا
"إِذَا أُسْنِدَتِ الْأُمُورُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا..." ! (5.00)
مطلب تعديل مالية 2018 يكشف "جهل" الحكومة بمسطرة التشريع (5.00)
- عمال "سنطرال" يحتجون أمام البرلمان لإيقاف حملة المقاطعة - (296)
- منتجو الحليب يشكون أضرار "حملة المقاطعة" ويطلبون تدابير عاجلة - (165)
- بتنقيط فوق المتوسط المغرب يتشبث بحلم تنظيم مونديال 2026 - (110)
- تعنيف شاب في "طوبيس" يدفع بيضاويين إلى رفض "مدينة بيس" - (74)
- أوجار يتوعد عصابات الاستيلاء على عقارات الغير بالعقاب الصارم - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنشماش ومستقبل البّام
السبت 02 يونيو 2018 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - شهادة وفاة لحزب ميت السبت 02 يونيو 2018 - 12:31
.الحزب مات يوم ولادته .ادن لا مستقبل له .وسيدخل في عالم النسيان .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1