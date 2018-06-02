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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنشماش ومستقبل البّام

بنشماش ومستقبل البّام

السبت 02 يونيو 2018 - 12:05

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1 - شهادة وفاة لحزب ميت السبت 02 يونيو 2018 - 12:31
.الحزب مات يوم ولادته .ادن لا مستقبل له .وسيدخل في عالم النسيان .
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